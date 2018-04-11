اطلاق سراح المعتقلين واعادة اعتقالهم بقلم د.أمل الكردفاني

03:50 AM April, 10 2018 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

مكتبتى

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احتفت وسائل الاعلام الحكومية وايضا ال بي بي سي وهي تورد خبر اطلاق سراح جميع المعتقلين في وقت مهم وهو زيارة مسؤول دولي لمراقبة حقوق الانسان في السودان.. ، لا اعرف لماذا فرح الجميع باطلاق سراح المعتقلين ، في الواقع مالذي يمنع من اعادة اعتقالهم بعد انتهاء الزيارة؟ هل تغيرت القوانين مثلا تلك التي تحظر الاعتقال غير المشروع ، هل سيقوم جهاز الامن عند اعتقال جديد باحالة المعتقلين للمحاكمة مثلا؟؟ وما القانون الذي سيلزمه على ذلك بل وما الذي سيجبره على الخضوع للقانون ؟ مالذي تغير لكي يفرح الناس باطلاق سراح معتقلين يمثل وجودهم اعباء وتكاليف اكل وشرب وعلاج وخلافه على جهاز الامن ناهيك عن السمعة (البطالة)؟ ثم ما هي الخطورة التي يمثلها المعتقلون اذا خرجوا من المعتقل وهم لم يحملوا سلاحا مثلا؟

الفرح الحقيقي يتم عندما يحدث تغيير حقيقي داخل المنظومة القانونية برمتها ، وهذا لن يحدث الا عبر تغيير للمنظومة السلطوية ، وهذا لن بحدث ابدا الا بوفاة الرئيس او حدوث انقلاب او بنفخ الصور واعلان القيامة.

هل اعلنت الحكومة مثلا انه يجوز للمواطنين الخروج في مسيرات سلمية للتعبير عن مواقفها المؤيدة او الرافضة للنظام؟ هل اعلنت الحكومة عن رغبتها في نقل سلمي للسلطة؟ اذن فما المفرح في اطلاق سراح معتقلين يمكن ان يتم اعادة اعتقالهم غدا؟ ونحن في ذات المناخ السياسي القمعي والوضع الاقتصادي المحتقن والميزانية المجحفة بحقوق المواطن التي خرج بسببها المعتقلون في مظاهرات؟ مالذي تغير؟ لا شيء .... هذه كلها الاعيب من النظام ، تماما كما يغضب الناس عندما تنقطع الكهرباء فيدعون على الحكومة ثم تعود الكهرباء فيفرحوا ويشكروا الله ثم الحكومة. الحقيقة ان هذا الشعب بسيط جدا وعاطفي جدا بشبكة من الاحاسيس شديدة التناقض وفي كثير من الاحيان السذاجة المبتذلة جدا ، وهذا يذكرني بسذاجة سكان مدينة في مسلسل كرتوني اسمه عائلة سيمبسون ...مع ذلك فان الشعب السوداني ليس هو وحده في هذا العالم الذي لا يستطيع تمييز ما يحاك ضده من مؤامرات والاعيب ويتم التلاعب به ومرمطته بالارض والسخرية منه... ان غالبية شعوب العالم تخضع لسيطرة الاقوياء الاذكياء ، فالشعب الامريكي هو اكثر شعب لا يعرف من يدير دولته في الخفاء ومن يدير سياسات الحكام في ديموقراطية ظاهرية كاذبة . والشعوب الغربية بشكل عام لا تقل جهالة عن شعوبنا نحن أيضا ، انما كل مافي الأمر ان الاعلام الغربي الذي تديره القوى النافذة يرسم صورة مبهجة جدا لديموقراطيات كاذبة ويضع خطوطا حمراء لهذه الشعوب ولكن بالحبر السري ... اعلن توني بلير انه اخطأ في حرب العراق؟ وذلك بعد سنوات طويلة من شنه لهذه الحرب؟ لكن هل كنا نحن في انتظار اعترافه بكذبه بوجود اسلحة كيماوية في العراق؟ كلنا كنا ندرك ذلك ، وكل استخبارات الدول حول العالم كانت تعرف ذلك ، وكل شعوب الدول الغربية كانت وحدها التي لا تعرف ذلك ، والان هاهي قد عرفت فماذا فعلت؟ لا شيء ، فأين هو الحديث عن ان تلك الشعوب هي من تحكم نفسها بنفسها؟ كلها اكاذيب ورسائل مزيفة يتم تصديرها الى العالم لرسم صورة مبهجة لبقعة الظلام.

خرج المعتقلون ام لم يخرجوا ، لا اهمية لذلك في الواقع ، ما دام الواقع لم يتغير ، مادام النظام لم يتغير ، ما دامت القوانين لم تتغير ، ما دامت المؤسسات هي نفسها ذات المؤسسات . |Articles |News |مقالات |بيانات