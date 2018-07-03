اسماعيل خصيم مستشفى النو يوم القيامة!! بقلم حيدر احمد خيرالله

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03-07-2018, 05:04 AM

حيدر احمد خيرالله
<aحيدر احمد خيرالله
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1240

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اسماعيل خصيم مستشفى النو يوم القيامة!! بقلم حيدر احمد خيرالله

    05:04 AM July, 02 2018

    سودانيز اون لاين
    حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر

    سلام يا.. وطن





    *رحم الله المواطن اسماعيل احمد رضوان الذى مضى الى رحاب ربه مبغياً عليه ، ولقد كتبنا حكايته بتاريخ السبت 24/3/2018تحت عنوان (فضيحة مستشفى النو بين التشريعي والمظالم ) وقلنا : (قد نفهم ان تصل صراعات هذا النظام لحد اعتقال مدير بنك فيصل الاسلامي ، وقد نستوعب حديث السيد رئيس الجمهورية عن استعداده لحرب القطط السمان ، وقد نتقبل لحد ما فكرة صراعات الجماعة مع بعضهم لتواصل الجماعة البقاء علي سدة الحكم لكن ما لا نقبله ان يطال الفساد مؤسساتنا الصحية والاهمال الطبي يتجاوز كل الحدود كما حدث في مستشفى النو في مطلع شهر مارس مع احد المواطنين الذي احضر للمستشفى إثر حادث موتر وظل فيها تسعة ايام ثم نقل الي مستشفى البقعة فى اليوم الثاني وشخص حالته طبيب غير اختصاصي ليحدد ان مشكلة المريض الذي أُحضر للبقعة قد طلب مدير المستشفى اجراء صورة اشعة مقطعية للرأس اتضح مؤخراً انه لم يكن في حاجة لهذه الصورة ، وعندما جاء الاخصائي مصادفة حدد من النظرة الاولى ان المشكلة في العمود الفقري ، فبين النقل في الاسعاف من مستشفى النو واليها اتضح قُطع النخاع الشوكى للمواطن اسماعيل احمد رضوان والذي اجرت له مستشفى امدرمان عملية في العمود الفقري تركت له عجزا كاملا .وأدركت حياة الرجل .وبمتابعتنا علمنا أن مستشفى امدرمان قد قامت بكل العملية بالمجان . ) ِ

    *والمرحوم اسماعيل الذى زرته شخصياً فى اليوم الثاني فى مستشفى النو فوجدته غائباً عن الوعي ومعه والده الذى قدم من ولاية سنار فى حلقه عبرةً وعينيه فى حالة من الذهول ، لم نجد فايل للمريض والاورنيك لم يقم بتعبئته أحد ، والملف عبارة عن ورقة ليس عليها أية بيانات .وحملنا قضيته الى المجلس الطبي المنصرف واستلم الشكوى ، واعترض لاننا لسنا من اهل المريض ولاصفة لنا وعلينا احضار توكيل ، فاحتجينا على ذلك وقلنا لهم لقد نشرنا القضية ونما لعلم المجلس الطبي الحدث المفجع ، ولم يحرك ساكناً ولقد ذكر السيد مدير مستشفى النو د.معز حسن بخيت بانه سينتظر وفاة المريض ليحمل جثمانه الى القصر الجمهوري ليرى الرئيس تقصير مستشفى البقعة !! وكتبنا (ولازلنا ننتظر رد الأستاذ/ الفاضل حاتم حسن بخيت ومغزى كلمات أخيه من إنتظاره وفاة المريض ليحمل جثمانه الى القصر الجمهوري ويالها من فرية تجعلنا بالضرورة نبحث عن إخوان ندفع بهم الى السلطة حتى يكونوا لنا سنداً للتطاول بحق وبغير حق !! )

    *وهاهو الرجل قد لاقى ربه وروحه تدين مستشفى النو ومديرها وتدين المجلس الطبي المنصرف وتتساءل عن مصير الشكوى المقدمة لوزارة الصحة وتطالب المجلس الطبي الجديد باتخاذ موقف صارم تجاه الاهمال الطبي الذى يزهق ارواحنا زهقاً وسنبحث عن انصاف اسماعيل احمد رضوان الذى يتطابق ماحدث له وجريمة القتل العمد ربنا انصفنا من مظالم هذه القرية الظالم طبيبها ..وسيبقى اسماعيل خصيم مستشفى النو يوم القيامة.. وسلام يااااااااوطن .

    سلام يا

    العميد صلاح كرار يقول : "مشاركة الأحزاب في الحكم افسدت علينا الإنقاذ". رحمتك يارب والله كلكم افسدتم حياتنا..وسلام يا..

    الجريدة الثلاثاء 3/7/2018
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03-07-2018, 05:34 AM

المرجو المنطق دون الع


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Re: اسماعيل خصيم مستشفى النو يوم القيامة!! بقل (Re: حيدر احمد خيرالله)

    الأخ حيدر أحمد خير الله
    التحيات لكم
    بعيداً عن المؤثرات السياسية والمؤثرات العاطفية التي تربطك بالمرحوم ( يرحمه الله ) ( وهي مؤثرات تربك اتجاه المقال ) فإن أخطاء التشخيص واردة ومتوقعة في مثل تلك الحوادث .. هنا في السودان أو في أي منطقة في العالم .. ومن الخطأ القول بأن صورة الأشعة المقطعية للرأس لم يكن لها داعي .. والمعروف في كل أرجاء العالم في حالة الحوادث أن يتم عمل صورة الأشعة المقطعية للرأس للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي .. وذلك بغض النظر عن علاقة الرأس بالحادثة أو عدمه ،، فأنت يمكنك أن تلوم الطبيب الأخصائي المشخص في حال عدم التشخيص كلياً لمنطقة من الجسم يفترض ,, ولكن لا يمكنك توجيه اللوم في حال التشخيص للاحتياط الضروري .. يمكنك توجيه اللوم للطبيب الغير متخصص في مستشفى النو بأنه لم يشخص العمود الفقري في حينه للاحتياط ،، ولكن لا يمكنك أو غيرك أن يقول أن صورة الأشعة المقطعية للرأس لم يكن لها داعي !! .. والذي يقول ذلك مجرد مجتهد يريد أن يقول أنا أفهم من الآخرين !!.
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