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استغلال نقابة المحامين غير القانوني بقلم أمل الكردفاني

29-12-2017, 05:05 AM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 297

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استغلال نقابة المحامين غير القانوني بقلم أمل الكردفاني

    05:05 AM December, 28 2017

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
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    قامت نقابة المحامين بتسليم حزب المؤتمر الوطني قائمة باسماء وارقام هواتف المحامين وعناوينهم فقام هذا الأخير بارسال رسالة لجميع المحامين عبر خدمات sms التابعة لشركات الاتصالات الامنية مفادها الاتي:


    الاخوة محامو الموتمر الوطني ندعوكم لحضور لقاء السيد رئيس المؤتمر الوطني بارض المعارض بري الخميس 28\12 الثالثة عصرا.

    اولا هذا استغلال لمعلومات المحامي الشخصية عندما يتم تسريب ارقام الهواتف لحزب سياسي ، من قال أنني كمحام اريد ان يكون رقم هاتفي عند حزب المؤتمر الوطني او حزب عبد الزمار ، من اعطى النقابة هذا الحق ، ثانيا : انفق حزب المؤتمر الوطني ملايين الجنيهات في ارسال هذه الرسائل المتتابعة ، وهذا دعاية قبل اوانها للانتخابات القادمة ، تشارك فيها النقابة التي يجب عليها في هذا الوقت ان تقف على الحياد لا ان تمالئ مرشح ضد مرشح آخر..
    ينفق حزب البشير ملايين في انتخابات يعلم هو قبل غيره انها ممجوجة ومخجوجة ، ويعلم ان هناك عدم رضى كامل من المحامين عن عمل النقابة في السنوات الماضية التي لم تقدم للمحامين اي دعم ولا حتى قانوني ولا حتى بالحديث واضعف الايمان حينما يتم القبض والاعتداء على المحامين من قبل القضاء وقبل اجهزة الامن واذلال المحامين واقتحام مكاتبهم وسرقة ملفاتهم وضربهم واعتقالهم ، لم تنبس النقابة ولو ببنت شفه وهي تشاهد ذلك بل الانكى والأمر ان النقابة هي من استدعى اجهزة الامن لطرد المحامين من مقرهم في رمضان ومنعوهم من الافطار ، لم تقدم النقابة للمحامين المبتدئين اي دعم ولا تقوم النقابة باي دعم مالي او اكاديمي لهم، ولا احد يعرف كيف واين تدار اموال النقابة المليارية التي تنتجها ملايين الدمغات والرسوم يوميا.
    نقابة الصحفيين قدمت للصحافيين خدمات جليلة جدا ، ولا زالت نقابة المحامين تستنزف جيوب المحامين بدون ان تقدم لهم اي شيء مقابل ذلك سوى مقر جميل يطردون منه في رمضان.
    نعم انا شخصيا مقاطع لهذه الانتخابات المعروفة نتيجتها سلفا ، وادعو الجميع الى عدم الانجرار وراء منح المؤتمر الوطني شرعية زائفة يستندها بالخج والمج ... نقابة المحامين في الدول العربية كلها اقوى من الحكومة ، حتى في ظل اعتى الدكتاتوريات فهي تستطيع ارهاب الحكومة بوقفاتها الصلبة دعما للقانون والعدالة والحرية ، في حين انها في السودان ميتة ذليلة وخاضعة بالكامل لسياسة التمكين ، فيكون من المنطقي ان نتساءل: هل يمكن لنظام البشير ان يتنازل عن نقابة بهذه الخطورة؟؟؟ وما هو حزب المؤتمر الوطني ، هل حقيقة هو حزب ، له منهج او اطروحات او ايدولوجيا يستطيع الدفاع عنها ام انه مجرد شكل وهمي وزائف لمنح البشير قالب قانوني لوجوده في السلطة ، نحن كلنا نعلم بما فيهم النظام ان المؤتمر الوطني هو تجمع اما لمن هم في السلطة او لأصحاب طموحات الوصول للسلطة والمال ، لكنه ليس حزبا بالمعنى الذي يرسم علم السياسة والقانون في دولة ديموقراطية حقيقية ، فكيف لمن يمسكون بالسلطة ان يتخلوا عن نقابة يمكن ان تصيبهم بالدوار والاغماء اذا مارست صلاحياتها بالكامل تجاه دعم دولة القانون والمؤسسات والعدالة والحرية؟؟؟
    ان الذين يتحدثون عن انتخابات وخلافه في ظل نظام دكتاتوري قمعي اما انهم اصحاب مصالح او ضعيفي القدرة التحليلية للواقع (سذج) ، ان النظام الدكتاتوري يقوم بكل هذه المهرجانات من اجل تصوير ديموقراطية زائفة يخاطب بها الشارع والمجتمع الدولي ومع ذلك فلن يصدقه الشارع ولا المجتمع الدولي ولا هو نفسه...
    انني اطالب بالغاء انتخابات نقابة المحامين منعا للانفاق من المال العام على حساب لقمة عيش المواطن البسيط ، فهذه الاموال تستقطع في الواقع من جيوب المواطنين ، تستقطع ضرائب ودمغات ورسوم وجبايات لتنفق في الاوهام والمهرجانات الزائفة. كنت اتمنى من القوى المعارضة ان تجمع محامييها وتحثهم على مقاطعة هذه الاكذوبة المسماة انتخابات النقابة ، بدلا عن ان تنساق هي ايضا وراء الوهم وتسوق خلفها المحامين وتمنح آمالا زائفة للمواطن ...
    الا هل بلغت ..اللهم فاشهد..

    أمل الكردفاني..
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