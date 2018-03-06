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ارتداد ما بعد الحداثة الى الحداثة (عودة الاوركسترا) بقلم د.أمل الكردفاني

06-03-2018, 01:51 AM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 393

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ارتداد ما بعد الحداثة الى الحداثة (عودة الاوركسترا) بقلم د.أمل الكردفاني

    00:51 AM March, 05 2018

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    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
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    تغالطت وصديق حول اغنية بورتوغال feel it still ذات الايقاع الرومباوي ؛ اصر صديقي انها اغنية قديمة لانهم يستخدمون آلات موسيقية حقيقية وليس مجرد تكنو بل يستخدمون اوركسترا كاملة ، لكن تبين خطأه تماما فالاغنية احد اغنيات 2017م ، ويلاحظ ان التوب 10 للاغاني الامريكية في عام 2017 سجلت عودة الى ايقاعات الماضي كأغنية شيران shape of you واغاني مارون التي تعود بنا الى الثمانينات وايقاعات الديسكو ، وتراجعت اغاني الراب والهيب هوب تماما ، وهذا يدل على تغير الذائقة الغنائية التي بدأت من التسعينات وتطورت في بداية الالفية الثانية ، فأغنية آكسويل more than you know تربعت على القمة لاسابيع رغم انها اغنية رومانسية بطيئة لا تختلف عن اغاني الثمانينات سوى في جودة التسجيل ، وهذا يعني ان ما كان من المفروض تصنيفه كغناء ما بعد حداثوي لم يفعل سوى انه ارتد الى الحداثة ، او شكل امتدادا لها بل القطيعة التي احدثها هو القطيعة مع التوقعات بنمو ذائقة أغاني الراب فيلاحظ ان اغلب من اشتهروا من الفنانين في 2017 لم يكونوا رابيست وهذا مدهش جدا ، فهل النفوذ والتوغل الزنج امريكي تراجع ، وهل المزاج الابيض تفوق على المزاج الابيض ، بل ان اغنية مثل اغنية earned it ل the weeknd تلغي تمام اي وجود للايقاعات والتقنيات الحديثة التي سيطرت قبل سنوات على صناعة الموسيقى الغنائية ، كما قال صديقي هناك عودة للاوركسترا الكاملة ، بعد قرابة خمس سنوات من سيطرة الموسيقى المصنوعة عبر الحاسب الآلي . اي ان ما بعد الحداثة تحول الى كابح للقفز نحو اللا معقول والعبثي والسرعة...بل انها اختلطت بايقاعات قديمة كأغنية دسباسيتيو ذات الايقاع اللاتين اميركي ..
    اعتقد انه يجب دراسة هذه التغيرات غير المتوقعة في العرض والذائقة الغنائية والموسيقية ، ولماذا يبدو لنا ان هناك نوستالجيا نحو الماضي ، ولكن بميكاب حديث ، كما ان هناك ابداعا في خلق ايقاعات والحان موسيقية خارجة عن التنميط الذي ساد منذ سنوات ، وصار هناك ميل لتحقيق نشوز عن القاعدة الذائقية ... مثلا اغنية omi والمسماة cheerleader استخدمت الايقاعات الافريقية بوضوح ، مع لكنة غنائية لاتينية . لكن الأخطر من ذلك هو اغنية renegades لاكس امباسادورز والتي عادت بنا الى السبعينات بكل ما تعنيه هذه الكلمة برائعة لحنية تجعلها تتربع على عرش افضل الاغاني خلال الالفية الجديدة.
    ملخص القول اننا الان نمر بحالة ارتدادية الى الحداثة في مجال الغنائي الغربي ، فهل هذا المزاج العام سيمتد الى سائر الفنون ؟
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13-03-2018, 08:34 AM

ا09


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Re: ارتداد ما بعد الحداثة الى الحداثة (عودة ال (Re: أمل الكردفاني)

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