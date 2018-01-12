احذرو القمة العربية القادمة في الرياض بقلم د. غازي حسين

التزم المتأمركان والمتصهينان ومجرما الحرب في اليمن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ال نهيان بمخطط ترامب وادارته اليهودية لتصفية قضية فلسطين من خلال القمة العربية القادمة في العاصمة السعودية . ويدعمهم في هذه الخيانة العظمى بحق الشعب الفلسطيني والعروبة والاسلام بقية حكام الخليج ونظام كامب ديفيد في القاهرة والذي اثبت انه الوريث لسياسات السادات والطاغية المخلوع مبارك في الالتزام بتمرير الحل الصهويني لقضية فلسطين لقاء استمرار المساعدات الأمريكية المذلة والمشروطة والبقاء في الحكم بالتضحية بحقوق الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية في فلسطين العربية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة