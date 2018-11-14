اجر وعافية للاستاذ ابوعركي البخيت بعد الجراحة الطارئة والناجحة كتب صلاح الباشا

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14-11-2018, 08:18 PM

صلاح الباشا
<aصلاح الباشا
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 300

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اجر وعافية للاستاذ ابوعركي البخيت بعد الجراحة الطارئة والناجحة كتب صلاح الباشا

    08:18 PM November, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    صلاح الباشا-السعودية
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    اجري صباح اليوم الاربعاء الاستاذ الموسيقار ابوعركي البخيت عملية جراحية لإستئصال البروستاتا التي عاني منها خلال الايام الماضية .. وذلك علي ايادي نخبة متميزة من اطباء الجراحة بمستشفي شرق النيل .. تكللت بالنجاح ان شاء الله .
    وقد اهتمت به ادارة المستشفي واطباؤها اهتماما كبيرا ...
    وسجلنا له زيارة عصر اليوم الاربعاء في غرفته التي تحمل الرقم ١١١ بالجناح الخاص بالمبني الجديد بعد ان اتصلت بنا كريماته فور إجراء العملية.
    وقد وجدناه والحمد لله في احسن حال تحفه اسرته الصغيرة واهله واصدقاؤه.
    وقد عبر لنا الاستاذ عركي عن كامل شكره وتقديره لهؤلاء الاطباء الذين منحوه الاهتمام الكامل قبل واثناء وبعد آجراء العملية وهم :
    دكتور هاني بهاء الدين
    دكتور ابوبكر احمد ابراهيم اختصاصي الجراحة ..
    ودكتور عمر صديق و دكتور ايهاب و دكتورة وداد ديل اختصاصي التخدير ...
    وتقنيي التخدير سلمى و ريم ..
    ومساعدي و محضري العملية .. منى رجب ... مريم ... لبنى .
    وسسترات الانعاش سستر زينب .. سستر عواطف .. سستر وفاق .. و كل عمال وطاقم العملية .
    وما يجدر ذكره ان الاخ الاكبر للاستاذ ابوعركي وهو يوسف البخيت كان يتعافي في ذات المستشفي قادما من ودمدني قبل عدة ايام تحت اشراف الدكتور بدوي وزملائه.
    وقد افادنا الاستاذ بانه قد وجد اهتماما متواصلا من اسرة الجراحة الاخرين وهم
    د. محمد ابنعوف
    د. مجدي صديق
    د. مجتبى سليمان
    د. ابوبكر عبد الحليم
    د. عواطف الضو
    د. رئام....
    وهذا ما يدل علي خاصية الوفاء عند الاستاذ ابوعركي الذي ابت احاسيسه العالية الا ان يشكر هؤلاء الاطباء ومساعديهم فردا فردا .. متمثلا بالقول الطيب ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله ).
    نسال الله تعالي ان يعجل بشفاء الموسيقار ابو عركي البخيت وان تعود له عافيته سريعا ليعانق جمهوره الذي ظل يبادله الحب والوفاء طوال مسيرته الفنية الممتدة وهو من الذين وضعوا للفن قيمة ومعني وللفنان هدفا ورسالة لشعبه.
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