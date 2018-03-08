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انتصار دفع الله الكباشي

انتصار دفع الله الكباشي

تاريخ التسجيل: 04-01-2017

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) اتركونا نحن جديرات بقلم انتصار دفع الله الكباشي

06:36 PM March, 08 2018 سودانيز اون لاين

انتصار دفع الله الكباشي-كارديف بريطانيا

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قصدت من هذا العنوان أن أقول اتركونا نحن جديرات وهو كلام واقعى واريد ان اضيف القول من حديث الاستاذة الكبيرة سكينة عربى وهى توجه رسالتها الى النساء ((الى الامام الى الامام )) وهو كلام يحمل مضموناً كبيراً داخله .

اليوم هو يومنا العالمى والذى تحتفل به النساء فى كل دول العالم شرقها وغربها جنوبها وشمالها ، وهو اليوم الوحيد الذي نشعر بأن فيه مايخصنا ويميزنا ويميز انسانيتنا والتحية الخاصة لكل النساء المناضلات حيث استطعن انتزاع حقوقهن قبل فترة زادت على المئة عام ، النساء الامريكيات خضن ثورة ضد استغلالهن كعاملات فى المصانع وبدون حقوق تذكر.

الاحتفال بهذا اليوم لاينسينا ذكرى حبوباتنا وامهاتنا وخالاتنا وعماتنا واخواتنا الكبار وهن عانين كثيرا وفى ظروف كانت صعبه ومعقدة خاصة فى دول العالم الثالث ولازلن فصعوبات الحياة هناك مختلفة اضافة لسؤ الحياة وقسوتها هناك الطقس الحار القاتل والمهام الكثيرة التى على النساء القيام بها والامر لايقتصر على قسوة الطبيعة انما قسوة المجتمع كذلك. فالى وقت قريب كان المكان المعروف للنساء هو البيت حيث تبدأ حياتها فيه وتنتهى سواء وافقت على ذلك او لم توافق لان ذلك مفروض عليها بقوة قوانين المجتمع والاسر.

تحملت المرأة السودانية الكثير من المصائب فالبنت وبمجرد ولادتها فهي بنت حيث يتم فرزها فى اللعب منذ سن الرابعة من عمرها ، ولايسمح لها باللعب حتى مع اخوانها داخل البيت ويتم تمييزها بالملابس واذا اصرت على اللعب مع اخوتها يسمونها (محمد ولد). وبهذا الوصف يريدون تخويفها ، فأخوها يذهب ليلعب ] داخل وخارج المنزل لكنها مجبرة لغسل الاوانى او نظافة البيت او ترتيبه منذ عمر مبكر وبالتالى عليها تولى المهمة مع والدتها او اخواتها الاكبر. كما ان المجتمع السودانى يفرض على الاسر ان يتم ختان بناتهن وهذه كانت والى وقت قريب شرط أساسى حتى ان البعض يعتقد انه واجب دينى وهو فى حقيقة الامر خلاف ذلك ، ومن التسمية أى ((الختان الفرعونى))يتضح المعنى وقد تعددت انواعه واشكاله وهو رغم المشاكل الكثيرة والكبيرة التي يسببها للنساء قبل وبعد الزواج لكنه لازال يمارس فى كثير من انحاء السودان ورغم قيام الكثير من الجمعيات مثل جمعية بابكر بدرى التي تحارب هذه العادة الضارة لكنها لازالت مستمرة حتى اليوم.

واذا رجعنا الى الوراء قليلا نجد بأن السودان فيه الكثير من العادات والتقاليد الضارة التى لازالت سائدة فى مجتمعنا السوداني مثل عادة ختان البنات أو الزار اوالصرف البذخى فى الزواج (وهذا موضوع اود ان اكتب عنه لاحقا)، لكن حتى الان هناك عدم قبول من الكثيرين عند الحديث عن ضرورة ايقاف ختان البنات فالدوله مرات تصدر قرارات بحرمانه ومرات تلغى هذه القرارات، ولكن النساء هن ضحايا الختان وهن من يدفعن الثمن طوال حياتهن.

وقفة الاجلال فى هذا اليوم للمرحومة الاستاذة فاطمة احمد ابراهيم والتى قادت ثورة النساء فى السودان ولم تكن الاستاذة فاطمه لوحدها انما كانت معها مجموعة من النساء ورغم عدم انفتاح المجتمع فى خمسينيات القرن الماضى لكن عزيمة هذه المجموعة والتى كانت فى قمة شبابها اضافة الى الدعم الاسرى لهن من ازواج واخوة واخوات وامهات من الذين تفهموا دعوة الاتحاد النسائى فى ذلك الوقت ساهمت مساهمة كبيرة فى انتشار دعوة الاتحاد النسائي والبرامج التى قدمها من اجل تطوير حال المرأة السودانية والدفاع عن حقوقها والتى لم تتجرأ أى مجموعة للحديث عنها فى ذلك الوقت ، وحتى الان هناك من يعتبر دعوة الاستاذة فاطمة احمد ابراهيم وزميلاتها فى الاتحاد النسائي تتنافى مع تقاليد وقيم المجتمع السودانى ، لكن هذا الكلام غير صحيح وغير واقعى لان هناك نجاحات كثيرة تحققت بفضل برنامجهن فى حدود كبيرة وبمنطق ذلك الزمان وحتى الان. مع ملاحظة ان اجيالاً كثيرة من الشابات من أجيال السبعينيات والى اليوم فيهن الكثيرات لايعرفن كيف تحصلت المرأة السودانية على هذه الحقوق لان الاعلام فى السودان ضعيف والوعى كذلك وكلها مربوطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها بلادنا منذ الاستقلال وحتى الان وانها تمر بتدهور شديد.

ورغم ان هناك ثورة فى التعليم فى السودان لكن درجة الوعى ضعيفة وانتهى الاهتمام بمطالعة الكتب والمجلات ولجأت الشابات الى عالم الفضائيات والانترنت وهذه توفر ثقافة من يقفون وراء هذه الوسائل الاعلامية ومعظمها موجهه ، لكن فى السابق بالنسبة لنا والاجيال التى سبقتنا توفرت للشابات والنساء المتعلمات مكتبات فى المدراس كانت فيها كتب قيمة وكانت المدارس تخصص الحصص للمطالعة، اما فى مكتبات الاسواق كانت تتوفر مجلات مصرية اسبوعية وكتب دار الهلال وبعض المجلات ورغم قلتها لكن كان يتم تبادلها بين القراء الشباب من الجنسين وهى ساهمت فى رفع وعى الشابات والشباب الذين يقرأؤنها.

اكثر ما عطل عدم نهضة المرأة السودانية هو عدم وجود المدارس الكافية فى القرى على وجه الخصوص وكذلك فى المدن وسيطرة عقلية الرجل بشكل كامل ، رغم ان هناك تساهل فى بعض الاسر وهذا ناتج من ان رب الاسرة رجل متفهم ومتعلم وواعى لهذه الاشياء وهذا يساهم كثيراً فى انتشار الوعى ، وعلى النساء عدم الاستسلام والسعى لاثبات انهن جزء مكمل فى المجتمع وهن ليس هامش ، وبقدر نجاح المرأة فى ادارة شئون منزلها فهى قادرة على ادارة الشئون المكتبية فى العمل فى الشركات او المصانع او المستشفيات وحتى فى سلك التدريس حيث تولت المرأة ودخلت هذا المجال فى وقت مبكر واثبتت مقدرة ونجاح كبير لايستطيع احد ان ينكره. اذا وعت كل الاسرة وتفهمت لواقع المرأة واهمية مشاركتها فى كل نشاطات المجتمع فاننا يمكن ان نخرج من الحالة التى نحن فيها الان وذلك يبدأ بالمشاركة فى اتخاذ القرارات فى البيت وفى تعليم الابناء وفى حقهم وحقهن فى اختيار الملبس والاصدقاء والصديقات والتشاور مابين كل افراد الاسرة واتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي وشخصياً اسعى لعمل ذلك بين افراد اسرتى وانجح فى ذلك بقدر جيد جداً. كما أنادى بضرورة اتاحة الفرص للنساء للمشاركة وبقدر كبير او متساوى في العمل لخدمة المجتمعات من خلال المساهمة فى عمل الجاليات فى الخارج مثلا وادارة المدارس وتكوين اللجان الرياضية وتفعيل البرامج التى يمكنها ان تساهم فى مشاركة كل النساء مهما اختلفت اعمارهن واهتماماتهن لانه وبمجرد تواجدهن مع بعضهن فهذا يكفى لتبادل الخبرات والنقاش والتفاعل مع بعضهن البعض.

وحتى ديننا الاسلامى يعطى النساء اهمية ومكانة كبيرة والاحاديث المروية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة مثل الجنة تحت اقدام الامهات، ومن احق الناس بحسن صحاباتى والقول ولثلاث مرات انها الام ففيها تأكيد على مكانة المرأة فى الاسلام.

مرة اخرى ادعو النساء السودانيات الى التوحد فى كل اماكن تواجهدن لان فى الوحدة قوة لان قضايا النساء كثيرة واختلاف وجهات النظر اذا ما قبلنا بها فانها ستطور اعمالنا ونستفيد من تجارب واقتراحات بعضنا البعض. وفى هذا اليوم أتوسل الى المولى عز وجل ان يتقبل برحمته كل النساء الرائدات فى الحركة النسائية السودانية وستظل ذكراهن حية ان شاءالله وعلينا ان نعرف شبابنا وشاباتنا بالدور الكبيرة الذى قامت به النساء الرائدات.

انتصار دفع الله الكباشي

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