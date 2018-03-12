إلى أحمد شامي : لا خِلصَتْ حكاوينا ولا لقينا البِداوينا !

10:35 AM March, 12 2018 سودانيز اون لاين

عبدالله الشقليني-

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إلى أحمد شامي : لا خِلصَتْ حكاوينا ولا لقينا البِداوينا !





هكذا كتب الشاعر : التجاني حاج موسى منذ ذلك الزمان ..

ذكرتك اليوم .. يا سيد الرفقة الحانية . قلت لنفسي :



ـ لقد كان رحيلك يا ( أحمد شامي ) لهباً وجمراً لا ينطفئ ،

يا سيد الراحلين إلى الملكوت العالي ، يا بهي السُطوع .

اثنان وعشرون عاماً مضت على سماعي الأغنية المُفضلة لديك ( عِز الليل ) .

لن تنتهي سيرتك الراحلة معي حيثما حللت ،

ولا استطاب المجلس بدونك صديقاً بطَعم العُمر الجميل ،

إلا و ينكسِر الفرح في رغوة تألقه ونفتقدك .

لن تُنسيني السنوات.. ولا عقدين والثالث في الطريق

أنني وحيد بدونك . مُنكسر السيف أنا ،

و الحرب لا تعرِف نُبل الفوارِس.

*

على مقوّد السيارة مساء ذات يوم كنتُ وحدي .

بيدي دفعت شريط الكاسيت على مجراهُ المُخصص ،

وبدأت آلة التسجيل في الغناء و بعثرة الذكريات

والطريق رفيقٌ يتلوى :

ساعة النسمة تَرتاح ..على هَدب الدغش وتنوم

أنا مساهر ..

لو نـزعت كل ألقاب الدُنيا عن الشاعر التجاني حاج موسى ،

وأقلته من منصبه الرفيع في إدارة الضرائب

أو لجان النصوص أو برامج التلفزة ، فلن تنـزع تلك المَلَكة الكونية

التي مَكنته أن يُسرج خيله ويُسابق عواصف وجداننا ،

بحوافر شتتت الشرر وألهبت الذاكرة الدفينة منذ قرون سحيقة .

منذ اثنين وعشرين عاماً .. كنتُ على يمينك في سيارة صالون رُصاصية اللون.

ذات شريط التسجيل وصوت الرائع ( النور الجيلاني ) يصدح ويتغنى بقصيدة :

( عزّ الليل ).

*

اليوم وحدي بدونك ، أيها الحاضر في جسدي روحاً .

الصوت الغنائي يرتقي بصليله عتبات الوجدان البهي .

تآلفت الكلمة الصادقة الدافئة ، مع صبر النحَّات على التكوين :

أنا والليل .. ومُرّ جَفاك مُساهرين نَحكي للأفلاكْ ..

لا خلصت حكاوينا .. ولا لقينا البِداوينا

اغرورقت البلورتين التي بهما أنظُر . بدأ الطريق متكسراً

من أمام بلور الأعيُن الدامعة . اهتز الجسد مما به ،

تكثف العُمر في خاطرة . سألت نفسي :



ـ من يا تُرى رتب هذه البُرهة في مَجرى زماني التَعِس ؟

من يا تُرى أعاد الأغنية من صَدفة تاريخها القديم

لتحبس أنفاسي في الطريق المُمهد الذي أسيره من مدينة لأخرى

تبعد عن بعضها أكثر من مائتي فرسخاً ، وبلا رفيق ؟.

اختلطت الأوراق . هجرت الدُنيا بزخمها فصعدتْ إليَّ روحك الحُلوة يا أحمد .

شمسُك بين الأضلع دافئة كأن غيبتك الكُبرى قولَ خُرافة .

الساكس يُلاعِب الجيتار ويحاوره . يأتلفان ثم يصطرعان ،

يفترقان ويلتقيان ، وأنا المُعذب أعتصر الفؤاد الذي يدمي .

نعم :

سنين مرَّت .. بَرَاكْ عارف وبَي أدرى ..

وجُرحَك يا غرام الروح لا طاب لا بِدُور يبرى !

*

تأكدت هزيمتي ، وخُسارتي الفادِحة عند كل منعطف

على أطراف الهِضاب العالية . لا الدمع يُشتت الذكرى ،

ولا الأطياف الحالِمة تتبعني كلما توسدت سيرتك ،

ولا هي قادرة على نـزع فرو البشرة التي شهدت نُمونا الفكري

صفحة إِثر أخرى . كتبنا معاً ألواح الجسارة المُنضَدَة كنحتٍ في رُخام ،

ليس منه فكاك . وجهك المُشِع ،

ونظرتك الحانية من خلف النظارة الطبية السميكة ،

تقول إن العُمر المُذهب بالعافية والنضار يُبشِر بالفواجِع والرحيل ! .



وتصفحت العُمر ورقة إِثر أخرى .. بأغنية تكاد تُزهق الروح:



ولو حاولتَ تتذكر ..

تعيد الماضي من أول .

تَلقَى الزمن غير مَلامِحنَا

ونِحنَ بِقينَا ما نِحنَ

*

عزيزنا ..أحمد ..

يا أيها الصديق في البَهو السرمدي :

ألف سلام عليك .

لقد رفَّعك العُلو الماكِر إلى السماوات الباسِقة

ذات يوم وحرمنا رؤيتك مرة أخرى .

سحابة لا لون لها ولا رائحة ، أخذتك عنَّا عُنوَة .



لو إنتَ الزمن نَسَّاكْ ..

أنا مَا بَنسَى ..



عبد الله الشقليني

20/01/2006 م



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