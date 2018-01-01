01-01-2018, 11:01 PM

مصعب محجوب الماجدي

مصعب محجوب الماجدي

تاريخ التسجيل: 07-07-2017

مجموع المشاركات: 16 للتواصل معنا FaceBook

تويتر Twitter

YouTube

Google Plus



إعلام السيسي والسقوط المخزي بقلم مصعب محجوب الماجدي

11:01 PM January, 01 2018 سودانيز اون لاين

مصعب محجوب الماجدي-Sudan

مكتبتى

رابط مختصر أثارت زيارة الرئيس التركي رجب طيبا اودرغان نباح بعض أجهزة الإعلام المصرية و انهالت على بلادنا بالشتائم والإستحقار والسب والهراء والكذب وتتغييب الحقائق التاريخية، ضاربة بشرف المهنة والرسالة الإعلامية عرض الحائط إنذ أن في مقدمة مايجب أن يتصف به الإعلام هو المصداقية والمهنية والحياد وإذا فقدت الرسالة الإعلامية هذه الركائز تصبح هدامة ومضللة وغير مسؤولة بل هي معول ينسف القيم المجتمعية وما اقبح الإعلام عندما يكون بوقاً للحُكام يؤوب ويروح معهم أينما توجهوا وأشاروا.

لم استغرب عندما علمت تأكيد المرصد العربي لحرية الإعلام أن الإعلام المصري يعيش أسوأ أيامه في ظل قهر تام، وتكميم للأفواه، واعتماد إعلام الصوت الواحد ، في بيان أصدره، الأحد، في الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري في مصر، والإطاحة بالحكم المدني المنتخب، يوم 3 يوليو/تموز عام 2013. ودعا المرصد كل المعنيين بحرية الصحافة في العالم لمساندة حرية الصحافة في مصر، والتحرك للإفراج عن الصحافيين السجناء، وإعادة الصحف والقنوات المغلقة، ومنع ملاحقة الصحافيين والمصورين، وتقديم المعتدين للعدالة.

لقد كان الإعلام المصري رائداً ومسؤولاً يحترم قدسية المهنة ويلتزم بميثاق شرفها وكان في مقدمة الركب، وعندما كنا نستمع لإذاعة صوت العرب صادقة الإحساس كان يعرونا الزهو ونستشرف وحدة العرب التي دعا إليها عبد الناصر، وقد خرّجت كليات الأعلام المصرية أميز الكتاب الذين حملوا هم القضية لكننا نلاحظ بعين الناقد البصير ان بعض وسائل الإعلام المصري في عهد السيسي انساقت وراء المصالح وباعت القضية واصبح همها الشاغل تجميل الصورة الكالحة لنظام السيسي ووضع مساحيق لاتتناسب مع بشرة النظام الإنقلابية التي مهما وضعنا من مستحضرات التجميل لن تزداد إلا تقرحاً وتشوهاً وقباحة .

لن ينسى التاريخ ان إعلام السيسي كدر العلاقات بين شعبَي وادي النيل وشَوَّه صورة السودان وشعبه ونكَّل بهم وإحتقرهم ورمى بتاريخهم عرض الحائط وهاجم الإكتشافات الأثرية العظيمة التي تؤكد قِدم حضارة السودان وجذورها الضاربة في عمق التاريخ فما كان منه إلا التهكم والسخرية المصطنعة وتبخيس الحقائق ولم يتعلموا الدرس عندما لزمت أجهزة الإعلام السودانية الصمت على مضض عندما علمت ان خير من إجابته السكوت.

لا ادري لمِ أصيبت بعض وسائل اعلام السيسي بالمراهقة الإعلامية والطيش والتخبط وإثارة الأحقاد والكراهية ونشر أفكار لن تقنع حتى أجيال الإعدادية. فنراها ترغي وتزبد وتستميت كلما ذُكر سد النهضة أو رأت تقارب في وجهات النظر بين السودان وجارته أثيوبيا.

كان الأجدر بهذه الأجهزة الإعلامية أن تحترم إحتضان مصر لجامعة الدول العربية التي كلنا يعلم رمزيتها ونستبشر ببوارق الأمل التي تبرق في سماها ونُكذب القائل بأنه برق خُلب. ولم هو عظيم على النفس أن ترى سقوط من يستطيع النهوض لكنه آثر الحضيض على قنن الجبال، ومن يهن يهن الهوان عليه. |Articles |News |مقالات |بيانات