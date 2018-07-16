إعراب المراحل بقلم أسحاق احمد فضل الله

04:03 AM July, 15 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> وعجز عن معرفة معنى الأحداث الآن هو ما يقود كل الناس.

> والعجز هذا عن المعرفة يصنع العجز الآخر .. العجز عن الرد.

> وبوتين ومصر وكأس العالم ومحاكم الاقتصاد والتهريب وأحداث إثيوبيا وإريتريا (وناسا) وامريكا .. نثار ما يدهشك فيه هو أنه أحداث لكل منها شكل الحرف = أ ب ت ث = كل منها مختلف.

> ثم هي باختلافها هذا شكل واحد لكلمة واحدة.

> وبورتسودان والسودان ومصر.. والزمن (السنوات الخمسين الماضية وما جرى فيها) أشياء هي مشاهد قصة واحدة.

> وناسا وروسيا وبورتسودان ومصر ما بينها يقدم شرحاً لحدث صغير.

> وفي الشهور الماضية يتكرر الخبر النعسان (سفن مصرية تخرب المواقع المرجانية في بورتسودان).

> خبر صغير لكن.

> مصر تستقبل (٥) ملايين سائح روسي كل عام ومثلهم من العالم يتابعون اماكن الغوص وملياردير روسي يشرع في تحويل بورتسودان إلى اعظم منطقة غوص في العالم.

> (وأعظم منطقة غوص) كلمة يعرفها العالم أول الستينيات.. أول الستينيات ايام السباق الامريكي الروسي للوصول إلى القمر.

> وامريكا تبحث عن منطقة تغرس فيها كبسولة.. وفي الكبسولة رواد الفضاء بحيث تتطابق اجواء الكبسولة مع اجواء سفينة الفضاء.

> وجعلوا الكبسولة سراً في بورتسودان.. وفيها رواد فضاء ظلوا تحت الماء لأربعين يوماً.

> وهناك اكتشفوا ان بورتسودان تتمتع بقاع لا مثيل له في العالم.

> واهل الستينيات يذكرون (جاك كوستو) صاحب اشهر سفينة تجوب العالم.

> وكوستو كان هناك في بورتسودان.. واغرب شخصية كانت معه.

> (سورس) الملياردير الذي له قصة غريبة جداً مع نمور آسيا.

> والآن صديق بوتين الملياردير وتركيا ومصر يصبحون هم شخصيات المسرحية في بورتسودان.

> فمصر تجد ان بورتسودان سوف تجذب إليها السياح الروس بعد التقارب الروسي السوداني.. وبعد اكتشاف الروس لاعظم منطقة غوص في العالم.

> الاكتشاف الذي يجعل صديق بوتين يقيم الآن مدينة سياحية هناك.

> ومعرفة مصر لهذا تجعل مصر تقوم بتخريب الجزر المرجانية هذه.. بزيارات سفن لها مآرب تحت الماء.

> ومصر تطلق الشائعات بأن روسيا تقيم قاعدة عسكرية و…

> حكاية بورتسودان تعني أن الحرب منذ الستينيات وحتى اليوم حرب واحداث لا يعلم الناس عنها مثقال حبة.

> والصور ترسم معني جهلنا بالاحداث.

> وبعض معاني الاحداث هذه هو.

> في الستينيات ما يتألق في مصر= والعالم العربي يومئذٍ ترلة لمصر= ما يتألق في مصر هو.

> الغناء.. أم كلثوم، عبد الحليم، فيروز وألف حنجرة طروب…

> والقصة .. ونجيب ويوسف ادريس ومصطفى محمود.. وألف نجم آخر.

> والمسرح.. وكرة القدم..

> وكل ما يمكن ان يجعل العالم العربي يرقص.

> يرقص.. بينما إسرائيل تكمل الخطوة الثانية عسكرياً وامنياً لالتهام فلسطين.

> في السبعينيات مثلها.

> في الثمانينيات مثلها.

> في التسعينيات الغرب / وفي مرحلة من الهدم المعنوي / يقول لنا الغرب.

> لا أمل عندكم.

> اسلحة.. ؟.. نحن نتخطاكم بملايين السنين.

> علوم؟ مثلها.

> ثروة.. مثلها.

> تنظيم مجتمع مثلها.

> ونحن ننطح الحائط.

(٣)

> مرحلة الكشف هذا ــ كشف التفوق الخيالي هناك الذي يصنع العجز الخيالي هنا ــ كانت تبدأ بضربة افغانستان.

> وما حدث معروف.. وتراجعوا.

> ثم ضربت العراق عام ٢٠٠٣م.. وطحن كامل وعجز كامل.

> والآن مرحلة سوريا تعقبها/ ومعها مرحلة السعودية وإغراقها في اليمن (الآن ما يجري هو تدبير إغراق السعودية في سوريا).

(٤)

> ومن نافذة الخراب تطل خطوات إريتريا/ وإثيوبيا/ مصر.. السودان.

> وصناعة العجز في نفوس الناس مرحلة الجسر إليها هو أهل المواقع الإسفيرية.

> من يقرأ كتابات المواقع يصاب بالغم والحزن.

> لكن..

> مرحلة أفغانستان والانطلاق هناك لإعلان ضربة العجز الأخيرة تفاجأ عندنا بالقاعدة والمقاومة المذهلة.

> مرحلة طحن سوريا الآن تفاجأ بالمنظمات والمقاومة المدهشة (قبل التسلل إلى جوفها وافسادها).

> الآن مرحلة إغراق السعودية ودول التحالف معها تفاجأ بشيء نحكيه.

> الغريب أنه يبدأ من شرق إفريقيا وتحت الأرض ما يجري بعضه هو.

> إغراق السعودية والخليج في العجز الاقتصادي الذي يتدفق الحديث عنه هذه الأيام.

> وحين يرتبط اسم السعودية بالعجز الاقتصادي يصبح للمشهد عمق عجيب.

> ثم تأتي مرحلة شرق إفريقيا الآن ومرحلة السودان.

> والمرحلة تفاجأ بسودان مدهش يعمل الآن تحت الأرض.

> ونحكي ما يمكن حكايته والحرب في بداياتها.

ومعذرة للألغاز فلا السطور تتسع للشرح.. ولا كل ما يعرف يقال.







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