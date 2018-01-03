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إعدام بريء بقلم ماهر جعوان

03-01-2018, 01:52 PM

ماهر إبراهيم جعوان
<aماهر إبراهيم جعوان
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 187

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إعدام بريء بقلم ماهر جعوان

    01:52 PM January, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    ماهر إبراهيم جعوان-فلسطين
    مكتبتى
    رابط مختصر



    بريء يدفع ثمن الغربة والظلم الذي تحياه الأمة
    يموت كي يحيا الوطن ....
    يحيا لمن ؟؟؟
    نحن الوطن.
    فــــي بيتنــــــــا شهيـــــــــــــد
    فــــي دارنـــا مجيــــــــــــــــــد
    رقــــى في سجـــون العبيــــــد
    أعلى الرأس رغــــم الرقــــود
    طاهـــر النفس رغـــم الحقــود
    يرفع لواء الحق في دنيا العبيد
    ضحى بالروح من أجل الوليــد
    تروي دمــاه أغصان الــــورود
    تكتــــب آيــــــات الصمــــــــود
    ترســـــم لمحات الخلـــــــــــود
    صدق الله فصدقه الله موعـــدا
    منـــذ هتف من بعيـــــــــــــــد

    الله غايتنــا والرسول قدوتنـا
    والموت في سبيل الله أسمى أمانينا
    اصطفاه واجتبـــاه رب السمــا
    في جنـة الفردوس يا شهيـــــد
    حزن قلبي يـــــا شهيـــــــــــــد
    علـــى فــــــراق أخ سديـــــــد
    وعزائنــــــا بقائك خالــــــــــدا
    للمجـــــد والعليـــــاء طارقــــا
    في جنــــــــات رب العالمينــــا
    (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
    فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)
    فخورون بكم أيها الشهداء

    هنيئا لكم جهدكم وجهادكم وسجودكم واستشهادكم

    كم يغبطكم إخوانكم بفوزكم وسبقكم إلى الله

    هنيئا لكم لقيآكم الأحبة محمدا وحزبه

    ستعيشون أكثر بكثير ممن سفكوا دمائكم

    هنيئا لكم التحاقكم بخير ركب في قافلة الشهداء

    أيها الأحرار الثابتون الصابرون الآملون بنصر الله
    إن قوة دعوتكم في ذاتها
    وفي تأييد الله لها متى يشاء
    وفي قلوب المؤمنين بها
    وفي حاجة العالم الحر الأبي إليها
    والكثيرون يتساقطون ولا يثبت إلا الصفوة
    طبتم أيها الأحرار... أحياء وأمواتا
    وغدا يشرق فجر جديد

    صباحكم جنّة...

    عوضا عن حياة الظلم والبأس والتيه الذي تحياه الأمة

    اللهُم لا تُرينا في من نحب إلا ما نُحب

    وتحب أنت وترضاه وترضى به عنا في الدنيا والآخرة

    وعوضنا يا ربي بما تطيب به النفوس

    وأسعد خواطرنا بكل جميل
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