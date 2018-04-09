إعتذار نائبة رئيس البرلمان التعس!! بقلم حيدر احمد خيرالله

05:52 AM April, 08 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا .. وطن





*كان الله في عون الشعب السوداني المرزوء الذى سلّم قدره وقراره لنخبته التى لم يبخل عليها بشئ ، ولم يتأخر عنها في مطلب فقد بذل الغالي والرخيص في سبيل تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم ، أملاً في أن يكونوا له سنداً وقيادة تؤهله لمواقع الريادة على هذا الكوكب ، ولكنه قد خُذل خذلاناً مبيناً وهو يتلقى الطعنة تلو الطعنة من نخبته ، فجوعوه وأفقروه ووضوعوه على مركز متقدم في مصاف الدول الفاشلة ، وأسوأ من ذلك ظل في موقع فئران التجارب من حيث التجريب الفاشل منذ فجر إستقلاله وحتى يوم الناس هذا .. وهانحن اليوم قد إدلهمت علينا الخطوب من كل صوب والكارثة الاقتصادية كشرت عن أنيابها والبلد تتآكل من كل جوانبها والنخبة تتفرج ..

*والأخبار تروي : (تقدمت نائبة رئيس المجلس الوطني القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي“الأصل” عائشة محمد صالح باعتذار للشعب السوداني جراء الرهق الذي يصيبه من الضائقة المعيشية.

وقالت عائشة إن الضائقة المعيشية الحالية تسببت فيها ميزانية العام 2018 التي أجزناها في البرلمان، وكانت نتيجتها الارتفاع في أسعار كل السلع المعيشية.وأضافت: “إننا نعتبر أنفسننا مفسدين كوننا أجزنا هذه الميزانية”، وأضافت: “أنا أتألم للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن” )عجبي لهذا الإعتذار وهذا الالم من هؤلاء المفسدين كما أقرت نائبة رئيس البرلمان التى إكتفت بالإعتذار والندم على الجريمة الكبرى المسماة ميزانية الإفقار والتجويع التى مررها البرلمان في هذا العام 2018 وأعجب ماذكرته النائبة المحترمة هو قولها (إننا نعتبر أنفسننا مفسدين كوننا أجزنا هذه الميزانية”، وأضافت: “أنا أتألم للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن” ) والذى لم تقله سيادتها مالذى يستفيده أهل السودان من ألمها؟ ولطالما اعتبرتم أنفسكم مفسدين ، فلماذا لم تتقدموا بإستقالة جماعية من البرلمان ، وتطالبوا بالذهاب لاقرب نيابة لتقدمكم لمحاكمة عادلة جراء تمريركم لهذه الميزانية المنكرة؟!

*السيدة عائشة محمد صالح تتحدث وكأنها في ( بيت بكا) وليس بمنطق سيدة تجلس على مقعد نائب رئيس البرلمان ، فأن ترى ان هذا التمرير لميزانية خربة يرقى لمستوى فساد فمالذي يجعلها تجلس في مقعد للإنصاف وهم من الفاسدين؟!والأوضاع المعيشية المؤلمة التى يعيشها المواطن هم سببها لأنهم إرتضوا مشاركة الحكومة فسادها وتمرير ميزانيتها التالفة؟! على أي حال إن الشعب السوداني قد اعطاكم أكثر مما تستحقون ووثق فيكم باكثر مما ينبغي لكم وكافأتموه بميزانية التجويع ، ثم تناديتم لتذرفون الدمع على اللبن المسكوب على النحو الذى جاء على لسان إعتذار نائبة رئيس البرلمان التعس..وسلام ياااااااااوطن..

سلام يا

عودة الداعشيات هل هى استراحة محارب ؟! أم عودة الإبن الضال؟!كل هذا ليس مهماً الأهم من دعشنهن ؟ وكيف سافرن؟ ومن جندهن ؟ فالحكاية لم تنته بعد إن لم نقل بدأت ..وسلام يا ..

الجريدة الإثنين 9/4/2018 |Articles |News |مقالات |بيانات