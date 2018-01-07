منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 07-01-2018, 08:07 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

إسم الله الأعظم الذى اذا دعى به أجاب وإذا سئل به اعطى بقلم عبدالله ماهر

07-01-2018, 03:29 PM

عبدالله ماهر
<aعبدالله ماهر
تاريخ التسجيل: 17-10-2017
مجموع المشاركات: 33

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


إسم الله الأعظم الذى اذا دعى به أجاب وإذا سئل به اعطى بقلم عبدالله ماهر

    03:29 PM January, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    عبدالله ماهر-
    مكتبتى
    رابط مختصر


    (( تبارك الرحمن ربى ذى الجلال والإكرام )).

    عن أبي أمامة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (اسْمُ اللَّهِ الأَعظَمُ فِي سُوَرٍ مِنَ القُرآنِ ثَلَاثٍ: فِي البَقَرَةِ وَآلِ عِمرَانَ وَطَهَ). - عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ "، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى). - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} ، وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ {الم. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}.

    "اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم والذي عندي: أن الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم، ولا شيء أعظم منه".وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم، وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضعاً.لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك...

    ومن شروط الله تعالى لإستجابة الدعاء للعبد المسلم هو الإستجابة التامة لدعوة الله تعالى فى القرآن والإيمان المحض به وعدم مخالفة امر الله فى القرآن بالبته حتى يقبل منك الله الدعاء لقوله تعالى ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ – البقرة 186 ﴾. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ... وهى شرطية الإستجابة لدعوة الله فى القرآن العظيم وهو إتباع تحليله وحريمه وهدي الله تعالى وتستنبط المنهج الذى فرضة الله عليك منه ....وَلْيُؤْمِنُوا بِي ....وشرطية الإيمان بالله تعالى وهو الإجماع بكل ما انزل الله تعالى وخرج مثله معه رسول الله من احاديث الحكمة النبوية ولا تخالفه بالبته ..لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ .

    فإن إسم الله الأعظم وارد منزل فى الكتاب المبين بالكثير وهو مستنبط من قوله تعالى فى سورة مريم (رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ؟– مريم 65 ) فهو إسم الله الرحمن . وان التبيان فى سورة الرحمن لقوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ـ فكلهما إسم الله او إسم الرحمن هما إسمين واحد يشملان كل الأسماء الحسنى لله تعالى .وان البيان فى سورة الرحمن قوله تعالى : ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام- الرحمن 78 ).فإن إسم الله الأعظم يكون فى التسبيح والدعاء هكذا (( تبارك الرحمن ربى ذى الجلال والإكرام )) فسبحوا به فى كل وقت وحين باللسان وانشرها لجميع عباد الله المسبحين .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de