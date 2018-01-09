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إسقاط النظام من ساحة الفيسبوك بقلم الصادق الرزيقي
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Re: إسقاط النظام من ساحة الفيسبوك بقلم الصادق (Re: Osman Hassan)
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> ومن المتع الكبرى أن تشاهد حالة التيه والوهم عند المقاتلين المناضلين الفيسبوكيين العظماء، وهم يخرجون من شرنقة العطالة والبطالة التي يعيشونها في المهاجر المختلفة منعمين .. مترفين.. (مسبسبين .. منغنغين) غرقى في الفراديس المتخيلة وهم يمتشقون سيوف الثورة الافتراضية الحادة الشفرات.. يتعالى صراخهم المزيف وخطبهم المرتجلة البكماء الراعدة، يحرضون الناس على الخروج إلى الشوارع وألسنتهم اللاهثة تصطخب بالأكاذيب القصيرة الحبل بأن المدينة الفلانية اشتعلت ورجت، والمدينة العلانية باتت خارج السيطرة وصارت أيقونة الثورة.
...
يا الصادق الرزيقى..
واضح جدا انك استفدت من ميزانية الجداد الالكترونى المليونية الجديدة..
فأتيت تجعجع و تقدم فروض الولاء و الطاعة لسيئة الذكر الانقاذ..
يا الصادق الرزيقى..
نحن(الثورجية)..
اوصفنا كما شئت..
و كما يحلو لك..
ولكن نؤكد لك بما لا يدع مجالا للشك..
بأنكم الان اقرب الى مزبلة التاريخ..
ويوم (يطق القنا بالقنا) , و ترتفع العجاجة للسما..
أرجو ان تكون رجلا ولو من باب التغيير..
( و نشوف وشك بخير)!
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