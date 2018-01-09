منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 09-01-2018, 08:18 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى

09-01-2018, 11:58 AM

الطيب مصطفى
<aالطيب مصطفى
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى

    11:58 AM January, 09 2018

    سودانيز اون لاين
    الطيب مصطفى -الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    لا ينبغي بأي حال الاستهانة بالتحرّك والتآمر الذي تحيكه مصر هذه الأيام في إريتريا شرقاً، ومن تلقاء ليبيا غرباً من خلال اللواء خليفة حفتر، ومن دولة جنوب السودان جنوباً.

    قبل أن أستطرد في تحذير إريتريا من اللعب بالنار من خلال السماح لبعض الدول المعادية للسودان باستغلال أرضها لشن الحرب على السودان، بما يجعل أرضها ساحة حرب يمكن أن تًهدد وجودها وتجعلها أثراً بعد عين أرجو أن أبيّن أن مصر تعمل على تطويق السودان وحصاره من مختلف الجهات بغية إسقاط النظام كهدف مرحلي، أما الهدف الاستراتيجي لمصر والذي ينبغي ألا يختلف على رفضه كل أبناء الشعب السوداني فيتمثل في إضعاف وإنهاك السودان وإغراقه في الفوضى والاضطراب.

    إنه لمن الغريب بحق أن تتفق مصر مع إسرائيل على ذات الاستراتيجية القاضية بإنهاك السودان والحيلولة دون تمكينه من النهوض مما صرّح به وزير الأمن الإسرائيلي آفي ديختر منذ ثمانينيات القرن الماضي، بقوله إن السودان بموارده الهائلة مؤهل ليلعب دوراً كبيراً في محيطه الإقليمي، ولذلك على إسرائيل أن تعمل على إنهاكه بالحروب والصراعات حتى تحدّ من توظيفه لإمكاناته وموارده الهائلة.

    إسرائيل لم تنس للسودان دوره المحوري عقب هزيمة حزيران 1967 حين جمع الرؤساء والملوك العرب في الخرطوم، وصالَح بعد خصام طويل، كلاً من الرئيس عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز وأعاد اللحمة بين العرب عبر مؤتمر اللاءات الثلاثة الذي كان بمثابة الانطلاقة الجديدة للعمل العربي المشترك في مواجهة إسرائيل.

    أما مصر فقد ظلّت منذ استقلال السودان تعمل بذات الاستراتيجية الإسرائيلية سيما وأن النيل يعتبر أهم مرتكزات الأمن القومي المصري، ولذلك فإن مصر ظلت تعمل على الحد من تطوّر السودان اقتصادياً سيما في المجالات الزراعية والصناعية حتى لا يوظف إمكاناته وموارده لتحقيق ذلك الهدف وما من مورد يعني مصر أعظم من النيل الذي ظلت مصر تسعى لزيادة حصتها منه على حساب دول حوض النيل جميعاً وخاصة السودان الذي لم يستنفد الحصة الممنوحة له من المياه في اتفاقية مياه النيل والتي ظلت تتدفق في الأرض المصرية ولا غرو أن تضغط مصر على الدول المانحة للحيلولة دون إقامة مشاريع السدود التي من شأنها أن تمكِّن السودان من استهلاك حصته.

    تزايد الغضب المصري على السودان بعد زيارة الرئيس التركي أردوغان خاصة بعد الإعلان عن الاتفاق السوداني التركي حول سواكن، وكأن مصر وصي على السودان أو كان السودان يحتاج إلى إذن منها ليفعل ما ظلت الدول العربية، بما فيها مصر، تفعله منذ بداية الحرب على العراق بل قبل ذلك، حيث كانت تفتح أراضيها للقوات الأمريكية ولإقامة القواعد العسكرية للدول الغربية.

    لقد شهد السودان خلال الشهور الأخيرة حملات مسعورة من الإعلام المصري شنّ خلالها هجوماً كاسحاً على السودان مستخدماً طريقته الداعرة التي أسهمت في تشويه صورة مصر وإنسانها لدى المواطن العربي في كل مكان.

    الجديد في الموقف المصري الرسمي إرسال قوات وأسلحة مصرية إلى إريتريا وحشد المتمردين بغرض فتح جبهة حرب جديدة، ولقد سعدتُ جدا بقرار السودان إغلاق حدوده مع إريتريا التي ظلّت منذ إنشائها (خميرة عكننة) للسودان في نكران غريب للجميل وعقوق كبير للسودان الذي لولاه لما تحرّرت ولما اعتلى أسياس أفورقي رئاستها.

    لن ينسى السودان أن هذا الرجل الناكر للجميل ظل يحتضن المعارضة بكل ألوانها بما فيها التجمع الوطني الديمقراطي وجناحه المسلح بقيادة قرنق وخلال تلك الفترة قبل إبرام اتفاق نيفاشا مع قرنق في بداية عام 2005 بلغ العداء بالرئيس الإريتري درجة منح المعارضة مبنى السفارة السودانية في أسمرا ثم تواترت مؤامراته في فترات مختلفة بصورة متقطّعة وظل يغضب كلما توطّدت علاقة السودان مع غريمته أثيوبيا، وها هو هذه الأيام يجعل أرض بلاده مسرحاً لتآمر مصر وحلفائها على السودان.

    آن للسودان أن يتعامل بصورة مختلفة مع إريتريا التي ظلت مصدر توتر وتآمر دائم على السودان سيما وأنه صنعها بيديه وبمقدوره أن (يفرتقها) إن أراد، فعندما تطاول أفورقي على أثيوبيا لقنه رئيس الوزراء الأثيوبي زيناوي درساً لم ينسه ولن ينساه بعد أن عرف حجمه ووزنه الحقيقي، وأكاد أجزم أن أياً من المعارك التي خاضتها القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع خلال السنوات الثلاث الماضية أكبر مما تحتاجه لدخول أسمرا وإراحة الشعب الإريتري الصابر من نزق ذلك المغامر المتغطرس.

    assayha
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-01-2018, 12:13 PM

نزار عبد الوهابى


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى (Re: الطيب مصطفى)

    يا (عجوز النحس) (تربية بيت الظار)
    الم تكتفي حتى الآن بالخراب الذي احدثتموه مع (قريبك الاهبل) نذير الشؤم
    ومع تنظيمكم اللعين .. ساذبح ثورا باهت اللون عند ذهابكم قتلا وذبحا وخنقا من قبل الشعب السوداني لعنكم الله انتم وذريتكم
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-01-2018, 12:26 PM

شطة خضراء


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى (Re: الطيب مصطفى)

    أيها الكهل المريض، لقد صمت دهرا و نطقت كفرا ،،،
    اسمرة شنو التدخلوها إنتو يا جرابيع، هسه هم هبشوك و للا هي مجرد فرفرة مذبوح، مجرد تحرك على الحدود خلاكم تتراجفوا كده، قال بمقدوره أن (يفرتقها) قال، إنتوا الظاهر عليكم لسه ما تبتوا من مد ارجلكم القبيحة أبعد من لحافاتكم و ممارسة العبث في بلاد الغير و محاولتكم الفاشلة لإغتيال مبارك لم يجف حبرها بعد، و بعدين هديك حلايب و شلاتين امشوا عليها و ما تتشطروا على أرتريا و للا ما شايفينها.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-01-2018, 02:39 PM

محمد عبده


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى (Re: شطة خضراء)

    ياخال البشير يامرتشي أنت داير تدوي السودان الى 60 ألف دهية، ألست أنت من الذين طابوا من قبل بحل أزمة دارفور عسكرياً.. وقالوا أنها نزهة أسبوع (ونرفع لك التمام يا سيادة الرئيس..) .. وقلتم (هم مجرد حفنة لصوص وقطاع طرق..) .. فماذا حدث.. أنتجتم أكبر فيلم رعب في العالم .. أكثر من عشرين قراراً من مجلس الأمن ضد السودان.. ثم أدأدخلتم بشيركم (المحكمة الجنائية الدولية) لنشاهد الفيلم الهزلي الذي لا يزال يجري عرضه.. وأصبحت دارفور أشهر من السودان يعرفها حتى تلاميذ الروضة في استراليا.. لأنهم تبرعوا لها من مصروفهم اليومي..

    ادخل للبشير خيال آخر هس كمان (أن يفرتق إرتريا) على قولك، ظنا منك أنه أوجدها ياجاهل إرتريا هذه ممهورة بآلاف من دماء أبنائها نتيجة نضال مرير ير عمره (30) عاماً
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-01-2018, 02:52 PM

كاشف


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى (Re: الطيب مصطفى)

    نار في ## أمك و ## أم البشير يا علوج
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-01-2018, 03:51 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 28-03-2013
مجموع المشاركات: 5681

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى (Re: كاشف)

    لا ينبغي بأي حال الاستهانة بالتحرّك والتآمر الذي تحيكه مصر هذه الأيام في إريتريا شرقاً،

    ههههههههههههههههه والتحرك التركى فى ميناء سواكن تسميهو شنو ؟؟
    انتو ناس فارغين وفكركم افرغ منكم !! ناس هثالة لا اكثر .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-01-2018, 03:57 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 28-03-2013
مجموع المشاركات: 5681

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى (Re: علاء سيداحمد)

    التحرك المصرى فى اريتريا فزّاعة تستخدمها اعلام النظام لالهاء الناس عن الوضع المأزوم الذى نعيشه اليوم .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-01-2018, 04:03 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 28-03-2013
مجموع المشاركات: 5681

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى (Re: علاء سيداحمد)

    اثيوبيا ومع ان تواجد القوات المصرية فى الاراضى الاريترية تهمها اكثر من السودان وذلك للمشاكل العالقة بين البلدين بخصوص سد النهضة .
    الا انها اكدت انه ليس هاك ما يشير الى تواجد قوات مصرية فى الاراضى الاريترية .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-01-2018, 05:05 PM

نيمو


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى (Re: علاء سيداحمد)

    الهاء الشعب وجعل مصر هي العدو الاول الاول للسودان وسبب كل المصايب وشيطنتها كما كانو يفعلون مع امريكا قبل رفع العقوبات ..
    الشعب السوداني لازم يوعى ويعرف انو عدونا الاول هو البشير وبقية رهطو تبع الاخوان المسلمين ...بذهاب الانقاذ حنسترد حلايب وغيرها انشاء الله.
    كل كتائب الذباب الالكتروني موجهة للعمل دا واولهم زميلكم في المنبر الامنجي البغيض اللاجئ المدسوس في بريطانيا والقاتل المحتمل صاحب (الراس في الراس) المدعو (فرانكلي )
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de