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إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى
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Re: إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى (Re: الطيب مصطفى)
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أيها الكهل المريض، لقد صمت دهرا و نطقت كفرا ،،،
اسمرة شنو التدخلوها إنتو يا جرابيع، هسه هم هبشوك و للا هي مجرد فرفرة مذبوح، مجرد تحرك على الحدود خلاكم تتراجفوا كده، قال بمقدوره أن (يفرتقها) قال، إنتوا الظاهر عليكم لسه ما تبتوا من مد ارجلكم القبيحة أبعد من لحافاتكم و ممارسة العبث في بلاد الغير و محاولتكم الفاشلة لإغتيال مبارك لم يجف حبرها بعد، و بعدين هديك حلايب و شلاتين امشوا عليها و ما تتشطروا على أرتريا و للا ما شايفينها.
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Re: إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى (Re: شطة خضراء)
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ياخال البشير يامرتشي أنت داير تدوي السودان الى 60 ألف دهية، ألست أنت من الذين طابوا من قبل بحل أزمة دارفور عسكرياً.. وقالوا أنها نزهة أسبوع (ونرفع لك التمام يا سيادة الرئيس..) .. وقلتم (هم مجرد حفنة لصوص وقطاع طرق..) .. فماذا حدث.. أنتجتم أكبر فيلم رعب في العالم .. أكثر من عشرين قراراً من مجلس الأمن ضد السودان.. ثم أدأدخلتم بشيركم (المحكمة الجنائية الدولية) لنشاهد الفيلم الهزلي الذي لا يزال يجري عرضه.. وأصبحت دارفور أشهر من السودان يعرفها حتى تلاميذ الروضة في استراليا.. لأنهم تبرعوا لها من مصروفهم اليومي..
ادخل للبشير خيال آخر هس كمان (أن يفرتق إرتريا) على قولك، ظنا منك أنه أوجدها ياجاهل إرتريا هذه ممهورة بآلاف من دماء أبنائها نتيجة نضال مرير ير عمره (30) عاماً
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Re: إريتريا واللعب بالنار ! بقلم الطيب مصطفى (Re: علاء سيداحمد)
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الهاء الشعب وجعل مصر هي العدو الاول الاول للسودان وسبب كل المصايب وشيطنتها كما كانو يفعلون مع امريكا قبل رفع العقوبات ..
الشعب السوداني لازم يوعى ويعرف انو عدونا الاول هو البشير وبقية رهطو تبع الاخوان المسلمين ...بذهاب الانقاذ حنسترد حلايب وغيرها انشاء الله.
كل كتائب الذباب الالكتروني موجهة للعمل دا واولهم زميلكم في المنبر الامنجي البغيض اللاجئ المدسوس في بريطانيا والقاتل المحتمل صاحب (الراس في الراس) المدعو (فرانكلي )
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