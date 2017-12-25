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كيفية الحصول على (الطاعون)
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إجتهادات .. (الإمام) (1-2) !! بقلم د. عمر القراي
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Re: إجتهادات .. (الإمام) (1-2) !! بقلم د. عمر القراي (Re: عمر القراي)
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لقوله صلى الله عليه وسلم " لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة " رواه البخاري1
( خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء)2
...
ما زلنا..مع..مفارقات..الفكرة..واضطرابها..المنهجي!!
( خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء)..لم..يذكر..له..القراي..راوياً..ولا..تخريجاً
فما..الذي..يدعوه..لذكر..البخاري..في الحديث..الأول؟؟
.....
ببساطة..لأنه..سمعه..من(ربهم) محمود!!
طيب..ما..مصير..الأحاديث..التي..لم..يسمعوها..من..ربهم..محمود..وكيف..يتعاملون..معها..وقبلها..هل..قال
لهم ربهم محمود:
ما حدثتكم..به..فهو..صحيح..وإن..لم تجدوه..في كل كتب العلم..والجهل؟؟
نتابع..هذا..العجب العجاب!!
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Re: إجتهادات .. (الإمام) (1-2) !! بقلم د. عمر القراي (Re: عاطف عمر محمد)
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(((وهناك أخرى تحسب على عوض في إطار الفكر الجمهوري .. فهو قد تزوج على زوجته بأخرى.. أي عدد الزوجات .. وعوض يعرف رأي الفكرة في تعدد الأزواج .. "تعدد الزوجات ليس أصلا في الإسلام وإنما الأصل المرأة الواحدة للرجل الواحد" .. فالزواج ميثاق غليظ، وهو يعرف أن العقد منصوص فيه على عدم التعدد..( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا)
....
اعلاه..ما..نقله..ياسر الشريف..عن..اخ..له في الفكرة!!
وكما..ترون..يحاكمون ..عوض..الجمهوري..بالسنة..او..الاسلام(العلمي)!!
وهذا..تكفير..واضح..وصريح..لكل اهل..الاسلام(العقدي) او اسلام الشريعة!!
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