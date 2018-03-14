أي دستور يتوهمه وزير الإعلام؟! بقلم حيدر احمد خيرالله

02:35 PM March, 14 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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*الدكتور / أحمد بلال عثمان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة بالتصريح الاتي الذى نقلته الأخبار : (تمسك وزير الاعلام وعضو آلية متابعة تنفيذ المخرجات دكتور احمد بلال بضرورة اجازة الدستور بواسطة البرلمان الحالي مؤكدا ان لاعلاقة لذلك باعادة ترشيح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وبرر ذلك بان البيئة الحالية من الوفاق الوطني مناسبة وقد لا تتكرر مرة اخرى في 2020 بجانب ان تمثيل الاحزاب بالبرلمان الحالي قد لا يتكرر ايضاً.

واعرب بلال عن امله في التحاق بقية الحركات المسلحة بالسلام واكد سعي الحكومة لتحقيق ذلك واعلن عن انه حال انضمام الحركات وحزب الامة القومي يمكن قيام المؤتمر الدستوري باعتباره جزء من الحوار الكلي وتساءل وزير الاعلام لماذا لا ينعقد المؤتمر الدستوري قبل 2020م )وبلال الذى فشل فشلاً ذريعاً فى مواجهة الإتهامات الدامغة التى واجهته بها زميلته الأستاذة / إشراقة سيد محمود ، تركها جانباً ليحدثنا عن بيئة الوفاق الوطنى ومناسبتها لإجازة الدستور بواسطة البرلمان الحالي ، ويالها من رؤية بائسة أطلقها وزيراً أشد بؤساً.

*ِووزير الإعلام الذى لاترى عيونه السياسية أبعد من أرنبة أنفه ، ومدى مايسمح له بالبقاء وزيراً فى حكومة تتغاضى عن كل الإتهامات التى وجهت له من زملائه فى الحزب الذى قدمه وزيراً ، وهانحن نسمعه يؤكد على أن البيئة الحالية من الوفاق الوطني مناسبة وقد لاتتكرر مرة أخرى فى 2020 بجانب ان تمثيل الاحزاب بالبرلمان الحالي قد لا يتكرر ايضاً ، فالرجل يوقف الزمن عند اللحظة الحالية وينفي أية مزية لفترة 2020، وحتى التمثيل الحزبي يراه اليوم أنسب من القادم ، فاحمد بلال قد رفع الله عنه الحجاب ليحدثنا بماسيكون ، وكل هذا عبارة عن إرضاءً لأولياء النعمة والنعمة رهينة بهذا الكرسي الذى يكسر كل رؤى الحق والخير والجمال.

*ومن عجب أن وزير الإعلام يعلن كل هذه التوكيدات الفطيرة ولكنه لايتوقف أمام جموع المعتقلين السياسيين الذين طلبت الحكومة من الإعلاميين الحضور لكوبر لمشاهدة إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ، فاذا الخارجين جزء تم انتقاؤه بدقة، والبقية فى إنتظار شهادة حسن السير والسلوك الحزبي لأحزابهم ،وهاهم أسر المعتقلين يخرجون إحتجاجاً فتنفتح بوابات المعتقلات ليقبع فيها مزيداً من المناضلين ،ووزير الإعلام يحدثنا عن أمله فى إنضمام الحركات المسلحة للسلام ، وهذا الأمل نفسه جزء من الحركات ، فالوزير يعلم مدى سطوة القوانين المقيدة للحريات وسلب مامنحه الدستور من حقوق فعن أي مناخ يتحدث الرجل؟! إنها مجرد كلمات أشبه بغثاء السيل الذى لاوزن له ، فإن طريق المؤتمر الدستوري ملئٌ بالمشقة وقطعا هو ليس الدستور الذى يتوهمه وزير الإعلام .. وسلام ياااااااااوطن..

سلام يا..

اطلقوا سراح كل المعتقلين السياسيين ،فإن من إعتقلتموهم خيارنا ، احرارنا احبابنا..وسيشرق الصبح مهما طال ليل المظالم ..وسلام يا..

الجريدة الاربعاء ١٤/٢/٢٠١٨ |Articles |News |مقالات |بيانات