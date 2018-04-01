أين هي المؤسسية يا نافع و كلكم.. كلكم حرامية! بقلم عثمان محمد حسن

08:29 PM April, 01 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· السودان و السودانيون خارج حسابات البشير و نافع علي نافع و علي

عثمان و جميع متنفذي حزب المؤتمر الوطني .. و حين تظهر خلافاتهم و

الصراعات المتفاقمة حول ترشيح البشير لانتخابات 2020.. فبؤرة الخلافات و

الصراعات هي المصالح.. و المكاسب الشخصية المتمثلة في مصلحة الحزب..



· في سياق عدم ترشيح البشير للانتخابات، زعم د. نافع أن المؤتمر

الوطني حزب مؤسسات.. و طالب عضوية الحزب بإعلاء قيمة المؤسسية للحيلولة

دون تحقيق مراد ( الإخوة الأعداء) الساعين للسيطرة على مفاصل صناعة

القرار وتزوير إرادة القواعد وفق أطماعهم.. و أن المبادرات الشخصية

لترشيح البشير عمل غير مؤسسي..



· المؤسسية التي يطالب نافع بإعلاء قيمتها داخل حزبه، لا يطالب

بتواجدها خارج الحزب.. بينما تسيطر الفوضى و تؤجج اللا مؤسسية تسيير

دولاب الحكم في العاصمة و الولايات..



· غيروا المفهوم المعاصر لنظم و مهام الجيش و الشرطة يوم خلقوا

ميليشيا الجنجويد لارتكاب جرائم غير انسانية في مناطق النزاع.. و أتوا

بها لتحل مكان الجيش و الشرطة معاً.. و تحاشياً للقانون.. ينأون عن الزج

بالشرطة في المواقف ( صعبة التنفيذ قانونياً)، حيث يزجون بالجنجويد

لإنجاز المهام القذرة.. كما حدث عندما استدعى والي كسلا، آدم جماع،

ميليشيا الجنجويد لفض مزاد علني بتاريخ 13 يناير 2018.... بدلاً من

استدعاء قوات الشرطة السودانية للاختصاص..



· لم يستدعِ الشرطة، لعلمه أن المزاد قام بموجب أمر قضائي واجب

النفاذ.. و يعلم كذلك أن ميليشيا الجنجويد لا علاقة لها بالقانون.. و

أنها سوف تعينه على الاستفراد بممتلكات الشركة الصينية السودانية التي

هرب شركاؤها الصينيون..



· عن أي مؤسسيةُ يتحدث نافع علي نافع؟ ربما يتحدث عن تدابير أكثر

نجاعة للمزيد من نهب أموال الشعب السوداني و التستر على ما نهبوا بعد أن

بانت سرقاتهم و تناقلتها الألسن من القرى و الحضر..



· عن أي مؤسسية يتحدث و معظم ( إخوانه في الله) كانوا بلا أساس قبل

الانقلاب.. و بدون مؤسسية و لا منطقية تعالوا في البنيان.. و أعملوا

فساداً ( تمكَّن) من أرض السودان بصورة مخيفة..



· حرامية!.. لا أحد منهم يستطيع إنكار ذلك أمام الله.. لا أحد!



· لكن بجرأة لا سابق لها، أطل الفريق أول/ عبدالرحيم محمد حسين،

والي الخرطوم، قبل يومين، ليطالب اللجان الشعبية، بتحمل مسؤوليتها امام

الله تجاه أي شخص محتاج أو نام جائعاً في منطقته، و يتبرأ منهم قائلاً:-

" والله العظيم نحنا بعدين يوم القيامة أمام الله بنتملص منكم عديل..!"



· تروحوا من الله فين إنتو ناس المؤتمر الوطني يوم القيامة؟..

تروحوا فين يا عبدالرحيم..؟! تروحوا منو فين؟! يوم القيامة ما فيهو تملص

و لا زوغان.. و كلكم سوف تقفون أمام رب العرش العظيم للحساب.. يتقدمكم

البشير.. الذي بيده الربط و الحل في حزب المؤتمر الوطني..



· و قد عقد البشير اجتماعاً مغلقاً مع نواب حزب المؤتمر الوطني

للاستنجاد بهم لتأييده في تعديل الدستور و ترشيحه هو للرئاسة.. و صرح لهم

بأن تعيين الولاة سوف يكون الهدف منه تعلية مصلحة الحزب..



· لقد شطبوا الوطن من الوجود و ركزوا وجودهم ( هُم) على وجود الحزب

لا على وجود الوطن.. فالكيزان لا يؤمنون بالأوطان.. أو كما قال علي عثمان

محمد و هو في قمة السلطة:- " نحن أمميون!" ثم أردف تصريحه بقوله:- "

فسروها زي ما عايزين!"



· و ما بين أممية الحزب، على لسان علي عثمان محمد طه، و تعلية

الحزب، على لسان عمر حسن أحمد البشير، و إعلاء قيمة المؤسسية في الحزب،

على لسان نافع علي نافع، يضيع السودان و يحيا حزب المؤتمر الوطني!

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