أوهام مالك عقار..!! بقلم الصادق جادالله كوكو

05:28 PM November, 16 2018 سودانيز اون لاين

الصادق جاد الله كوكو-ولاية اوهايو. الولايات المتحدة الامريكية

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الوهم (Hallucination) كما يعرفة علماء النفس بانة مرض نفسي يصيب عقل الانسان ويجعلة بعيد عن الواقع (Reality disconiction) يتخيل اشياء لا تمس الواقع بصلة. فيصبح الانسان تائه الخيال مشرد الفواد. اما اذا كان الانسان سياسيا موهوم فالمصيبة كبرى علية وعلى اولائك اللذين يتبعونة. في رسالة مؤخرا قام المعزول الموهوم عقار بتوجيهة الى ابناء المنطقتين بصفة خاصة و الشعب السوداني بصفة عامة تطرق فيها لى عديد من النقاط اللتي بعض منها امر محسوم والبعض الاخر يتم تداولة حاليا.

اشارة المخلوع عقار في رسالتة الى مزعم الانقلاب علية في الحركة ووجه اللؤم الى الاخ القائد عبدالعزيز الحلو. حتى الان لأ يدرك عقار بان اسطوانة الانقلاب هذة اصبحت قديمة و ان ابناء المنطقتين هم اللذين قاموا بسحب الثغة منة وليس الاخ الحلو, لا يدرك عقار بان الزمن قد تغير و ان الارادة السياسية ليست في ايدي الافراد انما هي بيدي الشعوب و هي اللتي تنصرك ام تخزلك و ان الشعوب قد تعلمت كيف تنادي و تطالب بحقها و تعمل على احداث اي تغيير اذا تطلب الامر ذلك. يتوهم عقار بان الحلو تسبب في حرب اهلية داخل مكونات الحركة الشعبية و انه فرتغ النسيج الاجتماعي في المنطقتين. يتعجب المرء هنا من هذا الحديث, لم نسمع بان هنالك صدام حدث مابين مكونات الحركة الشعبية وانشق الجيش لنصفين, فقط هنالك فتنة حدثت في النيل الازرق اللتي تسبب فيها عقار هو بنفسة, اذا قام بتأليب مجموعة قبيلتة على حساب باقي القبائل الاخرى بل و قام باعطاء الاوامر باغتيال عديد من المعارضين لة في النيل الازرق حتى داخل معسكرات الأمم المتحدة. كل هذة الاحداث سوف يتم محاسبتة بها عندما يحين الموعد لذلك.

مبادرة سلفا كير للسلام ليست مرفوضة من قبل ابناء المنطقتين, على العكس تمام هم يريدون سلام و استقرار للمنطقتين فقط هذا السلام يجب ان يرضى تطلعات و طموح ابناء المنطقتين و يكون في حجم تضحيات ابنائة وليس سلام يرضي النظام في الخرطوم و يطول في امد حياتة. القاري لرسالة الواهم عقار يتحسس أيادي خفية لعرمان في الموضوع عندما عرج الى الحل الشامل لمشاكل السودان في الرسالة, نفس السياسة اللتي كان يستخدمها عرمان في استغلال الحركة و ابناء المنطقتين لتمرير اجندة الاحزاب المعارضة با الحل الشامل لقضاية السودان تحت مظلة المنطقتين الشي اللذي رفضة ابناء المنطقتين.

تعجبت لحديث عقار في الرسالة عن التغييرللنظام, كيف يتحدث عن تغيير للنظام و مؤخرا عند زواج احد بناته في الخرطوم حضر وفد رفيع من اكابر اضلع النظام مناسبة العرس و بل قام احدهم بحل محلة كؤلي امر البنت عند عقد القران؟؟ من يضحك على من؟ لهذة الدرجة يعتقد عقار بان ابناء المنطقتين سذج و بلهاء؟. ابناء المنطقتين يريدون سلام يرضي طموحاتهم و أمنياتهم, يكون على قدر تضحيات ابنائهم و ليس حكم ذاتي على قرار عقار و عرمان, يريدون سودان جديد فية تتم العدالة و الحرية و المساؤة لجميع السودانيين و الا فان شبح الانفصال في الافق يلوح.

وانها ثورة حتى النصر..!!

الصادق جادالله كوكو – الولايات المتحدة الأمريكية. |Articles |News |مقالات |بيانات