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أول الدرب.. وآخره بقلم إسحق فضل الله

11-04-2018, 03:49 PM

أسحاق احمد فضل الله
<aأسحاق احمد فضل الله
تاريخ التسجيل: 24-11-2015
مجموع المشاركات: 441

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أول الدرب.. وآخره بقلم إسحق فضل الله

    03:49 PM April, 11 2018

    سودانيز اون لاين
    أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان
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    > أستاذ
    > عن السوداني.. وعن الدولة وعن الرقابة.. لا نحتاج مجلدات
    > فالسوداني ما يرسمه هو

    > أغرب (قهوة) في الكرة الأرضية تقوم في السودان
    > ففي وسط الصحراء / وسط الصحراء تماماً/ أحدهم يقيم مبنى خشبياً..( يزوره مرة واحدة في الشهر.. لتجديد الماء والاحتياجات)
    > وسائقو اللواري في الأربعينات والخمسينات السائق منهم يصل إلى هناك بعد يومين من الإرهاق المتواصل وفي المبنى يتوقف
    > والمبنى ليس فيه أحد على الإطلاق والسائق يجد دقيقاً وزيتاً وبهارات ولحماً مجففاً ويجد البن ويجد الموقد والجازولين
    > والسائق المرهق يصنع طعامه وقهوته ويضطجع على فراش هناك
    > بعدها.. السائق إما أن يضع دقيقاً وزيتاً ويضع ما يستطيع من احتياجات الصحراء أو أن يضع شيئاً من المال في علبة هناك
    > ثم ينصرف
    > كل أحد يصنع ما يلبي حاجة أشخاص لم يرهم في حياته ولا هو سوف يراهم
    > ولا أحد ينصرف دون أن يضع شيئاً
    > والقهوة تصبح هي الإشارة الأعظم للمجتمع السوداني.. المجتمع السوداني الآن يحتاج إلى فلسفة القهوة هذه التي ابتكرها من دون العالمين
    (2)
    > والمجتمع هذا الإنجليز يستخدمون طباعة هذه لإدارته بدقة
    > فالمفتش كان يبدأ يومه باستقبال ثلاثة أشخاص كل صباح
    > يستقبل من يقدم تقريراً عن الأمن
    > ثم يستقبل من يقدم تقريراً عن التموين(مخزون الدقيق والوقود واحتياجات البيوت)
    > ثم يستقبل من يقدم تقرير المخابرات
    > بعدها.. لا شيء يهم فما يدير الدولة هو هذا
    (3)
    > ثم ما يدير الدولة هو
    > أحدهم .. أيامها.. في شرق النيل كان من الهجانة (والهجانة هم الشرطة التي تركب الجمال)
    > والرجل في لحظة غرام يبيع الجمل ويدفعه مهراً ويتزوج
    > وحين يأتي (للبلاغ عن أن جمله هرب) يقول له الجاويش (الذي يعرف كل شيء)
    : اسمع .. الحكومة ما بتخلي حقها.. دحين امشي شوف لك جملاً ميت في أي مكان وبلغ أنه هو جملك.. مات
    > والرجل يفعل
    > والدولة تعرف أنه يكذب لكن (السياسة) هي ألا تعلن أنك تعرف
    (4)
    > بالقهوة وصاحب الجمل وأصحاب التقارير (كل صباح) كان كل شيء يمضي هادئاً
    > والاستقلال يبدأ (بالفلاحة) وناسي وناسك
    > ولماذا ناسك إنت وليس ناسي أنا
    > وما بين صراخ البرلمان وحتى صراخ الكلاشنكوف كان الداء هو هذا
    > السأم يجعلنا.. مثل العجوز النائحة.. نهتز ونهتز ونحن نكتب هذا
    > اللهم احفظ أهلي وأرضي
    > واحفظ الإسلام.. الإسلام الذي نسيه الناس



    alintibaha
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