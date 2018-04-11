أول الدرب.. وآخره بقلم إسحق فضل الله

03:49 PM April, 11 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر



> أستاذ

> عن السوداني.. وعن الدولة وعن الرقابة.. لا نحتاج مجلدات

> فالسوداني ما يرسمه هو



> أغرب (قهوة) في الكرة الأرضية تقوم في السودان

> ففي وسط الصحراء / وسط الصحراء تماماً/ أحدهم يقيم مبنى خشبياً..( يزوره مرة واحدة في الشهر.. لتجديد الماء والاحتياجات)

> وسائقو اللواري في الأربعينات والخمسينات السائق منهم يصل إلى هناك بعد يومين من الإرهاق المتواصل وفي المبنى يتوقف

> والمبنى ليس فيه أحد على الإطلاق والسائق يجد دقيقاً وزيتاً وبهارات ولحماً مجففاً ويجد البن ويجد الموقد والجازولين

> والسائق المرهق يصنع طعامه وقهوته ويضطجع على فراش هناك

> بعدها.. السائق إما أن يضع دقيقاً وزيتاً ويضع ما يستطيع من احتياجات الصحراء أو أن يضع شيئاً من المال في علبة هناك

> ثم ينصرف

> كل أحد يصنع ما يلبي حاجة أشخاص لم يرهم في حياته ولا هو سوف يراهم

> ولا أحد ينصرف دون أن يضع شيئاً

> والقهوة تصبح هي الإشارة الأعظم للمجتمع السوداني.. المجتمع السوداني الآن يحتاج إلى فلسفة القهوة هذه التي ابتكرها من دون العالمين

(2)

> والمجتمع هذا الإنجليز يستخدمون طباعة هذه لإدارته بدقة

> فالمفتش كان يبدأ يومه باستقبال ثلاثة أشخاص كل صباح

> يستقبل من يقدم تقريراً عن الأمن

> ثم يستقبل من يقدم تقريراً عن التموين(مخزون الدقيق والوقود واحتياجات البيوت)

> ثم يستقبل من يقدم تقرير المخابرات

> بعدها.. لا شيء يهم فما يدير الدولة هو هذا

(3)

> ثم ما يدير الدولة هو

> أحدهم .. أيامها.. في شرق النيل كان من الهجانة (والهجانة هم الشرطة التي تركب الجمال)

> والرجل في لحظة غرام يبيع الجمل ويدفعه مهراً ويتزوج

> وحين يأتي (للبلاغ عن أن جمله هرب) يقول له الجاويش (الذي يعرف كل شيء)

: اسمع .. الحكومة ما بتخلي حقها.. دحين امشي شوف لك جملاً ميت في أي مكان وبلغ أنه هو جملك.. مات

> والرجل يفعل

> والدولة تعرف أنه يكذب لكن (السياسة) هي ألا تعلن أنك تعرف

(4)

> بالقهوة وصاحب الجمل وأصحاب التقارير (كل صباح) كان كل شيء يمضي هادئاً

> والاستقلال يبدأ (بالفلاحة) وناسي وناسك

> ولماذا ناسك إنت وليس ناسي أنا

> وما بين صراخ البرلمان وحتى صراخ الكلاشنكوف كان الداء هو هذا

> السأم يجعلنا.. مثل العجوز النائحة.. نهتز ونهتز ونحن نكتب هذا

> اللهم احفظ أهلي وأرضي

> واحفظ الإسلام.. الإسلام الذي نسيه الناس







alintibaha |Articles |News |مقالات |بيانات