أول الدرب.. وآخره بقلم إسحق فضل الله

> أستاذ > عن السوداني.. وعن الدولة وعن الرقابة.. لا نحتاج مجلدات > فالسوداني ما يرسمه هو
> أغرب (قهوة) في الكرة الأرضية تقوم في السودان > ففي وسط الصحراء / وسط الصحراء تماماً/ أحدهم يقيم مبنى خشبياً..( يزوره مرة واحدة في الشهر.. لتجديد الماء والاحتياجات) > وسائقو اللواري في الأربعينات والخمسينات السائق منهم يصل إلى هناك بعد يومين من الإرهاق المتواصل وفي المبنى يتوقف > والمبنى ليس فيه أحد على الإطلاق والسائق يجد دقيقاً وزيتاً وبهارات ولحماً مجففاً ويجد البن ويجد الموقد والجازولين > والسائق المرهق يصنع طعامه وقهوته ويضطجع على فراش هناك > بعدها.. السائق إما أن يضع دقيقاً وزيتاً ويضع ما يستطيع من احتياجات الصحراء أو أن يضع شيئاً من المال في علبة هناك > ثم ينصرف > كل أحد يصنع ما يلبي حاجة أشخاص لم يرهم في حياته ولا هو سوف يراهم > ولا أحد ينصرف دون أن يضع شيئاً > والقهوة تصبح هي الإشارة الأعظم للمجتمع السوداني.. المجتمع السوداني الآن يحتاج إلى فلسفة القهوة هذه التي ابتكرها من دون العالمين (2) > والمجتمع هذا الإنجليز يستخدمون طباعة هذه لإدارته بدقة > فالمفتش كان يبدأ يومه باستقبال ثلاثة أشخاص كل صباح > يستقبل من يقدم تقريراً عن الأمن > ثم يستقبل من يقدم تقريراً عن التموين(مخزون الدقيق والوقود واحتياجات البيوت) > ثم يستقبل من يقدم تقرير المخابرات > بعدها.. لا شيء يهم فما يدير الدولة هو هذا (3) > ثم ما يدير الدولة هو > أحدهم .. أيامها.. في شرق النيل كان من الهجانة (والهجانة هم الشرطة التي تركب الجمال) > والرجل في لحظة غرام يبيع الجمل ويدفعه مهراً ويتزوج > وحين يأتي (للبلاغ عن أن جمله هرب) يقول له الجاويش (الذي يعرف كل شيء) : اسمع .. الحكومة ما بتخلي حقها.. دحين امشي شوف لك جملاً ميت في أي مكان وبلغ أنه هو جملك.. مات > والرجل يفعل > والدولة تعرف أنه يكذب لكن (السياسة) هي ألا تعلن أنك تعرف (4) > بالقهوة وصاحب الجمل وأصحاب التقارير (كل صباح) كان كل شيء يمضي هادئاً > والاستقلال يبدأ (بالفلاحة) وناسي وناسك > ولماذا ناسك إنت وليس ناسي أنا > وما بين صراخ البرلمان وحتى صراخ الكلاشنكوف كان الداء هو هذا > السأم يجعلنا.. مثل العجوز النائحة.. نهتز ونهتز ونحن نكتب هذا > اللهم احفظ أهلي وأرضي > واحفظ الإسلام.. الإسلام الذي نسيه الناس
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