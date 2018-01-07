أهمية ترشُّح البشير لمدة قادمة‏ بقلم حذيفة الباقر

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أهمية ترشُّح البشير لمدة قادمة بقلم حذيفة الباقر
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Re: أهمية ترشُّح البشير لمدة قادمة بقلم حذي� (Re: حذيفه الباقر)
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عشان يحافظ على البلد ؟وينا البلد الفضلت لامن يحافظ عليها اوع تقول لي الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان ...
البشير الملعون قليل الاخلاق والتربية والعقل وكل شيء فرط في الجنوب واشعل الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وباع نص الشمالية . وهو موجود على راس الحكم حميدتي الحرامي ومليشياتو بسرحوا وبمرحوا وامس القريب دا قتلو شرطي في نص الخرطوم بعد ما اعتدوا على المواطنين وانشاء الله يعتدوا عليك انت ذاتك يا كلب عشان تعرف حاجة ...ليبيا اكتر امانا من دارفور واحيانا حتى من الخرطوم البتحوم فيها نهارا جهارا مليشيات حميدتي وعصابات السواطير..انشاء الله يدوك ساطور في نص راسك الفاضي دا ..
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Re: أهمية ترشُّح البشير لمدة قادمة بقلم حذي� (Re: حذيفه الباقر)
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عشان يحافظ على البلد ؟وينا البلد الفضلت لامن يحافظ عليها اوع تقول لي الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان ...
البشير الملعون قليل الاخلاق والتربية والعقل وكل شيء فرط في الجنوب واشعل الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وباع نص الشمالية . وهو موجود على راس الحكم حميدتي الحرامي ومليشياتو بسرحوا وبمرحوا وامس القريب دا قتلو شرطي في نص الخرطوم بعد ما اعتدوا على المواطنين وانشاء الله يعتدوا عليك انت ذاتك يا كلب عشان تعرف حاجة ...ليبيا اكتر امانا من دارفور واحيانا حتى من الخرطوم البتحوم فيها نهارا جهارا مليشيات حميدتي وعصابات السواطير..انشاء الله يدوك ساطور في نص راسك الفاضي دا ..
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