أنت، أنت أزمة السودان.. أنت كارثة أحاقت بالسودان ، يا سيادة الرئيس.. بقلم عثمان محمد حسن

11:52 AM January, 05 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· العيشة ضنكة.. و رغيفة الخبز بألف جنيه.. و كل البيوت تتحدث عن

الغلاء.. و قلة الحيلة مع المصاريف اليومية التي لا تغطي الأساسيات!



· و نراك، يا سيادة الرئيس، تلقي باللوم على " صعوبات و مشكلات

تتمثل في اختلال هيكلي منذ الاستقلال.". و تنسى أن السبب الأساس هو أزمة

حكمك و فسادك و فساد الحكام تحت امرتك و سوء ادارة أنت على رأسها.. و

انعدام المؤسسية في أعمالكم.. مع ترهل حكوماتك.. و أنت تقود جيوش

الأزمات بقوة و إصرار حتى الانتصار على الشعب السوداني اليتيم..



· تتكالب علينا الأزمات بلا مواعيد قادمة.. و أنت تكذب بأن الأزمات

لم تأتِ من ناحيتك.. و توعدنا ببشريات لا وجود لها حسب المعطيات البائنة

في حركاتك و سكناتك.. و أعضاء برلمانك يكَّذِّبون أنفسهم و يصدقون كل حرف

كذوب يصدر منك.. و يمررون كل ما تعرضه عليهم من أدوات شقاء و تجويع

السودانيين.. ويصفقون البرلمانيون بالاجماع إلا قليلاً لرفع الدعم الذي

لا وجود له عن السلع الاستهلاكية..



· ماتت ضمائر كثيرة في المجلس التشريعي، و دُفنت أخرى في مجلس

الوزراء، و يصفقون مع كل أزمة جديدة من صنعك يا سيادة الرئيس..



· و رغيفة الخبز بألف جنيه..!



· ماتت ضمائركم .. و منا من يشك في أن ضمائركم كان لها وجود أصلاً..

و يعترينا شعور بأنكم غير مسلمين كلما أطللتم علينا تقولون ما لا

تفعلون.. تكذبون و تكذبون ثم تبالغون في الكذب.. و تريدوننا أن نكَّذب

أنفسنا و نصدقكم و نصفق لكم كما يفعل نوَّاب برلمانك البائسون، أولئك

الذين مرروا موازنة ذبح عيش الشعب السوداني بالأمس القريب..



· و رغيفة الخبز بألف جنيه..!



· و الجميل أنك أنت نفسك تعلم أنك مكتوبٌ عند الله كذاباً.. و تعلم

أن من يحيطون بك منافقون!



· و لا نستغرب حين تطلق، بكامل وعيك، أو بغير وعي،، أن" لا وجود

لأزمة اقتصادية".. و الشعب ( يتعايش) مع الجوع و الأزمات تفتك به حتى

النخاع.. يا سيادة الرئيس..



· فوضى الأسعار اجتاحت الأسواق.. و أقر حاتم السر، وزير التجارة،

بارتفاعها و انفلاتها عن سيطرة حكومتك.. و أرجع ذلك إلى ( مجموعة

سماسرة).. و السماسرة هم عضوية حزبك و آل بيتك و لا أحد سواهم لديه

القدرة على مواجهة زبانيتك في أسواق الدولارات و السلع ..



· إن اقتصادك المأزوم أبعد عنك حتى البعض ممن يشايعونك.. و لم يبق

معك سوى المنافقين و الأفاقين الذين يحيطون بك منذ ركلت الفقر بانقلاب في

3/6/1989.. و غاب وعيك، و غياب الوعي مصيبة إذا ركب رأس حاكم مستبد و

استوطنه للأبد..



· تغيظنا مشاهدة من ينافقونك في قنوات التلفاز.. و يقلبون الحقائق و

يزينون الشين في خطاباتك.. و في أوامرك المستبدة..



· إن مشكلة السودان هي أنت يا سيادة الرئيس.. أنت الأزمة الماحقة..

مات إحساسك.. لا تشعر بالجياع و المشردين، و لن تشعر بهم إلا إذا أيقظتك

من غفوتك صرخة الجياع القادمة من باطن الأرض..



· أحطت نفسك بما يكفل لك ديمومة السلطة.. و تؤمن سلطتك بالميليشيات

و السواقط التربوية.. و رصدت 70% من موازنة البلد لغرض الديمومة..

فالسلطة و الثروة أصبحتا الغاية في حياتك بعد أن تذوقت نعيم الثروة بنت

سفاح السلطة.. و في بالكم زيادة الضرائب المباشرة و غير المباشرة، للصرف

على الأمن، مع التركيز على الجبايات،



· و قد فرضت ولاية الخرطوم وحدها عدد 635 رسماً على الخدمات

بالولاية كما ذكرت صحيفة "الصيحة".. و تجتهد المحليات في قهر أصحاب

الأعمال الهاشمية و مشاركتهم في أرزاقهم اليومية.. و معظمهم من ( سكان

المستنقع) ..



· و كلما استحكمت حلقات الجوع و البؤس، طالبتنا بالصبر و بشرتنا

بازالة التشوهات الهيكلية التي صنعتها أنت في الاقتصاد السوداني!



· لك الحق في إذلالنا يا سيادة الرئيس.. لأننا لم نخرج إلى الشارع

مطالبين بإسقاطك حتى الآن.. و أنت تفعل ما تفعل عن ثقة بأننا لن نخرج إلى

الشارع خوفاً من ميليشياتك المنتشرين في كل مكان..



· لكن، تيقن، يا سيادة الرئيس، بأن جورك قد بلغ منتهاه و سوف تعرف

الحقيقة الخافية عنك و هي أن الشعب يريد الحياة و لن يحيا إلا إذا أسقطك،

و لن تفلت من قبضة الشعب هذه المرة.. لن تفلت منها مهما كانت التضحيات!



· أنت، أنت مشكلة السودان، أنت أكبر كارثة أحاقت بالسودان يا سيادة

الرئيس.. أنت فظ غليظ القلب!

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