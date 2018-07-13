أنا .. زعلان .. من أولاد الكابلي بقلم طه أحمد أبوالقاسم

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13-07-2018, 03:46 PM

طه احمد أبوالقاسم
<aطه احمد أبوالقاسم
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 51

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أنا .. زعلان .. من أولاد الكابلي بقلم طه أحمد أبوالقاسم

    03:46 PM July, 13 2018

    سودانيز اون لاين
    طه احمد أبوالقاسم-السعودية
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    كنت قد كتبت .. قبل فترة .. أن وزير الداخلية ارتكب جرما .. بأن سمح .. بخروج د.عبدالكريم الكابلي مرتكز ..دار الوثائق والارشيف .. كيف يسمح لأحد الصاغة .. بأن يحمل الذهب المجمر .. ودرة صادها من شط البحرين .. ونفيس الدرر .. يمر كالنسيم .. من جمارك .. مطار الخرطوم .. كيف يهون ..على وزير الداخلية ..

    أمريكا .. صاحبة وصفة الفوضي الخلاقة .. والفوتشوب .. والتاماهوك .. حطمت زجاجات شراب الاطفال .. والامصال .. وراجمات الملاريا .. فى مصنع الشفا للادوية الدولة العظمي .. وتمثال الحرية .. والعلم والاقمار .. أيضا تهوى السهر ولعب الورق .. فى لاس فيجاس وتضع الفيتو .. فى جيبها الامامى .. والمسدس فى الخاصرة .. وتبعينا .. أفلام الاحلام والخيال .. وتزرع الالغام .. الدولة الزقزاق .. ورسم القلب ..

    تسحب سفيرنا .. د. الكابلي .. للنوايا الحسنة ..من مقرن النيلين .. ونحن .. فى طابور الرغيف والبنزين .. وترسل سفيرها .. الى قبلتنا .. الاولي فى بيت المقدس .. وتضعنا .. فى بيت الطاعة

    حقيقة زعلت .. من أولاد الكابلي .. كما ..صدمنا ..من قبل .. عزالدين أحمد المصطفي ..فى برنامج نصف الليل .. يقول عزالدين .. أن والده الفنان أحمد المصطفي .. عقار .. هم ورثته .. وحجب .. أعضاء الفرقة الموسيقية .. والشعراء .. وغنى فارق لا تلم .. بدلا من سكون الليل ..أولاد الكابلي .. تحدثوا .. فى برنامج .. آخر أنهم أشركوا والدهم .. فى نادي كبار السن .. حتى لا يسأم .. غشيت مقلتى السمادر .. وهبطت .. أحشائى .. الى أسفل .. والدمع .. فى عينى .. فما أبصرت شيئا ...وأنا استمع الى الابناء ..

    الحبيب وين .. قالوا لى سافر .. رائعة الكاشف .. قدمها الكابلي للامريكان من قبل .. دائما .. ينكرذاته .. ويقول .. اساتذتنا الكبار .. يقدم الفنان حسن عطيه ..ويعتبره .. ايقونة .. الغناء .. لكى تتعرف عليه الاجيال الجديدة ..

    ماذا ..يقول .. الكابلي .. لكبار السن فى واشنطن ..؟؟ واشنطن زينة ..وعاجبانى ..

    الصور .. تأتينا من واشنطن ..نشاهد الكابلي .. يجلس وحيدا .. فى هامش الحديقة .. شارد الذهن .. يداعبه .. عابر .. والبقية .. يفترشون ..النجيل .. يمرحون .. ويقهقهون .. بلاغ الى السفارة السودانية بواشنطن ..أن ترسل ..طائرة ..خاصة لتحمل .. قمرنا .. د.عبدالكريم الكابلي .. الى مقرن النيلين .. ..لتحرسه عيون أم در ..

    عيب علينا .. أن نترك .. رقم ..مثل عبد الكريم الكابلى .. فى قارعة الطريق .. للسابله .. بعيون .. متهدلة .. تسأل عن شمعتها الضواية .. من قال لهم أن عبد الكريم الكابلى ..من فئة كبار السن ....؟؟ وهو ود المك عريس .. ويردد معنا .. عقبال بيك نفرح يا زينة .. نور وزهور وعطور .. والحفل .. عند التقاطع .. فى مسرح الارام ...

    وقف معنا .. عبدالكريم الكابلي .. اكتوبريا .. يهتف .. هبت الخرطوم فى جنح الدجى .. وقفت للفجر حتى طلع ..

    .. يا كبدنا المنفطر .. ........
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13-07-2018, 04:01 PM

نيمو


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Re: أنا .. زعلان .. من أولاد الكابلي بقلم طه أح� (Re: طه احمد أبوالقاسم)

    والله لكن حاجة غريبة خلاص !!!
    يعني السفارة تشيلوا غصبا عن اولادو ؟
    اولادو اكل عيشهم هناك بعد ما بقى الوطن طارد ومقزز بوجود البشير وعصابتو
    هسي دي لو اولادو خلوه في السودان كان الاقلام انتاشتهم وخلوا ابوهم براهو وما كان يسوقوه معاهم واولاد عاقين و..و..و.. ورجغة وكلام فاضي .بعدين منو القال ليك هو براهو وكيف حكمت على الموضوع من صورة واحدة واتدخلت في خصوصيات اسرة .وبعدين ما يمكن دي رغبة الكابلي يقعد جمب اولادو في اي مكان ليه بتتكلموا عنو كأنو فاقد للادراك والاهلية ؟ بطلوا تحشر وادعاء وطنية وهديك مبدعين كتار في السودان محتاجين وقفة الناس والدولة والاعلام منهن كمال كيلا ونور الجيلاني وعبد الوهاب الصادق و.و..
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13-07-2018, 04:31 PM

نزار


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Re: أنا .. زعلان .. من أولاد الكابلي بقلم طه أح� (Re: طه احمد أبوالقاسم)

    قبل فترة .. أن وزير الداخلية ارتكب جرما .. بأن سمح .. بخروج د.عبدالكريم الكابلي مرتكز .
    والله حاجة تهرد الفشفاش يعني وزير الداخلية يتدخل في حرية كابلي وتنقله التي كفلها الدستور والحق الانساني ويحبس كابلي او يسجنو بحجة انه مرتكز توثيق ؟ولو كابلي مات والموت علينا حق يبقى الملام منو؟الله اعوذ بالله من قلة العقل ومن قلة الفهم
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13-07-2018, 04:37 PM

نيمو


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Re: أنا .. زعلان .. من أولاد الكابلي بقلم طه أح� (Re: نزار)

    هههه لا وزير الداخلية يطلع قرار بمنع كابلي من السفر زيو وزي اي مجرم
    مطلوب لدى الجهات العدلية بحجة انو كابلي ممكن يهرب بمعلومات وذكريات وتوثيقات محفوظة داخل عقله ويطلع مذكرة بهذا الامر وكمان يحبس اولادو العايزين يهربوهو خارج البلد 😂😂الناس دي يا نزار بتكتب تحت اي تأثير ؟
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13-07-2018, 04:51 PM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1541

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Re: أنا .. زعلان .. من أولاد الكابلي بقلم طه أح� (Re: نيمو)

    😂😂الناس دي يا نزار بتكتب تحت اي تأثير ؟
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الصدمة
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