27-12-2017, 04:21 PM

حيدر احمد خيرالله

حيدر احمد خيرالله

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

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أموال مغموسة بالدم : وموقف حكيم!! بقلم حيدر احمد خيرالله

04:21 PM December, 27 2017 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا .. وطن











*أحداث منطقة شرق النيل بين الفادنية والعسيلات ، جد مؤسفة ، وهى لايمكن التوقف عندها كحدث قبلي فحسب إنما هي دليل دامغ على مدى الفوضى المؤسسية فى هذا البلد الحزين ، والخلل الفاضح فى السياسات الاقتصادية وخاصة فى مجال التعدين الأهلي الذى يشارك فيه أكثر من مليون مواطن من خيرة شباب هذا البلد الذى اُغلقت أمامه كل سبل كسب العيش الشريف ، فضربوا فى الصحارى يكابدون قارسات الشتاء ويواجهون الموت فى عضة ثعبان ولسعة عقرب ،والصيف الحارق يكويهم كي ، يقومون بكل هذا ليوفروا لأنفسهم وأسرهم لقمة من العيش الحلال ، وبعد كل هذا الضنك يخرج احدهم بربع كيلو او نصف كيلوا يحملها فرحاً ليحقق احلامه التى حرمته منها سياسة حكومة تجلس فى صدارة الدول الفاشلة . ثم يفاجأ بسياسات بنك السودان التى تجبره على أن يبيع للبنك وبالسعر الذى يحدده البنك وبالعملة المحلية ، فهل يعقل هذا؟ ولأنه لايعقل فقد جاءت الترجمة الفورية فى احداث الفادنية .



*( جدد والي الخرطوم الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين التزامه بتطبيق القانون ليأخذ مجراه في قضية العسيلات والفادنية بمحلية شرق النيل مؤكداً أنها قضية جنائية بدوافع واضحة، داعياً السلطات الأمنية لاتخاذ ما يلزم وإكمال التحريات وتقديم المجرمين للمحاكمة.وأشاد والي الخرطوم من خلال مجلس وزراء حكومة ولايته أمس الإثنين، بالتعامل الاحترافي الذي قامت به شرطة الولاية مع الأحداث التي حدثت خلال اليومين الماضيين بشرق النيل. ) من المؤكد أننا نثمن ماتحدث عنه الوالي من أن يأخذ القانون مجراه ونقف اكثر مع توكيده بانها قضية جنائية بأسباب واضحة ، فوضوح هذه الاسباب ترجع الى التهريب والذي يقرأ بشكل مباشر مع الخلل الاقتصادي والفوارق المخزية بين من يملكون ومن لايملكون ،فضعف الاجور الكبير حول بعض الموظفين الى اعضاء فى شبكات التهريب ، وسياسة البنك المركزي بدورها لم تترك لصغار المنتجين من سبيل الا التهريب.وهذا التهريب قد ساق الى حمامات الدم التى جعلت المال مغموساً بالدم.ع لى الذي جرى فى الفدنية.



*وحتى لاتتكرر هذه المآسي ونفقد العديد من شبابنا لابد من النظر للاجور والعمل على تعديلها لتكون خادمة للموظف لا أن يخدم الموظف الوظيفة ، ولابد لبنك السودان ان يخرج من دور تاجر الذهب ويسمح للتبادل الحر بين منتجي الذهب والصرافات ، وفق السعر العالمي ، وان نوقن تماما بأن الدم السودانى أغلى من كل ذهب الارض ، أحسن والي الخرطوم وهو يؤكد على المؤسسية وسيادة حكم القانون فانه لن ينصلح حال هذا البلد الا بهذا النهج ، وسلام ياااااااااوطن..



سلام يا



(أعلنت غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة بولاية الخرطوم، عن حملات مكثفة على الشقق المفروشة لضبطها ورقابتها، بالتزامن مع عطلة احتفالات الاستقلال ورأس السنة. وقالت إن الخطوة تتم بالتنسيق مع السلطات المختصة في الولاية.

وأكد رئيس الغرفة، خالد يس شرف الدين، وضع خطة متكاملة لضبط ورقابة الشقق المفروشة لمحاربة أي ظواهر سالبة. ) ذكرنا هذا الخبر المواجهة التى تمت بين سيدنا عمر بن الخطاب عندما تسور الحائط على جماعة يشربون الخمر ، فقال لهم : اتشربون الخمر ؟ قالوا له : أتتجسس؟ ففتح الباب وخرج قائلاً : هذه بتلك ومضى لحاله.. فماقولك ياخالد شرف الدين وانت تتجاوز التجسس والتحسس ، وسلام يا



الجريدة الاربعاء 27/12/2017







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