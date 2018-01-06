منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 06-01-2018, 08:06 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

أمريكا بعيون شيعية بقلم الشيخ عبد الحافظ البغدادي

06-01-2018, 03:14 PM

الشيخ عبد الحافظ البغدادي
<aالشيخ عبد الحافظ البغدادي
تاريخ التسجيل: 23-10-2014
مجموع المشاركات: 42

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


أمريكا بعيون شيعية بقلم الشيخ عبد الحافظ البغدادي

    03:14 PM January, 06 2018

    سودانيز اون لاين
    الشيخ عبد الحافظ البغدادي-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    يبدو ان المؤامرة التي تم الاتفاق عليها في الزيارات المتبادلة بين الرياض وواشنطن وطرفاها محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي ترامب , قد وصلت الى مراحل متقدمة , رغم بعض النكسات التي أصابت الخطة التي وضعت في اربيل وقادها فريق أمريكي إسرائيلي سعودي وبعض الإيرانيين من منظمة مجاهدي خلق الإرهابية , ولما أخفقت التظاهرات في ثلاث مدن إيرانية فقط , ولم تتمكن القيادة المركزية لقيادة المظاهرات في هذه المدن ناهيك عن توسيع قاعدة التظاهرات , لجأت أمريكا رفع مذكرة إلى مجلس الآمن لمناقشة " القلق الأمريكي " على حياة الشعب الإيراني ...

    انا متأكد تماما إن أمريكا لا تستطيع أن تجر العالم وإيران الى حرب تستباح فيها الدولة وتخرب البنى التحتية كما حدث في العراق وسوريا وليبيا , او ان تندفع مع محور التكفير لضرب البنى التحتية الإيرانية وبعدها إسقاط نظام الحكم في إيران , وذلك لعدة أسباب ...منها .

    1- لو قامت أمريكا او من ينوب عنها بضربة جوية كما حدث مع العراق أو ليبيا , عليها ان تنصب فاتحة على القوات الأمريكية في العراق , والمصالح التي تستحلب منها العراق منذ الاحتلال إلى اليوم .

    2- القوات الإيرانية وما تمتلكه من قوة صاروخية وبشرية ونووية لا يستهان بها , هذه القوات ستحول المناطق النفطية في دول محور التكفير ومن تساعد إسرائيل إلى مرجل متفجر ..

    3- لا يمكن لدرع الجزيرة وما تقوم به أمريكا ومن يساعدها إعلاميا ولوجستيا , لو غامرت بضربة جوية ان توقف الهجمات على إسرائيل والرياض وعواصم العمالة في المنطقة ...

    4- سبق وان قامت إسرائيل بميع قواتها المسلحة بهجوم بربري على حزب الله اللبناني في عام 2007 ومنيت إسرائيل وماكينتها العسكرية بهزيمة وانكسار لا زالت تلعق جراحها نفسيا لحد الان ..والزمن الذي يمكن لاسرائيل او قواتها وطيرانها ان تركع حزب الله , اليوم إسرائيل مضى عليها سنوات مع السعودية والإمارات تدك البيوت وترعب الأطفال في اليمن ولم تتمكن من تحقيق نصر , وال سعود يفكرون بطريقة تحفظ ماء وجه السعودية الذي تصخم من جراء تهور سلمان وولده محمد , الذي أصبح قرقوز أمريكا في المنطقة ..

    5- هناك قوات تابعة للغيرة الحسينية في العراق والمنطقة هذه جربتها امريكا في حرب داعش في سوريا والعراق , واثبت المجاهدون من خلال مواقفهم إنهم ينتمون للثورة الحسينية , وهذه القضية لا تغيب أبدا عن جنرالات أمريكا وأصحاب القرار , فلو شنت أمريكا حربا على إيران عليها ان تواجه الشيعة ومعهم ملايين السنة الذين لهم ثارات مع أمريكا من خلال خراب بلدانهم التي دمرتها أمريكا خلال القرن الحادي والعشرين .. هذه بعض الأمور الواضحة للعين من خلال النظرة الشيعية للولايات المتحدة الأمريكية . وما خفي كان أعظم .. وكل آت قريب ...

    الشيخ عبد الحافظ البغدادي

    5/1/2018
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de