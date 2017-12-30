30-12-2017, 02:56 PM

محمد كاس

محمد كاس

تاريخ التسجيل: 03-05-2016

مجموع المشاركات: 21 للتواصل معنا FaceBook

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ألاستقلال والاستغلال بقلم محمد كاس

02:56 PM December, 30 2017 سودانيز اون لاين

محمد كاس-السودان

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هنالك ارباك في اوساط بعض المثقفين والمجتمعات بصفة خاصة في مفهوم وعواقب الاستقلال والاستقلال عند كثير من الامم والشعوب يربكو في مفهوم يوم الاستقلال فيوم الاستقلال ليس ورقة او كتاب او مفكرة يستند الى جدار أصم من الماضي التليد وليس مجرد كلمات ينظمها الشاعر ويلقيها في او ساط المجتمعات المدعية بالمستقلة الاستقلال ليس رقصات لرئيس ف جامجم الابرياء الذين لا يدركون معنآ للاستقلال وليس احتفالية تقوم بها مجموعة تدعي بانها رواد وحماه الاستقلال والاستقلال ليس ليس رقصات شعبية ينظمها من اجهضو قييم المساواه والديمقراطية وحقوق الانسان والاخلاق الاستقلال ليس مجرد كرنفالات يؤيدها فنان او مسرحي او طارح شعري او سينمائي او مزيع اعلامي .فالاستقلال تعني انعتاق من بوتقة التبعية والانقياد والتحرر من اذيال المستعمرات بمختلف اشكالها (خارجي او داخلي او ثقافي او عرقي او ديني او عقائدي او الخ) وسيرا الى فضاءآت الحرية واتساع آفاق الشعوب والنهوض الى مرحلة الحرية والكرامة الآدمية والاستقلال هو الخطوة الاولى في طريق بناء الاوطان وتقدم الشعوب وتحرير طاقات ابناءها وينطلق من مكامنها علانيا ووطنية البناء وقدسية الحرية وكرام حقوق البني آدم واحترام الوطن والاستقلال من اوائل الكلمات التي تكتب في دفاتر الاوطان والبلدان ذات الطوابع العاذمة في عملية التحرر والرخاء وارتحال الى مدارات بعيدة لتحقيق الذات الوطني وحب الوطن ويرسم مستقبل زاخر بالمنجزات والاستقلال تعني الوهج والرضاء والوضاء والرخاء والرقاء والوئام والسلام والحرية والديمقراطية واحترام وكفالة حقوق وحرية الاخرين ومحاربة الظلم والظالم ورفع رؤوس الناس بدلا من دفن الرووس ف الرمال والاستقلال تعني الشعور بالمساواه بين الجميع فعلا ويطبق على كل اصعدة البلاد المستقل من نواحي عديدة منها الدين العرق اللغة الثقافة اللون العرف العرق والبقعة الجغرافية فالجميع سواسيا عند امام القانون بدون انحياز لاي طرف فالجميع يعيشون ف دولة تسودها الامن والامان والاستقلال يصنع مستقبل واعد للاجيال وتستحضر تضحيات من رسى اول اللبنات في قامة هذا التراب ويقول للمتشككين والمتقاعسين واصحاب الهوس الضوضائي والصخب بان الاوطان تبنى بالصموت وتشييد بحبات العرق والدموع والدماء دون الالتفاف الى اصحاب الغنائم والمكاسب غير رفعة الوطن وكرامة الانسان واحترام القانون والحياد ف كل الافكار وحين الدولة تنال استقلال الجميع يرفعو القبعات احياءآ وتعظيما لتراب هذا الوطن ودماء الشهداء الذين ضحو بانفسهم لتحرير الوطن من احد المستعمرات بكل اشكال المختلفة فالحرية من احدى قوانين الطبيعة البشرية فالانسان يولد حرا فكيف ان يعيش ذلا وعبدا ومهانا ومزالا .



#الاستغلال :////.



هنالك فرق بين هذين الكلمتين (الاستقلال والاستغلال) فذكرت اعلاه عن الاستقلال بم يكفي عن دلائل ومكامن هذه الكلمة وآن الاوان ان نتحدث عن مفهوم وطبائع لكلمة (الاستغلال) وانها تعني استخدام شيء ما بطريقة ظالمة او قاسية وتعني في العلوم والنظريات الاجتماعية والسياسية بانها تعني علاقة اجتماعية او سياسية مستمرة يعامل فيها اشخاص معينين بشكل سيء او ظالم او مجحف من اجل مصلحة معينة وهي معاملة البشر على انهم وسائل لتحقيق الغايات او استخدام الناس كمورد مالي كارتذاق المليشيات التابعة للموتمر الوطني في اليمن وهذه لها عدة اشكال منها:

* بيع الموارد البشرية لجهات اخرى من اجل حفنة مالية.

*اخذ شيء من شخص ما او مجموعة بدون وجه حق.

*بخس تجارة الاخرين.

*اجبار شخص او جماعة للعمل بدون الرغبة .

*استغلال حسن تعامل الاشخاص للمصلحة الخاصة.

*استغلال ضعف فكرة الانسان واستخدامه لمصلحة معينة.

*الاغراءآت المالية والمعنوية.





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