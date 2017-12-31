31-12-2017, 06:51 AM

حيدر احمد خيرالله

حيدر احمد خيرالله

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

مجموع المشاركات: 1084 للتواصل معنا FaceBook

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أزمة السيادة الوطنية والإنتماء الوطنى!! بقلم حيدر احمد خيرالله

06:51 AM December, 31 2017 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا.. وطن











هذا البلد المكلوم قدره أن يقع تحت سكاكين ومدى بنيه تطعنه طعناً وتسلخه سلخاً ، فتطبع المطابع من داخل البلد ديوان (ملعون ابوك بلد) نقرأه مثنى وثلاث ورباع دو ان يستثير فينا كوامن الإحتجاج على الأسم ،وطبيعي فى هذا الوطن تجد وزراء يحملون جنسيات اوربية وامريكية وغيرها دون ان يراجعوا انفسهم امام قسم الولاء والولاء عندهم مزدوج وهم يعلمون هذه الإزدواجية ومن عيّنهم يعلم أنهم حملة جنسيات اخرى ولكنه لايلزمهم بضرورة الإنتماء لجنسيتنا طالما انهم يقومون بمهام دستورية تهم السيادة الوطنية ،ثم أليس أمراً ذوبال أن يكون وزير الخارجية وعلى حساسية المنصب صاحب جنسية مزدوجة ؟!هذا على سبيل المثال وربما نعود للحصر ، ومن المفارقات أننا نتباكى على الوطن ونحن لانعرف له ذرة من تربية وطنية ، حتى تفجرت أزمة الإنتماء الوطنى !!



*دافعنا لهذا المقال لقاء الأستاذ الحاج وراق فى إحدى الفضائيات المصرية التى استضافت الاستاذ وراق الذى جانبه التوفيق فيما ذهب اليه لكن الحملة الشرسة التى تعرض لها وهى تعمل على أن تمحو عنه كل مواقفه التى عايشناها سوياً فى أحلك الظروف بالتاكيد حملة جائرة ،وليست منصفة للرجل ، فانه إضطر إضطراراً ليختار المنافي بعد أن سدت أمامه كل منافذ العيش الكريم فرأيناه مابين مصر واوغندا وغيرها ، فهو قد آثر تلكم الحياة على مرارتها ، ونحن معه عندما يهاجم الوطني وحركته الإسلامية ، لكنا نطالبه بأن يميز بين الوطن والوطنى ، مانخطه الآن ليس دفاعاً عن وراق فهو الأقدر على الدفاع عن نفسه ونزيد بأن كاتب هذه الزاوية ليس على وفاق مع وراق منذ اكثر من عامين لكننا لن نقبل نحر الرجل وتحميله مسئولية ليست له ، فان وطنية وراق لايختلف عليها اثنين ،وقد كان مهموماً بهذا البلد ولقد ظل لسنوات يعبر عن ذلك عبر عموده الموسوم (بمسارب ضي ) ومافتئ من أعمدة التنوير وماحدث فى اللقاء لاينفصل عن أزمة الإنتماء الوطني .



*أي حديث عن خيانة الحاج وراق يكون بلاقيمة وغير منصف بل مجحف فى حق الرجل ، فان الذى قال لأميركا عند ضرب مصنع الشفاء بان هنالك مناطق أخرى فى الجديد الثورة ، فقد كوفئ مبارك الفاضل بتعيينه وزيراً للإستثمار ونائباً لرئيس الوزراء !! وصاحبي وراق فهو ملئ بالوطنية حتى المشاش ومالايعرفه الكثيرين عن وراق انه لايحب السعي خلف المال ولايكنزه فان وجد حاجة يومه واشعل سيجارته واكرم ضيوفه فكأنما حيزت له الدنيا على حذافيرها ، فعلام يبيع وطنه ولماذا؟ إتقوا الله فى وراق فان ازمة الانتماء الوطني لاتطاله وحده،بل كلنا مذنبون فى حق هذا الوطن الحزين وهو يرذح تحت اغلال انعدام السيادة الوطنية والإنتماء الوطنى ، وسلام ياااااااااوطن..



سلام يا



انتخابات نقابة المحامين تجعلنا نحيي التحالف الديمقراطي للمحامين الذى عرف كيف يقبض التزوير وينسخه وينشره وليعلم شعبنا كيف يحكمنا هؤلاء المزوراتية؟؟ ترم ترم لوسالتموني عن الترم ترم تعني شنو ؟ ساجيبكم انها تعني : ان القادم احلى !!وسلام يا



الجريدة الاحد 31/12/2017







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