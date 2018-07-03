أرشح .. هاشم صديق .. للجمهورية .. بقلم / طه أحمد أبوالقاسم ..



09:21 PM July, 03 2018 سودانيز اون لاين

طه احمد أبوالقاسم-السعودية

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الاستاذ .. هاشم صديق الملك .. شاعر .. وكاتب مسرحي .. وناقد .. له سيرة ذاتية مدهشة ..تفوق الوصف ..بدأت منذ طفولته ..وصاغت المدينة التاريخية .. أمدرمان وجدان ..الشاعر الكبير ..



هاشم صديق .. علامة فارقه .. ورقم مهم في الحياة السودانية .. ولعب دورا هاما وكبيرا ..اكثر من غيره ..نقدمه لكم اليوم .. مرشحا ..للجمهورية ..



كثيرون لا يعرفون أن هاشم صديق .. هو أحد صناع ثورة اكتوبر المجيدة ..في العام 1964 وهو ابن الخامسة عشرة .. ولن تصدق .. اذا عرفت أن هذا الصبي .. كان كتف بكتف .. مع الزعيم التاريخي .. اسماعيل الازهري .. والمحجوب .. والترابي .. وفاروق أبو عيسي .. وبقية الارقام .. ولكن لم يكن .. ممثلا في جبهة الهيئات ..



كيف حدث .. ذلك ..؟؟ كان فى صفوف .. الثوار ..وهدير هتافهم .. الى القصر ..حتى النصر .. وشاهد جثث الشهداء .. والدماء في الساحات .. وفى كل خطوة ..شهيد .. شاهد .. الثائر الصغير .. مظاهرات .. وكان هناك منظرا .. لم تشهده أي تظاهرة في العالم .. الكتل .. البشرية الهادرة .. تحرسها .. ملائكة الرحمة ..



عندما ..كتب هاشم صديق .. الملحمة .. لم يبلغ العشرين من العمر .. بعد .. كتب الملحمة ..من وجدانه .. المستعر .. وذاكرته .. الصادقة .. فهو شاهد عصر .. النساء تزغرد للشهداء .. ترجمها هاشم .. فى حنجرة ..ام بلينة السنوسي .. كان القرشي شهيدنا الاول .. وأطلق .. محمد الامين العنا ن لصوته .. هاشم هو المخرج .. ومفجر الاصوات .. لتسطر .. عملا .. للتاريخ .. والاجيال القادمة .. لم يسبقه عليه ..أحد ..



في الاحتفال بذكري ..اكتوبر .. وتقديم الملحمة .. منح .. الازهري .. مبلغ .. مائة .. جنية للشاب .. هاشم صديق .. كاتب الملحمة .. وهو لا يعلم .. أن هاشم صديق .. كان أحد السهام الملتهبة .. ومن رماة الحدق .. وشريك اصيل .. ومن هزموا الليل .. بسيوف المجد ..



دون هاشم صديق .. في ملحمته .. الميثاق .. والشرف .. والقسم .. والولاء .. واستخدامها .. شعارا .. عبارة لما يطل في فجرنا ظالم.. اشارة . لاشعال الثورة ..



التحية لك .. أيها المشعل .. والرمح .. والقرطاس والقلم ..



أقدم لكم .. سادتي .. مرشحنا .. الاستاذ .. هاشم صديق الملك .. لرئاسة الجمهورية .. وحامل أختام .. ثورة .. النور والمجد .. والإبداع .. والطموح ...