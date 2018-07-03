أرشح .. هاشم صديق .. للجمهورية .. بقلم / طه أحمد أبوالقاسم ..

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-07-2018, 11:02 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-07-2018, 09:21 PM

طه احمد أبوالقاسم
<aطه احمد أبوالقاسم
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 50

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


أرشح .. هاشم صديق .. للجمهورية .. بقلم / طه أحمد أبوالقاسم ..

    09:21 PM July, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    طه احمد أبوالقاسم-السعودية
    مكتبتى
    رابط مختصر



    الاستاذ .. هاشم صديق الملك .. شاعر .. وكاتب مسرحي .. وناقد .. له سيرة ذاتية مدهشة ..تفوق الوصف ..بدأت منذ طفولته ..وصاغت المدينة التاريخية .. أمدرمان وجدان ..الشاعر الكبير ..

    هاشم صديق .. علامة فارقه .. ورقم مهم في الحياة السودانية .. ولعب دورا هاما وكبيرا ..اكثر من غيره ..نقدمه لكم اليوم .. مرشحا ..للجمهورية ..

    كثيرون لا يعرفون أن هاشم صديق .. هو أحد صناع ثورة اكتوبر المجيدة ..في العام 1964 وهو ابن الخامسة عشرة .. ولن تصدق .. اذا عرفت أن هذا الصبي .. كان كتف بكتف .. مع الزعيم التاريخي .. اسماعيل الازهري .. والمحجوب .. والترابي .. وفاروق أبو عيسي .. وبقية الارقام .. ولكن لم يكن .. ممثلا في جبهة الهيئات ..

    كيف حدث .. ذلك ..؟؟ كان فى صفوف .. الثوار ..وهدير هتافهم .. الى القصر ..حتى النصر .. وشاهد جثث الشهداء .. والدماء في الساحات .. وفى كل خطوة ..شهيد .. شاهد .. الثائر الصغير .. مظاهرات .. وكان هناك منظرا .. لم تشهده أي تظاهرة في العالم .. الكتل .. البشرية الهادرة .. تحرسها .. ملائكة الرحمة ..

    عندما ..كتب هاشم صديق .. الملحمة .. لم يبلغ العشرين من العمر .. بعد .. كتب الملحمة ..من وجدانه .. المستعر .. وذاكرته .. الصادقة .. فهو شاهد عصر .. النساء تزغرد للشهداء .. ترجمها هاشم .. فى حنجرة ..ام بلينة السنوسي .. كان القرشي شهيدنا الاول .. وأطلق .. محمد الامين العنا ن لصوته .. هاشم هو المخرج .. ومفجر الاصوات .. لتسطر .. عملا .. للتاريخ .. والاجيال القادمة .. لم يسبقه عليه ..أحد ..

    في الاحتفال بذكري ..اكتوبر .. وتقديم الملحمة .. منح .. الازهري .. مبلغ .. مائة .. جنية للشاب .. هاشم صديق .. كاتب الملحمة .. وهو لا يعلم .. أن هاشم صديق .. كان أحد السهام الملتهبة .. ومن رماة الحدق .. وشريك اصيل .. ومن هزموا الليل .. بسيوف المجد ..

    دون هاشم صديق .. في ملحمته .. الميثاق .. والشرف .. والقسم .. والولاء .. واستخدامها .. شعارا .. عبارة لما يطل في فجرنا ظالم.. اشارة . لاشعال الثورة ..

    التحية لك .. أيها المشعل .. والرمح .. والقرطاس والقلم ..

    أقدم لكم .. سادتي .. مرشحنا .. الاستاذ .. هاشم صديق الملك .. لرئاسة الجمهورية .. وحامل أختام .. ثورة .. النور والمجد .. والإبداع .. والطموح ...
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de