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أربع مطلوبات عاجلة تنتظر تحالف قوى نداء السودان بقلم شريف ذهب

25-03-2018, 07:34 PM

شريف ذهب
<aشريف ذهب
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 16

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أربع مطلوبات عاجلة تنتظر تحالف قوى نداء السودان بقلم شريف ذهب

    07:34 PM March, 25 2018

    سودانيز اون لاين
    شريف ذهب-
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    بعيداً عن اللغط السياسي والإعلامي الذين أثارهما البعض حول الهيكلة السياسية التي أقرتها قوى نداء السودان لكيانهم الوليد والإعلان السياسي المصاحب لذلك، وما تبعه من توضيحات لقيادات بعض التكوينات المنضوية تحت لواء هذا الكيان لاستدراك بعض أوجه القصور التي لازمت ذلك الإعلان. وبعيداً عن المواقف الانفعالية للبعض بدواعيها المختلفة سلباً أو إيجاباً، حنقاً أو إشفاقاً.
    فتقديري الشخصي أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان فطالما أهدرت قوى المعارضة السودانية بتشكيلاتها المختلفة العديد من الفرص التي إن كان قد تم إحسان إدارتها في حينها، لكان واقع بلادنا أفضل مما عليه الآن، ولكان شعبنا ينعم اليوم بالديمقراطية والحرية والعيش الكريم، ودونكم التشكيلات السياسية التي أقامتها المعارضة السودانية منذ فجر انقلاب الإنقاذ المشئوم وإلي يوم الناس هذا ( وفي ذلك فليتناطح المتناطحون)!!. أما شعبنا المغلوب على أمره فليس لديه كثير وقتٍ يضيعه في جدالٍ عقيم قد لا يثمر ولا يغني من جوع بل يطيل أمد معاناته المستمرة.
    ألج في لب الموضوع وأقول: ثمة أمور جوهرية عاجلة ننتظرها من تحالف قوى نداء السودان وهي:-
    1/ الإسراع في إكمال هيكلة هذا الكيان دون تأخير وتسمية الأمانات المطلوبة وشاغليها كي يقوموا بواجبهم المطلوب منهم إنفاذاً لأهداف هذا الكيان الرامية إلي إنقاذ البلاد من الكابوس الجاثم على صدره والمخاطر المحدقة بمستقبل وحدة كيانه وأمن واستقرار ورفاهية شعبه.
    2/ التحرك العاجل لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من زنازين النظام وضمان سلامة أرواحهم وحرياتهم الشخصية والسياسية.
    3/ أن تتحرك أمانة العلاقات الخارجية للعب دورها المنوط بها بالتواصل مع الدول والهيئات الدولية لشرح ماهية هذا الكيان وغاياته وأهدافه.
    4/أن تتحرك أمانة الإعلام للعب دورها المطلوب في مختلف الأوجه والمناحي ولا سيما (التوعوية والإخبارية والتنويرية) المتعلقة بأهداف وأنشطة هذا التحالف ذات الصلة.
    هذا والبقية تأتي تباعاً بإذن الله مع تسارع أو تباطؤ الخطى نحو الأهداف المعلنة لهذا التحالف.
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