07-01-2018, 03:35 PM

طه أحمد ابوالقاسم

طه أحمد ابوالقاسم

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

مجموع المشاركات: 70 للتواصل معنا FaceBook

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أدعو للفريق أحمد شفيق . . انه يسأل بقلم طه أحمد أبوالقاسم

03:35 PM January, 07 2018 سودانيز اون لاين

طه أحمد ابوالقاسم-

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الفريق .. أحمد شفيق .. قبل أكثر من شهر .. بدون مناسبة كان فى دائرة الضوء الساطعة .. بعد أن كان فى ضيافة .. المدينة العجيبة .. دبي .. والأحداث المتلاحقة .. فى منطقة الشرق الاوسط .. أبعدت عنه التوهج ليدخل سرداب السيسي ..



الفريق شفيق .. رئيس الوزراء صاحب وصفة البنبوني .. سلاحه ليجمد الثورة العارمة التى اقتلعته .. و معه الرئيس حسني مبارك ....



لكن الفريق شفيق منح فرصة أكبر .. ويحرز المركز الثاني .. الثورة التى كان يود أن يخنقها ويجمدها أعطته زخما .. وصوره تملأ الكورنيش ...والمجلات .. واصيب يالذهول .. منصب تاريخي ... وعن طريق الصندوق .. ؟؟ وحسني مبارك ...من داخل القفص .. يقول :- تمام .. موجود يافندم .. بجانبه .. نجليه ...



لكن الفريق شفيق .. لم يسأل نفسه ... من أين جاءه هذ التغلظ الثانوي ؟؟ ولم يفكر فى مصير رفيق سلاحه فى القوة الجوية حسنى مبارك .. ولا الرجل الصندوق الاسود .. عمر سليمان .. ولماذا غاب عن المسرح .. والفيتو فى وجهه مرتين ..ممنوع من الترشح ... صدق الفريق أحمد شفيق ... الوهم .. ولايدري أنه حقن بجرعات الكورتيزون .. العلاج السحري .. لمثل هذة الحالات ..



أفاق الفريق من أثر البخاخ .. وتبرم كيف يبعده المدرب من الدخول الى الملعب .. و يختار عبدالفتاح السيسي .. سافر شفيق الى دبي .. مرغما .. تعود على الفرص السهلة أمام المرمي .. وللمرة الثانية ..لم يسأل شفيق نفسه .. لماذا السيسي ؟؟؟ وليس سامي عنان .. والقائمة طويلة .. الفريق شفيق .. لا يود أن يسبح بحمد الله .. ويشكره .. ولا يود أن يقول مثل المصري البسيط .. يا ما أنت كريم يارب .. الثورة حملته من الظلام الى الضياء ...... منافسا .. على رئاسة الجمهورية .. بدلا من وظيفة منحها له من وضعته االثورة داخل القفص .. الفريق شفيق يود الصعود الى ثورة 30 يونيو .. ثورة الفوتوشوب .. متى كان الشعب المصري .. يكرر الثورات بين يوم وليلة .. ؟؟



الفريق شفيق .. قائد القوة الجوية .. ووزير سابق ..ومناصب متنوعة .. وخبرات .. تراكمية ..وطيار فى الستينات .. يناور فوق سفوح اليمن ..



اليوم يسأل داخل سرداب السيسي .. أدعو له .. أن يثبت .. شوهد يستقل الطائرة من بيت الضيافة .. .. فى الطريق الى بلادة .. الفريق رغما من ملفه الانتخابي االجديد .. خبرات سابقة فى االجيش ..تحت قبضة ضابط مخابرات .. تذكر فى هذا اليوم اللواء عمر سليمان ..



الفريق شفيق ..تفكيره مثل على عبدالله صالح .. استعراض القوة والترشح ..على االهواء مباشرة .. من بيت الضيافة .. فى الامارات.. ؟؟ وعلى قناة الجزيرة ؟؟



ذكرني الضابط السوداني بابكر النور .. يصرح من البي بي سسي .. قال:- .. أنا عائد لمحاكمة نميري .. ليجد نفسه أمام النميري .. يتهكم عليه .. ويضع نهاية لحياته ..



لو قال .. الفريق شفيق .. أنه ذاهب للسعودية .. لاداء العمرة .. ومساعدة فى الحرب .. حيث أعرف مسارات الحرب فى اليمن .. ربما تخلص من قبضة الامارات وسجل موقفا .. ربما يبعده المدرب من الدخول للملعب نهائيا .. وهوبهذة السذاجة .. يكشف خطط المدرب على الهواء ...



أما عبدالفتاح السيسي .. كان يصلي خلف الرئيس مرسي .. يخدعه .. ليقول .. مرسي .. رجال مثل الذهب .. ويضعه وزيرا للدفاع .. ليصاب بلدغة الثعبان .. ويعود للسجن .. مجاورا لحسني مبارك .. (ويقول .. الله ودي حكمته ..) .. ليصعد السيسي الى رئاسة الجمهورية .. ليجسد السذاجة فى السياسة .. ويفضح نفسه ..أنه كان منسقا .. مع وزير دفاع أمريكا .. يصب الماء البارد .. على ميدان التحرير .. والحمم والقذائف على رابعة ..



قطعا المدرب .. لن يدخله الملعب مرة أخري .. وربما كان يفكر فى شفيق .. على الاقل .. ترتيبه الثانى .. وضع المدرب فى حيرة .. ويخاف هو الآخر يلدغه ثعبان .. يغير مجري اللعب .. ...السيسي يقدم الصكوك والتنازلات .. ( يعني اية سيناء تروح فى ستين دهية .. حماس .. بدل الانفاق .. مرحب بالمكشوف .. وانت يا شعبولا ..اتلهي .. بطل تهريج .. ,,..القدس خط أحمر .. وبكره اسرائيل وبحب عمرو موسي ... انت خلاص كبرت ولازم تعتزل ..)







هكذا ..عسكر مصر ..متوالية من الهزائم العسكرية ..والسياسية .. والاقتصادية .. والاجتماعية والنفسية .. ..مصر اليوم ..البحر من أمامكم .. والعدواسرائيل يمينكم وليبيا ..الثورة يساركم .. والسودان ..جنوبكم .. اثيوبيا قررتم أفضل منه ..



يا أهل مصر .. اليس بينكم .. من رشيد .. أو دمياطي ... يعود بكم الى مجدكم .. ودوركم الرسالي ....



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