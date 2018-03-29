أحوال الحشيشة

29-03-2018, 10:50 PM

عليش الريدة

عليش الريدة

تاريخ التسجيل: 17-08-2015

مجموع المشاركات: 1443 للتواصل معنا FaceBook

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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10:50 PM March, 29 2018 سودانيز اون لاين

عليش الريدة-

مكتبتى

رابط مختصر بطبيعة الحال قد سمعتم بمصطلح الشخص الحربائي،ذلك الشخص الذي لديه قدرة لافتة على التكيف مع الأوضاع المختلفة..كلما وجد نفسه أحيط ببيئة جديدة أسرع بتبديل لونه حتى يتأقلم معها..البيئات سرعان ماتتغير..إنها ماهرة جدا في هذا النحو..حتى يخيل لنا أحيانا أن الثبات هو العدم نفسه..ليل نهار،نهار ليل،شتاء صيف،صيف شتاء...إلخ إلخ من كل تلك المتتاليات المتعاكسة والضاغطة من الفيزياء والكيمياء التي تسبب الدوشة في اليقظة والكوابيس عند النوم..عندما تصارع الكيمياء الفيزياء تخسر الأحياء(هذه ليست حصة في المساق العلمي)..حتى يمكننا ببساطة أن نقول أن الكون عبارة عن حرباء عملاقة..

نعم،هذا المصطلح معروف جدا ومشاع..إنه المصطلح الذي ــ نظرا للطريقة التي بها ننطقه ـــ يحضنا على الخجل من التحلي بشجاعة تقديم التنازلات،وأخشى أن هذا الخجل مجرد وهم كبير نحن فيه عالقون..فإن لم يكن ياسادة في مقدورنا تغيير الوقائع لتناسبنا،فليس أقل من أن نحاول تغيير أنفسنا حتى تتناسب مع الوقائع..هذا السلوك هو بالضبط ما يعادل الدرجة الأعلى في سلم البقاء..يخطئون عندما يقولون البقاء للأقوى،لأن القوة ــ كما لايخفى عليكم ـــ قد تكون سببا مباشرا في الفناء..الصحيح هو البقاء للأحرب (أحاول هنا من كلمة واحدة اشتقاق صيغة تفضيل من حرباء،لكني أجد الاشتقاق باستمرار غير لائق)..

لكن..هل مرّ عليكم مصطلح المزاج الحربائي..أن يتغير مزاجك تبعا لما ترى وتسمع وتشم؟..(صابرين) تملك قدرا كبيرا من هذه الموهبة،موهبة القدرة على أن تعدل مزاجك وتجعله حرباء أليفة تتشقلب على ظهرها وتهز بذيلها طالبة للمداعبة..مديرنا البعشوم ــ الله لاكسبه ـــ لايفقه من كل علوم الادارة الواسعة والواسعة،غير ذلك الجزء المتعلق بالحزم..وبطبيعة الحال،وكأي بعشوم آخر،هو نزق جدا في فهمه للحزم..لطالما كان الحزم ياسادة معنى راقيا وحضاريا،أن تحزم أعوادا متفرقة لتجعل منها كتلة متحدة ومتماسكة،فذاك ضرب من البطولة رفيع،لكن مديرنا ماهر في الحزم العكسي،حزم الجموع فردا فردا..الملمح الذي به أخرج من مكتب المدير،تلك التعابير الصعبة التي ترتسم على وجهي،تكلفني عندما أعود للمنزل سبع قطع من مكعبات الثلج،وبضعة تمارين من الدلك الخفيف..المكمدات الباردة تشعرني بالتوتر،لكن لابد من المحافظة على الأعصاب،درجات الحرارة المنخفضة جدا لهذا الاختراع،عندما تلتصق بوجهي، تجعل الخدر ينساب في أعصابي كأني قد أصبحت دون وجه..أووه ماي فيس...أين ذهب ماي فيس؟..لكن عندما أصادف صابرين عند خروجي من مكتبه،في تلك اللمحات القليلة التي أشعر فيها بأن الحياة تخلت عن ترصدي،وأنها سئمت أخيرا من جعلي ميناءا لمشاكساتها وبدأت في البحث عن موانئ أخرى،فقط في تلك اللحظات ،أوقن أني لن احتاج لتلك المكمدات ولا لتلك التمارين العبيطة..لاأدري ماهي علاقة صابرين بدروس تعلم الطيران، لكني كلما رأيتها أشعر بأني عصفور صغير يتعلم في الحركات الأولى للطيران..هرولة،تحريك سريع للجناحين الضعيفين،ثم،هوبااا،قفزة في الهواء،تحليقة خفيفة بفعل الجناحين الضعيفين،ثم سقطة مؤلمة على الأرض..الجاذبية خلقت من أجل السقوط،وهي لاتنوي التسويف في تلك المهمة أبدا..كلما رأيت صابرين شعرت بأني عصفور صغير،أبدا لم تراودني فكرة أن أتخيل أني عصفور راشد يستطيع الطيران والارتحال بلاعودة،عصفور راشد يستطيع تحديد مصيره،أبدا ذلك لم يحدث، مع إنه ممكن الحدوث،مايحدث دائما هو تصور عصفور صغير يطير هنيهة ثم يعاود الهبوط سقوطا مؤلما..صابرين خلقت من أجل السقوط..

لكن،ليست صابرين وحدها من تملك تلك الموهبة الفذة،الجو أيضا يستطيع أن يعدل المزاج،بدايات الخريف، الرشاش،عندما تنبعث من الأرض تلك الرائحة الودود،رائحة عنابر النساء والتوليد،عندما تتقافز الحملان الصغيرة،ويخرج الأطفال كمقدمة عنا لاستقبال وفد المطر،ويتجادل المسنون عن كنه هذا الخريف،وهل هو عميم أم شحيح،وعن منازل النجوم..تلك التفاصيل الحميمة تعدل المزاج وتوفر المكمدات..

المزاج الحربائي،يعادل الدرجة الأعلى في سلم البقاء،ولولاه لفنى الكائن الضعيف الذي يسمى الانسان..أو بالأصح لفنيت أنا..لو استمر مزاجي كما أخرج من مكتب المدير،لو استمر لثلاثة أيام متتاليات،لربما شم الجيران رائحة جثتي تنبعث من الشقة في عطلة آخر الإسبوع..

ببقائي على قيد الحياة،مدين أنا لصابرين كمخلوق مانح للعزاء والسلوى،مدين للرشاش كصديق ليس ممتع وحسب،بل مفيد أيضا..مدين لمزاجي الحربائي.



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