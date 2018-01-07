أحلام عند اللزوم ... ؟ !! - - بقلم هيثم الفضل

آخر أخبار الأبحاث العلمية المتعلقة بعلم النفس ، أن ما يُعرف لدينا ( بأحلام اليقظة ) ثبت أنه من الضروريات الملحة التي تعزز حصول الإنسان على حالة التوازن النفسي ، بالقدر الذي يعينه على تلافي الوقوع في الإحباط ، و دعم مشاعره المحفزة للتفاؤل ، و لما كانت حالة التوازن النفسي للإنسان إحدى المحاور الأساسية الإيٍجابية الكبرى في كثير من مهامه و إنجازاته في الحياة ، أصبح تأثيرها أي أحلام اليقظة يطال و بالمنطق كل أشكال حياتنا العامة و الخاصة ، إبتداءاً من متطلبات و حاجيات أسرتك الصغيرة ، و إنتهاءاً بما تحتاجه منك المشاريع و التحديات الكبرى ، لذا وجب على الزوجة في المنزل ، أو الإخوة ( العزابة ) الذين يتشاركون سكناً واحداً ، ان يهيئوا لبعضهم كل ما من شأنه أن يدفع للإستمتاع بأحلام اليقظة ، فلا يكفي لإضفاء الحيوية على حياتنا مجرد الإنتظار و الترقب أن يمن القدر علينا بحلم سعيد في ساعة نوم ، و يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي و لنحلم مستيقظين بما يحلو لنا من أحلام و آمال و تطلعات و (جشع و أطماع) .. فقط الإخوة المتزوجين أنصحهم و بما أن أحلام اليقظة مسموعة بوضوح و قد تبدو معالمها واضحة على جبين الحالم ، أن يبتعدوا عن الأحلام المتعلقة بالحب و الغرام ( الخارجي ) أو الحلم بزوجة ثانية و ثالثة و رابعة و ذلك خشية ردة فعل شريكة حياتك و التي قد لا يحمد عُقباها و قد تكون مهلكة أو قاطعة للقدرة على حلم الإستيقاظ نهائياً و بلا رجعة ، ثم أوصيك أن لا تحلم أحلام يقظة تتعلق بعملك خصوصاً إذا كنت موظفاً و على مقربة من مديرك الذي تحلم بأن يأتيك خبر وفاته قبل وصولك المنزل بعد نهاية الدوام خشية أن يفاجئك و يقف قبالة مكتبك فتُبهت و تعزيه في نفسه ، أما فيما عدا ما تم ذكره من محظورات فأحلام اليقظة مفتوحة للجميع بلا شرط و لا قيد للرجال و النساء و الشباب و الأطفال كلٌ حسب آماله و أحلامه و تطلعاته و ( جشعه و أطماعه الجموحة ) .. المال و الغنى الفاحش ، الفلل و القصور ، السيارات الفاخرة ، الشهرة ، النفوذ السلطة ( إبتداءاً من عضو مجلس نواب و إنتهاءاً برئيس جمهورية ) كما يمكن للمتخصصين و عميقي الخيال أن يُطوِّروا نهجهم في حلم اليقظة و يعملوا على تدويلهُ ( الأمين العام للأمم المتحدة ، الجامعة العربية ، أو حتى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ) .. لا تخشوا شيئاً فليس في ذلك سمة إنتحال شخصية و إن وُجدت فلا دليل يمكن أن يُحصَّل ليُثبت عليك الجُرم ، أحلموا أيها الفقراء مستيقظين و لا تنتظروا القدر أن يتحفكم بحلم سعيد أثناء النوم ، أحلموا بلقمة عيشة شريفة و هنية ، و بيت بسيط و ممتليء بالدفء و السعادة ، إحلموا بعزة النفس و الكبرياء التي لن تنكسر أمام صاحب بقالة أو ( سيد إيجار ) أو مكتب حسابات في مدرسة خاصة ، و لا تنسوا أن تحلموا بعدم الشعور باليأس و العجز حين يتوفر لديك من مال الدنيا البسيط ما يجعلك قادراً على مساندة أهل بيتك و رعايتهم عند الشدائد و الحوجة و المرض ، ما أجمل هذا الإكتشاف العلمي الطبي الكبير و ما أعظم فائدته على أهل هذا البلد الصابرين ... العلاج البديل للإضرابات النفسية ( أحلام اليقظة ) ... ثلاث مرات في اليوم أو أكثر عند اللزوم .
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