أثيوبيا علمينا...!! بقلم عبدالباقي الظافر

اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 27-06-2018, 00:44 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
25-06-2018, 01:13 PM

عبدالباقي الظافر
<aعبدالباقي الظافر
تاريخ التسجيل: 30-03-2015
مجموع المشاركات: 811

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


أثيوبيا علمينا...!! بقلم عبدالباقي الظافر

    01:13 PM June, 25 2018

    سودانيز اون لاين
    عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    لم يكن الرئيس الشاب آبي أحمد يتوقع نهاية صاخبة للقاء النصرة الأول.. جاء إلى شعبه بـ( تي- شيرت) أخضر وبنطال جنز..اختار الرئيس عبارة (وطن الحب ) شعارًا يدغدغ القلوب المتلهفة للتغيير.. ما إن أنهى الشاب الأربعيني خطابه يوم الماضي حتى اندفع نحو المنصة إرهأبي يحمل قنبلة.. قبل أن يبلغ مبتغاه كانت الجماهير ورجال الأمن يقطعون عليه الطريق.. الحصيلة الأولى في جرد الخسائر تشير إلى قتيلين ونحو مائة وخمسين جريحًا.. بعدها أتي آبي أحمد إلى تلفزيون الدولة ليطمئن شعبه ويؤكد أن مسيرة الإصلاح ماضية إلى مبتغاها.

    في منتصف الشهر القادم يصل باراك أوباما إلى كينيا مرقد أجداده..هذه الزيارة الأولى لمفجر ثورة الأمل بعد نهاية فترتين في البيت الأبيض .. الربيع الأفريقي الذي يتشكل بهدوء في أثيوبيا وزمبابوي اقتبس بعضًا من بريق الأمل من الرئيس أوباما..في العام ٢٠٠٨ كانت أمريكا تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.. حروب متفرقة أشعلها بوش الابن في أطراف الدنيا.. في تلك العتمة لاح ضوء خافت في آخر النفق..كان أوباما قدر التحديات واستطاع بمهارة أن ينقذ الاقتصاد ويوحد الأمريكان ويعيد وصل واشنطن بالعالم.

    قبيل انتخاب آبي أحمد رئيسًا للوزارة رفض انتقاص سلطته بإخراج المؤسسة العسكرية من ولايته.. حرص أن يكون موحدًا للأمة الأثيوبية فقد استغل بمهارة انتماءه لقوميتي الأرومو والأمهرا دون يصرح بذلك علانية.. حتى هذه اللحظة لا يدرك الناس إن كان الرئيس الجديد على دين والده أم اتبع ملة والدته.. لكن من المؤكد أن الرئيس الشاب يمتلك رؤية جديدة وقدرات على إحداث التغيير.. تجاوز الخطوط الحمراء عندما تحدث عن مصالحة مع أريتريا.. هز برفق مفاصل الدولة العميقة بحكمة.

    أغلب الظن أن محاولة اغتيال أبي أحمد كانت عبارة عن رسالة سياسية من مراكز القوة الرافضة للتغيير.. لكن مثل هذه الرسائل أقرب إلى كرة اللعب .. من يتمكن من ردها إلى نقطة انطلاقها يكون هو الرابح الأكبر .. هكذا استغل أوردغان المحاولة الانقلابية الفاشلة فنزع أظافر ومخالب خصومه دون تخدير.. فعلها عبدالناصر عقب محاولة اغتياله وصنعها السادات في انقلابه المفاجيء على أركان الدولة العميقة.. لا أحد يتنبأ بخطوات أبي أحمد عقب القنبلة الدخانية في إستاد المدينة.

    في تقديري.. أن علينا أن نستلهم الدرس من أثيوبيا الشقيقة.. بالإمكان صناعة التغيير بكل هدوء ودون خسائر باهظة.. حينما عجز رئيس الوزراء هالي مريام ديسالين قدم استقالته وانتظر في المكتب ثمانية أسابيع حتى تم اختيار خليفته بكل سلاسة.. الرئيس الجديد استثمر في صفحات التغيير البيضاء وأخرج نحو عشرين ألفًا من السجناء.. بل بدأ في رسم دور جديد للدولة المنطلقة للأمام.

    بصراحة.. بالإمكان صناعة الأمل هذا عنوان الدرس الأثيوبي الذي علينا أن نستلهمه في مسيرتنا السياسية.


    assayha
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de