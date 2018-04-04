أثرياء السودان ومأساة الغرب بقلم محمد ادم فاشر

07:48 PM April, 04 2018 سودانيز اون لاين

محمد ادم فاشر-

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والشاهد ان قضية ماساة الغرب ودارفور خصوصا اذا نظرنا اليها من المنظور السوداني بحت نجد فيها جوانب لا تقل ألما من المشاهد المؤلمة التي باتت مألوفة لكل مشاهد باعتبارها افرازات الحروب العرقية العنصرية من حرق القري علي تواضعها وسلب الممتلكات كحوافز للمرتزقة والمجرمين الذين تعجز السلطة في دفع رواتبهم وبقائهم اكثر من عقد ونصف من دون ماوي ولا صحة ولا تعليم علي قلتها في السودان وطرد المنظمات التي تطعم لتستوطن الجوع والبؤس في أبهي معانيه

ادا كانت الامم المتحدة وما تبقت من المنظمات الانسانية تجمع الهبات والتبرعات من الخيرين افرادا وحكومات من جميع أنحاء العالم وخاصة الغربية منها لتقابل بها الواجب الإنساني في حده الادني

اما الشعوب السودانية الاخري وموقفهم من ماساة دارفور وخاصة الأغنياء منهم يصنع لغزا كبيرا فان عدم التفاعل مع اهل الغرب ونحن لا نقول مع القضية بل حتي مع الماساة ويرون العالم كله يستنفرون الخيرين لمواجهه الكارثة الانسانية الأسوأ من نوعها الا أثرياء السودان لم نسمع حتي الان أيا من أثرياء تبرع حتي بشيء رمزي ليس كضرورة إنسانية فقط لابناء البلد الذي يعرف بالسودان بعضهم علمنا تجاوزت همومهم السودان القطر الي القارة الافريقية الاسوية يهبون الملايين للتشجيع علي الحكم الراشد نحن نتفهم دعمهم المباشر او غير المباشر لهذا الحكم الدموي لاسباب العرقية ونتفهم ايضا ان البعض حصلوا علي هذا الأموال عن طريق القنوات المفتوحة مع النظام العرقي الحاكم ليس لديهم مساحات خالية للتحرك غير تلك التي تريدها الحكومة ولكن للبعض ثروات لم تكن مرتبطة بالسودان والحكم ولم يكونوا حتي داخل السودان مع ذلك مساهماتهم الانسانية اقل من الصفر بالطبع ان العمليات الانسانية حتي ولو كانت رمزية تعطي لهذه الحرب تفسيرا اخر بيد ان موقف اهل المال في السودان لا يقل من دور حمدتي راس كتيبة الموت والاغتصاب لان الذي يقتل والذي يمتنع من إنقاذ الحياة وفي إمكانه فعل ذلك يتساوون في الجرم الأهم من ذلك كيف يمكن إقناع اهل الجوعي بان هؤلاء تحزمهم حضن الوطن الواحد ولماذا لا يفترضوا ان مثل هذه الماساة يمكن ان يتكرر بصورة او اخري ولو بفعل الطبيعة وخاصة في الانسان الذي استهلك كل انواع اسلحته وبات يحتمي بالفتنة العرقية من يدري الي متي تدوم هذا الظل وماذا يترتب علي العلاقات عندمايموت مفهوم الوطن بسبب ارضاء نزعات القبلية |Articles |News |مقالات |بيانات