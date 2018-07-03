أبدأوا بأنفسكم أولاً بقلم نورالدين مدني

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-07-2018, 09:20 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-07-2018, 08:02 PM

نور الدين مدني
<aنور الدين مدني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1146

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


أبدأوا بأنفسكم أولاً بقلم نورالدين مدني

    08:02 PM July, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    نور الدين مدني-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر

    كلام الناس


    *لقاء فرقاء دولة جنوب بالخرطوم برعاية مقدرة إقليمية ودولية، والوصول إلى إتفاق إطاري يعتبر خطوة طيبة نحو التسوية السياسية الشاملة التي ينتظرها أهل السوداني في البلدين.
    *معروف ان هذا ليس اللقاء الأول فقد سبقته لقاءات هنا وهناك وحدث إتفاق حول بعض القضايا العالقة لكن للأسف لم تتنزل ثمار الإتفاق على أرض الواقع وإستمرت النزاعات المسلحة واثارها الكارثية على مواطني دولة جنوب السودان.
    لهذا من الصعب التنبؤ بمستقبل إتفاق الخرطوم الإطاري الذي تم التوقيع عليه رغم حسن النوايا التي بدرت والبشريات التي بدأ الترويج لها خاصة في أجهزة الإعلام والصحف.
    نعم هناك ضرورة ملحة لتحقيق الإستقرار في دولة جنوب السودان لكن الواقع يشير إلى صعوبة ذلك مالم تحدث تسوية سياسية شاملة بعيداً عن المخاصصة القبلية والأطماع الشخصية.
    *أتوقف هنا عند تصريحين مهمين أحدهما لوزير الخارجية الدرديري محمد أحمد الذي قال فيه إن الأولوية في تطبيق الإتفاق الإطاري تبدأ بالترتيبات الأمنية، وأن ماتبقى هو الأصعب.
    *التصريح الثاني جاء على لسان المتحدث بإسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي في الحوار الذي أجراه معه ل" السوداني" بعدد الجمعة الماضية عمرو شعبان الذي قال فيه : إذا ذهب رياك مشار إلى جوبا وأصبح نائباً لرئيس الجمهورية فإن المواطنين سيغادرون!!.
    إن دعوة الحكومة للأطراف السوداجنوبية الأخرى للقاء الخرطوم بقيادة باقان أموم والحرص الذي بدر من الرئيس البشير لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في دولة جنوب السودان ذكرني بمثل لا أستطيع كتابته هنا لكنه يعبر عن الحال الماثل في السودان.
    *إن السودان الباقي في أمس الحاجة إلى هذه التسوية السياسية الشاملة للخروج به من ضيق حكم الإنفراد والعناد إلى رحاب الديمقراطية والسلام الشامل والتراضي على مسنتقبل أفضل للحكم وهذا ذات ما يحتاجه المواطنون في دولة جنوب السودان.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de