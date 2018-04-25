أبخرة البنزين.. بقلم إسحق فضل الله

05:15 PM April, 25 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> في أسبوع / الأسبوع الماضي/ قمة الدول العربية.. وقمة للجماعة ( الوسطية) . في المالديف وقرار سعودي يحول كل شيء.. ورؤساء يذهبون.. والقمة العربية تنتهي إلى إعلان أنه..

> العدو الآن هو إيران..



> ( والجملة مفهومة.. ولكن ) الجملة التالية تقول.:

> العدو الآن ليس هو إسرائيل..

> والمبرر للجملتين يعلن أنه

> إيران الآن عدو يتمدد .. بينما إسرائيل ليست عدو يتمدد

> في الأيام ذاتها كانت قمة أهل الوسط ..والجملة تعني مسلمين غير متطرفين .. والقمة كانت تقوم في المالديف.. ورئيسها أو نائب الرئيس هو الصادق المهدي

> والمالديف حكايتها ترد بقوة غريبة ..غريبة جداً .. على العرب الآن.

> ( في المالديف حتى اليوم قبر مات صاحبه قبل سبعمائة عام

> والرجل كان عربياً من المغرب يهبط هناك... في المالديف البوذية ويجد أهلها يقدمون قرباناً كل عام. ( فتاة جميلة .. شرطاً أن تكون جميلة) لجني يخرج من البحر ويأخذها وإلا....

> والعربي المسلم يتنكر في ثياب الفتاة والجني يأخذه والرجل يقتل الجني..الذي لم يكن إلا قرصاناً

> وأهل الجزيرة كلهم يصبحون مسلمين

> لحظة شجاعة إسلامية واحدة تجعل بلداً كاملاً يسلم )

> ثم البلد هذا مع القمة العربية التي تمدح إسرائيل .. وفي أسبوع واحد كلهم يقول الآن ما يقول.

> وليس ( القول) هو ما يميز الأسبوع الماضي. فالفعل كان هناك.

> والأسبوع الغريب الذي يتحول فيه كل شيء بعض مافيه هو .

> حفتر يذهب

> وصماد زعيم الحوثيين في اليمن يذهب.

> والموقف العربي من إسرائيل لسبعين سنة يذهب.

> وفي الأسبوع ذاته التحولات العنيفة كانت هي

> دعوة أمريكية للسعودية للخروج من اليمن

> ثم دعوة أمريكية للسعودية ومصر لدخول سوريا.

> ( والقوات هذه في سوريا تدخل المنطقة التي كانت مقراً للقوات الأمريكية)

> ومصر التي تهرب من العمل العسكري في اليمن . تسقط في سوريا . والسعودية التي توشك على الانتصار في اليمن . تخرج من اليمن

> وهناك المواجهة بعد أن كانت مع إيران . تصبح مواجهة مع > إيران وروسيا وسوريا .

> وتفكيك المنطقة العربية يتمدد

> والتحولات الغريبة منها .

> الحرب السعودية الإماراتية الإيرانية الأمريكية ضد الأخوان المسلمين تمتد لضرب الجزء الآخر

ضرب الوهابية

> والسعودية تعلن الشهر الأسبق تخليها عن الوهابية في خطوة جديدة

> قبلها كانت مصر. قبل سنوات قليلة . وفي حربها ضد الأخوان . تقدم تمكيناً ضخماً للوهابية في الأزهر

> الآن شيء آخر يحدث..

> والدراسات تجد أن ما يقود الربيع العربي وما يقود المقاومة العسكرية في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن هم الأخوان المسلمون

> وأن المنظمات ( داعش .الصحوة.. القاعدة..) ما يصنعه كان هو هذا. وأن الإسلام الآن في رد فعله على إبادته يتمدد

> والشعور بالقلق..القلق الاقتصادي والأمني والسياسي ..الذي يصنع هذا كله يصنع الآن في الأسابيع الأخيرة شيئاً جديداً

> فالأسبوع الماضي ولأول مرة حديث ينطلق عن إطلاق النار حول القصر السعودي

> الحديث يطلق الإشاعات .

> والإشاعات ما يشعلها هو .الأجواء الآن . أجواء القلق والخوف التي تصبح نوعاً من بخار البنزين .

> ومثلها الأسابيع الأخيرة الإشاعات./ رغم النفي/ تتحدث عن أن الأمير محمد بن سلمان يختفي بعد الهجوم على القصر

> والخبر ينفى

> والأسد يختفي أيام الضربات

> والخبر ينفى

> والقلق مما يحدث غداً تحت الأجواء هذه هو ما يقود الآن كل شيء

> والسعودية ومصر والخليج دول إن هي دخلت سوريا وخرجت من اليمن أصبح الغليان خطوة مخيفة

> والدول هذه دخلت سوريا أم لم تدخل ومعها عشرة آلاف من الجنود اليوغنديين يتبعون السعودية وخمسة آلاف من مالي يتبعون الخليج . فإن سفينة السندباد تطفو فوق بحر من البنزين

> وإسرائيل سوف تشعل سجارتها هناك..







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