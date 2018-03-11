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آخر الدواء.... بقلم إسحق فضل الله

11-03-2018, 05:37 PM

أسحاق احمد فضل الله
<aأسحاق احمد فضل الله
تاريخ التسجيل: 24-11-2015
مجموع المشاركات: 432

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آخر الدواء.... بقلم إسحق فضل الله

    05:37 PM March, 11 2018

    سودانيز اون لاين
    أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    > ومن يدير التحقيقات الآن في عالم الفساد العدلي لجنة لا أهل العدل يعرفونها ولا غيرهم
    > ومن يدير التحقيقات والاعتقالات والمحاكمات الآن في عالم المال لجنة لا أهل المال ولا القانون يعرفونها ولا غيرهم

    > ومن يدير اعتقالات ومحاكمات قادة الأمن الآن لجنة لا أهل الأمن يعرفونها ولا غيرهم
    > ومن يغسل الدمامل السياسية الآن (دمامل الدولة.. دمامل الحوار.. دمامل المؤتمر الوطني.. ودمامل السياسة) هو لجنة لا أهل السياسة يعرفونها ولا غيرهم
    > واللجان هذه/ التي لا يزيد عدد كل واحدة منها على ثلاثة أو أربعة أشخاص/ تعمل كلها تحت قيادة واحدة
    > و..
    (2)
    > والأسبوع الماضي الرجل الكبير جداً في الاجتماع المغلق جداً.. يقول للكبار جداً
    : ناس نهبوا خيرات البلد وختوها برة.. (يعني أهل الأذرع الطويلة)
    قال
    > ناس لهم صلة بحكام(دولة كذا) يحولوا المال هناك
    > وزول يدوه جنسية للدولة ديك.. عنده مليارات .. من وين؟!.. (وبقية الحديث عن الرجل إن أوردناه هنا كشفنا الشخصية هذه)
    قال المتحدث الكبير
    > اقتصاد البلد موظف لأفراد.. ويا فلان.. تقول عندنا هسع نشاط في بيع السمسم .. تعرف ليه.. لأنه في ناس عندهم كتلة نقدية ضخمة دلوكت بيشتروا بيها السمسم.. نوع من غسيل الأموال.. عشان كده البيع الحار دا
    قال: فلان داك.. حقوا يمنعوه من الكلام لأنه هو أول من دمر الاقتصاد بتاعنا..
    قال: فلان دا
    > قال لدكتور عبد الجليل (امرقك من سوق القطن).. وبالفعل دمر القطن مع أنه أكبر تجارة في العالم (تدخل في معظم صناعات الصناعات الحربية كمان) وهو القطن.. الزغب.. إنت عارفو يا فلان ويجيب مال غير عادي
    قال ساخراً: الزراعة تبعوها الأمن؟! إيه علاقة (الهدف) بالموية والسماد؟؟
    قال:
    > وسبعمائة دراسة لأبوشورة أكبر خبير في الأرض.. قدما.. و شالوه
    > قال.. الحروب معمولة عشان تدمر اقتصادنا.. والهجرة المتدفقة لتغيير تركيبة السكان كمان .. وفي ضواحي الخرطوم دي ناس تضارب في الدولار
    > وأفشل سياسة خارجية عندنا نحن.. حتى رفع الحصار كان هناك لوبي (خارجي) يبيعه لنا.. وقانون الإرهاب لا يسمح بشطب الديون ويمنع الدول من تمويلنا.. وبنك لا يحدد سعر الصرف يعني أن الجنية عايم.. فلان دا قال البترول لازم يمشي للزراعة.. الآن التعليم بقروش.. الصحة بقروش وكل حاجة.. نعملها نحنا بالقروض.. حتى الكباري بالقروض
    .. القروش مشت وين؟؟ ومروي (وهنا حديث مؤلم عن الخزان)
    > و...و
    (3)
    > الحديث هذا واللقاء هذا والأسلوب هذا واللجان التي تخمش وتعتقل وتحاكم..وفتح الدمامل الموجعة أشياء تعني أن الدولة الآن (استنفدت) كل الخيارات الأخرى..( الحوار.. المصالحة.. التغطية.. الـ..)
    > ونفاد الخيارات يأتي بالحل الجديد
    > والحل الجديد العنيف يبدأ بالسرية (فما ينفذ الآن كان يخطط له منذ فترة)
    > تخطيط الدولة حين تعرف أنه لم يبق إلا.. الضرب
    > والحساب على الأصابع كان يكتشف شبكات ممتدة (وفي الداخل والخارج)
    > وتكتشف أن الحوار يتحول إلى ثقوب يدخل منها المحارب الذي لم يتوقف في الحقيقة عن الحرب(واستخدام أسلوب جديد في حربه ذاته)
    > و..اللجان الجديدة بالأسلوب الجديد.. الذي يمنع كل ذراع من الوصول إليها.. هو أسلوب يخطط له تحت الشعور بأن الإصلاح في السودان شيء يفسده تدخل من لا يعرف.. وتدخل من يعرف ولا يستحي
    (4)
    > خارج القاعات خيط الحديث يجلب الحديث
    قالوا.. كوريا.. الآن هي الأولى في العالم لإنتاج الغواصات
    -وتركيا حين ذهبت إلى أردوغان كان الدولار فيها سعره آلاف الليرات.. الآن تركيا السابعة في العالم اقتصاداً..
    > الآن الدولار في تركيا هو الذي يلهث حتى لا تتجاوزه الليرة التركية
    > تركيا كان ما يمنع تعفنها حية هو أن أردوغان كان عنيفاً وهو يغسل القضاء.. والبنوك.. والأمن.. ويبدأ بلجان لا يعرفها أحد هي من يغسل الدمامل بعنف
    > ومهاتير الذي يجد ماليزيا عبارة عن مستنقعات تغطيها الحشرات يحولها إلى هيكل يقود (الاسيان) لأنه بدأ (بتنظيف حزبه) ثم الآخرين
    (5)
    > الراجحي الأسبوع الماضي في السودان يحصد نصف مليون فدان قمح
    > والقمح عندنا يضرب لإبقاء الاستيراد
    > والحشف وسوء الكيل أشياء تجعلنا نستورد أسوأ ما في العالم من دقيق
    > وعندنا أضخم مطحنة في أفريقيا ...( وعطلوها)
    > عند اليأس من كل علاج آخر.. الدولة تكفكف (وتعهد بالأمر إلى اللجان الصغيرة جداً.. الدقيقة جداً.. العنيفة جداً) التي هي من يدير السودان الآن
    > واللجان تبدأ بما يعرف الناس بعضه على امتداد الشهر الماضي( اعتقالات لا أحد يعرف أين تتم.. ومحاكمات لا أحد يعرف أين تتم .. و)
    > وإقالات
    > والسطور هذه ليست أكثر من قاموس تقرأ به/ أنت/ الأحداث وتعرف ما تعنيه
    > يبقى أن أول ما جودت الدولة ( اللجان) صنعه هو إحكام الشبكة حتى لا يفلت خفاش واحد.




    alintibaha
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11-03-2018, 10:51 PM

رغيفتين بجنيهين


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Re: آخر الدواء.... بقلم إسحق فضل الله (Re: أسحاق احمد فضل الله)

    ههههههههههههه وتاني ههههههههه
    قلت لي لجان (سرية) لضرب الفساد
    هههههههههههههههه
    ضرب الفساد ماعاوز شرلوك هولمز عشان تعرفوهو
    ابداوا بتقرير زولكم المراجع العام بدل امور الدغمسة بتاعتكم دي
    الفساد في السودان يستطيع الاعمى رؤيته
    واول فاسد هو البشير
    الفاسدون لايمكن ان يحاربوا الفساد
    وكلكم فسادون حتى النخاع
    كيزان تافهين
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12-03-2018, 11:26 AM

ود الشريف


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Re: آخر الدواء.... بقلم إسحق فضل الله (Re: رغيفتين بجنيهين)

    هسع الكلام الخارم بارم ده ما الفساد ظاطو !!
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12-03-2018, 01:07 PM

حاميها حراميها


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Re: آخر الدواء.... بقلم إسحق فضل الله (Re: ود الشريف)

    عبدالرحمن الأمين
    mailto:[email protected]@journalist.com

    لن أعتذر عن كشف رقمك، ليس تحديا لوضعك السيادي، وإنما لأن لأرقامك الهاتفية أصبحت جزءا من الصفقات، تماما كما هي صلاتك العائلية.

    فالذين يتعاطعون معك في البزنس، وغالبهم من إخوانك، يحضرون إجتماعات الصفقات الكبري، بلا كروت بزنس ورقية - مكتفين بإسمك وصلة القرابة فهذا كرت ”الاتو “ وتفوق بالشحم والعظم!

    نعم، في عهدك جمع منصب رئاسة الجمهورية مابين السمسرة والتجنيب والشراكات الخفية والواضحة، وكل شئ أخر.

    عندما سعينا في إستقصاء هذه القصة ووصلنا الي خيوط الدائرة المُنفذة، كانت المفاجأة إحساسهم بالأمان التام والإطمئنان المتيقن بأنه لن يصيبهم مكروه مادام أنت موجود. بل وإيغالا في الطمأنينة ابلغنا من يعلم بوقائع الاتصالات التي سبقت الخميس الماضي ( 8 مارس 2018 ) انك ومن هاتفك أعلاه، أعطيتهم الضوء الأخضر بالمضي قدما وبيع ثلاثة من نجوم شركات الوطن المتلألأة (جياد، زادنا وشركة أرياب للذهب) في صفقة هي الجريمة الكاملة الأركان!

    لم يردعك ضمير ينبض، أو يوخز قلبك قسم علي المصحف أديته بإسم من خلقك فسواك فعدلك إلتزمت فيه بأن تراعي حقوقنا وتحافظ علي أمانة الولاية. لم تغشي مرقدك صحوة تتذكر فيها ماأنت فيه وعليه من ظلم وتسحت بالحرام من عرق ضعفاء بلادك. قالوا لنا أنك في هذه الصفقة، كغيرها من المئات الأخري، مضيت في التأمر مع أخوك علي حسن وعصابته في شركة الحريص في تفكيك بلادنا ونهبها كما ظللت تفعل لثلاثين عامين!

    هل تذكر يوم أن وقفت في الساحة الخارجية لمسجد النور عقب أدائك لصلاة الجمعة يوم 18 فبراير 2011 وقلت للمتحلقين حولك من المصلين، كما أوردت جريدة الصحافة في عدد اليوم التالي عن إعتزامك انشاء مفوضية لمحاربة الفساد في البلاد وجهرت بما نصه (الدولة لن تتسامح مع المفسدين، والمسؤولية في المقام الاول دينية واخلاقية….وأن علي أي مواطن مسوؤلية التبليغ عن الفساد). أنشر رقمك علي العموم إستجابة لطلبك من المواطنين في الاتصال بك للتبليغ عن فساد واقع وتسميته. فهذا التصرف فيه ممارسة مشروعة لحق المواطنين الذين لا يجدون جهة منوط بها أمر التحقق عن الفساد، ولو من باب التلهي والدعابة غير المهضومة بل والاستحالة القطعية كأن يجد المواطن في حكمك شبرا طاهرا يؤدي فيه الصلاة، والوطن قد صار مرحاضا للفساد والمفسدين. فبعد حديثك ذاك أردت أن تمضي بأكذوبة الورع والخوف من رب العباد الي نهاياتها المنطقية فأنشئت في 2يناير 2012 وبمرسوم رئاسي آلية لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة وإخترت لرئاستها الدكتور الطيب أبوقناية وأوضحت أن هدفها هو “متابعة كل ما ينشر ويبثّ عنه في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة “، إلا أنك لم تصبر عليها سوي عام يتيم. ففي 2013، شطبت بذات القلم علي مرسوم إلغاء المفوضية. فقد تهامس الناس أن إعلان أبوقناية وضعه علي طاولتك 5 قضايا فساد رئيسية كان كافيا لفتح النار علي المفوضية والقضاء عليها.
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12-03-2018, 03:25 PM

ممكون وصابر


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Re: آخر الدواء.... بقلم إسحق فضل الله (Re: حاميها حراميها)

    عجوز النحس ..!!
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