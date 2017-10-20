® شاطر و مشطور و بينهما ظازج π√ بقلم دفع الله ود الأصيل

شاطر و مشطور و بينهما ظازج!!! {)1(} [} بطن الحوت العظيم{]
[} نشعر ونحن في هذا العالم الخَرف، و كأننا نيام في كف عفريت مارد، أو نصارع الموت في بطن حوت عظيم و لاندري متى تحين الفرصة ليضيق ذرعاً بعبئناً على أحشائه فينبذنا بأي عراءٍ ، جثثاً هامدة بلا حراك !! [} حتى مشجب الغرب الذي طالما نلقي عليه بأوسخ غسيلنا تجد منطقنا خائباً أمامه، عاجزاً عن مقارعته،ليس عن قلة حجة أو صعوبة النطق وتأتأة في الكلام ، فهذه صنعتنا.. و إنما لضياع البوصلة و توهان الدرب عنا في لجة الماء.
[} ألم تر لمَّا همت الأعراب بتعريب مناهجهم!كيف انتفخت لذلگ أوداج و احتدمت سجالات حول: كيف،مثلاً، نترجم عبارة: "ساندويش" هل نقول:(شاطرو مشطور و بينهما طازج) أم ماذا؟ فيا له من سخف ..إنها طويلة جداً و تستغرق وقتاً يكفي النادل لتخليص و تمشية كذاً زبون مستعجل.
[} ثم لو أخذنا أسماءً مثل " تويوتا و هوندا" هل نعربها أم نتركها لمن خبزوها ..فهي ربما كانت تمثل أسماءً لآلهة يعبدون من دون الله ، في عقائدهم..فمن يدري؟.
[}إذاً، من يريد أن يسمي مولودا فعليه أن ينجب أولاً( ادعوهم لآبائهم ( و سوف لن يحلو التشدق لمن يقول: "ها أنا ذا"إلاإذا تخلى عن قوله: "كان أبي".. هكذا تستقيم الأمور تماماً،حسب منطق دايناميگا الأشياء؛ و من هنا فقط، ينبغي أن تورد الإبل ، حتى تؤكل الكتوف!! أليس كذلك؟
شاطر و مشطور و بينهما طازج!!! {2} (كيف نعيش بدون كابرس)؟!!
[} العلامة/ أبو الأعلى المودودي، أحد منظري الحركة الإسلامية في القرن الماضي تنبأ لنا بأن انتصارنا على بلاد الغرب( والفرق بيننا و بينهم نقطة)، سيتحقق، فقط ، بذات سلاحهم.. و كان يعني بذلگ (تكنولوجيا) العصر..أي أن علينا الانصراف إلى قاعات الدرس و باحات الورش و جملونات المصانع.د؛ لگي نصنع فنبني و نعمر.
[}™و لكن يبدو و للأسف ، أن بعض المتحمسين السطحيين للنخاع ، قد فهموه غلط فقالوا أحسن نشقلب الشغلانة عقبا على رأس، نجيبا من قصير كدا ،نشيل الطيارة بي صمَّتا و رمتا و نبعج بيها البرجين التوءم و نخلص مرة واحدة! بس للأسف، ماخلصنا.. بل يادوب بدأ معانا مشوار المتاعب، فلا كوينا البحر في صرته و لا طبظنا الغول في عينيه. تُرى لماذا؟
[} لماذا لم نفعل كما فعلت تماماً دول الحلف المنهزم في الحرب الكونية الثانية ط(اليابان و ألمانيا) عندما قزمهما المنتصرون عسكرياً ؛ فدخلتا دور الصناعة لتخرجا منها كأكبر عملاقين اقثصاديين ما يهزهما ريح و ذلك بدافع روح الحمية الوطنية.
[} حتى يقال إن شركة (ناشينال باناسونيك) و التي كانت متعددة الجنسيات (أمريكية) حينما أفلست تقدم ماسوشيتا لانقاذها/ بشرائه إياها اليصنع منها المعجزات. و قدسمعنا أن عمال و رواد المصانع في أنحاء اليابان يقفونكل صباح نصف دقيقة، ليس حداداً و إنما تجلة و تخليداً لذكرى هذا البطل القومي العملاق .
[} أمثال هؤلاء أناس جادون في محاربة بضائع (البحدر ليهم ساي). أما نحن فلا أظننا نقوى على مقاطعة (خفائف) يسيل عليها لعابنا ك(مانكنتوش و لا فاش گي ري)، أعني تلگم البقرة الضحوك التي ماتت من القرقراب على حالنا الما يسر عدوا و لا صليحا!
[} طيب أقول ليگ حاجة، إيش رأيك أنا شفت دعاية في تلفزين عربي عريق.؛ و يظهر فيها شاب متحنگش ، مترخرخ الجفنين مسبسب العينين، مرجرج الگفلبن ، و شبه منعدم ما بين المنگببن و هو يتساءل : (كيف نعيش بدون كابرس)؟
شاطر و مشطور و بينهما طازج!!! {3} (الترجمة أهم دعائم النهضةاليابانية). [} دعونا نلقي الضوء على بعض أسباب نهضة اليابان التي بدأت في مطلع القرن التاسع عشر، ودور الترجمة فيها. هذا، علماً بأن اليابان الحديثة بدأت تنهض في مطلع القرن التاسع عشر متزامنة مع عهد محمد علي باشا، و لم تجهض نهضتها، و لا ننسى كذلك أنها كانت أمبراطورية قديمة و كانت الصين خاضعة لعرشها.فهي قوية بما يكفي لجعلها تهاجم أمريكا إبان الحرب العالمية الثانية. هذا معناه أن نهضتها الحديثة لم تبدأ في السبعينات، بل قبل هذا بقرن و نصف..و دمار بُناها التحتية في الحرب العالمية لم يفرملها أو يجهض حلمها، بل عكفت اليابان على بناء إنسانها الذي يبني النهضة.إنسان ذو غيرة كفيلة لتدفعه للفناء فداءً لترابه و عرضه ليس فقط بالمعنى الانتحاري كما فعلا الكاميكازيون بمعركة مرفأ اللآلئ (Pearl Harbour)، و إنما بالمثابرة وروح فريق العمل.
[} لقدتلقف اليابانيون علوم الغرب بسرعة خرافية، و ترجموا (ما يربو على 175 ألف كتاب في العام 1975 وحده) إلى لغتهم الأم و ثقافتهمالتي هي موضع اعتزاز لديهم يصل إلى درجة التقديس . لقد قصدتُ التنويه إلى هذا، لدحض خطأٍ شائع بأن نمور آسيا الخمس و على رأسهم اليابان الحديثة هم صنائع لأمريكا الغالبة في الحرب العالمية الثانية ، ما قد يبرر لنا رذيلة الارتماء في أحضان الغرب عموماً ليعيننا على اللحاق بركب العالم المتقدم و من أقصر السبل!! و لكن هيهات ، فلا جن و لا سحرة بقادرين على أن يلحقوا أثره.*
شاطر و مشطور و بينهما طازج!!! {4} (خواطر أحمد الشقيري) [} قبل فترة قدمت mbc برنامج "خواطر" للمذيع و الداعية الشاب/ أحمد الشقيري ، نقلنا عبره إلى اليابان.و قلب علينا الكثير من المواجع حين قارن بين ما رآه هناك و بين حالنا المايل و اللي ما يسر عدو ، لا صليح.
[} و لكل من تابعه و أبدى انبهارًا بتلك الحضارة الرائعة، فليدعني أنقل له خيبة أمل إعلام ياباني يرىأن بلاده تعيش حالياً عصر كبوتها، و أن قاطرة النهضة الأسيوية تقف عاجزةعن استشراف مستقبلها بوضوح، و هي لا تخلو من شعور بالنكسة: نظراً لانحسار نسب المواليد، مع تمدد أعمار العواجيز ، تقلص القوى العاملة، مع تراجع و لو طفيف للقدرة التنافسية، نسبة لتأخر نسبي في دور العلوم التطبيقية، مع ظهور بوادر لتنامي أنماط استهلاكية ليست معهودة لدى شعب لا يعرف طعماً للنوم على ظهر جزر مهددة بضربات الزلالزل و التسوناميهات المدمرة.
® ليس اليابانيون من هواة النواح على لبنٍ مراقٍ ، أو جلد الذات. و لكن عاطفيتهم كشرقيين أيضاً لم تقتل فيهم روح نقدٍ بناءٍ بالنظر إلى ثقلهم الحالي في العالم مقارنة بمامضى.
¶ و مخطئ من يظن أنهم حققوامعجزة العصر من فراغ بعد خروجهم منهزمين من الحرب الكونية الثانية. فقد كان دافعهم الأساسي لاستجماع قواهم سريعًا بعددمار شامل هو امتلاكهم مفاتيح المجد منذ عهدالأمبراطور ميجي ( 1852-1912)، في حقبةبناءٍكانت حافلةً بالحراك على كافة الصُعُد النهضوية.من هناك كان انطلاق اليابان لتمسك زمام الريادة آسيوياً و دولياً.
¶ مايهمنا كعالم سلحفائي كسيح دون الثالث أن نتفرج على نمرٍ في سباق القفز فوق الموانع و يشق مضماره كقوة صناعية خارقة و ضاربة بأطناب منتجها في عمق الأسواق الغربية، دون أن يريق ذلك قطرة من ماءوجه هويتهم الثقافية.
¶ بل إنهم عمدوا لتطويع العديد من معطيات النهضةالغربية نفسها لنيل طموحات و أجندة وضعوها سلفاً في حسبان مشروعهم الدائم لبناءعملاق يحسب له ألف حساب في ميزان عظميات القوة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، رغم بقاء اساطيله الحربية رابضة داخل مياه اقتصادية يابانبة خالصة ************************
∆ فقد بلغت بنا اللاموضوعية أن نضع تجربة اليابان تحت المجهر و لا أدري ماذا نفعل بها إذ ليست لدينا من تجارب الحياة ما يمت إليهم بوجه تشابه من قريب أو بعيد . خاصة من حيث سبل التعامل مع الغرب;
¶ فشتان ما بينسياسة لديهم تجنح إلى (كرٍ و فرٍ)، و بين روح لدينا تركن إلى استلاب حضاري تام، أوكميّت بين يدي مغسله! أو كرغبة كلب للارتماء في عب خانقه، أو كان ذلك من حيث تفاصيل كم و كيف تكون أساليب التفاعل مع الآخر، فيما أخذنا و ما أخذوا منه ،ثم ما فعل أو لم يفعل كلٌ منَّا بما أخذ
¶ و قد مارس اليابانيون ذلك كله بمشاركة واعية من فئات الشعب كافة، منصهرةً في بوتقة للتوجه العام خلف عرَّابين و زعماء لم يألوا على أنفسهم شيئاً في صنع المجد لوطنهم من لا شيء و إخراج شعوبهم من ظلمات الجهل و الفقر و الجوع إلى نور الريادة العلمية و القدرات الصناعية.
¶ بينما نحن على النقيض، فما تبدر لدينا بادرة خير إلَّا و هي زاهقة، بل موءودة في رحم أمها، و لا لدينا من تجارب إلا و هي ساقطة لدى أول صدمة حضارية، و لا حتى أفكار أو حجج إلَّا و كانت داحضة مندحرة و مردودةٌ علينا في حلوقنا ، نظراً لما يعوزها من زخم شعبي يعي ماذا له و ماذا عليه, و لزعامات و طنية علها تنظر لأبعد من أرانب أنوفها.
¶ لذلك، سرعان ما تتبخر طموحاتنا عند أول ارتطام بأرض واقع أطماع ومصالح الغرب، و هيهات هيهات أن نستطيع إعادة تترتيب ذواتنا داخلياً ، لأن الداخل لم يكن أصلاً هدفنامنذ البداية،و لم يكن أحد لينظر إليه على أنه أساس فعلي لأيــة نهــضة في بلداننا. ********
{7} ® شاطر و مشطور و بينهما طازج π√ ¶كالمنبت لا أرضاً قطع و لا ظهراً أراح£
[} ما يجعل من تجربة كاليابان فريدة في تاريخ الأمم، هو عزمٌهم لبناء نهضة معاصرة بمعطياتٍ و نظم حديثة. و لكن على أسس يابانية تقليدية خالصة. بينما ظلت عدة دول نامية تلهث لتحذو حذو بني ميجي و ماسوشيتا؛ و لكنها كثيراً تتخبط و تتنكب طريقها في صعود ذاك المرتقى الصعب.
[} فلك أن تتخيل أن مستعمرة كالهند و هي درة التاج البريطاني في ديار المشرق إذ اتخذ بعض المتكلفين من أهلها من الإنجليزية لغةً للتفاهم فيما بينهم ،و هم في غنى تام عن ذلك، مما كلف هؤلاء انسلاخاً كاملاًعن جلود أمهاتهم ليعيشوا كطبقات برجوزية صغيرة في مجتمع هجين فاقد لهويته و متنكر لأصله التقليديكقوم شرقيين بنهاية المطاف.
[} أما نحن فحدث عنا و لا حرج و عن و عنمكاننا الطبيعي في ذيل الأمم الجديرة بالبقاء, و لسان حالنا "كالمنبت لا أرضاً قطع و لا ظهراً أراح". [} نرجو الصبر علينا قليلاً لنخوض أاكثر في يابان (ميجي) لنعرف الظروف التي هيأتهم للانطلاق بسرعة خرافية ليحققوا خلال 60 عامًا، فقط ما كلف أمماً أخرى سنين ضوئية لصنعه.حتى نفهم سويًا، كيف معادلة ربط القوم لقديهم بجديد غيرهم، و بانتهاج طريقة رهنت سلالم تعليم النشء بضرورة تفعيل مبدأ(السيادة) التامة لثقافة القوم على تراب وطنهم.
[} فيا لها من قصة أناس جعلوا لحلم التغيير أجنحةً يطير بها إلى أرض الحقيقة.و قد كان ذلك ممكناً فقط جداً ، بفضل إعمال خلطة سحرية من إدراك لقدر النفس مع قوة عزم و شوية همة لرص صفوف الأولويات..
و بَعْضُ النُّفُوسِ ** كبَعِضِ الشَّجَـرْ جَمِيــــلُ القَـــوامِ ** رَدِيْءُ الثــَّــمَرْ وَ َسبْرُ النُّفُوسِ *** كَصم الحجارة فَمِنْهَا كَرِيْمُ نَّفِيْسُ وً جلمود صخـرْ و َكَمْ مِّنْ ضَرِيْرٍ كَفِيْفٍ بَصِيْرُ الْفُؤَادِ و كَمْ مِّنْ فُؤَادٍ غَرِيْرٍ كَفِيْفُ الْبَصَـرْ تعديل / حذف تعديل المشاركة الرد السريع على هذه المشاركة إضافة رد رد مع اقتباس رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة
شاطر و مشطور و بينهما طازج!!! {8} (احرص على ما ينفعك)
[} من يتأمل في أسطورة النهضة اليابانية، يرى بجلاء أنها ارتكزت بالأساس على ثلاثة دعائممحورية و ليست مجرد جعجعة طواحين هوائيةكتلك التي تشج الحناجر و تهتز لها المنابر بشعارات فضفاضة لا تسمن و لا تغني من جوع و بحماس و طنيعقيم لا ينجب أطفالاً . ألا و تلك المحاور الموضوعيةهي: 1) تمسك الياباني للنخاع بهوية و تقاليد و أعراف أسلافه ، 2) قدسية دور التربية و التعليم في الحفاظ على نشء صالح 3) أهميةالترجمة كنافذة للتطلع إلى ما عند الآخر من علم نافع.
[} فبعد الخروج من حرب عالمية طاحنة بخفي حنين ربما برزت آراء و أفكار من هنا و هناك متأثرة بصدمة الهزيمة ليتبلور منها تيار مستلب حضارياً نحو الغرب .
[} فأخذ البعض يدعون إلى تقمص النمط الغربي كوقع الحافر على الحافر، باعتبار أنه يمثل ذروة سنام التقدم العصري. و بطبيعة الحال هناك تيار مضاد مشبع بروح الحمية الوطنية حد الهوس، و كان يدعو إلى مقاطعة كل ما هو غربي بدون نقاش و يصر على التقوقع في ثقافته اليابانية الخالصة كما هي.
[} و ما بين النزعتين خرج شعار ثالث يقول ( احرص على ما ينفعك) و هو منهاج وسطي تخيره العقلاء منهم آنذاك و ساروا عليه إلى يومنا هذا، إذ يدعون لاستراحة محارب ،ريثما تسنح لهم الفرصة لاستخلاص ما هو صالح من أنماط حضارة اليانكي. ليتمخض عن ذلك ما نراه ماثلاً الآن من طفرة صناعية بروح يابانية و تقنية غربية،
[} حيث قدمت اليابان أنموذجاً مغايراً لكل من سقطوا فرائس لسطوة حلف العم سام. و ذلك بنجاح محاربي (الساموراي) في كسب معركتهم أيجابياً ضد المنتصر بدون أن يستعدوه، أو إن شئت قلت إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك. [} إذ نقلوا العراك إلى معترك سلمي (داخل هناقر الورش و خطوط الانتاج بالمصانع)، إلى أن تسنى لهم غزو أباطرة الغرب في عقر ديارهم بمنتجات هي في الأصل مأخوذة من حضارات أوربا العجوز ذلك بعد أن نجحت في عصرها و هضمها، ثم إعادة طرحها بأسواق العالم و قد اكتسبت خصوصيتها الثقافية الوطنية.
[} كانت تلك هي اللمسة السحرية التي أحدثت بها اليابان في زمن قياسي تغييرًا خرافياً لوجه العالم فصارت عملاقاً يقف كتفاً بكتف مع الكبار.
كتبت ا لملكة أسماء (أم محمد) أظنني عرجت على هذه الزاوية الوارفة .. و لــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــن
قدر الله ان ضاعت مشاركتي بسبب (الآبديت) لذلك ، أعذرني ود الأصيل، أن تداخلت على عجلٍ تارةً أخرى لهذا البوست الاكثر من رائع . واعدك لي عودة قريبا باذن الله. ************(((+9+)))*********** تحيتي لصاحبة الجلالة الإبداعية و الفخامة السمو الأخلاقي. و قبل ذلك ،أنوه إلى أن هذا البوست كان في العام ثم اختفى أثره فجأة و في جعبته حوالى 30 مشاركة،وأهم منها ما يقارب 600 مشاهدة أو يزيد. لكنني حمدت الله و ابتسمت الآن لما وجدت سلواي (أبديت هذه) التي لم يتكرم مشرفٌ أو أيُ معنيٍ ببثها في روعي ، و لو من باب ذر الرماد في العيون!!!
ما علينا و بالعودة إلى صلب موضوعنا، كان الاهتمام الشديد بالتعليم كأساس للتنمية. ركيزة ثانية من ركائز الحداثة في اليابان فقد وضع الجميع مستقبل بلادهم في تربية و تعليم فلذات أكبادهم،وحرصوا على تحويل هذا الشعار إلى واقع معاش. تجد أن المدارس تمثل محاور ارتكاز لما يحيط بمقارها، إذ تتخذ منها قوات الإطفاء و فرق الدفاع المدني غرفاً لعملياتهافكل نشاط مجتمعي أو حراك سياسي لا بد له أن يتحرك ثم ينطلق من فناء مدرسة، و يمكن القول إنما يعرف اليوم بوحدات الحكم المحلي كانت تجتمع في المدرسة و تدير نشاطها منها،لدرجة أنه كان و لا يزال بكل مقرمدرسة هنالك حجرات خاصة تسمى (صالونات تواصل)، و هي مخصصة للأنشطة المجتمعية و تقوية العلاقات مع المنطقة المحيطة بالمدرسة، يركز نظام التعليم هناك على تنمية الشعور بالجماعة و المسؤولية تجاه المجتمع و نواته الأولى ممثلة في الأسرة و البيئة المحيطة ، و أول ما يُدهش زائر المدرسة اليابانية، وجود أحذيةرياضية خفيفة عند مداخل المبنى المدرسي مرتبة في أرفف تحمل اسماء أصحابها، حيث يجب أن يخلع كل تلميذ نعليه العاديتين لارتداء تلك الأحذية النظيفة داخل قاعات الدراسة. و من الشائع في المدارس اليابانية أيضًا أن يقوم التلميذ عند نهاية اليوم الدراسي بتنظيف القاعات الدراسية و غسل دورات المياه و جمع القمامة، و كثيرًا ما ينضم إليهم المدرسون للاعتناء بالحدائق العامة و الشواطئ في العطل الصيفية. و لا يوجد شاغر لوظيفة ما يعرف عندنا الفراش (الناطور) أو الفراش لمدرسة في أي من أنحاء البلاد، و إذا كانت الإحصائيات تشير إلى أن اليابانيين يسرفون في استثماراتهم في بُنى التعليم التحتية بنسب عالية لنصيب الفرد من الدخل القومي،فإن سرعة الطفرة الصناعية و وصولهم إلى مؤشر نمو اقتصادي خرافي و تطور تقني منقطع النظير يؤكد كل ذلك أنَّ ثمة علاقة عضوية منطقية و قوية جداً ما بين وجود جيوش من القوى العاملة المتعلمة المنتشرة في ساحات العمل و بين نجاعة التنمية بشكل عام.
شاطر و مشطور وبينهما طازج!!! { 10} لا ل(التيك أواي) [} ثم يأتي دور الترجمة كساق ثالثة هامة قامت عليها الطفرة الصناعية في اليابان. و هي أداة أحسنوا استغلاها بفاعلية و خصوصية شديدتين، جعلتا من الممكن و بشكل عملي بناء حضارة ناشئة على أنقاض أطلال قديمة، و هي طريقة يابانية خالصة لم نرها في أي بلد نامٍ آخر.
[} فبينما لم تجد الهند و دول جنوب شرق آسيا التي أسلمترقابها لنير الاستعمار بشكل أو بآخر، خياراً سوى تطبيق سلالم التعليم فيها باللغة الانجليزية أو الفرنسية، ظنا منهم أن تلك طريقة مثلى لمواكبة بلدانهم لركب الحداثةالمستوردة بغثها و ثمينها، نجد أن اليابانيين قد حرموا على أنفسهم استقاء أية معارف من بلاد الغرب، إلا بشريطة أن تتم- كأول هام- ترجمتها، بلغتهم الأم.
[} فلم يستسغ اليابانيون جلب المعارف(معلبة) باللغات الأجنبية على طريقة (التيك أواي) ، و إنما جرى بذل مجهود خرافي لترجمة كافة ضروب المعارف و أحدث العلوم إلى اللغة اليابانية، و إمعاناً في الحفاظ على خصوصيةالهوية الثقافية، استحدثت العديد من الترجمات وصيغت بلغة محلية ذات مفردات مختارة بعناية فائقة لتحل محل المصطلحات الأجنبية، فكان المترجمون يقومون بعملهم في تفانٍ حد الاستماتة الشديدة.
[} على سبيل المثال، فقد صدرت الأوامر بترجمة القانون المدني الفرنسي المستمد من مجموعة قوانين موضوعة منذ عهد نابليون. و بالرغم من ضعف إلمام المترجمين باللغة الفرنسية، مقارنةً بالهولندية و الانجليزية فإن مهام الترجمة كان يتم تحديدها باليوم و الشهر الذي يجب أن يتم فيهأنجازُها كاملة، و بالتالي فلا بد من مواصلة الليل بالنهار مع الاستعانة بقواميس و معاجم فرنسية و هولندية، و هكذا قاموا بإنجازمشروع ضخم للترجمةالشاملة التي أصبحت هي الأساس في إدارة دواوين الحكومة و المدارس و الحياة الاجتماعية.العامة على مستوى القطر الياباني الواسع.
{11} شاطر و مشطورو بينهما طازج!!! "Pepsi Brings you Back to Life" لا نزال نخوض في سيرة هذا البوست و بصراحة كدا إيأدينا في قلوبنا ما يقوم تاني يجرفو سيل العَرِم من جيهة الوادي الأخضر. ألمْ ترَ كم نحن مستهينون في فهمنا القاصر بأهمية الترجمة و التعريب في صناعة المجد للأوطان؟! و الأدهى و أمر من ذلك أننا حينما نلجأ لنقل معارف الغير كمخرج طوارئ ،فإننا نفعل ذلك بطريقة ببغائية، فضلاً عن أننا نتلقف ما عندهم بيد سفلى، تلك التي تأخذ فقط ، و لا تملك شيئا أبداً لتعطيه. على غرار خطأٍ حرفي نتيجة زلة لسان و قعت فيها شركة صينيةمنافسة ل(بيبسي ) إذ يقول شعارها الأصلي لترويج المشروب السحري Pepsi Brings you Back to Life) و معناه ببساطة: أن(بيبسي تنعشك).لكن ترجمته الحرفية و المنتشرة بالأسواق و الحانات في الضواحي و طرف المدائن على نطاق الصين الشعبية، إنما ذهب بمقصوده بعيداً جداً إلى ما يُفيد بأن أية قنينة (بيبسي) كفيلة لتعيدك إلي الحياة بعدالممات(يعني تقومك بعاتي و كدا، و تنبشك من قبرك بعد أن أكل الدود عليك و شرب) ليتنا ندرك أن الحرص على لغتنا و التمسك بها و الحفاظ على استقلالية الهوية الثقافية، لا يؤدي مطلقًا إلى الانعزال، مثلما أن الحفاظ على صناعة بلادنا لا يعني بالضرورة مقاطعة المنتج الأجنبي، بل إن فهماً جيداً لثقافة قوم لا بد و أن يؤدي إلى أمان شرهم ، و يبقى في النهاية هذا هو أهم درس يمكن أن يلقنه عصر النهضة اليابانية لواقعنا المتردي.. فقد استطاعت اليابان و منذ عهد (ميجي) توجيه طاقات الطبيعة و مواردها البشرية و تجميعها في بوتقة انصهار واحدة،و تركيز وعي المجتمع تجاه هدف وطني محدد يسعى الجميع نحو تحقيقه. إذاً، فإن سلوك طريق النجاح ممكن، ومعرفة أسرار النهضة ليست بالأمر المستحيل، و لكن ما نحتاجه هو أن نتعلم من دروس الآخرين لنبدأ من حيث انتهوا، و قبل ذلك و بعده لابد أن نمتلك روح الإرادة الصادقة للتغيير، فلن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
(12) شاطر و مشطور و بينهماطازج!! [} حركة الترجمة في القرون الخمسةالهجرية الأولى إن الدعوة إلى التدريس بلغتنا لا تمنع الاطلاع على ثقافة الآخر و إبداعاته واختراعاته خاصةً التطبيقية.
[} و أي مشروع نهضوي يستهدف تعريب العلوم بحاجة لآليات فعالة لنقل الكم الهائل من المعارف من مصادرها الأجنبية و يمكن أن نذكر هنا أن النهضة التي شهدتها الحضارة العربية في القرون الهجرية الخمسة الأولى تزامنت مع اهتمام كبير بحركة الترجمة و النقل من اللغات الأخرى.
[} و لا غنى اليوم لخبراء الترجمة و الحاسوب عن اللجوء إلى نظم المعالجة الآلية للغات الطبيعية. و ذلك بتبني مناهج حديثة لتعليم اللغة العربية، تهدف إلى تسليحطلاب العلم بلغة رصينة و مضبوطة من حيث الجوانب الصوتية و الصرفية و كذلك النحوية و المعجمية، و رفدهم بتقنيات ومهارات مطلوبة لمواكبة الحياة العصرية، مع وضع القواميس و المعاجم الحديثة المعينة في مجلات الترجمة و التعريب بشتى فروعها.
{13} شاطر و مشطور و بينهماطازج!! تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً و إذا افترقن تكسرت أحاداً ألمانيا و فرنسا جارتان صديقتان لدودتان كما الشحمة و النار ، و قد دارت بيهما حروبٌ طاحنة عبر القرون، ليست موقعة (إنزال النورمندي) بآخر فصولها الدامية.و لكنهما رغماً عن ذلك تجاوزتا كل الظروف الحالكة و صرفتا جانباً كل أسباب الفرقة و ابتلعتا كل الضغائن و المرارات الدفينة و اعتصرتا من كل خمائرالعكننة الممكنة شربات فرح لفتح صفحات بيضاء جديدية ، و لتخلقا من العدم تماماً حلفاً عسكرياً،سياسياً و اقتصادياً ضارباً تحت مظلة(النيتو) ثم افاقية (ماسترخت) .و بهذه المناسبة يومتا و أنا بشاهد نهاية كأس العالم أخدت لي سريحة كدا سألت نفسي : ليه أعضاء الاتحاد الأوربي ديل ما يشتركوا في البطولات الدولية و حتى القارية بمنتخب واحد؟! أسوةً بعملة اليورو الموحدة، خصوصاً لمان شفت ليك أبطال المانشافت يعتلون منصة التتويج عنوةً و اقتداراً في أستاد الماراكانا بعدما طقَّشو ليك شُفَّع التانغو و كان قبلهم مصقعين عيال السامبا 7/1 زي السم مع الرأفة، ولو لامبادرة تَشَفُّعٍ عاجلة من ثعلب الفيفا العجوز /سيب بلاتر لكانت شباك الحارس يوليوس قيصر قد تحولت إلى(لوري بتيخ)، ولصارت ريو ديجانيرو برمتها كرة عملاقة من اللهب.(و الله قال سليساو قال). فعلمت إنو الشيء الوحيد الذي لم تفكر أيٌ من الحليفتين المذكورتين مجرد تفكير في التنازل أو التفريط فيه هو خصوصية الهوية الثقافية. فتذكرت أن الإيمان بغلاوة و حصانة الأوطان بضعٌ و و ستون شبعة و أكثر من مية خط أحمر ، تأتي في أعلى ذروة سنامها لغة القوم و لسان حال أمهاتهم ، و أدناها (نظافة مدنهم )، و أن الرياضة و باالذات كرة القدم و هي لعبة جماهيرة على نطاق الدنيا تمثل شعبةً هامةً من شُعَب (يدٌ سلفت و دين مستحقٌ )لكل و طن يريد أبناؤه البقاء جديرين بالحياة!! شفتا كيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف؟ ؟؟؟!!!
{14} شاطر و مشطور و بينهماطازج!!! (لكل شيخ طريقته)[}
[} بطبيعة الحال لكل مستعمر طريقته في ، ليس فقط كيفية التمسك بهويته و الحفاظ على أدوات ثقافته، و إنما الذهاب بطموحه إلى أبعد من ذلك لمخر عباب البحار بحثاً عن ضحايا له في مجاهل أفريقيا و أمريكا الجنوبية.
[} فليس خافياً على أحد أن فرنسا أمبراطورية أوربية عجوز و رائدة من رائدات النهضة الت ي يبني العالم مجده على لبناتها.و للثورة الفرنسية مفكرون و منظرون و عَّرابون كثرً لا يشق لهم غبار في مضاميرهم أمثال فولتير و جان جاك روسو؛ و لها أدباء أمثال فكتور هيغو و إميل زولا مؤسس المذهب الطبيعي ممن رفعوا عقائرهم وتغنوا شعراً و أبدعوا أدباً رصيناً فيحق أمتهم، خرجوا به غزاةً فاتحين كما الأساطيل يبشرون بشعارات كالحرية, المساواة والإخاء. [} حرصت فرنسا منذ قديم على تأسيس رابطة الفرانكفونية كبوتقة جامعة لأبناء مستعمارتها في بقاع الدنيا الناطقين بلسانها على غرار رابطة الكومنويلث المتبناة من قبل بريطانيا العظمى إلى يومنا هذا.
[} و كلها حبائل ابتكرها المستعمرون كلً على شاكلته في سبيل إبقاء المستعمرات القديمة جاثية غير بعيد من نير سياسات مثل "جوع كلبك يتبعك"أو " فرق تسد". إلى أن جاءت أمريگا بنظرية ( سمن گلبگ يأگلگ).
[} و لعل من أبرز من تقلدوا نوط جدارة الانتماء إلى الفرانكفونية و نالوا شرف العضوية في الأكاديمية الفرنسية هم: رئيس السنيغال الراحل/ ليوبولد سيدارسينغور و الجامياكيان أيمي زيزير و ألن داماس.
[} من هنا خرج أهل الغرب علينا غزاة فاتحين ليس فقط بأساطييلهم و منجنزراتهم، بل مبشرين أيضاً بسحر بيانهم و ثراء ثقافاتهم و لاأدل على ذلك من سياسة استعمار المد الثاقافي التي تبنتهافرنسا في غرب و شمال أفريقيا و بلدان الكاريبي و هي سياسة لهاذراعان إما التذويب التام (L'assimilation) و إما الدمج(L'integration).
[} لذا كان القلم في يد واحد كإميل زولا مثلاً أمضى سلاحاً من السيوف في أيدي قدامىالمحاريبن في جوقة الشرف (La legion d'honeur) كأعلى نوط للجدارة الاستحقاق الوطني..
® كان سَرَقْتَ أسرقْ جَمَلْ و كان عشقْتَ أعْشقْ قَمَرْ π√
[} و أما الألمان فهم حيتان كبيرة من طراز خرافي ، و لهم طريقتهم الخاصة في انتقاء ضحاياهم بعناية فائقة من بين مخالب الققط السمان .فلما فكر أدولف هتلر بالغزو كانت أول فريسة تخطر على باله و تسيل لعابه هي أوربا نفسها ، فبدأ باجتياح أجمل حسانها حيث مدينة النور و الزهور و العطور / باريس المجاورة. و لو لا أن انلجترا تدخلت لتريه العين الحمراء ثم تؤوي إليها المناضل/ تشارل ديجول ليقود حرب التحرير رلاده من هناگ.
[} و لم تفعل مليكة التاج البريطاني كل ذلك من باب الصدقة لوجه الله و ليس حباً في خضار عيون الباريسيات الحسان، و إنما من باب (نباح الكلب حرصاً على ذَيله).فلو تسنى لهتلر أن يهزم فرنسا و ابتلع أراضيها لشكل ذلك تهديد مباشراً للأمن و السلم القوميين لامبراطورية برطيانيا العظمى التي لا تغيب الشمس أبداً عن أطرافها الممتدة.
[} و الألمان مشهورون كما يقال بعقدة ال(Xeno-phobia) , ;و هي البغض والنفور من الغرباء. و إن الغريب في عُرفهم هم من يجهل ابجديات لغتهم. وبالتالي ، على أي قادمإلى بلدهم من خارج حدود سور برلين العظيم عليه أن يختار:إما يجد طريقة ليخاطبهم بلسانهم ، أو يعاملوهبلغة التجارة البكماء حتى يعود أدراجه من حيث أتى غير مأسوفٍ عليه.
® كل زول و عاجبو الصارو) ® (و كلُّ حِــزْبٍ بمـا لديـهم فَرِحُــونَ) {16}
شاطر و مشطور و بينهما طازج!!!
@ أما نحن على النقيض و على النصف المنبعج من الكرة الأرضية ، فرغم أن القاسم المشترك الوحيد بيننا يكاد يكون هو قرابة رحم بنت عدنان، مع تفاوت في اللهجات و اللكنات مقدور على أمره; بصرف النظر طبعاً عما إذا كنا عُرُباً عاربة أم مستعربة ، أم حتى مطعون في نسب بعضنا.
∆ إلا أن لغتنا اللي قاعدين نتشوبر لنعرب بها المعارف ونضع المناهج نجدها تعيش مشكلتين عويصتين ، أولاهما: مع ذاتها بعدما عقمت رحمها ،و عقرت حروفها و جفت عروق مجدها، فخلا وفاضها من أي نبض روح للأبداع.
¶ هذا ، فضلاً عن مشكلة ثانيةتعيشها لغتنا مع المنتسبين إليها أفواجاً من الناطقين بها و بغيرها، كلً حسب ( غلفة لسانه) و كلًو(عاجبو الصارو) و نحن لا نزال نمارس رياضة شد الحبل و هواية قضم الأصابع ما بين طبال منا لمشروع التعريب و بين رافض عنيد و مكابر.
¶ ثم إن مشروع التعريب نفسه سواء أكانت عملياته قد قطعت شوطاً أو تحجرت مكانك سر حتى حينه ، فهي لم تعد قضية بحد ذاتها بقدرما تشكل خميرة عكننة توشك أن تشعل نيراناً كانت خامدة تحت الرماد و توقظ فتننا كقطع الليل الأسود كانت نائمة. و ذلك نظرأً لارتباط المسألة بحساسيات عرقية شديدة التوهج.
(17) طيب قبال نَخُش في غريق التعريب و هو بيت قصيدنا من نشر البوست، خلونا ناخذ استراحة دردشة مع الأخوة المشاكسين.
أول مشاكسة مع الاخ/ Abdelazim مشاهدة المشاركة قال: طيب لو البيناتم ما طازج نقول شنوووووو+و
* قلنالو: ممكن نقول ساطل و مسطول ، ي عظمة و بينهنا طاشم.
مشاكسة مع الاخ Abdelazim مشاهدة المشاركة نان ، باقيلك بتجي آ العشا.؟!! * قلنالو: أيوة بتجي تب آآعشا البايتات و مقنع الكاشفات بالظاط لامن الخيال يكون عالي الخصوبة و خسوسن لامن يضربو شوية همبريب.
مشاكسة مع الاخ Abdelazim مشاهدة المشاركة الخيال لو ضرب تماااام اي شي ممكن آ دفع الله
قلنالو: دا لو فتح ممكن يجيب بلاويخارم بارم و قد تكون برضو تكون درر. فمثلاًـ قال حافظ ابراهيم يداعب صدقه اللدود (شوقي) : يقولون إن الشوق نارٌ و حرقةٌٌ فما بال شوقي أصبح اليوم بارداً؟! فأجابه أحمد شوقي بسرعة بديهةٍ يُحْسَدُ عليها: و أودعت إنساناً وكلباً وديعة فضيعها الإنسان والكلب حافظ قلت: و من ذلك قبيل أن أحدهم أراد أن يداعب صديقاً له فلما أقبل عليه قال سامحني فإن نظري ضعيف ظننتك (وحدة ست) بلهجة المصريين، فرد الآخر بقوله و أنا نظري أضعف منك؛ إذ ظننتك راجلاً!! و من ذلك أيضاً أن أحد المطاوعة وضع عباءته (مشلحه) (بشته) عند زملائه وذهب ليتوضأ، وكان مع أحدهم (طباشيرة) فرسم بها رأس حمار على العباءة، فلما عاد و رأى ما رآه ، بادرهم قائلاً: : مَن مِنكم مسح وجهه بعباءتي . و أما دي، فحصلت قدامي : إنو خطيب جمعتنا مصري دمو شربات اسمو جعفر الطلحاوي ، من المطلولبين حياً أو ميتاً لدى المجرم السيسي. مرة بعد عيد رمضان قعد يقول: في واحد هنا كان زعل و ساب الجامع قال: عشاني . قلتلو مالك قالي مزعلني كلامك في(الست). فكل الناس دًحَّشُو في الشيخو قعدو يتقارصو. لحد ما تبين لنا إنو دي كانت بداية درسو عن الست من شوال و اختلاف العلماء في كيفية الإتيان بها جميعاً أو فرادى.
{ 18} شاطر و مشطور ، و بينهما طازج!!! (الكلام بجيب الكلام)
[} نود من هنا أن ننحو بدفة هذا الحوار (المونو لوج) إلى زاوية حرجة قليلاً نحو ما يلينا من مسألة التعريب. فما الذي ينفعنا أو يضيرنا من هذه النظرية و كأنما لو كنا المعنين دون سوانا بالعروبة كهوية،
[} و من هنا لعلها تنشأ أم الأزمات لدينا، حيث يثار لغط كثيف و أخذ و رد عويص في مداراتنا الثقافية حول هذه البؤرة الساخنة تحديداً . و أعتقد أن عقدة (العروبيين) في قارة متنوعة كبلدنا هي عقدة نقص(أوديبية) ربما لدى كل مستعربتجاه العرب العاربة. في ما يشبه إلى حد كبير عقدة "جوع كلبك يتبعك"و علىونقيضها :" سمن كلبك يأكلك".
[} لأن المستعربين في السودان ظلوا يعانون عقدة تشكيك و تشكُك في مدى أصالتهم كعرب درجة ثالثة، حيث لا نقاءَ عرقياً لعرب أصلاء خلص لدينا اللهم إلا في جزيرة العرب و اليمن ، يليهم عرب من الدرجة الثانية من شوام و مصريين و مغاربة، و البقية الباقية هم مجرد(هجناء)في سوداننا الحبيب و في القرن الأفريقي. إذ لسنا أكثر من (زوائد دودية) أو جيوب أنفية لخارطة الوطن العربي. إلى هنا ناخد فاصل و نتلاقي لو عشنا بعد العيد
ظلت التبعية منذ بواكير عهد العروبة بالسودان ناعمة بدون مخالب سلطوية، ثم جعلت تتعملق في ظل نشوء مشيخات و ممالك قوية في أواسط و شمال البلاد، و نشأ حوار طرشان بيزنطي ما بين هامش تابع و هم (جدادة البيت)، و بين مركز متَّبع و هم يمثلونجدادة الخلا البقو أهل الجلد و الراس).حيث يشكلون القالب المعياري الذي تسبك عليه ملامح الهوية الثقافية و الكيان الجمعي للسودنة. و النتيجة هي أن خارطة برقعة مليون ميل مربع ظلت تتجاذيها الأهواء في عمليات مدٍّ و جَزْرٍ و قضم للأظافر ما بين مساجلات (الهروب إلى مجاهل الغــابة و نفذ غُبَار رمــال الصحــراء عن رؤوس النعام)، مع انتفاء شبه تام لمحصول ما يفترض أن يصير (وحدة في تنوع). الأمر الذي حدا بالبعض لنعت أبناء المركز كدعاة لتكريس أنموذج فصل عنصري عروبي ضاربأطنابه في شتى أنحاء البلاد. خاصة بعد قيام الدولة الحديثة على يد حكمين ثنائيين ( تركي/ مصري ، ثم أنجيزيx مصري ( 1821-1956م) و ما لهما من أدوات بطش عالية الكفاءة، و منها إعمال سايسة التفريق كداعم أساسي لبسط السيادة بشكل تام. كان ذلك عبر تكوين شرازم قومية من شتات قبائل مستعربة، احتلت نُخبُها مواقع مرموقة ضمن دواليب حكومات المركز لتشكل نواة ثقافية و اجتماعية متَّبعة في مقابل هامشتابع من كيانات شتى. و قد ورث هؤلاء الحكم بعد الاستقلال (ليزداد الطين بلة و تتم الناقصة) و سعوا حثيثاً لصبغ هويتهم على بقية سحنات مطموسة شتى. @ مما دفعها للتنفيس و (فش الغبن) بدخولها الغابة وخلق أجواء مشحونة بعدوانية عنوانها قضم الأصابع في مواجهة خطاب مركزي يعبر عن أيديولوجيا عروبية مستوردة تأميناً لسيادتها المعنوية و قمعاً للكيانات المهمشة. خطاب رسمي يقوم على جدلية الاختزال مع التعميم في آن واحد ، حيث يعبرعن نفسه من خلال إكليشيهات تدفعها في الواقع ربما أماني و أحلام و توجهات جهوية شتان بينها و بين أحلام شعب متعدد الأعراق،بحيث يمكن اختزاله في قومية أُحادية، مع تعميم سافر لكل ما هو عروبي علي بقية ألوان الطيف القومي في مجافاة صريحة للواقع!! ************************************************** **********[/ SIZE]. تخريمة
وأي مجافاة أصرح من أن كل طائر مرتحل عبر البحر، من ميناء جدة و أنت طالع سيصطدم حتماً بحقيقة) إنو كلنا عند العرب صابون و المدردم كلو ليمون (و لا فرق يذكر بين عربي و عربجي، و لا بين جعلي و جعلتي، اللهم إلا بالتقوى
(20) شاطر و مشطور ، و بينهما طازج!!! (خطاب مشروع لا حضاري)بإصرار من خطابنا العنصري المقَنَّع على تمرير مشروعه ال( لا حضاري)، فقد أمضى سننه في المتاجرة بشرف مهنة التلعيم في بلادي، حيث تحولت دو ر العلم لحوانيت ل(تشاشة القراية أم دق) ، و صارت منابر لفرض لون واحد فقط مع طمس بقية أطياف قوس قزح ، حيث إن المحصلة النهائية للتعليم في السودان هي محو كل ما ليس بعربي أو تهميشه في أحسن الفروض. و في المقابل جعل كل ما هو عربي مثلاً أعلى؛
@ مما جعل الكثيرين ممن ليسوا بعرب للتدافع نحو الانتساب للعروبة . فراحت القبائل و الفخائذ الأعمى شايل المكسرتَتَعَوْربْ): بعضهم عن طريق تخير أنقى السلالات الواصل نسبها ماشرة إلى أهل البيت (إن شاء الله كان عكلتة سااه)؛ كأن يقولوا لك :نحن عيال شلك حسينية جدنا واصل لموسى الكاظم بن فلان ابن فلتكان إلى أن يأتي على سيدنا الحسين بن فاطمة بنت رسول الله ؛ و بعضهم باللجوء لاكتساب الدم العربي عن طريق المصاهرة (ما يعرف بظاهرة تحسين النسل) و في نفس السياق، لما كانت بنت عدنان هي لغة الأم و لسان حال الناس في البيت و الشارع و المسرح.
@بدليل أنها لا تزال وسيلة التفاهم (Lingua-franca) بين أبناء الجنوب في دويلتهم المنفصلة الناشئة .لذا فرضت بطبيعة الحال كوسيلة لتدريس المناهج في الشمال منذ الحضانة و حتى ما قبل الجامعية، بل و جعل النجاح فيها شرطاً لمنح الشهادة الثانوية السودانية، و بالتالي كشرط الدخول إلى الجامعة أوالالتحاق بوظيفية في سواء في القوات النظامية أو في السلك المدني، مما حجَّم ، بل و أهدر من فرص أبناء الهوامش من (الزرقة)، بينما عزز بالمقابل من فرص أولاد (المصارين البُيُض) في الأواسط في نيل حظوظ أوفر من نصيب الأسد . ليس هذا حديثاً يُفترى و ما في أي زول هنا رضيان ليهو بأي زول. ************************************************** *************
(21) شاطر و مشطور ، و بينهما طازج!!و كان عمالقة بقامة أستاذي العلامة البروف/ محمد عمر بشير و معه د/ عون الشريف قاسم عائشين إلى يومنا هذا لكان لهما شأنٌ و قولٌ فصلٌ في قضية تعريب المناهج خاصة و أن توجهاً كهذابدأ يثير هواءً ساخناً لا يخلو من مادة (ساس يوس و بالتالي إماسائس و إما (مسوس) و رغم أن معظم أصحابالمبادرة ممن قد لا تسلم نفوسهم من غرض؛ مع غياب أو تغييب شبه تام للآراء المناهضة لسياسة التعريب و بشكل فيه ربما مذاهب و أيديولوجيات بها، لا أقول إنة واحدة، بل (إنَّ وكل أخواتُها).
[} لكن ما طمأنني قليلاً أن أجد بين هؤلاء أستاذي الدكتور/يوسف الياس (بتاع الداون تاون) مؤلف"اللغة العربية و إشكالات التحديث" و يبدوأنه التزم فيها خطاً حيادياً إلى حد ما، إذ انحصرطرْقه على أوتار الترجمة و أدواتها، دون الخوض في قضايا التعريبالشائكة و الأشد حساسية.
[} لذا كان الطرححرياً بالقبول، رغم أنه لم يغرد بعيداً عنسرب الخطاب الرسمي المطبل للتعريب كواحدة من أجندة المكر و الخبث و الدهاء الحزبي. و لعله كفى بهذا داعياً لتناولنا أياها ها بهدوء يشوبه نوع من الحذ. و ذلك بصرف النظرعن مدى موضوعية طروحات أخرى لم نشأ اللت و العجن فيها هنا نظراً لاعتمادها لمرجعيات أيديولوجية معلبة جاهزة للأكل تماماً متل شغل الجماعة ديل، ناس: "ياشيخنا إنت لاعب معانا جوة هنا؟! و لا شا يت ضفاري من برة!؟ ********************
********************. ................... ............ العمMahagoub: كتب {22} متواجد حالياً عضو فضي تاريخ التسج اه ثم اه ليه كده؟هى ناقصه وجع كلى العالم فى تقدم فى كل المجالات ونحن لا نزال نيام. شاطرومشطور و بيـنهـما طــازج. .............}}}}}{{{{{{............ ® و لسة الغريق جايي بس لوبرة خليك هناك و يلا تابعنا و فالك طيب يلا نرجع لموضوع النبيشة!! يتساءل د/ الياس:ماذا نعرب؟ وكيف نعرب) فيما تجاهل سؤالاً أكثر جوهرية عن: لمن نعرب؟ لكون هذا موضع خلاف من حيث المبدأ قد تكون هناك فرضيات و تحليلات لدى غيره تلمحها تجوس خلال سطورهم و تُبني عليها مسلمات هي محل طعن من قبيل:
¶ أن السودانيين عرب أقحاح، أو أن العربية المراد فرض سيادتها هي"Mother Tongue" لغة أمهاتنا من ربوع حلفا إلى مجاهل نُمولي ومن ناس "دنيا دبنقة" في مليط لناس دبايوا في نجوع الشرق. لنفكك خردة خطاب الخم هذا لنجد أن إلباس البغل تاجاً بعد قطع أذنيه لإإجلاسه على العرش بعد بتر ذيله ليس كافياً ليصنع منه ملكاً للغابة، إنماهي خدعة ثعلبيه ماكرة للضحك على ذقنه و لافتراسه ليس إلا.
¶ و أهلنا من قاطني تلك الرقعة الإثنية اللغوية المترامية لهم لغاتهم المعتبرة التي تسمي استخفافاً (رطانات) من نوبيين شمالاً و بجا في شرقنا و فونج و برتا في جنوب النيل الأزرق،و نوبة في كردفان و فور، زغاوة و مساليت في دار فورو شوية برنو، هوسة و فلاتة مشتتيين على مواقع الانتاج في قضروف سعد و بهنا كنابينا المجدعات متل أباريق الوضو عبر ترع جزيرتنا المروية.
¶ أغلبياتٌ سواحق من الجموع البشرية و لدتهم أمهاتهم أحراراً و أرضعنهم لكنات مكلوَجة لا يجيدون سواها مع وجود قدر متفاوت من العربية العامية كلهجة تقاسم مشترك. أما القبائل العربية والمستعربة في وسط و شمال بلدنا القارة و قبائل البقارة في غربه، فهي تتحدث العامية باختلاف ظاهرمن منطقة لأخرى و من قبيلة لأخرى و يمكن كمان من كمبو لآخر.
(23) خلاصة القول في هذه النظرية المهببة: إن العربية الرسمية التي يدور الحديث عنها و تقوم دعوات التعريب لأجل سواد عويناتها، لا يمكن القول : إنها ترقى للغة امرؤ القيس و ليست هي لغةً أماً أي "ـMother Tongue " لكل السودانيين في مشارق أرض الوطن الشاسع و مغاربها ، بل هي مادة يدرسها التلامذة منذ الكُتَّاب و لا جدال في أن لها أصولها و حلاوتها و طلاوتها و سحر بيانها و عروض شعرها و كل أدواتها التي يجيدها من يجيدها و تستعصي علي من تستعصي عليه.
[}> مع ملاحظة هامة ألا و هي سهولة إن لم نقل ضرورة تعلمها بالنسبة لأبناء القبائل العربية كونها لسان حال الوحي، و لكن هذا ليس مبرراً كافياً في المقابل لقمع من تصعب عليهم بعض مخارجها من الناطقين بغيرها، أسوةً ببقية المسلمين من أفارقة و أسيويين. و لنا أسوة حسنة في سيدنا بلال بن رباح و هو مؤذن النبي صلى الله عليه و سلم، و الذي قيل إن شينُه في شهادة الإسلام كانت بمثابة سينٍ محببةً جداً لإذني نبي أمة الإسلام. بأبي أنت و أمي يا رسول الله. ********************.
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