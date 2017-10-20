® شاطر و مشطور و بينهما ظازج π√ بقلم دفع الله ود الأصيل

Re: ® شاطر و مشطور و بينهما ظازج π√ بقلم دفع ا� (Re: دفع الله ود الأصيل)

كتبت ا لملكة أسماء (أم محمد)

أظنني عرجت على هذه الزاوية الوارفة ..

و لــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــن



قدر الله ان ضاعت مشاركتي بسبب (الآبديت)

لذلك ، أعذرني ود الأصيل، أن تداخلت على عجلٍ تارةً

أخرى لهذا البوست الاكثر من رائع . واعدك لي عودة قريبا باذن الله.

************(((+9+)))***********

تحيتي لصاحبة الجلالة الإبداعية و الفخامة السمو الأخلاقي.

و قبل ذلك ،أنوه إلى أن هذا البوست كان في العام ثم اختفى أثره فجأة

و في جعبته حوالى 30 مشاركة،وأهم منها ما يقارب 600 مشاهدة أو يزيد.

لكنني حمدت الله و ابتسمت الآن لما وجدت سلواي (أبديت هذه) التي لم يتكرم

مشرفٌ أو أيُ معنيٍ ببثها في روعي ، و لو من باب ذر الرماد في العيون!!!



ما علينا و بالعودة إلى صلب موضوعنا، كان الاهتمام الشديد بالتعليم كأساس للتنمية. ركيزة ثانية من ركائز الحداثة في اليابان

فقد وضع الجميع مستقبل بلادهم في تربية و تعليم فلذات أكبادهم،وحرصوا على تحويل هذا الشعار إلى واقع معاش. تجد أن المدارس تمثل

محاور ارتكاز لما يحيط بمقارها، إذ تتخذ منها قوات الإطفاء و فرق الدفاع المدني غرفاً لعملياتهافكل نشاط مجتمعي أو حراك سياسي لا بد له أن يتحرك

ثم ينطلق من فناء مدرسة، و يمكن القول إنما يعرف اليوم بوحدات الحكم المحلي كانت تجتمع في المدرسة و تدير نشاطها منها،لدرجة أنه كان و لا يزال بكل

مقرمدرسة هنالك حجرات خاصة تسمى (صالونات تواصل)، و هي مخصصة للأنشطة المجتمعية و تقوية العلاقات مع المنطقة المحيطة بالمدرسة، يركز نظام التعليم

هناك على تنمية الشعور بالجماعة و المسؤولية تجاه المجتمع و نواته الأولى ممثلة في الأسرة و البيئة المحيطة ، و أول ما يُدهش زائر المدرسة اليابانية، وجود أحذيةرياضية

خفيفة عند مداخل المبنى المدرسي مرتبة في أرفف تحمل اسماء أصحابها، حيث يجب أن يخلع كل تلميذ نعليه العاديتين لارتداء تلك الأحذية النظيفة داخل قاعات الدراسة.

و من الشائع في المدارس اليابانية أيضًا أن يقوم التلميذ عند نهاية اليوم الدراسي بتنظيف القاعات الدراسية و غسل دورات المياه و جمع القمامة، و كثيرًا ما ينضم إليهم

المدرسون للاعتناء بالحدائق العامة و الشواطئ في العطل الصيفية. و لا يوجد شاغر لوظيفة ما يعرف عندنا الفراش (الناطور) أو الفراش لمدرسة في أي من أنحاء البلاد،

و إذا كانت الإحصائيات تشير إلى أن اليابانيين يسرفون في استثماراتهم في بُنى التعليم التحتية بنسب عالية لنصيب الفرد من الدخل القومي،فإن سرعة

الطفرة الصناعية و وصولهم إلى مؤشر نمو اقتصادي خرافي و تطور تقني منقطع النظير يؤكد كل ذلك أنَّ ثمة علاقة عضوية منطقية

و قوية جداً ما بين وجود جيوش من القوى العاملة المتعلمة المنتشرة في ساحات العمل و بين نجاعة التنمية بشكل عام.



و بَعْضُ النُّفُوسِ ** كبَعِضِ الشَّجَـرْ

جَمِيــــلُ القَـــوامِ ** رَدِيْءُ الثــَّــمَرْ

وَ َسبْرُ النُّفُوسِ *** كَصم الحجارة

فَمِنْهَا كَرِيْمُ نَّفِيْسُ وً جلمود صخـرْ

و َكَمْ مِّنْ ضَرِيْرٍ كَفِيْفٍ بَصِيْرُ الْفُؤَادِ

و كَمْ مِّنْ فُؤَادٍ غَرِيْرٍ كَفِيْفُ الْبَصَـرْ



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