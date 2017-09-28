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® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بقلم / دفع الله ود الأصيل
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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When Innocence’s
Gone West In Wartimes
(4)
على أن الجرح الأعمق
كان يوم أن اقتحمت مفرزة من جنود علوج
دار الراوي الصغير, بحجة، أو أنه الأحرى،بفرية
البحث عن أسلحة دمار شامل محرمة مدعاة.شاهد الفتى
بأم عينه أسرته وهي تلقى من صنوف الامتهان, و رأى أباه
يُرغم أنفه الأشمُّ و يداس بالأقدا ، فيمرغ بالتراب حتى الموت قهراً.
من هنا و هنا تحديداً ، تبدأ رحلة الراوي عائداً أدراجه إلى بغدادَ , بوجهٍ
مختلفٍ و بتوجهٍ مغايرٍ تماماً ، و بدوافعَ عدوانيةٍ للغاية, ألا و هي : البحث
عن ثأر لأبيه و شرفه العائلي الذي تمرَّغبالتراب ، متعطشاً لغسل عاره بالدماء
حيثُ ( و لا يَسلَمُ الشّرَفُ الرّفيعُ منَ الأذى حتى يُرَاقَ عَلى جَوَانِبِهِ الدّمُ ) لم يعد
لديه ضمن أولوياته سوى هدفٍ أوحدَ: أن يروي غليله ، و يبث سمه بل، يفرغ
كل سمومه هناك , لم يكن ليعرف كيف يغدو إلى هناك . لكنه بات على يقين من
أنه سوف بوقع بعضاً من تلك الضربات الموجعة البلهاء. يكفي أن الشرف
في قاموس ثقافتهم البدوية يُعَدُّ مسالةُ قولٍ فَصْلٍ و ما هي بالهزل ،
ذلك لأنه يمثل آخر الخطوط الحُمْر ، عندما يتعلق الأمر بفعل
لا بد منه لحفظ ماء الوجه المراق أمام أخوات العشيرة .
لا يُعفى من ذلك غني ٌأو فقيرٌ.
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(5)
® يستطرد الراوي ليميط اللثام عن المزيد عن هوايته الجديدة .. فيقول:" في ذات ليلة مشؤومة, خلدت إلى فراشي ، و أناطفل قرير العين في حضن أمي. ثم صحوت و أناوحشٌ ضارٍ يغلي في جوفي (غضب بركان) و يسرى في لحمي لهيب رهيب.
© حملت كراهيتي كمخلوق مختلف. بات الحقد لدي الآن دافعاً محتوماً و الضغينة سلاحي و الثأر دافعي و درعي الواقي و كل ما تبقي لي في حياتي الخاوية, المجحفة , الجرداء من كل معنى للحياة.
@ ثم يلتقي راوينا الصغير لاحقاً بفئة ضالة و كأني بشن قد صادف طبقه. يلتف هؤلاء حول قناعة واحدة: ألا و هي إبادة كل ماهو "غربي المنشأ". تم إلحاقه آنذاك بمأمورية إلى بلد قريب قبل أن يطير إلى عاصمة الضباب لندن للقيام بأول عمل ثأري ضد أولئك الذي ألحقوا الأذي الكثير بأهله في العراق وجرعوهم و يلات الذل و المهانة. شكراً. و دام الود بيننا.
******andandand******
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(8)
[} من أخطر أسرار الحرب النفسية هو القتل بالإيحاء. تماماً كفعل الساحر مثلا، عندما يحرك بندول ساعة بشكل متكرر، إنما يسحر أعين الناس كشكل من أشكال التنويم المغناطيسي. و اتضح أن لذلك الفعل تفسير علمى و منطقى , هو أنه لكى تنوم شخصاً ما يجب “قطع التيار” عن عقله الواعى أو الجزء الواعى المحكوم بالفص الأيسر، وهو المسئول عن النطق والتفسير و التحليل؛ حتى يترك العمل للفص الأيمن المسئول عن نسج الخيالات و حبكة الأحلام والتهيؤات ، فينقطع الشخص عن
اتصاله بالواقع الواعى فيتخلى عن عالمه ليذهب
إلى حيث يهيم في وديان عبقرية و تلال
زعتيرة و أماني سندسية.
*************
و حسب النظريات التي تفسر قوة الإيحاء فى حالة التنويم المغناطيسى، فإن تعطيل الفص الأيسر للمخ يكون من خلال جعله يركز على شىء رتيب، مثل الصوت المتردد أو دقات عقارب الساعة المتأرجحة وبمجرد أن يقرر الفص الأيسر أنه لا شىء جديا يستحق الاهتمام، فإنه يترك الأمر للفص الأيمن،الذى يتعامل مع كل الإيحاءات كما لو كانت حقيقية.
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(9)
[} هذا تحديداً ما يختص به
علم الإيحاء، و الذى يندرج
تحت مسمى “ الحرب النفسية ”
المحطمة، و الذي لجأ النازيون لاستخداخه
إبان معاركهم ضد معسكر الحلفاء ، و ذلك بعد
أن ثبتت علمياً أن للتأثير النفسي أهمية استراتيجية كبرى في الخداع و التلاعب بالعقول من خلال الإيحاء.و فى أثناء الحرب العالمية الثانية، وعندما خالف ثلاثة ضباطأمر القائد النازى أدولف هتلر، قرر حبس كل منهم فى سجن انفرادى و قيَّد كل واحد منهم و قد عُصّبت عيناه و و وضعت أمامه حنفية مياه ينقط منها الماء نقط نقطة و ببطء شديد فى حركة تتابعيةمملة قاتلة، ثم أمر من يبث في روعهم أن السجن به تسريب لغاز سام سيقتلهم خلال ٦ ساعات، و بالفعل، لم تمض أربع ساعات فقط ، حتى ذهب هتلر ليتفقدهم بنفسه ليجد اثنين منهم قد
فارقا الحياة، بينما الثالث يلفظ أنفاسه الأخيرة. الحقيقة أن هتلر ابتدع فكرة الغاز السام، فلم يكن هناك أى تسريب غازى، إلا أنه استخدم معهم واحدة من خُدَع الحرب النفسية لقتلهم ب"الإيحاء” ، فهوم لم يقتهم ، و لكن الوهم قتلهم نسبة لاقتناعهم جزافاً باستنشاقهم غاز سام متسرب ، مما جعل أجسامهم تفرز هرموناً معيناً أثر سلبياً على عضلات القلب وأدى إلى توقف أجهزة الجسم فكان موتاً دماغيا محققاً.
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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{10}
[} أن ترسل الأمهات فلذات أكبادهن من صبيةٍ و صبايا ذات صباحٍ إلى حضاناتهم أو إلى مدارسهم ، أو تخرج الأنعام لتسرح في مراتعها، فهذا ما يحدث عادةً في أوقات السلم ، و لابأس أن يحدثأيضاً أثناء الحروب! و لكن كلا، ففي أجواء الإشتباك المتقطع و الالتحام المحتدم ، مثلما يحدث في حروب العصابات و الشوارع ، فلا مجال البتة لحدوث شيء من هذا القبيل.
[} فلكل مقام مقال و لكل وقت حيثياته , كما أن لكل لعبةٍ قواعدها لأن الحرب قد يمتد أمدها لسنين ضوئية
في كرٍ و فرٍ ، مما قد يُفسح استراحة خاطفة لتهب فيها نسمة سلام عابرة يلتقطفيها المحارب أنفاسه:كهدنة تقهقرٍ تحرفاً لقتال أو تحيز اً إلىفئة، أو وقفاً لعدائيات. أما في الإشتباك، فإنه دائماً على بعد طلقة. أنت تمرّ كل لحظة بأعجوبة بين طلقتين، و هذا ما يحدث غالباُ، كما قلنا، في زمان الهرج والمرج.
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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{11}
[} لقد جئتُ لهذه الدنيا أحمل الرقماثني من عشر دستةٍ من أبناءأكثرهم إناثٌ و أقلهم ذكور شديدو البأس،و في كنف أبٍ ساخط يلعن يلعن و يسب أمنا كل صباح و مساء يحمِّلها خطأ إنجابهما ثماني(بُطَنٍ) في سبع سنوات عجاف. هذا فضلاً عن عمة لنا و زوجها و خالة أرملة لها خمسة عيال يقاسموننا جحر ضب في مخيم تعيس، و گذلگ و جدّنا العجوز الذي كان كلما عثر على بضع قروش ملقاة أو في جيب سروال معلّقٍ على ميامير الباب ، مضى بها مسرعاً و خلسة، ليشترى جريدة كل ذات گل صباح ، رغم جهله تماماً الفرق بين أي واوٍ للمعية و (الواو الضكر) و هكذا يكون مضطراً أخاگ لا بطل للاعتراف لي كل مرة بما اقترف، كي أتهجأ على مسمعيه الثقيلين آخر مستجدات أحداث الساعة.
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبا إيثار
يحضرني هنا قول أحدهم :بإسم الحضارة نهج وثبتنا الفتية
قد تحولنا جمادا واكتئابا وانعزال وتمزق الوطن الجميل و مات إحساس
الجمال نهشت وحوش الذّل منّا لقمة العيش الحلال واحترقنا في لهيب الخوف
مات الشوق فينا حلم يقظتنا الأبيّ ووثبة الآمال والغضب الوبال وتكاثر الدينار في
الطرقات كالسرطان وابتاع القضاة الدين منا زيّن الدولار قصر المترفين وودع الحق
اليقين وباتت الشمس الجوى زجّت جهاراً في كهوف الإعتقال من آمنوا بالحرب فازوا
بالجنان ...؟ هي محطات أوقفتني وماأعمقها عندما يتحول الصمت الجريح براثناً ؟؟
اذا سنفعل والهدى قد تاهفي بحر الخطايا غام في زخم الضلال .مساءاتك ندية
صديقي الجميل عذراً كانت إتكاءة بطعم الدم .
محبتي وكل شئ .
**********(12)**********
هل للحرب من مزايا؟!
When Innocence’s
Gone West In Wartimes
يعرِّفها خبراء علم الاجتماع
بأنها ظاهرة هامة للانتقال من حالٍ إلى حالٍ
أخرى في حياة البشرية ، و هي بذلك تصلح مدخلاً لفهم و دراسة
تحولات اجتماعية و حضارية هامة سادت ثم بادت عبر قرون التاريخ ، و نشوء
و انقراض أنماط مختلفة من الفنون و الثقافة و الموارد بصفة عامة. تشكل الحرب أيضاً
عامل تلاقحٍ رئيسي بين الحضارات لأن نزعة حب الذات لدى معظم الأمم تميل عادةً للانكفاء على
الذات و الاكتفاء بمقدراتها الذاتية و تميزها عنصرياً . و في هذه الحالة قد تؤدي الحرب ، إن عاجلاً أم
آجلاً إلى دفع الأمم الأكثر انطواءً لإنهاء حالة انغلاقها و الانفتاح على الآخر، كالصين واليابان في القرن العشرين.
إذأً ، الحرب هي الأكثر مضاءً و فاعليةً في نقل حضارات الشعوب. و هدم أسوار عزلتها بأيديها . فيلاحظ تأثر الشعوب
المنهزمة مثلاً في نقل فنون اللباس و التعليم المميِّزة لهوية تلك المنتصرة حربياً و المتفوقة حضارياً . فنستطيع التحقق من
غلبة الغزاة من خلال البزة العسكرية التي ما تلبث أن تُعْتمد لاحقاً لدى الآخرين. و تلعب الحرب الدور نفسه في التقنية ،
فحملات نابليون جلبت الطباعة لمصر.و قد تعلم الرومان الملاحة و بناء السفن من الفينيقيين لأجل محاربتهم. و نقل الهنود
الحمر رعاة ركوب الٱلة عن الرجل الابيض. و لعل صراعات البقاء بين الكائنات الحية و القائمة علي مبدأٍ هامِّ كحفظ التوازن
البيئي و الصراع بين الأجناس أشد شبها بحروب بني البشر. كما يحدث في الغابة وممالك النمل. وكان الاعتقاد السائد لدى
علماء الاجتماع هو أن السلم هو قانون الطبيعة الأول، و لكن دراسات في علم الاجناس تعنى بخصائص الشعوب
تضع لحرب كقاعدة و السلم استثناء . و من الظواهر المرتبطة بالحروب لدى الكائنات كافة هي الهجرات
و النزاوح طلباً للسلام. و تاريخنا القبلي البدائي منذ(داحس و الغبراء و سوق عكاظ) ينقل لنا
أخباراً عن حروبٍ هوجاء كانت تنشب لأتفه الأسباب؛ كما يمجد غزوات أخرى مقدسة
كالجهاد في سبيل الله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين
يدي الساعة مع السيف، و جعل رزقي تحت ظل رمحي ،
و جعلت الذلة و الصغار على من خالف أمري،
و من تشبه بقوم فهو منهم)
******andandandandand******
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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{13}
[} يحق لنا أن نتكلم عن حرب و محاربين و احتراب و ربما حتى عن استراحات محتربين ، عندما يكون هنالك قتل و قتل مضاد باعتبار أنه نزاع متبادل. و لكن حيثما يكون القتل من جانب واحد دون رد من سواه، فسنكون عندئذٍ بصدد سفاحين.
[} و فرق شاسع بين جندي شجاع يمتشق سيفه مجازفاً بنفسه و ماله في سبيل قضية عادلة و لنصرة حق مستلب، واضعاً أصبعاً على قداحة زناده ، بينما آخرُ على كف عفريت أمام تصاريف القدر، ما بين فرضيتين: إما يقضي نحبه أو ينتظر. فرق بينه و فرق بين سفاح رعديد مرتزق، أو قناص متخفٍ لا يقاتل إلا في قرى محصنةٍ أو مندساً من وراء جدر: كغواصة متوارية في قيعان المحيطات أو بارجة قادمة من وراء البحار أو طائرة بدون طيار. و هذه الأخيرة بالذات لا تعود براءة اختراعها سوى حصرياً إلى أعداء الله و البشرية جمعاء من بني صهيون و ليس لحلفائهم في أمريكا و بريطانيا و فرنسا.
[} و الذين ربما كانوا ينتقدونهم بسببها بادي الرأي. و لكنهم عادوا ليواطئُوهم عليها ، لا بل يقلدونهم في استخدامها كتقنية حديثة و وسيلة سهلة للقتل المباح في معاقل نفوذهم في جبال تورا بورا بأفغانستان و باكستان و اليمن و قطاع غزة ، فضلا عن مصنع الشفا و(اليرموك بالسودان
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(14)
لعل أعظم برهانٍ على
كون الحربُ قاعدةً شبه ثابتة
في حين أن السلم حالة استثناء، هو ما
جرت عليه عادات الشعوب و الأمم في مشارق
الارض و مغاربها، و سار عليه ديندهم من نسج للأحاجي
و نظم لغناوي تعج بالأشواق لحمائم السلام بصفته أغلى و أبعد
غائبٍ ينتظر. و لقد أشرنا آنفاً إلى الحرب كمحركٍ أساسي لديناميكا
أي نمو حضاري عبر قرون التاريخ ، بما في ذلك حتى صدر القرون الأولى
لتاريخنا الإسلامي الناصع و الذي دأب كل مستشرق متنطع أفاق, و من وراءه
طابور خامس متحامل من بني جلودنا المتخاذلين ، على وصمه افتراءً بتهمه كونه:"
إنما انتشربحد السيف. فيما يكذبهم رب العزة و يدحض حججهم بقوله تعالى في الحج:
(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَبِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ(39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَ
صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40)
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُاالزَّكَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ
عَاقِبَةُ الأُمُورِ(41) أي أن الإذن لم يمنح لهم لقتال إلا دفعاً لأذى قد لحق بهم و بعقيدتهم ،
ثم جلباً لكل معروف و صرفاً لكل منكر. ذلك أن الحرب شأنها كما هو شأن آفة العولمة
(Globalism) بكافة مظاهرها من فتْوَنة و بلطجة دولية (Gigantism) ،و سائل تواصل
و اتصال جماهيري حديثة (Socio-multimedia)، قد لا تعد أمراضاً بحد ذواتها،
و إن كانت لا تخلو من جراح دامية دائمة الإيلام و متعاظمة الأنين،
بقدرما هي قادرة على دفع الناس ذرافات و وحداناً
للالتحام بدنياً أو فزيائياً (Physically Attashed) ،
في حين إبقائهم متباعدين نفسياً و وجدانياً
(Phsychologically and Emotionally Apparted).
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(16)
لكأن الحرب حقيقةٌ
و لكأن السلام مجردُ وَهْمٍ.
و لكن ، لحقيقةٌ مُرَّة ٌخيرٌ ألف مَرَّة ٍ
من وهمٍ مريحٍ كراحة البَنْجِ المَُخِّدر. و لكأني
بساحات الحروب باحاتُ رمالٍ مُتَحركةٍ على ظهر عفريتٍ
مارد. أقرب ما تكون إلى لُعْبةٍ لشد الحبل بين طرفين نقيضين و
حِزَم متاقضاتٍ حلبة للتدافع بين متغيراتْ يكاد يكون الثابت الوحيد
في عرفها هو: ألا مجال للاعتراف أساساً بأي وجود لما يسمى ثوابت .
و لعل مسرحنا السياسي المحلي و محيطنا الأقليمي يعج بالأمثــلة الحيــة
و معبرة جداً عن كل ذلك، سواء أكان ذلك بن أوساط (أصحــاب الميمنــة)،
و ما أدراك ما أصحاب الميمنة، أو في أساط أصحــاب (المشئــمة) على حـدٍ
سواءٍ بسواءٍ. فمن هنا دونك مؤتمرجية و ترابيون ممن غيـَّروا و بدَّلوا تبديلاً
كثيراً حتى سففونا التراب. و من ورائهم جوقة مطبلون لشعارات فضفــاضــةٌ
كالاصالة و التأصيل و (المكانة) و التمكين و ما شابه ذلك. و من هناك دونك
طابورٌ خامسٌ من الشَُطَّاح و الشائتين ضَفَّاري من مثيري جدلية ما يعرف
ب(صراع اليديكة بين ما يسمونه مركزاً وهامشاً)؛ و من بين هؤلاء نفرٌ
لا يُسْتَهانُ بوزنهمـ موالون للحركة الشعبية تلك القطة السمينة التي
لا تتورع و لا تجد حرجاً في أن تتغدى بأولادها، و ها قد بدأت
بالتهام كبيرهم الذي علمهم السحر،و الذي أقلع بطائرةٍ
خاصةٍمن كمبالاسيتي، ثم لم يهبط بها مراً ثانيةً.
تماماً كما قدم الفريق الخصم رتلاً من
شَهَدَائه) جَوَّاً و بَرَّاً و بِحْرَاً.
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(17)
[} من أوجدوهم كبدلاء لجون قرنق كانو عبارة عن مسوخٍ مشوهةٍ و هم أتعس خلف لأشوم و ألعن سلف. بدءاً بسلفاكير/رئيس جمهورية الموز الكاذب , و مروراً بالرفيق/ عرمان
الذي كان ابناً عاقَّاً من جلدتنا ثم فسق عنها ليتخذوه
زعيما فبئس للجنوبيين بدلاً؛ و ليس انتهاءً بتابيتا بطرس
(مقاولة الحركة بقطاع الشمال) بلفافة شعرها المستعار و هي
تُبدي حرصاً لافتاً على مظهرها ك(حنكوشة) من بنات عز أمدرمان لتحظى بحقيبة (إنقاذية) على حساب كونها قسيسة نوباوية مفترض أنها (مهمشة) كغيرها بامتياز .
[} إذاً، فهل غاب التمساح ليقدل الورل؟ و أين أنت يا قرنق من كل هذا؟ لتأتي و تفرك عينيك فتنظر بأمهما ما أسفرت عنه سود الليالي من مهازل آخر زمن!؟ إنها حركتكم التحررية القومية كما كنتم تبشرون. صارت قطةً نهوماً تأكل بعض أولادها و تنكر بعضاً حتي لم يكد يبق منهم سوى حفنة أشباه من هؤلاء الفتية
المزهوين بأنفسهم منذ خروجهم من بطن الغابة و خلعهم جلود الذئاب و الضباع و إلى حينه لم يوفقوا في إيجاد أي خرقة على مقاسهم من نسيج أقطان بلادي الفسيحة فيرتدوها حتى
يخرجوا علينا في عباءات الواعظين.
[} إننا بصدد ظروف مخاض عصيبة و حاسمة لدرجة تقترب من لفظ الأنفاس,فيما الوطن مثخن بجراحة ونحن نعود في كل مرة أجنة نتولد من جديد من عنق رحم تظل تستحكم حلقاته و يضيق ويضيق فلم تزل عصبة منهم منشغلون بمناظر الطريق عن بلوغ النوايا.
[} فيا ليتنا ننتصر و لو لمرة واحدة في تاريخنا على شيطان ال" أنا و أنت"ظل ساكننا و متلبسنا فحائل دون إجماعنا على كلمة سواء: ألَّا يلتفت أحد بعد اليوم لما وراء نيفاشا. و لكن الحركة تمعن في تظهارها بالزهد و تدمن الانصراف و كأني مومس عمياء أُذُن مع الشريك و أُذُن على الباب. لعمري, كأننا في مهرجان للمراهقين: يصرون على إطلاق الفقاعة تلو أختها؛حتى كان اشتباك (دينكا و نوير)كأخر أسفين يدقه القوم في نعش الدولة (الخديجة) و (يا حافِر حُفَر السوء وسع مراقدك فيهن).
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(17)
[} من أوجدوهم كبدلاء لجون قرنق كانو عبارة عن مسوخٍ مشوهةٍ و هم أتعس خلف لأشوم و ألعن سلف. بدءاً بسلفاكير/رئيس جمهورية الموز الكاذب , و مروراً بالرفيق/ عرمان
الذي كان ابناً عاقَّاً من جلدتنا ثم فسق عنها ليتخذوه
زعيما فبئس للجنوبيين بدلاً؛ و ليس انتهاءً بتابيتا بطرس
(مقاولة الحركة بقطاع الشمال) بلفافة شعرها المستعار و هي
تُبدي حرصاً لافتاً على مظهرها ك(حنكوشة) من بنات عز أمدرمان لتحظى بحقيبة (إنقاذية) على حساب كونها قسيسة نوباوية مفترض أنها (مهمشة) كغيرها بامتياز .
[} إذاً، فهل غاب التمساح ليقدل الورل؟ و أين أنت يا قرنق من كل هذا؟ لتأتي و تفرك عينيك فتنظر بأمهما ما أسفرت عنه سود الليالي من مهازل آخر زمن!؟ إنها حركتكم التحررية القومية كما كنتم تبشرون. صارت قطةً نهوماً تأكل بعض أولادها و تنكر بعضاً حتي لم يكد يبق منهم سوى حفنة أشباه من هؤلاء الفتية
المزهوين بأنفسهم منذ خروجهم من بطن الغابة و خلعهم جلود الذئاب و الضباع و إلى حينه لم يوفقوا في إيجاد أي خرقة على مقاسهم من نسيج أقطان بلادي الفسيحة فيرتدوها حتى
يخرجوا علينا في عباءات الواعظين.
[} إننا بصدد ظروف مخاض عصيبة و حاسمة لدرجة تقترب من لفظ الأنفاس,فيما الوطن مثخن بجراحة ونحن نعود في كل مرة أجنة نتولد من جديد من عنق رحم تظل تستحكم حلقاته و يضيق ويضيق فلم تزل عصبة منهم منشغلون بمناظر الطريق عن بلوغ النوايا.
[} فيا ليتنا ننتصر و لو لمرة واحدة في تاريخنا على شيطان ال" أنا و أنت"ظل ساكننا و متلبسنا فحائل دون إجماعنا على كلمة سواء: ألَّا يلتفت أحد بعد اليوم لما وراء نيفاشا. و لكن الحركة تمعن في تظهارها بالزهد و تدمن الانصراف و كأني مومس عمياء أُذُن مع الشريك و أُذُن على الباب. لعمري, كأننا في مهرجان للمراهقين: يصرون على إطلاق الفقاعة تلو أختها؛حتى كان اشتباك (دينكا و نوير)كأخر أسفين يدقه القوم في نعش الدولة (الخديجة) و (يا حافِر حُفَر السوء وسع مراقدك فيهن).
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(18)
كـــٍـشْ مَلٍكــــــ
[} لمَّا سألوا غاندي عن سبب نفوره من لعبة الشطرنج أجاب بأنه لا يرغب بإبادة جيوشه عن بكرة أبيها و حرق أخضر أرضه و يابسها ليحيا الملك. ذاك سرٌ ربما وضعه اللهفي أضعف خلقه: رجل فقير و غير مسلم ينجح في أن تتوحد على يديه أمة ناطقة بأكثر من ألف رطانة و ليت لبيبنا بالإشااااارة يفهم.
*************
[} الشطرنج هو تجسيد مصغر للعبة الصراع بين كل خير وشر
و بين كل حق و باطل لما يحدث على أرض واقعنا في هيئة لعبة مسلية تدور رحاها للإطاحة بملك من قبل الصفوف الأولى لجيوش ملكمناهض. حيث يكمن الدهاء في مهارة رسم خطط تكتيكية و استلهام خُدع ذكية تترجم في صمت كل ما يدور في خلد كل خصم يسعىلتحريك أية قطعة نرد بيضاء أو سوداء تخطو قدماً لبلوغ الهدف و المحاط عادةً بحراسة مشددة للغاية بحيث لا تفسح قيد أنملة لدبيب نملة لدي كلا الخصمين على طرفي رقعة الشطرنج حيث ينوي كل ٌ منهما أخذ غريمه على حين غرة سواء بطريقه ما أو بأخرو من منضدة الشطرنج استوحيت الفكرة لساحات الوغى مما نشاهده كل يوم لولا أنه و لله الحمد والمنةبلا دماء.فالله سبحانه خلق الأرض و وضعها للأنام و لكننا فُتنا بقرين شقي لن يهدأ له بال أو يغمض له جفن حتى يشقينا معه.
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(19)
® يا تُرى هل نحن في حرب
مع الآخر؟! أم بالأحرى مع نفوسنا
هذه التي بين جنوبنا؟! يا ليتنا نتبنه و لو لمرة واحدة
فنفطن لعدونا الخفي و المسكوت عن فعائله ليس خوفاً
منه بقدر ما هو خوفٌ عليه . و أما الغرب فإنما هو عدو صريح
يجاهر بحربنا و يبدي لنا العداوة و البغضاء جميعنا ، دونما فرز:
بين إرهابينا و رهبانينا، شيعينا و سُنِّينا، سلفينا و صوفينا و عاقلنا قبل
سفيهنا و هلم جرا. و ليس أدل على ذلك من تخاذلهم مع ثورات ربيعنا العربي ، ثم تزويدهم معارضاتنا بأسلحة غير نوعية ،الهدف منا إطالة أمد الحرب لإثارة فوضى عبثية خلَّاقة لتستشري في أوصال وطننا الكبير كما النار في الهشيم لجعلنا يضرب
بعضنا أعناق بعض ، بينما أنظمتنا الفاشية تصب فوق رؤوسنا براميل بارود الغضب و هم يتفرجون .
© و أما أعوص مشكلاتنا مع نفوسنا فهي كامنة في تديُّننا على تطرُّف سواء بطريقة أو بأخرى و في كل شيء . فمنذ أن شدَّد المتنطِّعون في كثير من أمور ديننا الفقية و جانبوا صواب اليسر في الدين خلافاً لقوله تعالى:{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}و قول نبيه الكريم صلواتربي و سلامه عليه :{ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، و ما نهيتكم عنه فانتهوا} فلقد خرج لهم المتصوفة الذين لمَّا غرقوا في باطنيتهم و غَلَوا في دينهم فضلَوا و أضلوا ضلالاً بعيداً خرج إليهم سلفيون جهاديون بأفكار تكفيرية شاطحةِّ ما أنزل الله بها من سلطان و أوغلو في هذا الدين بدون رفق ثم راحوا يشادُّونه حتى غلبهم فكانت نتيجة ذلك المنطقية: أن تفرقتبنا السبل أيدي سبأ و ضعفت شوكتنا و ذهبت ريحنا شذر مذر.
[} فلنأخذ مثلاً دولة الخلافة هذه التي تنادي بها داعش على خلاف شرع الله ، هي بحاجة إلى هرم قائم على أصوله متكامل البنية بحيث يتأسس على قاعدة جماهيرية ، تقوم عليها أدوار و ظائفيه متراكمة بنسق تصاعدي وصولاً إلى رأس هرم الدولة و ليس على فراغ. ثم بعد ذلك نعد لعدو الله وعدوناما استطعنا من قوة و ومن رباط الخيل و كأنها كل شيءمتوكلين على الله و كأنها ليست بشيء
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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(20)
When Innocence’s
Gone West In Wartimes
بالعودة إلى وضعنا الداخلي وحتى
لا ننسى قضية النسيان و التهميش،
فإن "زراعة الجوع"(Cultivation of Hunger)
للدكتور/ تيسير محمد أحمد، فبعد مروري عليه بشكل إجمالي يمكنني
الحكم عليه بكل أمانة و تجرد بأنه كتاب ثوري من الطراز الأول. ففي سياقه
العام خطاب تحريضي و دعوة صريحة لقرع طبول الجهوية، و زرع بذور الفُرقة
و الشتات بين أبناء الشعب الواحد و ذي المصير الحتميالوحد سواء أشئنا أم أبينا. فما الفائدة
من وراء تأليب هوامش رقعة وطننا ضد مركزثقله!؟ وتهييج أطراف هذا الجسد المتهالك أصلاً
ضد قلبه النابض في أواسط بلادي بدلاًمن حثها لتتتداعى لبعضها بعضاً بالسهر و الحمى.هذا علماً
بأننا واحدة من بين أكثر دول العالم رخاوةً و تخلفاً حيث تلقي القبلية بظلالها بشكل عفوي على تراكيب
بنيتنا الديمغرافية بأن يختار الرجل جيرانه ضمن عشيرة ؛ مما ينعكس على أشكالنا و ألواننا و عاداتنا
و حتى لكناتنا لكنه جدير جداً و للمفارقة العجيبة بأن يفرز لنا وحدةً في تنوعٍ ثقافي بديع بامتياز و قل أن
يوجد له مثيل. إذاً، فليدعنا أولئك الساسة (المسوسون) وشأننا لنعيش بطباعنا و نجري علاقاتنا على عواهننا.
فمثلاًلو أخذنا مصطلح (الجلابة) أو ما يسميه الكاتب(Suitcase Farmer) ليس هو في نظرهم سوى ذاك
التاجر الجشع و المستثمر المرابي من أ بناء الوسط في عتامير الضهاري في عمق صحاري قاحلة جرداء
و القادم إلى بطون الأحراش و الغابات في مناطق سافنا غنية متأبطاً حقيبة محشوة بأوراقالنقد الأجنبي ،
لكي يتخذ هناك أناساً عراةً حفاةً شعثاً غبراً من أهالي تلك المناطق المعزولة،سُخرةً (أُجَرَاء) يزرعون
له و يحصدون ريثما يلم محصوله في نهاية كل مسور(موسم)؛ ثم يحزم متاعه ليطفق عائداً أدراجه
شمالاً تخمان شبعان ترعان بدون أدنى شعور بأي مسؤولية اجتماعية تجاه أولئك (الغبش
ابان مسوحاً موية) تاركهم خلفه أمام خيارين أمرَّين: إما يتبعوه للعمل أجراءً لديه
كمروضين وحراس لخيوله في اسطبلاتها ،أو جنائنية منهمكين
في بستنة الحديقة الخلفية لقصره المنيف.
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كن كصندلة ٍ ، تعطر فأس قاطعها
كن وردةً ، عطرها حتى لسارقها
لا دمنةً ، خبثها حتى لساقيها
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