® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بقلم / دفع الله ود الأصيل

31-10-2017, 06:51 AM

دفع الله ود الأصيل

دفع الله ود الأصيل

تاريخ التسجيل: 15-08-2017

مجموع المشاركات: 1232 للتواصل معنا FaceBook

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Re: ® حينما تزهق البراءة في زمان الخطوب π√ بق� (Re: دفع الله ود الأصيل)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبا إيثار

يحضرني هنا قول أحدهم :بإسم الحضارة نهج وثبتنا الفتية

قد تحولنا جمادا واكتئابا وانعزال وتمزق الوطن الجميل و مات إحساس

الجمال نهشت وحوش الذّل منّا لقمة العيش الحلال واحترقنا في لهيب الخوف

مات الشوق فينا حلم يقظتنا الأبيّ ووثبة الآمال والغضب الوبال وتكاثر الدينار في

الطرقات كالسرطان وابتاع القضاة الدين منا زيّن الدولار قصر المترفين وودع الحق

اليقين وباتت الشمس الجوى زجّت جهاراً في كهوف الإعتقال من آمنوا بالحرب فازوا

بالجنان ...؟ هي محطات أوقفتني وماأعمقها عندما يتحول الصمت الجريح براثناً ؟؟

اذا سنفعل والهدى قد تاهفي بحر الخطايا غام في زخم الضلال .مساءاتك ندية

صديقي الجميل عذراً كانت إتكاءة بطعم الدم .

محبتي وكل شئ .

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هل للحرب من مزايا؟!

When Innocence’s

Gone West In Wartimes

يعرِّفها خبراء علم الاجتماع

بأنها ظاهرة هامة للانتقال من حالٍ إلى حالٍ

أخرى في حياة البشرية ، و هي بذلك تصلح مدخلاً لفهم و دراسة

تحولات اجتماعية و حضارية هامة سادت ثم بادت عبر قرون التاريخ ، و نشوء

و انقراض أنماط مختلفة من الفنون و الثقافة و الموارد بصفة عامة. تشكل الحرب أيضاً

عامل تلاقحٍ رئيسي بين الحضارات لأن نزعة حب الذات لدى معظم الأمم تميل عادةً للانكفاء على

الذات و الاكتفاء بمقدراتها الذاتية و تميزها عنصرياً . و في هذه الحالة قد تؤدي الحرب ، إن عاجلاً أم

آجلاً إلى دفع الأمم الأكثر انطواءً لإنهاء حالة انغلاقها و الانفتاح على الآخر، كالصين واليابان في القرن العشرين.

إذأً ، الحرب هي الأكثر مضاءً و فاعليةً في نقل حضارات الشعوب. و هدم أسوار عزلتها بأيديها . فيلاحظ تأثر الشعوب

المنهزمة مثلاً في نقل فنون اللباس و التعليم المميِّزة لهوية تلك المنتصرة حربياً و المتفوقة حضارياً . فنستطيع التحقق من

غلبة الغزاة من خلال البزة العسكرية التي ما تلبث أن تُعْتمد لاحقاً لدى الآخرين. و تلعب الحرب الدور نفسه في التقنية ،

فحملات نابليون جلبت الطباعة لمصر.و قد تعلم الرومان الملاحة و بناء السفن من الفينيقيين لأجل محاربتهم. و نقل الهنود

الحمر رعاة ركوب الٱلة عن الرجل الابيض. و لعل صراعات البقاء بين الكائنات الحية و القائمة علي مبدأٍ هامِّ كحفظ التوازن

البيئي و الصراع بين الأجناس أشد شبها بحروب بني البشر. كما يحدث في الغابة وممالك النمل. وكان الاعتقاد السائد لدى

علماء الاجتماع هو أن السلم هو قانون الطبيعة الأول، و لكن دراسات في علم الاجناس تعنى بخصائص الشعوب

تضع لحرب كقاعدة و السلم استثناء . و من الظواهر المرتبطة بالحروب لدى الكائنات كافة هي الهجرات

و النزاوح طلباً للسلام. و تاريخنا القبلي البدائي منذ(داحس و الغبراء و سوق عكاظ) ينقل لنا

أخباراً عن حروبٍ هوجاء كانت تنشب لأتفه الأسباب؛ كما يمجد غزوات أخرى مقدسة

كالجهاد في سبيل الله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين

يدي الساعة مع السيف، و جعل رزقي تحت ظل رمحي ،

و جعلت الذلة و الصغار على من خالف أمري،

و من تشبه بقوم فهو منهم)

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