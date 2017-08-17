25-03-2018, 07:56 PM

دفع الله ود الأصيل

دفع الله ود الأصيل

تاريخ التسجيل: 15-08-2017

مجموع المشاركات: 1195 للتواصل معنا FaceBook

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Re: ® بَيْنَ رُهْبِانِيٍّ.. و إِرْهَابِيٍّπ√ (Re: دفع الله ود الأصيل)

Quote: (2» .



[}و لو دخلوا جحر

ضب لتبعناهم إليه{]

*******-*********

{ 16}

ليس أدل على ما سقناه من

نماذج و ضربناه من أمثال، من اتكاء كل

دولنا غنيها و فقيرها، ناميها و (نائمها) على

قارعة طريق التنمية ، على مخدة ، (كان أبي).

مع اعتمادنا كلياً على غيرنا في كل شيء :حتى في صناعة سجاد صلاتنا و في نسكنا و محيانا و مماتنا. لنأخذ عينة مخبرية على ذلك: مثلا كاعتماد كل دوائرنا الرسمية لجداول عملها الأسبوعية لتسير دواليبها وفقاً لتواقيت تتماشى تماماً مع هوى اليهود و النصاري ، گما يصادف شنن طبقة (ربك يستر بس ما يبدلو لينا عطلة الجمعة بالأحد). ثم حدث و لا حرج عن نظم اقتصادية و قوانين قضائية سائدة في بلداننا بلا استثناء تقريباً و مستنبطة من أصول و دساتير لاتينية. ياخ لدرجة أني سمعت شاباً منعماً أملسَ اليدين و مرخرخ أو شبه متلاشي ما بين المنكبين في دعاية على شاشة إحدى فضائياتنا الراقصة ليل نهار ، و هو يقول بحسرة و تلهف شديد كيف! و إشلون! و إزاي بس!!.. نعيش بدون كابرس)!!



[}> كما هو شأن الرقيص على أنغام موسيقى الراب اليوم ، كان حت (الجيركي) و (التوستي)، و الروگ آند رول في حقب سالفة، تعتبر سيدات الموقف على سباتات الطرب و الردحي في الدگاگينيات و على طشاتت الغسيل؛ كما إشتهرت معها أغان مصاحبة و لها ايقاعات صاخبة و ترانيم لا تخلو من مغزى.گقولهم على سبيل المثال:

يا حاجة دقي لينا الكاروشة؛

يا حاجة طوّليه الجبون ده

ياحاجة قصّريه الجبون ده

(يصاحب هذا المقطع التداعي لأسفل أثناء اللعب ثم النهوض لأعلى؛ في كناية لا تخلو من رمزية عن مدى الترنح ما بين الالتزام بحشمة اللباس و بين التنصل ذلك).ثم تلي ذلگ كسره لطيفة تغني فيها:

أدونا فندقكم .. ندق ونديكم

و كان أبيتوا تدونا ..

الكاروشة التمسكم!!

[}> بصراحة گدا، كنت أنتوي أن أتخذ من هذا الگوبليه الأخير بالذات مدخلا من باب خلفي للنبش من طرف خفي في حگاية مغازلات الشحدة على عينگ يا تاجر بين هلفوت البيت الأبيض و ابن حامي حمى الحرمين، گما بين الجارات الهيتة بالهيتة.



[}> و لكن نظرا لهجمة الزمهرير التي باغتتني باگرا مع أزمة منتصف العمر، وجدتني أتهادى مع الجيرگي تارگا خلفي موضوع البوست على غرار سياسة بسمارك الداخلية بدلا عن سياسته الخارجية.



[}> ما علينا، عمومن تبادل المنافع و التكامل الإقتصادي بين الدول يظل من سمات الأمم المتزاحمة، خاصة في ظل موضة تناطح الحضاىات مع تناگح المصالح و تلاقح الديانات، إلخ.



[}> فمع رقة الحال و قلة الحيلة في و العجز عن مواجهة (ابن عمي) فلا بأس أحلب بقرتي، ثم أهرول بلبنها لأصبه گله في(بلاعة الغريب)، لجلب قوة بطش نووية غاشمة گي أفرد عضلاتي و( أدق) بيها جيراني، دون أن أترك لعيالي ورائي ما يسد رمقهم ، فيقيم أودهم.



[}> تماما ، مثلما تلجأ ربات البيوت البواگيا لسياسة (أدونا و نديكم) . ممگن تگون الصيغة گالآتي : تديني حبة غبار نووي و لا دقيق يورانيوم منضب (قبضة قبضتين) و أديك حفنة(رزات) گتحة گتحتين؛ و لا قوة طرد مركزي (نفحة نفحتين و قدحة قدحتين)، وغير ذلگ من تگاوين الطبخات السرية السحرية العجيبة و التي يتداعى إليها أرباب القوى المسماة عظمي مع تلگ النامية؛ و حتى تلگ النائمة على قارعة دروب النمو، و دونما حرج طالما أن الضرورات تبيح المحظورات ، لما فيها الاستعانة بإبليس اللعين، فكال الدنيا گسر دائري و ما (أشحده) بيميني أقوم فورا برد ثمنه باهظا و گاش داون بيساري. و هگذا الأيام (دول).

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