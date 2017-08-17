® بَيْنَ رُهْبِانِيٍّ.. و إِرْهَابِيٍّπ√ بقلم / دفع الله ودَّ الأصيل

03:45 AM August, 17 2017 سودانيز اون لاين دفع الله ود الأصيل- مكتبتى رابط مختصر ® بَيْنَ رُهْبِانِيٍّ.. و إِرْهَابِيٍّπ√ {دِيْنُ الْحَقِّ، بِلَا إِفْرَاطٍ و َلَا تَفْرِيطٍ£ كمدخلٍ واسعٍ إلىه ذا المبحث المتشعب، دعونا لنتعرف أولاً ، على مفهوم الدين لغةً و اصطلاحاً. و من ثم ، ما مغزى و هدف أن نتدين أي: نتخذ معبوداً نتعبده؟! و الدين كلمةٌ مَوْسُوعيةٌ يمكن قراءتُها من أربع زوايا مُنْفَرِجةٍ.و بالتالي، لِنَتَتَبَعْها عَبْرَ أربعة مدارجَ و لنطْرَحْها على أربعة محاورَ وتفريعاتٍ مختلفة: 1) فأولاً ، لِكَوْنِه دَيْناً في ذمة صاحبه بمعنى أنه أمانةٌ في عنق معتنقه و عليه الالتزام بأدائها على وجهها الصحيح الأكمل: ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا). 2) ثانياًن، لِكَوْنِه من دَانَ ديانة بمعنى خضع خضوعاً لخالِقِهة الله ، و هو القاهرُ فَوْقَ عباده، سبحانه، من تفرد بالوحدانية و دانتْ له السماوات و الأراضين السبع بالعُـبودية و ذلتْ له رقاب الجبابِرة ، و انحنتْ له رؤوس الهراقلة، و ذهبتْ ريح الفراعنة ؛ فخشعتْ لذكره ه قلوب المؤمنين ، و طاعتْ جوارح المتقينَ. 3) ثالثاً ، لِكَوْنِه دٍيناً بمعنى القانون يُقْضَى و يُقْتضى به و يُحْتَكَمُ إلىه أي: شرعةٌ و منهاجٌ لِيُتتَبَعَ من قوله تعالى في سورة يوسفمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عليم). 4) ثُمَّ رباعاً، لِكَوْنِه يمعنى الحسابِ و الجزاء و منه (ملك يوم الدين) أي يوم الحساب.يوم"تُؤَدُّى الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ تَنْطَحُهَا "حيث كما تدين تدان و الديان لا ينسى . <~~~~~}}}}}}{{{={{~~~~~> ® ودَّ الاأَصِيل
{2} بين رهباني.. و إرهابي **************** ® و ليس الدين محض عاطفةٍ ، و لا هو منطقٌ عقليٌّ بَحْتٌ، بقدرما هو نزاعٌ أزلي لا ينتهي بين قلبٍ و عقلٍ . فيا له من إحساس مؤلم لأمٌ عليها أن تحتار بين ابنين لها، يتفانى كلاهما في خدمتها على طريقته الخاصة و على حساب أخيه.
âˆ† فالقلب و هو (مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ) ينظر بالاحساس و الشعور الذى يفتقده التفكير ، لا يرى عيوب من يحبه أو أنه يراها بعين رضا أو بُغْضٍ كليلةٍ ، و لكنه لا يعيرها كبير اهتمام.
¶ بعكس العقل الذى يميلُ إلى التفكر ملياً فى كل شاردةٍ و واردةٍ و لكن من غير شعور . فالعقل آلةٌ حاسبةٌ و كأنه جلمود صَخرٍ ،تعوزه رقةُ المشاعر و دفءُ العواطف ، و القلب مِجَسُّ نَبْضٍ تنقصه حضافة الروية و دقة الحسابات.
¶ و لكن بنهاية المطاف و حسماً للخلاف على أيه حالٍ فالقلب هو الملك الآمر الناهي و لا بد لأمره أن يسري، إن هو أصر عليه؛ و العقل مجرد وزير و مستشار لديه قد يؤخذ برأيه أو يرد .
¶ و تَدَيُّنُ الناس مرهون بتفاوت قلوبهم ما بين سليمٍ و سقيم لا بتفاوت بعقولهم، و إلا لكان عباقرةٌ في علوم الدنيا هم الأقرب إلى الله.
¶ و أما النفس فهي ما بين مطمئة و بين لوامة و أمارة بالسوء ،ليست على قرارٍ محددٍ و إن تكن لها أمنية واحدة ترجوها، فهي رؤية كلاً من قلبهاو عقلها على وفاق دائم . و ذاك هو المستحيل بعينه. فثلاثتهم يريد؛ و لكن الله فعَّال لما يريد،،،،،،
بين رهباني.. و إرهابي ****(3)**** يقودنا ذلك مباشرةً للتطرق إلى مفهوم الوسطية في دين الإسلام كمنهجٍ أصيلٍ و معنىً جامع جميل لأنماط الاستقامة على الخير. فهي حق بين باطلين و اعتدال بين تطرفين وأنصاف بين جَوْرَين. فدين الله بين غالٍ فيه و جافٍ عنه. و الوسطيون من نأوا بأنفسهم عن تقصير هؤلاء و غلو أولئك. و أمتنا جعلها الله ذات ملةٍ وسطٍ؛ ذلك لتوسطها بين طرفين نقيضين. و التوازن هو منطقةٌ لا نقول إنها رمادية بين الجنة و النار، بل هي وسطى ما بين تشددٍ و ميوعةٍ، و بلا إفراط و لا تفريط. و إنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. و لبة النواة محمية بقشورها ، فخيار الأمور أوساطها. !!!!!!!!!!!!))))))((((((((!!!!!!!!!!! و بَعْضُ النُّفُوسِ ** كبَعِضِ الشَّجَـرْ جَمِيــــلُ القَـــوامِ ** رَدِيْءُ الثــَّــمَرْ وَ َسبْرُ النُّفُوسِ *** كَصم الحجارة فَمِنْهَا كَرِيْمُ نَّفِيْسُ وً جلمود صخـرْ و َكَمْ مِّنْ ضَرِيْرٍ كَفِيْفٍ بَصِيْرُ الْفُؤَادِ و كَمْ مِّنْ فُؤَادٍ غَرِيْرٍ كَفِيْفُ الْبَصَـ
(5) فِرَقُنا المنتشرةهنا و هناك لها ما لها مما تراه من كمآثرو عليها ما علينا من مآخذ.و لا تكاد واحدة منها تسلم تماماًمن الوقوع في سوء تقدير او انحرافبين قطبين متباعدين، إما نحو اقصي اليمينو إمَا نحو اققصي اليسار ، كبعد ما بين المشرقينو المغربين :كمثل ما بين باطني و تكفيري ، و بين رُهْبِانيٍّ و إرهابي. و كي لا نسترسل حتى نتوه بنا الدروب في سلسة من التعميماتسنضع تحت مجهرنا مباشرةً على نماذج نمطية لعهاتكون أكثر تحديداً لتقريب الصورة.
بين رهباني. و إرهابي**************{6}فما بالُ اقوامٍ منا غشماءممن زهد أو ، بالأحرى، ادعى الزهدفي هذه الحياة الدنيا ، و رفس نعيمها بكلا حافريهفقررنا أن نظل أمةً مسلمةً مسالمةً . و لكننا للأمانة و التاريخبتنا نعيش حياتنا الدنيا بمعطياتٍ علمانيةٍ بحذافيرها. كاملةً . حَدَثَذلك تحديداً يوم أن تثاءبنا ملءَ شدوقنا ، و آثرنا الخلود إلى أفرشة التثاقلو اخترنا خياراً انصرافياًبتطليق الدنيا و بنَّا بها بينونةً كبرى فحرمناها على أنفسنا كظهور أمهاتنا، بحيث لن تحل لنا مرةً ثانيةً، حتى تنكح أزواجاً غيرنا (هذه ملطوشةمن أخونا شيخ/ عبد الحي الشبلي) متعللين في ذلك بفضيلة الزهد في عَرَضِها الزائل .و لكننا لما استفقنا من غفوتنا و تنبهنا من غفلتنا تلك و لسان حالنا يتساءل بغباءٍ و ندامةٍشديدين عمن (بعثنا من مرقدنا هذا)، فوجئنا بأنه سرعان تزوجها أناس آخرون (نكاحَ مُتعةٍ)على حين غرةٍ منّا . و بعد أن ذاق أولئك القوم عسيلتها , قرروا التمسك بها ، عاضَّيــنَ عليــهابالنواجذ، متخذينا (بعدما طلَّقْنها بالتلاتة) مجرد جلساء لعيالهم منها. كان ذلك يوم أن قمنا نَخْطِبوُدَّها مجدداً و نجري خلفها جري الوحوش . لكننا ْلَم نظفر منها هذه المرة سوى بسرابٍ بقيعةٍيحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. فلم نجد أمامنا بداً من العــودة نجرجر أذيالخيبتنا لنعيش على أية حالٍ ، عالة على (من سبق و أكل النبق). هذا لعمري أشد ما ينطبق على حال أناس متقاعسين ظللنا نكيل اللعنات لبلاد الغرب مع (جُشَاءِ) البيبسي كولاو هو على فكرةٍ منتجٌ مستورد ٌ من بلاد حُق لها أن تقيم علينا حجتها بأن أوصلتهإلى بطون البوداي و أقاصي النجوع و القرى في أرياف بلادي (النائمة). في حين لم نوصل إليها كلمة التوحيد كما ينبغي. متنطعين بفهمٍ قاصرٍ لقول نبينا لكريم صلوات الله و سلامه عليه"بلغوا عني و لو آية" أي أن علينا التبليغ قولاً بلا فعل؛ طالمما أن غيرنا مسخرٌ لخدمتنا!طيب إيه يمنعك أن تتسخرلخدمة نفسكو للبشرية بالمرة ينوبك فيهم ثواب!!؟
بين رهباني.. و إرهابي********{7}صادفني من هؤلاء نفر يتواگلون على أساس فقه(متثائب) و مناقض لفعل المقادير ، و يجادلون في ذاگ بقوله تعالى لمريم ابنة عمران عليها السلام ،و هي صبيةٌ فَتِية في كامل قواها البدينة:( كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ:يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ). فكان ردي عليه بقوله تعالى لها ، و هي وعك تحت مخاض النفاس(هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنياً). هذا مع ملاحظة بعد مفارقة العلاقة السببية (العضوية) ما بين رطب التمر و جذع النخلة ، تهزه امرأة فيأشد حالات المخاض . و لگن هذا أمر الخالق البارئ : {ذا أراد الشيء أن يقول له گن فيگون}.
بين رهباني .. و إرهابي ******** {8} لكل من يتنطع و يصر على حراسة ديننا العظيم من ثغرة الرهبنة نلفت عنايته لحديث أولئك الرهط الثلاثة الدين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه و سلم يسألون عن عبادته فلما أُخبِروا كأنهم تقالُّوها فقالوا: و أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر . فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل، فلا أنوم أبدا و قال آخر: أنا أصوم الدهر و لا أفطر و قال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا و كذا أما و الله إني لأخشاكم لله و أتقاكم له لكني أصوم و أفطر وأصلي و أرقد و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. .
بين رهباني .. و إرهابي ********{9} تُرَى لماذا؟! يا هداك ورعاك الله علَّمنا حبيبنا رسول الله صلوات الله و سلامه على الحرص لدى دخولنا إلى المسجد، على الدعاء بسؤال ربنا جل و علا: أناللهم افتح لناأبواب رحمتك و كذلك عند الخروج منه أن نسأله من فضله؟! ∆ الجواب : قيل: إن الدعاء بالرحمة لدى الدخول أي:(من الروحانيات) ، ببنما الدعاء عند الخروج ، أي : (من أمور الدنيا)؟!. و هذا دليل على أن : " لا رهبانية في دين الله. و إنما هناك عمل و عبادة. لا ، بل إن العمل عبادة. *********
بين رهباني .. و إرهابي ********{9} تُرَى لماذا؟! يا هداك ورعاك الله علَّمنا حبيبنا رسول الله صلوات الله و سلامه على الحرص لدى دخولنا إلى المسجد، على الدعاء بسؤال ربنا جل و علا: أناللهم افتح لناأبواب رحمتك و كذلك عند الخروج منه أن نسأله من فضله؟! ∆ الجواب : قيل: إن الدعاء بالرحمة لدى الدخول أي:(من الروحانيات) ، ببنما الدعاء عند الخروج ، أي : (من أمور الدنيا)؟!. و هذا دليل على أن : " لا رهبانية في دين الله. و إنما هناك عمل و عبادة. لا ، بل إن العمل عبادة. *********
بين رهباني.. و إرهابي********{10} سيدنا يوسف ين يعقوب عليهما و على نبينا الصلاة و السلام، و لما ثبتت براءته و خرج من سجنه،لم يطلب ديراً أو صومعة لينقطع للعبادة، بل كان عملياً و أشار علىعزيز مصر بأن :"اجعلنيعلى خزائن الأرض إني حفيظ عليم " ؛ أي : (إني حافظ لما استودعتني ، عالم بما أوليتني و بسنيِّ المجاعة)،و لما استفتَوه في (سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجافٌو سبع سنبلات خضر و أخر يابسات) ، فسر لهم يوسف ذلگ بقوله:أما البقرات السمان و السنبلات الخضر : فسبعُ سنين مخاصيب ، و البقرات العجاف و السنبلات اليابسات فسنونَ مجدبةٌ يبابٌ، واضعا لهم بذلك نظرية اقتصادية لو عمل بها جماعتنا اليوم ، ضمن آليات مشروعهم الحضاري (الطموووح) جدن ، لما جاع شعبٌ و لما استوردنا قمحاً . بل لگنا جاهزبن بگل جدارة، لنأگل مما نزوع ؛ و نرضع حتى نشبع مما نعلف فنحلب؛ و نحن أهل زرع و ضرع . فااا شايف گييف بالله!!؟
بين رهباني.. و إرهابي ****************{11} في فضل الكسب والحث عليه: فقد جُعلتْ لنا الأر ض ذلولاً كي نمشي في مناكبها و نأكل من زرقه و إليه النشور. و دونك قوله تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) و قوله صلى الله عليه و سلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه، و كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي جلد و قوة و قد بَكَّرَ يسعَى ؛ فقالوا : " ويح هذا لو كان شبابه و جلده في سبيل الله تعالى " فقال صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا هذا ؛ فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله ، و إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، و إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله ، و إن كان خرج يسعى رياء و مفاخرة فهو في سبيل الشيطان. و قيل لأحمد بن حنبل رضي الله عنه : ما تقول في من جلس في بيته أو مسجده و قال : لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي " ؟ فقال: هذا رجل جهل العلم ؛ أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. و قوله عليه السلام حين ذكر الطير فقال : تغدو خماصاً و تروح بطاناً فذكر أنها تغدو في طلب الرزق . كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَّجِرون في البر و البحر و يعملون في نخيلهم، و القدوة بهم . كذلك صح عن سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب قوله رضي الله عنه: "إنَّ السماء لا تمطر ذهباً و لا فضَّة" و دونك أيضاً قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف و هو صاحب تجارة يوم أن نزل ضيفاً مهاجراً على صاحبه الانصاري و قد عرض عليه إحدى زوجتيه ليطلقها له فيتزوجها ، و إحدى جنتيه، قال : بل دلني على السوق . و فرق شاسع بين توكّل ونقيضه التواكل ! و أما الحديث الذي يتعلّق بأذياله المتبطّلون: "لو توكلتم على الله حقَّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصاً و تروح بطاناً" هو في الواقع حجَّة عليهم لا لهم ، فإنّه لم يضمن لها الرواح ملأى البطون ، إلاّ بعد غدوها و سعيها، لا مع بقائها في أوكارها.
بين رهباني .. و إرهابي ********{12} نحن أسرى للتأريخ يا صديقى الحبيب. و بالتاكيد ، فإن للتأريخ دور عظيم فى استلهام الحاضر و بناء المستقبل... لكن أن نظل اسرى لتاريخنا نلهج با جترار أمجاده ، فسوف لن نحصد غيرالبوار . و ما لم نستمسك بعرى و قيم الدين الهادية و نستنصر بمبادئنا القاصدة التى تأصل لوجدونا كعناصر فاعلة في الحياة و متغيراته و متفاعلين مع كافة معطيات الحضارات و تطوراتها ، فما لم نستصحب كل ذلك، سنظل حتماً نراوح مكاننا، فلا نتقدم قيد أنملة... تماماً كالمنبت، لا أرضاً قطع ، ولا ظهراً أراح. إذن ، هذه الدنيا بحاجة منا لنفهمها بعمقٍ لنوغل فيها برفقٍ و نسعى فيها بفعلٍ إنسانيٍّ استثنائيٍّ . و لسنا بدعاُ من الناس هنا كوننا نعتز بأمجاد سلفنا الصالح , و لكن البدعة والعيب في أن نظل نتكئ عليها حتى نروح في سباتٍ عميقٍ، فنتخذها مِشْجَباً لتعليق مخازينا. هذا مع ضرورة ألا ينبغي أن ندع مآثر أسلافنا كماً مهملاً في في ركن مهجور من ذاكرتنا التاريخي أو عقليتنا الاجماعية كأشبه ما يكون ذلك بصاحب علةٍ ميؤوسٍ من حالته فمودعٍ ففي (كرنتينة) ، أو في دارٍ للعجزة. بحيث لا يأتيه الزوار لا من بين يديه و لا من خلفه .
ين رهباني .. و إرهابي ********(13) جدار جدل بيزنطي عقيم يظل مضروبا بين رهباني و إرهابي. و بالعودة إلى موضوع البوست. فلقد وجدتُ أن البعض يعتقد و لعله مُحِقٌّ في ذلك، أن أمثل وصفة و أقصر طريق لهداية أمريكا ومن حولها هو (الخروج )إليها، في سبيل الله بلا زوادة طريق.و هذا في تقديري يشكل البديل العصري و الهجين المُدَجَّن للجهاد في سبيل الله حقَّ جهاده و تفريغه من مواعين معناه . كنوع من الإمعان في سطحية التفكر و في رخاوةالموقف . و لعله هنا يكمن سر و علة السماح بسلاسة الصولان والجولان لهؤلاء زرافات و وحداناً ، في سياحة دينية ، يسوحون في بلاد الله الواسعة عبر قارات العالم الست، بلا أية حدود جغرافية أو حواجز أمنية بما في ذلك حتى عبر الأراضي المحتلة في قبضة بني صهيون . نعم ، ولم لا و هم (سِنَّة ناعمة) إذ ينأون بأنفسهم عما يسمونه (أمراض الأمم) . فبالله أيُّ خروج هذا ، و أيَّةُ دعوة هذه ؟! ولكن ما أبلغ الوعظ بالسيرة .و يا ليتنا نقدم لأهل الملل الأخرى نماذج حية لحلول إسلامية ناجعة لعدالة سماوية، و تجارة إسلامية وعمارة إسلامية و هكذا. تكون بيد سلطان ورعٍ يحسن الحكم بالروية، والقسمة بالسويةو الخروج في السرية؛ و تاجرٍ صادقٍ أمينٍ سمحٍ إذا باع سمحٍ إذا اشترى،سمحٍ إذا قضى سمحاً إذا اقتضى. وإن لنا في عباقرةٍ من سلفنا الصالح أسوة ٌحسنة، أمثال:جابر بن حيان، بن الهيثم ،سينا، بين رشد ،الفارابي ،ابن خلدون و ابن بطوطة. و لا بأس حتى أن نباهي بعباس بن فرناس و محاولاته اليائسة للطيران . ثم لا بأسبأس ايضاً أن نفخر بطبيب سوداني بقتل له/طارق مصطفى أرباب، سمعنا ظل يصل الليل بالنهار بحثاً عن ترياق شافٍ لداء البول السكري الناتج (حمانا الله وإياكم) ،عن اختلال بوظائف الغدة الدرقية الصماء. جهله من جهله، و قد هداه الله إليه. رغم أنه لم ير النور بعد قد طال انتظار البشرية له.
بين رهباني.. و إرهابي (14) **************** ® سبق معنا أن أبا الأعلى المودودي، أحد أبرز منظري الحركة الإسلامية في القرن الماضي ترك لنا وصية هامة قبل رحيله مفادها أن :" اضربو دول الغرب بآلتهم"أي: بسلاحه.
∆ و كأنهم (تشُّو البحر في صرتو).فكانت دي فرصة ثمينة لمجموعات الضغط الصهيونية هناك و التي من المرجح أنها من دبرت و خططت لتلك المهزلة التي عرفت بهجماتح داشر سبتمبر بذكاء خارق و بعناية فائقة، كي يتخذوا منها ذريعة كافية لتوجيه ضربة استباقية قاضية و مبرتة أثلو،ةلأمة الإسلام في إطار ما يسمونه حالؤا حربهم ضد الإرهاب.
ين رهباني.. و إرهابي **************** {16} كثير من الشباب المندفع بحماسة التدين و الذى ينخرط فى المجموعات المتطرفة تجده لا يستيقن من الدين إلا طقوساً و مظاهرَ مشاعرية او أشكالاً تعبدية يختزل فيها كلَّ معانى الدين الشاملة مستنداً إلى موروث نشأ فى بيئة تلائمه لم تناله يد التطور و التجديد فى الحياة...و الانفصام النفسى الذى يعيشه بين قيم الدين العامة التى يريد تجسيدها واقعاُ ماثلاً، ينما وطاءة الحياة الضاعطة تجعله يتخذ طريقاً أقصر ظاناُ أن ذلك المسلك هو ما سيوصله لتحقيق غايات الدين المُثْلى...أعيد و أكرر اخةوت الأحبة، بأننا محتاجون لثورة تجديدية تتجاوز صور الموروث "الفروعية" المتباعدة عن فقه الدين الشامل إللى أصول الدين نفسها التى هى فى أصلها رسالة سماوية جاءت رحمة للعالمين و هذا ما عنيناه تحديداً بقولنا: إن الدين ليس بعاطفة جياشة كناقة عشواءَ بلا زمامٍ ؛ و لا هو بعقلية صماء جوفاء كجلمود صخر بلا مشاعرَ. و هو ما رمينا إليه أيضاً لما هيأناً ركن جدل بيزنطي و حوار طرشان هنا ما بين (رُهْبَانيٍّ) و (إِرْهَابِيٍّ) ، كلاهما في الخيبة سواء ( طاشين شبكة) و (شايتن ضفاري) و انطلاقاً من نظرية أنه "من لا يملك قوته لا يملك قراره" فإنَّ أخشى ما نخشاه أن نظل على حالنا هكذا في ذيل الأمم و مؤخرة ركب الشعوب التي تريد البقاء والعيش و لو بنصف كرامةٍ. تماماً (كالمنبت لا أرضاً قطع و لا ظهراً أراح ) و إلى أن يرث الله الأرض ومنعليها. أي أننا مستلبون ثقافياً و مهمشون حضارياً و (مجَنَّحون) سياسياً بحيث : لا نحكم فيما شجر بيننا برَوِيَّةٍ،و لا نتقاسم ثرواتنا بسوِيَّةٍ، و لا نخرج لنصرة ديننا في سِرِيَّةٍ. تكيـــــــــــة خـــــــــــط: قرأت بالأمس على قناة العربية السوعودية و التي تبث من أبو ظبي : عاجل ، الإمارات تُحذََرُ من مًخططٍ قطري ل(تمويل) مشروع (إرهابي) لتشييد عدد (150) مسجداً في مقاطعة كتلونيا كتلونيا الإسبانية (بالذات ، في هذه الأيام). فتيقنت بأن يهود بني غين قاع لا يزال يزالون يمشون مطمئنين في بطاح الجزيرة العربية.
بين رهباني.. و إرهابي********{15}أهل الغرب هؤلاء أقوام جبناء بحيثيهابون قتالنا رجلاً لرجلٍ إلا في قرىً محصنةٍأو من وراء جدرٍ بأسهم بينهم شديد ، نحسبهم جميعاًو قلوبهم شتى. و لكن مكمن خطروتهم علينا هو في كونهم خُبَثَاءبحيث يلجؤون إلى أساليب الغدر و الخسة بأن يدسو لنا السم في الدسم،عبر وسائل حرب افتراضية ؛ بحيث لا تكلفهم خسارة طلقة نارية واحدة ، أو إهدارروح مجندٍ واحدٍ . و ذلك بقنابل موقوتة مزروعة على أقصر الطرق إلى بطون و عقول نشئنا.عن طريق نشر أنماط حياتية غربية بالية مهترئة . (Western lifestiles) ممثلة بدرجة أولىفي وسائل التناصل الاجتماعي . و لعل أخطر منها الوجبات السريعة. إذ لا تكاد تخلو صحيفة يوميةأو دورية من مرفق دعائي . و إذا كنت ممن يبخل على نفسه بمطالعة الصحف اليومية أتى بابك بملصقاتهامن لم تزود. .ذلك فضلاً عن بلازمات التلفزة المستوطنة لبيوتنا و المزودة بكذا لاقط حتى غدونا ضيوفاً و هيرَبَّةُ منزل. هنالك أيضاَ لوحات بلورية مضيئة منتصبة على رأس كل إشارة و حنك كل صينية أو لفة تروجكلها و تحكي عجباً عن أكلات لا جديد فيها سوى أسلوباً للعرض و حنكةً للجذب تؤمن بأن عملية الهضم يتدأ(من أول نظرة). فما أن تقع عينك على واحدة من تلك الأفخاذ المربربة و المقرمشة حتى يترع اللعابفم الراشد قبل أن يسيل على خدود القاصرين. نطلبها فتأتينا طائرة بلا حناحين و بأسرع من الصوتلنتناولها جميعاً بنهم و شره شديدين و نقضم أصابعنا من ورائها. إننا بحق أوهن مما نتصور أمامهذه( التماطيق) التي جعلنا لها علينا سلطاناً مبيناً؛ و هي تفعل بنشئنا فعل السحر الأسود.كلها أنماط استهلاكية نشاز و ضارة بامتياز ، الهدف من تصديرها الينا هو قتلروح النخوة و تبريد جذوة الهمم في شبابنا وهم عصب الحاضرو أمل الغد الواعد، وإلهائهم عن هموم أمتهم.تخريمة، بعد الطبع:_® و قد بدرت لنا بادرة گثالثة الأثافي مؤخرا جدا، و بعد تأليفنا و نشرنا لهذه السلسلة ؛ متمثلة و شاخصة أمامنا في ما عرف ببرنامج/ ستار أگايمي ( Star Academy) ، ذاگ الحشد الجماهيري و المنتشر الآن گما النار في الهشيم في بلاد مشرق {البيات الشتوي العربي}. و ليست مصادفة أن بدأوه ببلد المليون و نصف شهيدا ، في الجزائر.¶ و لكن الأعجب من ذلك أن تكون لدينا من نسخة سودانية محلية الصنع في بلد المليون و نصف مطرب و مطربة ، يعادلهم 3 ملايين و نصف المليون مادح و مادحة. إنها ظاهرة ، بل هي آفة (نجوم الغد)، و أبطالها على شاشة النيل الأزىق و منيل بنيلة، المدعو/ بابكر صديق و أرگان حربه عى دين الله. و نان عاد قايل شنو ، موش دي أمة بتحب الرسول ، و الحوت بحب النبي؟!!!!
[}و لو دخلوا جحر ضب لتبعناهم إليه{] *******-********* { 16} ليس أدل على ما سقناه من نماذج و ضربناه من أمثال، من اتكاء كل دولنا غنيها و فقيرها، ناميها و (نائمها) على قارعة طريق التنمية ، على مخدة ، (كان أبي). مع اعتمادنا كلياً على غيرنا في كل شيء :حتى في صناعة سجاد صلاتنا و في نسكنا و محيانا و مماتنا. لنأخذ عينة مخبرية على ذلك: مثلا كاعتماد كل دوائرنا الرسمية لجداول عملها الأسبوعية لتسير دواليبها وفقاً لتواقيت تتماشى تماماً مع هوى اليهود و النصاري ، گما يصادف شنن طبقة (ربك يستر بس ما يبدلو لينا عطلة الجمعة بالأحد). ثم حدث و لا حرج عن نظم اقتصادية و قوانين قضائية سائدة في بلداننا بلا استثناء تقريباً و مستنبطة من أصول و دساتير لاتينية. ياخ لدرجة أني سمعت شاباً منعماً أملسَ اليدين و مرخرخ أو شبه متلاشي ما بين المنكبين في دعاية على شاشة إحدى فضائياتنا الراقصة ليل نهار ، و هو يقول بحسرة و تلهف شديد كيف! و إشلون! و إزاي بس!!.. نعيش بدون كابرس)!!
{18} ليتنا نرتفع معا بمناسيب تفگيرنا عن گل مظهر للتدين يجنح للانحدار بنا إلى حضيض الجهل و التراجع بنا إلى ذيول حتى الأمم النائمة على دروب التنمية، والتي تريد العيش و لو بنصف گرامة. و لنرفع شعار رفض كل ما من شأنه ألا يعرج بنا نحأمدارج الثريا و منازل القمر:
"÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷× ® فيا لها من هوتجس و اهية و متاريس و أوهن من برت عنگبوت و محاذير مغلظة، درجت عليها بعض فرقنا المتدينة بأن (لا مساس) بأمراض الأمم؟!. و هذه تحديدا ، أظنها من أدبيات(جماعة التبليغ).و لكنني أجد فيها هروب (عشواء) من مضمار سباق الحياة و التي ، في نظري ، هي فن راق، فيه غيض من فيض كل ما تفضلوا بتحذيرنا منه!! فإلام نظل رهناء لبعبع( طخنجر إرهابي) و (صومعة رهباني)؟؟؟!!!!!!!!
(20) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، ما بال أقوامٍ يطعنون في الصحابة الذين هم أئمة البشرية جمعاءَ و العالم و إولئك الطاعنون لم نتعرف علي أشكالهم . من هم؟ وما تاريخهم؟ ومن أباؤهم وأجدادهم؟ وإلي أي سلالة ينتمي فصيلهم؟ وما وزنهم حتي يتحدثوا عن الصحابة حماة الدين و صناع التاريخ والحضارة؟ حتي يعرف العالم من هو ذا صاحب التقييم الخطير والإكتشاف الكبير الذي أعلن عنه سيدخل حقل الألغام بزعمه أن لصفوة البشرية ملفاتٌ سرية ٌ لم نر إلا اسماءً نكراتٍ لا فضل لها ولا معروف . أسقطت تلك الاسماء في ذيل ما سطروه من قبيح الكلام . والذي اشْتُهِر به زماننا الصعب إن منراد أن يُشْتَهَر ويعرف ويمتلئ جيبه فعليه أن يهاجم الإسلام وأهله كما هوجم مؤخرا من الصحابة الصفوة الأخيار رضي الله عنهم أجمعين. أبو هريرة .وإبن عباس. والسيدة عائشة أم المؤمنين.وخالد بن الوليد.و من أعلام الحديث بل إمامهم البخاري الذي يريد الطاعنون إسقاطه في أعين أهل السنه فإذا سقط سهل اسقاط من دونه من ائمة الحديث و لولا أن محاولة النيل من رسول الله صلي الله عليه و سلم مباشرةلا تنجح غالبا لنالوا منه كما نال منه اسلافهم من قبل فاتهموه بالكذب والسحر والجنون واتهموه في عرض زوجاته.لذلك التفت هؤلاء الاذناب الذين يريدون الشهرة والعرض الدنيوي والسبق الاعلامي إلي الطعن في أصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم من باب (خالف تعرف) خالف شرع المسلمين تعرف عند العالمين .فالشئ يُشْتَهَر بالضد والمخالفه كما يشتهر بالمجاورة والمصاحبة مثلما اشتهر بسبب صحبته لاهل الكهف كلب باسط زراعيه بالوصيد .لكن الكلب نال شرف صحبة الاخيار. فما الذي ناله هؤلاء الأشرار الاقزام بدخولهم حقول الألغام؟
(21) زمان الرويبضة فلله درأمةٍ لا يزال لها جبينٌ يندى و وجه يَتَمَعَّرُ. و والله لأمة كأمتنا هذه لأمة عزٍّ و مَنْعَةٍ و رفعة ٍ و لو تدافع عليها من بأقطارها.. فهل من صحاب دلوٍ ليُدْلِيَ بأشطانه معناه حول انطرحه من قضايا بشأن ظاهرة باتت سمة عصرنا (المطعون) بعقلنة الدين و علمنة الحياة و تغليب أي غث على كل ثمين.. فقط أورد لك حادثة جرت فصولها في عقرداري حينما دعوت جاراً لي رأيته حمامة مسجد ورقاء، طالما بهرني بحسن صلاتهو طلاوة صوته بتلاوة كتاب الله و حسن تدبره لآياته، أو كما بدا لي بادي رأيه و ظاهر هيئته. لكن تبين لي أنه ممن يقرأ القرأن لا يجاوز ترقوته و يخرج من الدين كما ينطلق السهممن قوس الرمية.. دعوته عندي و استلم مجلسي منذ دخوله و راح يسوق المفتريات يمنة و يسرةو لا يخشى لومة لائم و لا يدخر جهداً في سبيل كيل اللعن و السباب لصحابة عر محجلين كأمثال معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليهما..( كما لو كان مكوجي حارتهم أو سيد اللين البجي يكوكو بابهم كل مغربية). لم يسمح لي بالمداخلة و أصغيت إليه على مضض إلى النهاية كونه أغضبني (للنخاع)..و لما جاء دوري، سألته: من أي مصدر تستقي معلوماتك؟!فدعاني لقراءة كتاب لأحد الشيعة الزيدية أو الاثني عشرية لا أذكر.. قلت: سدينا معاوية صحابي جليل من كتبة الوحي. فنفض لي كلتا يديه كناية عن تسفيه حلمي . ثم اعتدل في جلسته و قال:بل هو طليقٌ و ابن طليقٍ.من جانبي و بكل صراحة ، ظننتها شتيمة و سألت: ماذا تعني بطليقٍ؟ قال: هو ممن عُفِىَ عنهم بعد فتح مكة و قيل لهم: أذهبو فأنتم الطلقاء، تصوروا؟!! يا جماعة الخير؟!! فاعتدلت أنا في جلستي هذه المرة بعد أن حمدت الله و أثنيت عليه ثم أزبدتُ و أرغيتُ و قلت متبسماً في وجه محدثي الجريء و قد سقط أمامي في شرأعماله و حشرفي ربع هدومه: و لعلك لم تفطن يا هذا، لكونك تمدح الرجل بما يشبه الذم؛ كون الأسلام يجب ما قبله!! وأردفت بجملة واحدة قصدت بها إنهاء المقابلة: يا صاحبي: يقول شيخ الأسلام/ ابن تيمية أو حبره/ ابن قيم الجوزية ما نصه تقريباً: تلك فتن كقطع الليل الأسود ، يضاءل بعضها بعضاً و قد نشبت منذالقرون الأولي و قد تعامل معها من حضرها و عاش و قائعها بأن كفوا عنها سيوفهم ، فلنكف عنها ألسنتنا و أقلامنا وختمت له بحديث زمن الرويبضة:_ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ّ قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» .
[}و لو دخلوا جحر ضب لتبعناهم إليه{] *******-********* { 16} ليس أدل على ما سقناه من نماذج و ضربناه من أمثال، من اتكاء كل دولنا غنيها و فقيرها، ناميها و (نائمها) على قارعة طريق التنمية ، على مخدة ، (كان أبي). مع اعتمادنا كلياً على غيرنا في كل شيء :حتى في صناعة سجاد صلاتنا و في نسكنا و محيانا و مماتنا. لنأخذ عينة مخبرية على ذلك: مثلا كاعتماد كل دوائرنا الرسمية لجداول عملها الأسبوعية لتسير دواليبها وفقاً لتواقيت تتماشى تماماً مع هوى اليهود و النصاري ، گما يصادف شنن طبقة (ربك يستر بس ما يبدلو لينا عطلة الجمعة بالأحد). ثم حدث و لا حرج عن نظم اقتصادية و قوانين قضائية سائدة في بلداننا بلا استثناء تقريباً و مستنبطة من أصول و دساتير لاتينية. ياخ لدرجة أني سمعت شاباً منعماً أملسَ اليدين و مرخرخ أو شبه متلاشي ما بين المنكبين في دعاية على شاشة إحدى فضائياتنا الراقصة ليل نهار ، و هو يقول بحسرة و تلهف شديد كيف! و إشلون! و إزاي بس!!.. نعيش بدون كابرس)!!
[}>كما هو شأن الرقيص على أنغام موسيقى الراب اليوم ، كان حت (الجيركي) و (التوستي)، و الروگ آند رول في حقب سالفة، تعتبر سيدات الموقف على سباتات الطرب و الردحي في الدگاگينيات و على طشاتت الغسيل؛ كما إشتهرت معها أغان مصاحبة و لها ايقاعات صاخبة و ترانيم لا تخلو من مغزى.گقولهم على سبيل المثال: يا حاجة دقي لينا الكاروشة؛ يا حاجة طوّليه الجبون ده ياحاجة قصّريه الجبون ده (يصاحب هذا المقطع التداعي لأسفل أثناء اللعب ثم النهوض لأعلى؛ في كناية لا تخلو من رمزية عن مدى الترنح ما بين الالتزام بحشمة اللباس و بين التنصل ذلك).ثم تلي ذلگ كسره لطيفة تغني فيها: أدونا فندقكم .. ندق ونديكم و كان أبيتوا تدونا .. الكاروشة التمسكم!! [}> بصراحة گدا، كنت أنتوي أن أتخذ من هذا الگوبليه الأخير بالذات مدخلا من باب خلفي للنبش من طرف خفي في حگاية مغازلات الشحدة على عينگ يا تاجر بين هلفوت البيت الأبيض و ابن حامي حمى الحرمين، گما بين الجارات الهيتة بالهيتة.
[}> و لكن نظرا لهجمة الزمهرير التي باغتتني باگرا مع أزمة منتصف العمر، وجدتني أتهادى مع الجيرگي تارگا خلفي موضوع البوست على غرار سياسة بسمارك الداخلية بدلا عن سياسته الخارجية.
[}> ما علينا، عمومن تبادل المنافع و التكامل الإقتصادي بين الدول يظل من سمات الأمم المتزاحمة، خاصة في ظل موضة تناطح الحضاىات مع تناگح المصالح و تلاقح الديانات، إلخ.
[}> فمع رقة الحال و قلة الحيلة في و العجز عن مواجهة (ابن عمي) فلا بأس أحلب بقرتي، ثم أهرول بلبنها لأصبه گله في(بلاعة الغريب)، لجلب قوة بطش نووية غاشمة گي أفرد عضلاتي و( أدق) بيها جيراني، دون أن أترك لعيالي ورائي ما يسد رمقهم ، فيقيم أودهم.
[}> تماما ، مثلما تلجأ ربات البيوت البواگيا لسياسة (أدونا و نديكم) . ممگن تگون الصيغة گالآتي : تديني حبة غبار نووي و لا دقيق يورانيوم منضب (قبضة قبضتين) و أديك حفنة(رزات) گتحة گتحتين؛ و لا قوة طرد مركزي (نفحة نفحتين و قدحة قدحتين)، وغير ذلگ من تگاوين الطبخات السرية السحرية العجيبة و التي يتداعى إليها أرباب القوى المسماة عظمي مع تلگ النامية؛ و حتى تلگ النائمة على قارعة دروب النمو، و دونما حرج طالما أن الضرورات تبيح المحظورات ، لما فيها الاستعانة بإبليس اللعين، فكال الدنيا گسر دائري و ما (أشحده) بيميني أقوم فورا برد ثمنه باهظا و گاش داون بيساري. و هگذا الأيام (دول).
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