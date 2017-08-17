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[}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع الله ود الأصيل

17-08-2017, 02:40 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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[}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع الله ود الأصيل

    [{] لكل فولة مدودة كيال أعور[}
    [} مثلما أن لكل ساقطة لاقطة {]
    {و كما أن هنالگ لسان تمساح ملطوش و قد عثر عليه بحوزة گلب و ابن 60 گلب. و لما وجده أطول و أعرض من حجم فگيه، راح يجري به و هو يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تترگه يلهث}.

    ® عمومن ، ممتنونَ لتفاعلكم جميعاً، و بكل (تحنانٍ) ، ندخل توشك من غير إحمٍ و لا دستورٍ ياسيادي، و العنوان أعلاه له مداليلُ شتى، و ذاتُ أبعادٍ خماسيةٍ، لها ما و راءها من بوحٍ شفيفٍ. خسوسن، في ظل إيقاعٍ نخبويٍّ سريعٍ لدى رواد يعشعون "صرير المنابر" و أزيز الحناجو نشيج المحابر و ، و ل"نبض الحروف" و "همس المشاعر بلون البنفسج"، و بحيث إن: {لا يسمح لنا الوقت بجرة نفسٍ واحدةٍ}.
    ٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
    (1)[}عتودٌ و دبيب ٌ(ثعبانٌ) ضحيتان لخلافٍ عائليٍّ

    ® فلقد نشبَ خلافٌ عائلي حادٌّ بين زوجين أحمقين. بدأ بتخاشن بالألسن ، أوشك أن يستفحل إلى عراك ديكةٍ بالمناقير و تقاذفٍ بالبراطيش. فراح كلاهما يكيد للآخر بكل ما أوتي من قوةٍ و من رباط أسلحة الدمار الشامل. فلجأ أخونا إلى(فگي) عائلته ينشده أن يصف له روشتة (دواء كلب)، عياها و لعلها يهدئ من روع شريكة حياته و رفيقة دربه، فتگسر من شوگة سرها الباتع.

    © و بيمنا أقفل(هو)عائدٌ أدراجَه بوصفته التسامحية، كانت (هي) قد أعقبته في طريفها لاستشارة عفريت من مردة الشياطين ، ذاك اللعين، و الذي جعل يحك رأسه و يحيك لها الوصفات الواحدة تتلو الأخرى و هي ترفضها بكل استهجانٍ و تردد قائلةً:- لا ، بري يا يمة؛ "و لا دي برضها فشنك" شوف غيرها. المهم إلى أن قالت له في النهاية: اسمع يا عرة الأبالسة: أنا عندي براي وصفةٌ جاهزةٌ ما تخر الموية ، بس عايزاك تتلحلح شوية و تساعدني في إخراجها برتوشات بسيطة، لتنفيذها على أگمل وش.

    ∆ فما كادت تقص عليه فصول خطتها الجوهنمية حتى انتفض المارد و قال ليها : يا ولية قولي بسم الله،و اتقي الله في أبو وليداتك!

    @ و لكنها لم تتورع ، بل سارعت إلى واحد (معراقيٍّ) من
    أصحاب (السحر الأسود) و منيل بنيلة. قام عمل ليها جنس عمل كدا ، خطير جداً، يعني لو استعملتو تقدر بسهولةٍ تطوي زوجها تحت أباطها و تنشط من نزعة تعلقه بها لدرجةٍ موووباغلةٍ. فزولتك صرت الوصفة في طرف توبا و يلا فللي على البيت طوالي راحت مفطراه و مايصاها ليك سوودة ، في فنجان مع جبنة عشرة .

    ¶ و لكن في اللحظة دي حصل تحولٌ دراماتيكيٌّ ، إذ شعرت الحاجة بوخذة إبر عذاب الضمير تؤرق مضجعها ؛ فخافت ، قالت: هيييي يا بنات أمي، دي ممكن تودي الجولكين دا في 60 داهيةٍ، و يرملني في عز شبابي؛ أهو غايتو بي سجمو و رمادو دا برضو اسمو ضل راجلٍ. فلا لا خليني كدي أول حاجةٍ النجربا في السخيل الراقد داگ ، جنب تيبار الموية.

    ¶ و الذي ما كاد يتجرعها بدوره ، بطعم الحميض و ثاني أوكسيد اللعوتيك، مع نكهة الشيح و مراقد الريح ، حتى بدت عليه أعرا ض الريدة الشديدة للولية، و بقى بس مما يشم ليك ريحتها و لا يحس بحركتها جايةً ، علا يجيها ليك جاري ينطط بحركات بهلوانية ، لدرجة بقي يهجر شطر أمه و يبرا الحاجة دي و ين ما تمشي، كان دخلت الحمام (الله يعزگم) في ضنبا ، و كان أوت إلى فراشها يجي ينبطح ليها في صفاقا .

    ¶ المهم لحدت ما الحكاية زادت عن حدها و بقت ريحتا طاقةً
    و ملفتةً لنظر الحاج ، و الذي شعر بأن ثمة غريماً مزاحماً له في آفاق جوه الرومانسي.

    ¶ فلمان زنق على المرة، اعترفت و كشفت ليه الملعوب. ثم بعد أن عفا الله عما سلف ، تصالحا و قاما بذبح العنبلوق المسيكين
    و رميه فطيساً للصقور ، ليروح السخيل ضحيةَ حماقة زوجين متاحبين بقلبين ضاميهم غرام للنخاع، لكنهما كانا متسرعين.
    و بذا يثبت لنا بأن لكل ساقطةٍ لاقطةٍ ، و أنه يا ما في الحبس مظاليم . فما رأيكم أنتم؟!!!

    © صدر تحت توقيعي ، بكامل قوايالعقلية المعتبرة شرعاً و قانوناً.
    { لم گلما أوغلت في عينيگ يغتالني ظمؤ السنين؟!!}

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 17-08-2017, 02:42 PM)
    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 17-08-2017, 03:04 PM)
    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 17-08-2017, 03:10 PM)
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17-08-2017, 05:50 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    {2}
    طيب ، و العتود المسكين دا ذنبو شنو يدفع حياتو تمن
    حماقة الراجل و حرمه المصون؟!! طبعن لو جينا نطرح
    سؤالا وجيها و منطقيا ، عن درامة العتود دا يا جماعة،
    فهي نفس مأساة دبيب (ثعبان) كان لابد تحت سرير
    غرفة العمليات،/ فلما نشب خلاف حاد بين شريكي
    الحياة، لم يجد البعل عصا ليؤدب بها بغلته، سوى ما
    اعتقدأنه كرباجاً(فخطفه ليجلدها به. و لما تبين له
    أنه دبيب، سقط في يده ؛ و بقى في حيص بيص.

    © كان ذلك في مدينة الضباب/لندن، أو مدرنة النور/
    باريس مثلا، حيث توجد هناگ مؤسسات رسمية و
    منظمات مجتمع مدني ناشطة جدن و تُعْنَى إلى حد
    گبير بحقوق الحيوان ، فضلا، بطبيعة الحال، عن بني
    الإنسان ؛ و جاهزة لتبارى دبيب الجعرانة السوداء فوق
    الصخرة الصماء ، لگي تحمي أية حشرة تتعرض لانتهاك
    أي من حقوهها (الدستورية).

    @ فإذا بفرقة تدخل سريع ، تهرع إلى مگان الحادث ،
    ليس فقط ، لإنقاذ تلگ اليمامة من براثن وحشها الكاسر،
    بقدرما اهتموا بالتطمان على( سوط العنج ) ذاگ الذي
    انجلدت به، ألا يكون قد حدث له مكروه ، لا سمح الله.

    ∆ و طبعن متل گلام الحنگشة الفارغ) دا لو في
    ربوع جمهورايات موزنا الگضبن گاضب ، فيبقى
    قابلني في الطراوة,,,,
    [][][]
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17-08-2017, 07:36 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    !!
    ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪(((+3+)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
    ® #ردا على سؤال من أحدهم يظهر الفضول و الشمشرة،
    و يبطن الريبة و روح المؤامرة، بما مفاده: ياخوي إتا معانا
    و لا مع طغمة الخيانة؟ قلتلو: أعوذ بالله من الخيانة العظمى؛
    كيف ياخي و أخوك متقدم صفوف الغبش أبان مسوحن موية،
    يرفعون أكف الضراعة و يدعون: اللهم لا حيلة لنا إلا أن نغتنم نفحات هذه الشهور الفضيلة الحُرُم و ندعوگ يا رب ، و نقول:
    اللهم إنا نعوذ بك: من خرمة التمباك قُبال الفطور !! و من نُفاخ الحـلو مـر بعد السحور !! و من ليالي رمضان يحيوها ناس فرفور !! مع قهقهات عمك الجولگبن / قدور !!
    *******(((+++)))*******
    اللهم إنا نعوذ بك: من تماسيحٍ تشيلْ و تبلعْ، و من
    قلوبٍ ناكرة لا تخشعً و من بطونٍ لهفانةٍ لا تشبعْ،
    و من نفوسٍ دنيئةٍ لا تقنعْ ، و من ذرية تعبانة لا
    تنفعْ و من دعاء مردود ، فلا يُسمعْ
    *******(((+++)))******
    اللهم إنا نعوذ بك: من امرأة عاقراً برا أولادْ ، و من
    زولاً ممّكن كرشو بالعيش برا بلادْ ،و من زولاً مربي
    دقنو طويلة برا مشهادْ
    *******(((+++)))*******
    اللهم نعوذ بك: من راعٍ ما يخاف الله في الرعيةً،
    و من ولاة ولايةٍ لا يبُتُّون في قضيْة، و من دواوينَ
    حسبة لا تقسم بالسويْة، و من زعاماتٍ جبانات و
    أسود ضاريةٍ علينا و في الحروب (نواعم)، فلا
    يخرجون في السريةْ؛
    *******(((+++)))******
    اللهم إنا نعوذ بك:من همزات الشياطينْ من المستنكحينَ المتسلقينْ و من ناساً ما برحمو المسكينْ و من الجماعة
    البسافرو الصينْ اللهم آآآآآآآآميييين يا را العالمين!!!

    كن كصندلة ٍ ، تعطر فأس قاطعها
    كن وردةً ، عطرها حتى لسارقها
    لا دمنةً ، خبثها حتى لساقيها
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17-08-2017, 08:51 PM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    {4}∆ و الله حكاية عمك قدور دي دايرة ليها وقفة براها. الشيءالزول دا بيعقل متين؟! و لا ما عندو عيال بنصحوه؟! قال تعالى [} أو لم نعمرگم ما يتذگر فيه من تذگر ، و جاءگم النذير

    {]. قيل إن النذير هو الشيب. و من لم يعتبر بعده، حتى يغرغر أو تشرق الشمس من مغربها فلم يبق أمامه، سوى الدجال ، شر غائب ينتظر، أو الساعة و الساعة أدهى و أمر .و العياذة بالله.

    @ عمومن ، ما علينا. ثم دا ما وگتو . خسوسن ، هسي عاوزين نلفت عناية القارئ لأن البوست دا متجه بينا لوضع المشرط مباشرة على ظاهرة ما نسميه: (نخاسة السحر الأسود).

    ® فملاحظ هنا ، عفريت الجن قال لتلگ المشعوذة : يا ولية قولي (بسم الله) و اتقي الله في أبو وليداتگ!! گذلگ الفكي الأولاني گان أداها وصفة (دواء الگلب) السحرية، و اللي جهجهت باگات السخيل لامن شربوه ياها(بالدس).يعني، گدي خلينا نفترض مبدئيا، بإنو في هناگ فكي خير و فكي شر .

    ¶ فمثلا الحاجة دي لو(تعوذت من الشيطان الرجيم) بدل ما تخليه يتفرج و يتعوذ من فعايلا؟!! ما كان الخلاف وصل إلى المراحل دي. علا بس تقول شنو؟! إبليس شاطر، و مهمتو أن يحمى الوطيس لحد ما يفرق ببن المرء و زوجه؟! و برضو ذكرنا إنو الراجل ظاطو مشي لي (تمرجي) و جابلو وصفة، و إن گانت (تصالحية) ، و لكن ما ورونا ما استعملا لييييييييييييه؟!!!!

    ® طبعن ما استعملا، و الله أعلم، لأنو شگلو گان عاملاً تهويش سااي؛ مو قايلا الحاقدا بتصعد الأمور. ما أنت براك عارف ياخ؛ ما بتذكر زمان قلنا: إنو يقال إنو إن إحدى الحويوات و ليست طبعا أمنا الأولى، مرة عمك أحد الأوادم عمل رايح منها . فجن جنونها و قامت طايرة تكوس ليه طافت ما بين أقطاب الدنيا الأربعة. أخيرن لامن عترت فيه عملت ما شايفاه.

    ∆ و يلا هاك يا تقل و يا غنج: يااااه، هو أنت جيت يا أدومتي؟!! طبعا تلقاك كنت ح تمووووت من الخوف عليا، و أنا والله راحت علي حتة نومة هنا بين أزهار الرياحين و الفرتفل. و عمك ناقشا كويس تناهف لمن نفسا قايم. قال ليها: قرنفل مين و هبهان مين يا ست انتي، دا حنا دافننوا سوا!!!!!!فَمَنْزِلِيَ الفَضَاءً و سًقْفُ بًيْتِي** ‏سَمَاءُ الله أو كٌتًلُ السَّحَابِفأَنْـتَ إذا أردْتَ دخـلتَ بَيْتِي *** عَلَيَّ مُسَلِّمـاً من غَيْـرِ بـابِلأني لَمْ أجِدْ مصـراعَ بابٍ*** يَكُوْنُ من السَّحَـابِ إلى الترابِ

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 22-02-2018, 08:28 PM)
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18-08-2017, 09:03 AM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    ® نخاسة السحر الأسود π√(5)\\\\\\\¥//////////® مشگورون لمد حبال صبرگم على المتابعة. و و شگل الناس فاهمة مزاجي گويس و بالطريقة الصاح، خسوسن لامن أبدأ أسرد. فعلن ، كانت تلك بؤرة ضوء قصدنا إلقاءها گقنبلة على حافة الطريق؛ و نستهدف بها و احدة من الآفات المتغاضى و مسكوت عنها، و متروكة لتنخر في صميم عقيدة العامة من الناس..... © ألا و هي ما نسميه " نخاسة السحر الأسود" . هو شكل من أشكال الشعوذة التي تعتمد على الطاقات السلبية ،أو قوى الشر الحاقدة الخبيثة المفترضة. السحر يمكن التذرع به لإلحاق الأذية بالغير ، أو لتحقيق مكاسب شخصية دون النظر إلى الآثار الماحقة، أو هكذا يسود الاعتقاد. إذا نظرنا إلى "السحر الأسود" كمصطلح سنجد أنه يستخدم عادةً كنوع من الطقوس الخارقة للعادة.and طبعن ، ليس كل ما يسمى سحراً أسود لديه ما يميزه عن سحر أبيض ، فالكل سواء ، في جلب الشر و له عواقب وخيمة، و إن افترضنا عموماً تزامل السحر الأسود مع الشيطانية في بعض المعتقدات النصرانية و الهندوسية. لكنهما يمثلان الشيء ذاته. و التمايز بينهما فقط بمقاصده، أي: لگل منهما مآرله و غاياته النهائيه. ∆ إذن، طبقاً لهذه النظرية، يمكن للتعويذة نفسها أن تكون إما سوداء أو بيضاء. على أن طبيعة گل سحر تتحدد بالنتيجة النهائيه لتعاويذه المتبعة.and و لكن ما لا جدال فيه و محسوم بصفة قطعية، هو أن إتيان السحرة و الكهان يعد من الموبقات السبع في ديننا الحنيف، و سبب للخروج من الملة و العياذة بالله؛فضلا عن أن لا يقبله عقل سليم . و لا يجوز القول بأنه نافع بأية حال، كونه مبني على باطل و ما بني على باطل فهو أشد بطلاناً. شأنه في ذلك شأن الكذب الذي صرنا ، في سبيل تمريره ، (نخبزه بألوان الطيف). ف بالله شايــــف كيــــف؟
    [][][] قبل أن نذهب بعيدا، عن عجايب عالم السحر و الدجل والشعوذة. لعه لا يفوتنا أن تزايد رقعة النفسيات مع تعدد مسببات تفشي الظاهرة، فتح شهية الدجالين للشعوذة، لماذا؟
    علماً أنه لا توجد و لا حتى شفخانة واحدة للرعاية النفسية الأولية في حواضر بلادي، ناهيك عن القري والنجوع النائية.

    and تبقى الثقافة الدوائية من أهم العناوين البارزة في حياتنا، و بقدرما تكون ، يكون التغلب على الأمراض بطرق علمية سليمة ، بعيداً عن اجتهادات لا تفي بتحقيق الهدف ، بل قد تجلب مضار و تعقيدات أشد. و ينسى المجتمع أن المريض خلطة من جسد و روح له حق البقاء بكرامة؛ أما إن صار مختلاً ، فحتى لو خضع للعلاج و شفي ، يكون مصيره العزل. و بعض شبكات الإعلام تبث حول السحر واللبس و النفوس الشريرة. و من يؤتى به مصاباً يكون مكبلاً ، إن كان رجلاً ؛ أما إذا أصيبت امرأة، فيتم التحفظ عليها درءاً لوصمة العار. و كأنه شيئي مخز لذاك الحد.

    and هناك إجماع على أفضلية رقيا صاحب المعاناة لنفسه، دونما حاجة لوسيط ، منعاً لاستغلال القرآن للتكسب؛ لدرجة أن بعض الدجالين المضطربين نفسياً أصلاً يمارسون معالجة الناس بالشعوذة. و كيف لفاقد شيء أن يعطيه!
    and هنا تأتي أهمية الثقافة النفسية، فصحة النفس توازي البدن. بل هناك طامة كبرى: أن المريض نفسياً إذا بلغ منه المرض عتياً لم يعد يدرك أنه مريض، فنلجأ معه إلى الحبس الانفرادي و التنكيل و الإهانة، عوضاً عن العناية به ، بخلاف المريض عضوياً الذي قد يتجاوب حتى الرمق الأخير. و هذا بدوره يلقي مزيداً من ظلال المسئولية الاجتماعية على مؤسسات لرسمية وتوعوية و إعلامية ، كي تنهض بأدوارها .

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 25-08-2017, 05:28 PM)
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18-08-2017, 12:30 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    (6)
    [} الفكي المفترس {]® أخونا بوصديق شكلو بحاول يستفزني لأبوح بالمزيدمما هو مسگوت عنه و مغتى حت بيت الكلاوي تسلم يا وجيه. إذاً، إليك هذه: عندما قلق الزوجان من تأخر الانجاب ، لجآ إلى مشعوذ، ليمنحهما مولوداً. © ثم أراد ربك استدراجهما بأن حملت المرأة ،ثم ولدت. و حملوها بمولودها في أربعينه إلى ذاك لأبونا الشيخ. و صحبهم جمع غفير ممن من هب ودب من ذويهم و معهم القرابين و الذبائح. ∆ هناك تم استقبالهم بالحفاوة اللازمة حيث صرف الرجال إلى خلوة معزولة ، و أودعت الحريم ناحية الحرملك (التكية). قريباً من خلوة الفكي/ شعيبو و الذي استدعى (أم الوليد) ليعزم عليه.¶ و لدى دخولها عليه وهي (مربعنة) محننة و مكبرتة،و جاهزة للأكل ، إذا به يصرف الرضيع مع أحد خدامه، ليتفرغ هو لمخمخة فريسته التي جاءته تسعى بقدميها (تميرات فوق رأس فكي) حيث أمضى معها وقتاً أكثر من احتمال رضيعها لفراق ثدي أمه، و الذي جعل يطلق عويلاً تنامى إلى آذان أبيه بعيداً، و الذي جاءه هائماً يتحسس، ليجد الأم مرفوعة القدمين في عنان السماء ؛ و ذاك الخنزير البشري يفاخذها و ينهش في لحمها و شحمها الأبيضالمتوسط ؛ و يشرب من حليب و دم و ماء وجها و يرخي عمامة شرف عشيرتها الأقربين منهم و الأبعدين[email protected] و الذين بدورهم، لما رأوا انهيار ابنهم لهول ما شاهد بأم عينيه، أقفلو عائدين به أدراجهم و هو موثوق بالسلب كما عجل الذبيحة الهائج ، على أنه ممسوس بالجن، و الأظهى و أنر ، أنه بحاجة لجلسات علاج على يد نفس ذاك (الفكي) المفترس.فا شايف گيييف بالله ؟!!***(((+)))***

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 18-08-2017, 12:36 PM)
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18-08-2017, 09:31 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    {7}

    ® أخوانا ناس ود التهامي داقين جرس قالوا: ما شاء الله تبارك الله .. ياخ يا اخ سنمار براحة علينا شويه نحنا ناس عقاب عمر شويه شويه نزل البوستات عشان نقدر نقرأ و نرد على المواضيع الشي الحكاية شنو (انشريت كدي تقول بحر الدميرة)...؟! يا زول براه بالطريقة بتكسر مساعد الياي ..؟!
    @ قلنالو : هو بالله انت فضّل فيك موساعد يـاي شغال؟! ي جماعة الخير ، رسونا على بر ما تعملونا (اتجاه مشاكس). أنت ي ود التهامي شكلك لسة تحت تأثير صدمة(الگشة)، و أخونا / فيصل قصدي، عادل القاسم دايرنا نبحت للآخر لامن نجيب ضقلا يكركب؛ و ناس ماسكة الحنكول من النص زي أبو صديق و عصام التاني بتاع الفرص داك ؛ (و لا هو قرض , النظر مو مساعد) ديل عاملين خاينة خايفة. غايتو علا نخلي السيد الأدمن/عبد العظيم يحسما لينا.

    ∆ لكن يا ريت نواصل، لأنو البوست دا فعلاً فيه قدحة سياسة مبطنة بالدس.و لگن گمان موش بىا موشهاد، و العاقل من يتعظ من شيل التمساح ، و الجاهل من ينوم فوق قيفة الدميرة؟!!
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19-08-2017, 12:15 PM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    {8}
    ∆ أبو خالد، مصر يرجعنا تاني لدرامة ذاك السخل التعيس،
    في( ليلة القبض)؛ على تلك الولية الحيزبونة المتصابية.فقال: تصدق انا كنت متوقع سيناريو مختلف تماما، عن حبگتگ الدراميه أعلاه..طيب الحوجاج ديل بدل يرمو لعتود ده للصقور . ما كان يمخمخوهو براهون . يمكن لحمو ده يكون (محفز) لجو رومناسي يليق بموناسبة ليلة الصلح و( الصلح خير)؟!!!
    ® قلنالو: محفز وين يا جماعة، الله يهدانا و يهداكم ؛ و يجيب باقيكم، إن شاء الله. فيا بو خالد حت إت كمان يقولولك( عنبلوق)، تقول أحلبوه؟!!!
    © ياخوانا السخيل دا عازم عليه معراقي؛ فاهمين يعني إيه معراقي (دي من مصطلحات شيخ المطاميس ، أخونا / بشير ود التهامي في عنقريب زمن الجاهلية الأولى ب(الراكوبة)، رد الله غربتها، و أقال عثرتها). علا كدي خسمناك بالله كان ما ورويتنا سيناريوك المتوقع.أنا متأكد جدن ح يكون فعلن ، مختلف تماماً و (محفز ) لمزيد من الشمارات.

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 19-08-2017, 12:23 PM)
    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 19-08-2017, 12:24 PM)
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19-08-2017, 09:05 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    {9}
    *كتب أبو خالد يسجل إحصائية بالذين يشاهدون الموضوع الآن: 10 (1 من الأعضاء و 9 زائر) أبو خالد. و يدعي من باب التهگم و الحسادة إنو التسعة ديل هم أهل( العتود) الضحية؟!!

    ®قلنالو : لا ،لا و إتا الصادق ديل أهل العوض هعهع تعرف بحكاية زوار دي ذكرتني أطعم اتنين نفاجية أولاد لزينة/تنين و ود المطامير، في قروب آخر من غير ذكر أسماء. كنا مقومين ثورة كونية و عاملين سافوتة لأصحاب السمو طواقم الأدمن لأنهم كانو هاجرين المنتدى، و ما بنشافو علا فنة في السنة لإيقاد شموعه.حاجة كدا، متل كتل الكتيل و المشي في جنازتو). لدرجة كنا معتمدين في قراية بوستاتنا فقط على السادة/الزوار.

    @ فحتى ديل قامو شكوكنا فيهم حسداً كدا من عند أنفسهم. فمرقوهم لينا كلهم عفاريت من الجن: يعني أشباح بعاعيت وعناكب عملاقة . فكان عندي بوست في"بقايا عشق يُحْتَضَر
    في حطام إنسان" في بحر أيام قارينُّوفوق ال100,0000 واحد! فقلنالم معقول ياخ بس يكونو ديل كلهم سراي ليل و زوالات (أولاد أم بعلُّو) و (بنات إبليس)؟! أها عاد أكان كدي قول لي تاني لما أمشي أتاوق من دغش الرحمن ،يعني أصلي ما أقول "بسم الله" ولا كيفن عاد؟! يقوموا يشتتو عن بكرة أبيهم يخلو لي بوستي ضبانو يون! أها شايف بالله ، جنس كيف كيف؟!!
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20-08-2017, 12:22 PM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    (10) // مرافعين الفقرا حايمين بالنفافيج// @ عمومن،الواحد حاسِّي بأنو متقل عليكم، و الدنيا قبايل عيد .. علا عندي واحدة. بنصح أصحاب القلوب الرهيفة يقروها مغمدين و بعدين تحكمو براكم و تورونا الحاصل شنو؟! { ممكن برضو ندرحها تحت بند:( لكل ساقطة لاقطة، في هذا السياق} @ فاا دي واحدة أثناء ما هي خارجة لبعض حاجتها في الجَزُر المجاور مع قريبة لها سيراً على الأقدام ، قام لاقاهم ليك شاب مربوش كدا (شكلو النوع داك السايق العبط على الدروشة) سلم عليهم على عجالة و مشىو كأنه معرفة قديمة . أها واحدة فيهن عندها و جع كرعين ترا متل وجع أخوانا نس الكاشف و عشة الفلاتية ديل . @ فطوالى زولك نط سألها: "إنتي اللخت، مشيتك مالا كدا كدا و أنت لسة بنية حنكوشة حلاة الدنيا عليكي! ردت باستغراب أجي آآآ بنات أمي؟! لكن برضو ما حبت تحرجو و يا ليتها فعلت. قالت ليهو من و جع الكرعين يا ود العم! @ قال ليها أنا شيخ و د شيوخ يروبو الموية؛ و كمان بتاع علاج طبيعى و عندى جهاز طنين مغنطيسي بأشعة ليزر بشيل ليك أى دبس و لا نقرس . يعني تقدري توقلى عليَّا ، مدعم (الصلاح بالعلم بعدين جهازي دا أنا جاعلو سبيل لأمى و) أبوي بس بياضي الدايرو منك ماني طمعان في أي مقابل للعلاج خلاف دعواتك الصالحات ليهم. @ أها زولتك صنقعت و دنقرت فكرت في الموضوع و شاورت رفيقتها. ديك كمان ما قصرت لفحت الشمار و قالت ليها: "عاد كيفن ، ياخيتي، هو لو ماهو صحي مكاشفي و سرو باااتع ، أصلو ما كان عرفك من عرجت مشيتك؟!!؛ أنت يا فلانة فعلاً تعبانة. @ صاحبنا عرف السنارة غمزت شال نمرة التلفون و قال ليها وصفى لى البيت. و صفت ليه قام طيران بنمرة 5 قداما هوا وصل قبالا قال : ( أخير نضرب على الصفيح و هو حامي).صاحبنا دخل معاها ؛ و قال ليها: " طبعن جلسات العلاج دي لازم تكون فى جو خلوة هادية جداً و ما فيهو أي ضوضاء"(ما داير يقول رومانسي بالواضح) قالت ليه: حاضر يا ود الراجل (الليلة عاد ماني عارفة أجازيك بب شنو ، جايبك لي ربنا من السما. يلا طوالي قفلت التلفزيون؛ ثم غلقت الأبواب و كأنه فسرها ب (هيت لك) حسب قلبو المريض و دخل معاها فى غرفة معتمة إلا من نور أحمر خافت. يعني جو كان فول شاعري للطيش. و قام للتطمبجا زيادة قال: لازم يلحقوهم بي دعة زيت زيتون نخب أول معاه شوية حبة (بركة).كل دا لزوم التورية و الجناسات المعنوية ، لأغراض التمويه(لتهيئة مسرح العمليات وكدي)؛ و زولتك المسكينة فلعن لسة رايحة فيها؛سارقاها السكينة قامت نادت الشافعة: "يا بت خفي ناولينا الزيت داك و أمرقي من هنا سريع" . @ صاحبنا طوالى قام يحكى ليها و ينجر كطع أخدر ، و مكن ليبي تقيل: إنو سليل شيوخ أهل السلسلة، أولياء الله الصالحين و العارفين بالله و مشهودر ليهم هن قالو للشيء كون فيكون (من ناس أبوك العليش البقلبو ليك القطن عيش). و إنو "هسع هو ماجاب جهازو داك لأنو هسي عند واحد مكسح و أكيد ح نجيبو جلسة بكرة ، لكنه جاي (بجهاز تقليدي سحري و خطير جدن .فاا ما بتفرق . فخلينا هسي يلا نبداً (بالنيَّة) ساكت و بب بركت أبواتي الجميع ليهم بنادي. @ طبعاً صاحبنا كان يضمر في نفسه مأرباً آخر يكاد لا يخفى إلا على واحدة عبيطة و شبكتها طاشة متل أختنا الطيرة المطلشة دي . قال ليها كدي،أفتحي لي سدرك دا النعزم ليك فوفو . قالت ليه لكن صعب شديد يا شيخ إني أتكشف لراجل غريب و أنا ما ماخدة على كدا . ثم بعدين الوجع فى كرعىيني تحت/، مو هنا" قال ليها، يا ولية ، أنتى معمول ليك عمل بالسفلى عشان كده لازم أعمل ليك تعاويذ و حاجات كدا نطلّع بيها الطاقة السلبية . لكن نفسها كشت منو بالحاسة الساتة ساكت و بعد داك قامت سالتو: إنتا يا شيخنا قت لي قريت العلاج الطبيعى دا و ين؟ أها للتسود ختوتو وتغتس حجرو، جاوبا بكل سطحية قال ليها: فى مصر قالت ليه: وين فى مصر قال: فى (الزقزوق) قالت :" فى مصر مافى حاجة اسمها زقزوق، يمكن قصدك الزقازيق" و أنا زاتي قارية فيها. قال ليها بارتباك شديد من ذهب عقله:" ما هن كتار و دا واحد منهن" أها و تانى من حيسو فضل ينطط جاي و جاي ،يتلعثم و يطربق مو عارف يسو شنو و لا يتصرف معاها كيفن. قال ليها: يا بت الشيخ إتي عارفة، العمل المعمول ليك دا هو ذاتو الحاميك تتفاهمي زي الناس و لا تكوني متعاونة معاي". @ حتين زولتنا في النهاية خالس، ربنا ألهما و أسعفا ليك قبال وقوع الفاس في الرس و رجع ليها مخها من إجازة مفتوحة و عرفت ليك صاحبنا واحد من الذئاب البشرية المسعورة إياهم يجوبون الطرقات بحثاُ بعين لاقطة لكل فريسة ساقطة ، حتين قامت أخيراً رفعت البرطوش وطرتدو ليك طردة الكلب الأكل الدريش (أها ديل جنس محن آخر زمن، ا لبجن ضيفات) بالله موش يخلن الزول يقول:" يا ربي أنا وين "؟!!!.

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 20-08-2017, 12:23 PM)
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25-08-2017, 08:21 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    {23}
    ® الغش التجاري π√

    الشيخ عبد الحي يوسف حفظه الله، ممن يفيدني كثيرا الاستماع إليه، و أيضا الاستمتاع به، لكونه يجيد فن مزج أدبه الجم الرفيع بمسحة من المرح البديع. هگذا نحسبه و الله حسيبه.
    ¶ و من قفشاته حول مسألة أن التزوير و الغش التجاري صار داخلا حتى بين البصلة و قشرتها. فقال حتى في النساء ، تتزوج الواحدة منهن ، و ما أن تدخل بها : "تأتيك بالمگياج مثل البدر تبدو ..فإن نزعته و ذهبت (البدرات) عنها صبحت(عمي عبدو
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21-08-2017, 12:02 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)


    //نخاسة السحر الأسود//
    [@ (11)
    قُلْنَا إنَّ مِنْ أنْجَعِ العَوامِلِ المُسَاعِدةِ
    لرَواجِ نِخاسةِ الِّسحْرْ الأسْودِ، أن يَجدَ لَهُ
    مَرتعاً خِصْباً، فِي أحْضانِ بيئَةٍ مَوبُوءةٍ بالجَهْلِ
    الأعْمَى و بخاصًّةٍ ، بَيْنَ أوساط ضَحاياهُ ، و سَوادُها
    الأعْظمِ مِن شَوَارِدِ الجِنْسِ النَّاعِمِ ، و بوَجْهٍ أخَصَّ ، ليس
    فَقَطْ فِي أوْساطِ أوْلئِك البائعاتِ الهَوى في حاراتِ السُّقاةِ،
    و إنَّما بينَ أولئكَ اللاهِثاتِ وراء(الجَنَى) لَدى باعةِ الطَّيْرِ
    في سَمائهِ ، و الحُوتِفي مِياهِهِ، مِنْ السَّحرةِ من أهل
    الدجل و الشعوذة. والأَمْثِلةُ عَلى ذَلكَ إن تُعَدُّ
    بالكاد فقد يتعذر فلاربما يتعَذَّرُ حصاؤها.
    هذا ، فصبرٌ جميلٌ و الله المُسْتَعان
    عـــلى مـــــا يَصِفــــــــونَ.
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21-08-2017, 05:52 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    //الهبيكة غرقت//
    {12}

    # دا واحد مجنُون مَقَيدْ في مَسِيد الهِبِيْكَة
    .قام جاتْ واحدة من طالبات الذُّريةِ لَدى أَبُوي الشَّيْخ،لذي انزَوَى بِها في رُكْنٍ قَصِيٍّ ، من خَلْوَتِه (لُزوم الخُصوصيِّةِ التَّامة، وكدا)ِ مُتَجاهِلاً وُجودَ أخونا ذاك المُشَكْنِب ، و الذي يَبْدو أنه كان بالعَكْسِ، في كامِل قِواهُ العَقْلِية المُعْتَبَرَةِ شَرْعاً و قانوناً و لَكِنْ قالوا بَسْ:" شَقي الحالِ يَقَعُ في القَيْدِ". فالشَّاهِدُ أنَّهُ شاهَد بأمِّ عَيْنَيْهِ،َ سيدنا الفكي المفترس يفعل بتلك اليَمامَةِ،ما لا يسر عَدُوُّا و لا صَليحاً. مِمَّا دفعه لفُقْدانِ أَعْصابِه،ِ ليُطْلِقَ صَرْخَةً مُجَلْجِلةً و هو يَضْرِبُ كَفَّاً بِكَفٍّ:" و اللَّه عادْ أكان فَتَحْنا خَشُمْنا دا نضَمْنا يَقولوا عَلَيْنا مجانين ، و كان گنان انطمينا انطَمَيْنا سَكَتْنا ، أها الهِبَيْكَة غِرْقَتْ".باللَّه ماياها زاتا" شَرِّ البَلِيْلَةِ ما يُضْحِكُ
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22-08-2017, 07:04 AM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    // الحوار الغلب سيدو// (13) نفحاتي و لا (نفخات) أبواتك ي شيخ الشيخ.. كدي طالما الشيء بالشيء يذكر هاك الجاية دي ، و الغريق لسة قدام:_ بس قول ي لطيف،،، # و كَمان دي واحدة مِسْيكينةٌ ، جاتْ كايسةً الجَنا دَخَلَتْ على أبُوْي الشَّيْخِ في خَلّوَتِهِ المَعْزُولة بحيث لا ياتيها السادة الزوار من الجنس الخَشِن لا بين يديها و لا من خَلْفِها، فقط (جنس ناعم الأظافر) معليش. و لكن للموفارقة العجيبة إنو المرة ديك طلعَ الراجل إما داقِساً غشيماً سليمَ النَّوايا أو بَريئاً كبراءةَ الذِّئْبِ مِنْ دَمِ ابنِ يَعْقوب . حَيْثُ قد حاول ( يفَتَحَ لَيها الكِتابَ ) ، يَمِيناً و شِمالاً ، و لَمْ ُيوّفَّقْ في إيجادِ شَيْءٍ. غَيْرَ أنَّه غَفَلَ ، في الأثناء، عَنْ وُجودِ ذِئْبٍ بَشَرِيٍّ، مُتَمَثِّلاً في أحَدِ أبْنائِهِ، أوْ حِيْرَانِهِ المُقَرَّبين . جَالِساً يُرقِبُ المَوقِفَ عَنْ كَثَبٍ، تَحَسُّباً لِسُقُوطِ (كُلِّ فُوْلَةٍ مُسَوِّسَةٍ ) طافرةٍ في عبه. رأها الذئب البشريُّ الصغير تضرب كفاً بكفٍ المِسْكِينَة و هِيَ مَارِقةٌ مِنْ عِنْدَ شيخه أو بالأحرى كبيره الذي عَلِّمِهِ السِّحْرَ، جاية بِخُفَيْ حُنَيْنٍ، تَكْسو أَساريرِها علاامات انقكطاع العَشَم و خَيبَةُ الأَمَلِ اليباب، و الذي يبدو أنه سوف ينجح (الحُوارُالغَلَبْ سِيْدُو) في بَعْثِهِ في نَفْسِهَا مُجَدَُداً، بطِريقَةٍته الخاصة و الصاح (لقَضَاءِ الوَطَر)ٍ، كاسراً بذلك الدوش في يد شَيْخُهُ الغرقان. عمومن ، الشاهد إنو لدى عوْدَة تلك الجوارة بمولودها بَعْدَ تِسْعَةِ أشْهُرٍ و تِسْعَةِ أيَّامٍ حُسُومَاً، تحمله (مع بياض البشارة) لأ بوي عِرة المشايخ و الذي أمامَ اندهاشه مسْتَنْكِراً لحواره أنْ:" مَنْ أَيْنَ لَكَ بِهَذا يا بُنَيَّ , و قد فتشت لها اللوح ما بين دفتيه ؛ ولم أعثر لها على جينين؟! "فجاوَبَهُ ذاك الملعون قائِلاً"يا أَبِتوي الشيخ ، يضع سره في أ ضعف خلقه ؛ ثم ألَمْ تَسْمَعْ بِقَوْلِهِ تَعالى (فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ). يـــاخْ أنا فَتَّشْت الكِتابَ وَراكَ و لِقِيْتْ لَيْ شِوَيْــــفِع مَلْصُـــــوق في قعر آخر غلاف"، قُمْنا أدَيْناها ياهُ مبروك عليها أها شُفْتَ غايتو جنس كييييف بِاللَه؟!!!!! ودَّ الأًَصِيل

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 22-08-2017, 07:21 AM)
    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 22-08-2017, 11:28 AM)
    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 22-08-2017, 12:09 PM)
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22-08-2017, 11:37 AM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)


    // لكل فولة مدودة كيالٌ أعور//
    (حينما تتشابه الأبقار فتتشابك الأفكار)

    (14)
    #و لكل ساقطة لاقطة. و الطيور على أشكالها تقع!!![]

    []حشود من الأمثال الشعبية السائرة من هنا و هناك على
    هذه الشاكلة تتقافز إلى ذهني كلما مررت بموقف يجسدها تماماً.

    #خصوصاً إنو نحن بقى الرايح لينا في الموية كتير، ما يدي
    الدرب في زمانٍ تشابهت علينا فيه العجول و الأبقار فرحنا نفتح
    خشوم التماسيح , بحثاً عن لسان مسروق؛ ضبط لاحقاً بحوزة كلب يلهث.
    و حقيقة ضائعة في زحام المتناقضات. فكل ما يقال و يفتى به تجد أن له أذناً
    صاغية, تسمع و جهات مسؤولة و غير مسؤولة تنفذ و سلوك (دلدماسية)
    و غير دبلوماسية تنافح و تنبح كنبيح الكلب على ضنبه.
    []-------------(((())))-----------[]
    [] فكلما وجدت شيخاً متعصباً في فقهه,
    متشدداً متزمتا في رأيه, متجهماً , لا يفر بسمةً
    و لا يفك تكشيرة ؛ و حسبت أن لا حظ له من النساء.
    لكنني أفاجاً على العكس بأن لهذا الصنف بالذات منهن
    مثنى ، فثلاث و رباع . كما له مآرب أخرى في أخريات.
    و هناك وليان أمور متعلقون به و بأمثاله للنخاعات ؛
    و فتيات حالمات، و لشوشتهن غارقات ؛
    و أمهات لأكف الضراعة رافعات!!
    [](فيا لسبحان الله)
    []-------------(((()))-----------[]

    # قيل عنهم شباب متشبهين، يسبلون شعورهم
    إلى أنصاف ظهورهم ؛ و هم يُحَلَّونَ من أساور من ذهب
    و يلبسون ثياباً مًلُساً من سندس و إستبرق حتى( ضحك الشيب
    منهم و الشباب معاً) ، و لكنني أفاجأ بالفتيات يلاحقن أمثال هؤلاء
    في الطرقات؛ و يمشين وراءهم في دهاليز الأسواق و المولات؛
    ربما لقناعة لديهن بأن الطيور على أشكالها تقع! (فيا سبحان الله)
    []-----------((()))---------]
    # أما هذا ، فيقال عنه رجل فظً غليظ القلب مع النساء،
    بحيث لا يأبه بمن تنظر إلية و يمتهن من يتوددن إليه. فقلت
    في نفسي أناجيها :لا بد أن ينفضَّ سامرهن من حوله! لكنني
    كثيراً ما أفاجأ بأن كثيراتٍ هن من فهمن مبدأ قوامة
    (الرجال على النساء) بمعنى أن الكلب لا بد
    أن يريد خانقه (فيا لسبحان الله)
    []----------((()))--------[]
    # و هذا رجل مهمل لنفسه منهمك في جمع الدنيا،
    لمستقبل لا ناقة له فيه و لا بعير ؛ لكونه جمل شايل
    السُقىو عطشان. فهو فاقد الأهلية لأدني مقومات الجاذبية
    لدى أية أنثى ، اللهم عدا واحدة لعلها ترى فيه عصامياً،
    ثم تقرر العيش في كنفه، فقط بمنطق أن تنعم بخيره
    مع شريك آخر ، سواه! (فيا سبحان الله)
    []-------------((())))-----------[]
    #و هذا رجل هلهلي يرتعد خوفا من ظله
    فلا كلمة له بين أقرانه، يستحيي حين يجادل
    يتصبب عرقا حين يطالب . فقلت لن تقبل امرأةٌ
    برجلٍ طريرٍ و لكن إذا بمن يجدن فيه ضالتهن ،
    لا لكون في أثوابه أسدٌ هصور، و لكن لكي ت
    ؤول العصمة بيدها ليخلو لها الجو و تحيا
    حياتها حرةً فتبيض و تصفر !!
    [](فيا سبحان الله)
    []-------------(((())))-----------]
    []حتى إنني صرت ُمضطراً لمسايرة قولهم إن :
    لكل ساقطة لاقطة بمفهوم عصري متجدد جداً!! م
    ن هنا فلا بد لكل حالم أن يقيض له الله فتاة أحلامه
    إن عاجلاً أم آجلاً على بسط من حرير .
    (بمشيئة العلي القدير) .

    [] أنا لم أتبدل. كل ما في الأمر هنالك ،
    أنني ترفعت قليلا عن كثيرٍ .حين تبينت أ
    ن لا شيء يستحق عناء
    الانحناء تواضعا!!
    +++++(((((((()))))))+++++
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22-08-2017, 07:50 PM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    //(15)
    تطلب إذن أمها لممارسة الرذيلة//

    { بالله تاني شن فضل غير السجاير ؟!!}

    إن كان لا بد لي من إضافة نقطة صغيرة تحت نقطة
    بعد فواصل استفهامنا التي تعمدنا تركها فارهة حائرةبلا جواب فهنا دعوة عامة لقراءة واحدة من أغرب الحادثات في زمان العجائب! حيث طلبت فتاة يافعة لم ترَ من دنياها بعدُ شيئاً إلا( رأس ديك). قامت تطلب من أمها ذات نزوةٍ عارمةٍ أن تأذن لها بتجربة فعل فاحشة البغاء مع صديق حميمٍ لديها. و لكن الأم كانت عاقلة وقد عركتها التجارب. فلم ترغ و لم تزبد؛ بل بل فكرت ملياً بعد ابتلعت جرغةً ساخنةً من ريقها و قررت أن تأخذ صغيرتها بحكمة و موعظة حسنة . فقالت لبنتها: أمهلينى لبضعة أيام بشرط تنفيذ ما أطلبه منك و هو كالآتي:--
    #أن تذهبي أمام قصر السلطان
    و ترمى نفسك أمامه أثناء خروج موكبه
    كما لو كانت فاقدة للوعى و تنتظري
    لترَيْ ما سيحدث ، ثم تأتي لتحكي
    لأمك حبيتك شعورك آنذاك .

    #قبلت الفتاة التحدي و راحت لترمي نفسها
    أمام حصان الملك الذي ترجل و هُرِع نحوها
    عن جواده و أفاقها بنفسه ثم أمر
    بتوصيلها إلي بيت ذويها.

    #ثم طلبت الأم منها أن تفعل الشيء
    نفسه فى اليوم التالى ؛ ففعلت و لكن الملك
    تجاهلها هذه المرة و لم يلتفت إليها. و
    لكن و زيره هرول إليها و أفاقها
    ثم تركها لقائد الحرس.

    # و فى اليوم الثالث ألقت
    نفسها أمام الوزير فلم ينظر إليها؛
    و تلقاها قائد الحرس فأفاقها؛

    # ثم فى يومها الرابع أفاقها
    أحد الجنود لأن قائده لم
    يلقِ لها بالاً هذه المرة.

    #و فى يومٍ خامسٍ أفاقها أحد
    المارة من عامة الشعب.
    # و فى اليوم السادس لم يعرها
    الناس اهتماماً،بل أزاحوها بأرجلهم ع
    ن قارعة الطريق إلى جانب الرصيف
    ليفيقها أحد المتسولين هنالك.

    # ثم إلى أن جاء يومٌ سابعٌ
    حيث لم تجد إلا كلباً يلحس وجنتيها ب
    لسانه و يجرها بعيداً إلى حيث يحثو ع
    ليها التراب (لعله يحسبها جيفة رمة).

    #فقالت لها أمها: الآن حصحص الحق.
    إذن، هكذا يكون شأن و مآل من تسقط فى حضيض الرذيلة،يتناولها الشريف ثم يرفسهاجانباً لمن هو أدنى، لتظل تتقاذفها الأحضان من خسيس إلى أخس و ألعن. حتى تصبح يوماً سلعة رخيصة لكلاب السكك الضالة. مع ملاحظة أنها لن تعدم أبداً من سيتحرش بها على علاتها ؛ لكون لكل ساقطة لاقطة؛ و لكل فولة مسوسة مدودة كيال أعور و سيقبل بها!!
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25-08-2017, 07:05 AM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    (16)// حرامي بكيات//(آآآآآخر تقليعة!!!)*****(((((+)))))*****and كعادته جلس هذا الوجيه يستمع إلىنشرة الوفيات الصباحية ...هذا ويوارى الثرى بمقابر(أحمد شرفى) فى تمام الساعة العاشرة ويقام المأتم بمنزل الفقيد بالحارة الثامنة جوار مستشفى (النو) ... ما إن إستمع إلى هذا (الخبر) حتى قام بإغلاق الراديو وبدأ فى تجهيز نفسه للذهاب إلى العزاء .. قام بفتح الدولاب الخشبى القديم ... اخرج (جلابيةالمناسبات) السكروته و(العمة التوتال) والمركوب (النمر)..عند مدخل باب (المقابر) وجد كمية من العربات التى حضر بهاالمشيعون ، دلف إلى الداخل فوجد الجميع وهم يستعدون لأداء الصلاة على الميت فقام بإسباغالوضوء والتوجه إلى الصف الاول (خلف الإمام مباشرة) ثم ما أن إنتهت (الصلاة) حتى هب يمسك بركن من أركان (العنقريب)!كان البعض داخل المقبرة يقومون بتجهيزها عندما شمر (جلابيته) وربطا (فى نصو) ونزل يحفر مع (الحافرين) *****(((((+)))))*****و هو يقوم بتوجيههم:- وسع الحته دى شوية ... (غرق هنا ) (واسى) الحته دى! ما أن تم الدفن حتى قام بصوتجهورى يطلب الدعاء والفاتحة (حداشر) مرة لروح (المرحوم) .ثم أخذ يتلقى العزاء مع (المتلقين)...ما أن عاد المشيعون من المقابرحتى قام بإرسال أحد الصبية لإحضار (خرطوش) ثم شرع فى رش أرضالصيوان (والأراضى المجاورة) وكان بين الفينة والاخرى يضطر لوضع الخرطوش على الأرض مستقبلاً أرتال المعزين رافعاً معهم الفاتحة .*****(((((+)))))*****- إنتا الزول الطويل اللابس (السكروته) و(النضارة السودا)القاعد يرش ده مش (الحاج) ود عم المرحوم..- لا والله ما ظنيت ... الظاهر من أهل أمهم..وفى مكان آخر من الصيوان:- إنتا يا حاج أبراهيم دحين الزول الطويلالبشيلو معاهو الفاتحة اللابس العمة و(النضارة) ده ما منصور ود خالة المرحوم..- ما أظن والله يا حاج ... الشبه ده شبه اهل ابوهو..*****(((((+)))))*****بعد أن إنتهى من رش الصيوان إتجه نحو حفاظات الماءللتأكد من وجود الثلج ولما وجد انها لا تحتوى على ثلجبان عدم الرضا على وجهه و صاح فى أحد الصبية و هو يخرج (رزمة قروش) من جيبه:- تعال يا ود هنا ... شوف ليك (ركشة)أمشى بى سرعة جيب ليكا خمسة الواح تلج..*****(((((+)))))*****انتصف النهار وجاء وقت الغداء .. وقف يحث المعزين على الجلوس لتناوله:- يلا يا جماعه قربو على الصينية دى! ... لا .. لايمين تقوم تغسل إيدينك!ثم بعد أن يتأكد من أن الجميعحول الصينية قد أخذوا أماكنهم يرفع (راسو) فى عملية (مسح للصيوان) ثم يصيح بلهجة آمرة و هو يشير نحو مكان آخر فى الصيوان:- يا ولد ودى صينية لى (أعمامك)ديك هناك!بعد أن جلس الجميع (يأكلون) فى صمت أخذ يتجول بين (الصوانى)يتفقد (الناقص):- يا ولد جيب ليكا شوية رغيف هنا!- يا جماعة ناقصة ليكم حاجة؟- يا ولد جيب ليكا صحن (دمعة) للناس ديل..- يا ولد كلمم يجهزو الشاى..فى اللحظة التى تأكد فيهاتماما أن الجميع يتناولون الغداء (وما ناقصاهم حاجة) إتجه نحوه إبن المرحوم وهو يشير إلى أحدىالصوانى (الجات مؤخراً) ويقول له:- خلاص يا حاج الناس دى كووولهاقعدت يلا أقعد إتغدا بعد ده..- الغداء ملحوق النشوف الناس دى الناقصا شنو.*****(((((+)))))*****بعد إنتهاء (الغداء) إتجه (إبن المرحوم) نحو (غسالة الأيادى)فتبعه للتأكد من وجود (صابون للغسيل) أمام (الغسالات) ولما لم يجده أدخل يده فى جيبه واخرج ورقة(أم عشرين) وهتف فى أحد الصبية:- أمشى يا ولد جيب ليك خمسة صابونات (لوكس)..ثم أمسك بيد إبن المرحوم وإنتحى به جانباً:- إنتو ح تعملو (كشف) مش كده!لم ينتظر الإجابه فقام بتوجيه حديثه لأحد (الصبية):- خد يا ولد أمشى جيب خمسة صابونات لوكس و كراس و قلم!فى اليوم الثانى وبعد أن صلى الجميع (المغرب) وتم (فك الصيوان)جلس الجميع (كيمان) كيمان يتحدثون فى كل شئ ... *****(((((+)))))*****عم المساء و حان وقت العشاء ،فا قترب أصغر الأبناء :- قالو ليك يا عصام عاوزين حاجات العشاء.زيت و فول و جبنة و كبكبي لطعمية و رغيف و بيض و دقيق فيني سيجا و زادنا ناعم لعشا الضيوف الباقيينأدخل عصام يده فى جيبه فلم يجد سوى حفنة جنيهات قلال (ما بتجيب حاجة) فتشلأخوه التاني (هشام) حتو لقاه مرقمع شلة من أصحابة:- ناداوه . رضو قال: و الله انا ذاتىالقروش المعاى كملت .كدى شوف قروش (الكشف) شيل منهامشي حالك!- الزول (الماسك الكشف)ده من ساعة من التفريقة أنا ما شايفو . قامو يفتشوه بالله السما سعل منو الواط. معقول يكون عمك أتلحس و زاغ بى إيراد كشف الموجب؟! (طلع حرامي بكيات محترف!!)*****(((((+)))))*****أتاريه فى تلك اللحظة كان صاحبنا مستكيناً تماماً في داره و قد انكب يبل في أصبعو با لبزاغ و يحسب ربطة رزم القروشلرزق ذلك اليوم قبل أن يتوسد (الكراس) و اضعاً أمامه (الراديو) مستمعاً لنشرة الوفيات المسائيةممنياً نفسه الأمارة بالسوء (بضحية) تالية.*****(((((+)))))*****

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 25-08-2017, 07:06 AM)
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25-08-2017, 07:09 AM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    17)// أكبر و أسوأ ساقطة في يد ألعن لاقطة//
    ® بعد كل هذا العصف الذهني، أقول: لسنا بحاجة لمن يقرأنا فقط؛ و إنما لمن يقف قبالتنا، كمرآه صدق, أو كاميرا خفية، ليكشف (نومتنا) ، فيفضح دواخلنا ، كأدق ما تلمح خائنة أعيننا، و أخفى ما تكن صدورنا. ذلك أنني شخصيا بالأصل كاتب (أعمدة) من طراز منقرض السلالة. و جاء بي الدرب عابرا من هنا، و ربما متطفلا على موائدكم.

    @ على أن أبشع صورة مخزية لأسوأ(ساقطة) في يد ألعن و أخبث (لاقطة) وجدتها تتجسد عيانا بيانا في حالة ما يفترض أنها خير أمة أخرجت للناس. و لكنها تحارب مستميتة لتستأصل شأفة دينها ؛ و تسميه "إرهابا"، جنبا إلى جنب مع من سوف لن يرضوا عنها ، حتى تتبع ملتهم . فاللهم يا مثبت العقل و الدين لدرجة أن يخرج عليتا (النتن ياهو) ذات يوم في ثياب الواعزين ليخاطبنا بصيغة" أيتها الشعوب المسلمة الصديقة"، رجاء لا تآخذونا ، فنحن في أتون حربنا المشروعة من أجلالبقاء معگم، إنما نقتدي ببعض أنظمة الحگم الجاثمة على صدورگم. هذا علما بأنهم يساعدوننا بلا استثناء معنا گسمن على عسل فقط، مع فارق أن بعضهم يفعل ذلگ على عينگ يا تاجر. و البعص الآخر من تخت الطربيزة.فااا شايف گيييف باللهود الأصيل

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 25-08-2017, 06:32 PM)
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25-08-2017, 01:14 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    [}18{]
    طبعن ظاهرة همبتة الأتراح كما الأفراح
    بقت سبل أكل عيش بعرق جبين واستثمار
    ليه شنات و رنات . كلٌ على شاكلته؛ و لكل شيخ
    طريقته. فإذا أخونا حراني البگيات الفوق داگ عملا سرقة بحرفنة خرافية، فهناك ، أيثاومن يمارسونها مهنة ككلك المهن الشريفة و غير الشريفة بي قومة نفسا وردحيها و سكليها.

    *****(((((+)))))*****
    عمومن، الجاية دي من بريدي الخاص و ليست بالضرورة ملطوشة، و إن مررتم بها فربما تنسب لغيري أو لي تحت إحدى كنياتنا المنتشرة عبر الأسافير. أقول هذا تجلية لأية رواسب و عدولاً عن قرار سابق. علماً أن ثقافة الأدب الشعبي تلاقيط و ماعونها متل (قرعة الشحاد)،
    لو حكرت لغيرك ما و صلت إليك.
    *****(((((+)))))*****
    بعنــــــوان:(حنــان سكليــــب)
    و أخواتها ناس (عوضية ردحي)
    و ( هناية حي ووب) و هلم جرا.
    *****(((((+)))))*****
    طبعاً كنبذة خاطفة: ملاح كارجقل و بامية مفروكة(أم بقبق) و ريكة كسرة فتريتة و صحن سلطة و(ملاحة) ... ده كان الأكل فى بيوتات البكيات قبل أن يصبح البكاء مظهر فشخرة و برستيج خمسة نجوم. بعد أن اجتاح البلد (صوت جراد) منالمليارديرات الجدد. أصبحت تؤثر سلوكياً على بقية المطاحين حتى صار رفع (الفاتحة) هى الفرق الوحيد بين سرادق عزاء و هيصة فرح! في فراش الوجيه (حسن يورو) شرعت أسرته أبواب (الفيلا) ثمانية الفاخرة لأفواج المعزين، علاوة على صيوان ضخم نصب ليسد عينالشمش مزود بشبكة كوابل مهولة لأغراض الإضاءة الساطعة و التكييف (الهيف الساقط).
    ***************(((((+)))))*****************
    ¶ مع دنو ساعة الغداء گدا ، سادت حالة من الصمت الخاطف، تشب الهدوء الذي يسبق العاصفة ؛ لينتشر بعدها فتيان مهندمون بزي موحد يحملون (صوانى الأكل) النيكل الناصعة التى ترتاح بداخلها أطباق المشويات و المحمرات و گطعا الرغيف المنفخ متل( الجقور الميتة) بينما وضعت أمام كل صينية عدد من زجاجات المياه المعدنية السااااقطة . (بس نخرة كلب)!

    @ فى صايد الحريم بهناگ جلست سوسو (فى الأصل ست النفر حتي قبيل أن يصبح حسن يورو برجوازيةً صغيرةً و رقماً صعباً) جلست على سرير خشبى مستورد عليه ملاية قطيفة تتلقى التعازى من جاراتها و صويحباتها اللواتى جئن بكاملأطقم زينتهن(منگوتة من قعر الشنطة) ناقشات الحنة الما خمج ، التياب شيفون كشميري مطرز و الشباشب أبو كعب (بلية) و رقابهن ترزح بأطنان قلائد من آخر مهرجانات دبي للتسوق.
    *********(((((+)))))**********
    - اسمعيني يا دي ، كلمتي لينا (عوضية ردحى)؟ همست (سوسو) لجارتها و فردتها (نوسة)التي رمت رأسها بين منكبيهاكي تصغي جيداً و تجيب:
    - والله (عوضية ردحى) دى سامعة بقولو عملت ثنائي مع (هناية مدني) و سافرت ليها، بعدين ياختي دي عدادا أرقام فلكية، قمت مشيت ل(هاجر حى ووب) قالو ليا عندها إرتباط هجيج فى (الدوحة)، واحد من ناس الجالية مات هناك أها فى الأخير لميت في(حنان سكليب) لقيناها بايرة (ضبانا ينوني)مضيت العقد مع مدير أعمالا! وعربنتو ليك باتنين باكو مقدم.
    *****(((((+)))))*****
    - أها ، وشالت منك البيانات، لزوم الوصيف المجيه!
    - أديتا ليها كووولها.. المرحوم كان شغال شنو؟ و عندو كم عمارة؟ و قاعد يتبرع لى ياتو (نادي) و إشترى ليهم كم لاعب (نظام مسؤولية اجتماعية وكدي ) و (همرو) موديل كم , و موبايلو بلاك بيري لونو كيف؟ انتهت النسوة من تناول وجبة الغداء الفندقى ثم جيء لهن بالتحلية (كنافات و عين جمل وأم على) شئ باللوز و شيء بالجوز وشئ يالما بعرفو شنو داااك وبعد أن (ضربن) زحزحنكراسيهن (البامبو) وتحلقن كيمان للشمارات و هنيمسكن بثرامس مذهبة شاي و جبنة مدنكنلة تفوح بريحة البنالحبشي فائحة و (المستكا)..
    ****((((+))))***
    ∆ و فجأة دخلت إلى الصالون شابة (آخر شياكة)
    ذات مظهر يطابق كثيرا مظهر مغنيات زماننا هذا
    ترافها جوقة من ست(شيالات) من نفس الشاكلة
    يرتدين زياً موحداً وهن يرفعن أياديهن عالياً
    فى حركات بهلوانية و يصحن بصوت
    كالجرس يشق عنان السماء:--
    *****(((((+)))))*****
    - ووووب ووووب
    وووووووووووووو
    وووووووووووووووووب
    وووووووووووووووووووب.
    ثم تبدأ (حنان سكليب) فى السكلى
    و (الوصيف) وهن يرددن خلفها:
    - ووووب عليا والله ليا يا حسن يوروو
    يا البتدى البتدورو والما بتدورو- ووووب
    عليا والله يا صغير وجاهل يا
    البتجيب القروش بالساهل
    - يا ود امي.. هيء يء يء يء ..
    - الكورس وراها: وووب ...
    وووب..ووووووووب
    *****(((((+)))))*****
    - الليله يا حليلك يا زين الرجال
    ياملك الدولار يا البتستر الحال
    - الليله يا حليلك يا البتشيل من البنوك
    وتشتت قبال ما يلحقوك
    - يا ود أمي.. هيء يء يء يء ..
    ********(((((+)))))********
    - الكورس: وووب ... وووب ...ووووووووب
    - الليلة وينك إنتا يا الإسبليت هبوبك والهمر ركوبك
    - الليله وينك إنتا يا البنيت المقصورة وركبت النافورة
    - الليله وينك إنتا يا أب جيوب منفخة وأب عربية مصفحة
    - يا ود امي.. هيء يء يء يء ..
    ********(((((+)))))*******
    - الكورس: وووب ... وووب ...ووووووووب
    - يا حليلك الليله يا البتفك الصعيبة ويا البتسجل اللعيبة
    - يا حليلك الليله يا جوكى البنوك يا التهريبك بالسنبوك
    - يا ود امي.. هيء يء يء يء ..
    *******(((((+)))))*******
    - الكورس: وووب ... وووب ...ووووووووب
    ثم تعدل (حنان سكليب) توبا الشفون (الترانسبيرنت)
    الكان واقع وتنظر للكورس خلفها نظرة الفنان الداير يرمي
    (الكسرة) فيبدأن برفعن عقائرهن بالبكاء، يضربن بأرجلهن
    ليبدين زينتهن(ما خفي منها)وهن يطلمن الخدود
    ويشققن الجويب و يدعين بدعوى الجالية ..
    **********(((((+)))))**********
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25-08-2017, 05:18 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    {19}
    أم ريل فخر اانخيدب كتبت:الحاله : ام ريل غير متواجد حالياًتاريخ التسجيل: Jul 2010مرحب حبابك يا ود الأصيل،،،،،شايفاك منتشر في المنتدي ما شاء الله عليك بس هو سؤال واحد .. انت الكيبورد بتاعك دا ذي حقنا ولا فيهو ماسورة مكسورة؟!! منور والله..بس براحة علينا عشان المنتدي دا ح يتملي وانا مش جايبة العدة معاي/ولا هااااا؟!!٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪كتبت أبو صديق: و للا اهااا منورة يا اوم ريل، قولي ما شاء الله سنمار ده ود الحيشان التلاتة يعني لازم ينتشر و ينشطر وللا هاااا هاااا وللا هااا٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++))+٪٪٪٪٪٪٪٪والله ي بوصديق حيرتونا و النقة كترت. حتى من فردتيالجاي عشانو داق جرس قال:"شوية علينا"٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة/ أبو صديق مشاهدة المشاركةالعفو ود الأصيل ، ياخ أنا في صفكو بدافع عنك بكل ما أوتيت من قوي... إا نصر، و إما شهادة ، و گدي.٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪ حاشاك العيب، أبو الرجال. بل،أنا من أطلب عفوك و سماحك ي صاحبالسجن. و لكنني اتخذت منك نافذة على طريقة{ إياك أعني و اسمعي يا جارة} ؛ أو بالدارجي ي كداا{ الكلام ليك ي المشتح إضنيك}. و ذلك لإبداء عتابي؛ قبال يجينا الطمام فالضجر ، ثم الانصهار فالانفجار. و تبقى علينا حكاية {جزاء سنمار} زاتاتنويه و تگية خط/بالله الما فهمنا لسة، يرجع للبروفايل للاطلاع على كتلوجنا كاملا، كما تكرمبتسميته الأخ/ عصام فرص.

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 25-08-2017, 05:38 PM)
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25-08-2017, 05:41 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    (20) // غلتان المرحوم/ [][][][]مصائب قوم عند قوم فوائد؟!أم الأحرى:مراحيض قوم عند قوم فنادق؟!أبدأ سوانح اليوم بنادرة يُتندر بها البعض و يتخذونها فاكهة للمجالس عن مهنة الطب و الأطباء و التمرجية لكثرة أخطائهم و مفادها: أن رساماً اضطر من شدة الفلس ، لتبديل مهنته فجأة ذات يوم و أرتدى معطفاً أبيض و راح يمارس مهنة الطب و الجراحة؛© و عندما سُئل عن السبب ،أبطل عجب السائلين بقوله: حين كنت رساماً مغموراً و أخطئ بأدق الرتوش لم أكن لأسلم من نقد الناقدين على لسان كل من هب و دب و هم يبحلقون في لوحاتي و هي معروضة كالشمس في رابعة النهار، للما يشتري يتفرج . أي أن أخطائه كانت بارزة في لوحاته كأنياب الليث؛ أما الآن و قد صار طبيباً جراحاً يشار إليه بالبنان فأخطاؤه لم تعد تبدو للعيان، و إنما تُدفن مع المرحوم المريض و لا يراها أحد سوى ربك، من يعلم خائنة الأعين و ما تخفي (القبور)؛[] ما علينا /][][][][[][][] و برضــو مصرين نقــــــــــــــول أنو غـــــلــــتان المرحـــــــــوم[][][][][][][]

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 25-08-2017, 05:42 PM)
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25-08-2017, 07:13 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    ،(21)// ذر رماد السجاير على الدقون//
    حتى لا يقال: إننا قاعدين بالمرصاد بس للسحرة
    و الدجالين و المشعوذين براهم، و شايلين حسهم
    في الهينة و القاسية ، فليس وحدهم في قصف الاتهام،
    و لگم شقي الحال بيقع في القيد .
    [][][] فحتى في بلاد الغرب حيث لا عين تعلو على حاجب القضاء ،فهناك عدالة اجتماعية ناجزة بلا تعطيل أو (مخارج تحليل) و لا هم يحزنون، و إنما تطبيق صارم لمبدأ التأمين الصحي، تنشط و تكثر الدعاوى التي يقيمها الناس ضد صناعة الأدوية؛ لذا تقوم الشركات بتأمين نفسها قانونياً و تكثر من كتابة الإرشادات و التحذيرات من باب(نباح الكلب حرصاً على ضنبو) بهدف الاحتماء من أي دعاوى قضائية محتملة ممن تسول لهم أنفسهم تعاطي أية وصفة دوائية؛ و ليس بدوافع القلق على صحة متعاطي الدواء و إرشادهم وتوعيتهم كما ينبغي أو يفترض. و تلك التحذيرات تذكر (مع الفارق) بحملات توعوية ظلت هيئة الصحة العالمية تشنها عبر السنين و بلا أدنى جدوى ضد التدخين، حتى صارت أشبه ما تكون بذر رماد السجاير على الدقون؛ و لكن لا حراك لمن تناجي!![]
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25-08-2017, 08:06 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    {22}قتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة/ Abdelazim مشاهدة المشاركةيا حليل اهلنا في السودان يموتو ساااي و السبب بلا شك الادوية المضروبة؟!!!٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪ي عبدو أولن صباح الخير و عيد المرارة بالشربوت من هسي مبارك(و ليس مبروك) عليكم. لأنن ناس اللغة أخيرن نبهونا لي إنو مبروك عليك يعني:(باركين عليك الليلة يا نعومة). لإنو نحنا فعلا أمة مبروك علينا من زمااان. علا لاكين مافي راجلن بقدر يقول(البعلة) و ليست البغلة في الإبريق.*****(((((+)))))***** دي أولن ؛ و تانياً إنو ياريت الحكاية لو كان
    واقفة بس على ( شعوذة ةد ولا أدوية ، بل أودية بحالها مضروبة). ياخ الحكاية في أوكلوه و اشربوه زاتا بقت ملوثة بالخريات و لحم الحمير.طبعن ، موش بس في مصر القريبة الجابت خبرا قناة الجزيرة. لكن ما خفي عندنا أعظم . علا بس دايمن شينتنا مدسوسة، حيث لا تُسمَّى الاشياء بمسمياتها. و مال ي شيخنا ناس (أم جررو و الكوليرت)الضاربة أطنابا في ولاية سنار دي و مسمينها مجرد(شوية التهابات مائية) نفس الشيء متل ما قلنا قبال كدي في سافوتة تانية بعنوان:(برج التيران و العذارى: إنو انتاج الرهبان و الراهبات في مدينة الفاتكان (الفاضلة)معروف جاي من وين نحنا (مايقوماتنا) دي عارفنها قاعدة تعبي شُفَّع من (الكوش) ؛ لكن ما ليهم معروف أبهاتم ، و لا أمهات؟! هل بس ياهن ستات الشاي مع المكوجية البنغال, و لا ربات الخدور البواكي مع ناس (سيد اللبن جا يا نفيسة و أداني قرشين تعريفة)، نحن طُرُش في زفة غايتو بس ربك يجبو قوي*****(((((+)))))*****

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 25-08-2017, 08:27 PM)
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25-08-2017, 08:34 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    {24}سمح ي عظمة إتا في دي و لا كمانواحدة جكسوية قالو ماشة منطبقة في صوفاق فارس أحلاما، في جو خريفي بديع. و الغيمة شايلاً، و فجأة گدا المطرة بدت تصب و قالت كدي عاد (ماصت ليگ) البودرة. فزولك اتلفت لزولتو مالقاها لامن انخلع أو هگذا خيل إليه، بل ، هو بالأحرى إنو لقاها منشحطة جنبو و أي حاجة؛ علا بس بلون بشرة و خلقة مختلفة تماما عما كان قبل ثوان معدودات {جلحات عوراض و جنس شنا تگطع الخميرة} . فسرعان ما نسىي الرومانسيات و قاللها: يا خلف الله ياخوي، جيب سفة"و الخوف گنان تكون فعلن ادتو يسف يا عمك.

    ¶ دي ذكرتني بقصة البت ديگ القفلت تلفونا ببصمة الوش و هي مارقة ، غشت بتاع الگنتين جلطت ليها مسحة مگياج (قدر ظروفگ).و لامن جات بالليل تفتح شاشة التلفونحلف بالتگطعو و بي دينو بو ايمانو ما يفتح.(گأنو بقول ليها بلسان حاله: أولن شيلي القناع التنگري العلي خلقتگ دا ، عشان نعرفک. و فعلن لامن البت قامت نص الليل ، عملت اللازم و سلخت طبقة المكياج العازلة ، حتين انقشعت العتمة و قدرت تفتح تلفونا .
    فاااا بالله سايف گيييييف؟!!!

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 26-08-2017, 01:36 PM)
    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 26-08-2017, 10:16 PM)
    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 26-08-2017, 10:20 PM)
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26-08-2017, 02:36 PM

دفع الله ود الأصيل
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تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    {25}
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abdelazim
    بالله لو سمحت ما تتكلم في السياسة بي تحت تحت
    .٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
    # ي عظمة بالله بطل جبانة ما تخليگ واحد رعديد ، .ثم ياخي عيبا لي ،
    مالا السياسة ، صحيح هي شر لا بد في المية منو . علا لكن ، نحمد الله
    ونگون من علادو الشاگرين بلدنا تتنشق نسايم الحرياتالأربع، و الحرية مشروب
    شدت مو عزيز و غالي علينا هديگ ليها معبنها في قزايز و مصمتنها ليك بي فُلَّة
    لزوم منع الكبت والفوران . ياخ لدرجة للمفارقة ، عاملينمنها كوبري يدردقك
    مباشرة إلى منطقة السجانة. إذن، أحسن لك تبتسم؛ فأنت على مشارف
    و احدة من أتعس جمهوريات الموز الكضبن كــــــاضب.
    بلد أصلن ما مفهومة ماشة مقلبة على وين.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت
    بواسطة Abdelazim مشاهدة المشاركة
    مااااا بستسيقا ياخي السياسة دي .
    .٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
    # تعال هنا، موش على كيفك؛ و سيك سيك معلق فيك.
    شوف آللخو ، لامن تشتري جريدتك الصباح من أقرب كشك،
    نان و تيب دا شنو ، ماياه دي ظاطو سياسة!؟ و برضو لامن تركب
    دحشك المكادي تندَلَّا بو التحتانية تجيبلك علوق برسيم و تجي طالعبو
    بنمرة خمسة عشان تسيسو أها دا شنو برضو ما سياسة؟! و حتى لامن
    عز الدين الدِّحَيْش ظاطو يقوم (يحرن) بك طَّب ، متل حومار الشيخ ويقيف
    في نص العقبة، ويحلف بي التكطعو تاني ما يخت كُدُر فوق كُدُر نان دا شنو ،
    موش كأنو قاعد يمارس في حقو الديمغراطيفي التعبير عن حالة(عصيانه)
    المدني ( و لو بالنظر) على طريقته الخاصة؟! فالسياسة هي هيبس في
    ناس قاعد يمارسوها بطريقةدبلوماسية و ناس ب(دلدومامسية).
    فإنتا من ياتــو فريـــق حــدد موقفك بالله و خلصنا!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت
    بواسطة Abdelazim مشاهدة المشاركة
    - عصيان منو يا زول هوي ـ أعدل كلامك أحسن لك ،
    لا تودينا في داهية تسو فينا البقت على و د اأبنعوف!!؟
    .٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
    أيوااا ، بقا عرفتك ، إتا بقا طالع من جماعة العصيان
    بالنسيان موشو لا نا غلتان يا ما تخلني أقولك:رد يا جبان.

    اقتباس المشاركة الأصلية
    كتبت بواسطة Abdelazim
    - غايتو يا دفع الله الكضب دا بقي تخصص
    جماعتنا البهناك دييييك تخريمة: انت يا فـردة
    البوستن دا سياسي؟
    .٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
    # عبودي يا فردة ، إتا ياخي متين بتتعلم من الأيام
    و تقرأ ما بين السطور، على قولة ود التهامي ياح ليلو؟!
    فياخ دا وكتو عشان تسعلني سوعال بايخ و مفخخ زي دا؟!
    و الناس على داب وردة رجوع إلى ربوع البلاد أفواجاً؟! و كمان
    برضو ماك سامع بإنوالجماعة ديل قالو أنشؤولم محاكم (تفتيش) و أجهزة
    أمنية خسوسن للتقصي و التحري في جرائم المعلوماتية لمعاقبة أمثالك
    من الناس البروجو للأو شاعات المغرضة. فياخي انطم ، و لا تقعد
    تبحت و تتراجف كدي لامن توهقنا معاك. هو يعني إتا شايف
    العوينات الحُمًر ديل ، قايلا دي فراسة و لا شنو ، دا بس
    من بققان (البقنية) قال بوستن سياسي قال!!يا بقادي
    لي غادي! فتحين أول شيظء ما قلتو نوبة!؟
    أرقد آ عيـــــش أنا جـــــرابك.

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 26-08-2017, 10:03 PM)
    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 26-08-2017, 10:09 PM)
    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 26-08-2017, 10:22 PM)
    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 27-08-2017, 08:06 AM)
    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 27-08-2017, 08:11 AM)
    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 28-08-2017, 11:05 AM)
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27-08-2017, 11:55 AM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    (26)
    منعول أبو السياسة على أبو أهلها!!!
    تشكرات و احترامات لك مدد بلا عدد لكل ذوي الأحلام والنهى ..
    و لكن ما عساكم أن تقولوا في فتنٍ كقطع الليل الأسود ، يضائل بعضها بعضاً
    و كلها تطل علينا برأسها من تحت عباءة السياسة منعول أبو السياسة و أهلها...فما أن يدعي
    أحدهم أمامك بأنه من المبعدين عن السياسة.. فاعلم أنه قد كذبك و هو صدوق . فلعل عدم شراء
    بعضنا جريدةً في حياته هو من صميم تعاطي هذا الأفيون المسمى جُزافاً بالسياسة ..فانتبه ياخي لكلامك! حين
    تفكه على عواهنه. شخصياً، لا أعرف من الذي قال لعن الله السياسة. و لكنني أعرف ألا بد منها، لأن السياسة هي فن
    أصيل و له أهله، .و هي قد تُعْنَى بإدارة شؤون بني البشر و تدعيم علاقات الإنساينة و عن مصالح الأمم ؛هذا عند الأمم
    المتحضرة بطبيعة الحال). و أما عندنا نحن فحدث ولا حرج ..هي مشتقة ممن ساس يسوس الحمير و البغال ( يريد ترويضها)
    و ما دامت هناك سياسة فهناك ساسة و سياسيون أو مشتغلون بالسياسة و هناك سلطة و هناك صيغ فكرية و اجتماعية واقتصادية
    لإدارة شؤون المجتمعات والدول والعالم كله، والسياسة علم له قواعد و فن له ادواته وآلياته يجري تطبيقها على العلاقات الإنسانية.
    و من السياسة أن تقول ما لا تحب و أن تحب ما لا تقول.. و في السياسة أيضاً أن تقول: "لا" عندما تريد أن تقول "نعم" و أن تقول "نعم"
    عندما تريد أن تقول ربما "لا" أو أي شيء آخر. و في السياسة نجد و جوهاً ضاحكة مستبشرة جداً، بينما ترهقها قَتَرةٌ،أو هكذا تبدو صوراً
    لعظامٍ نَخِرةٍ لأصحاب الجلالاتالجليلة و الفخمات الفخيمة والسموات العالية الرفيعة على أغلفة المجلات العالمية. والله وحده يعلم خائنة
    الأعين و ماتخفي الصدور . و لكنالسياسة هي أن تكون في آن ناعماً كالسيف بينما أنت خشناً كرغيف العيش وأن تحتمل ما لا طاقة
    لك به و لا للجبال بحمله، بينما تبدو باسماً كرأس النجيفة أو داعية لإسعاد الآخرين!و الإنسان حيوان سياسي. عبارة قالها من 25
    قرناً أبو الفلاسفة أرسطو ،و هو يقصد أن الفرق بينالإنسان والحيوان ، ذلك بأن الإنسان سياسي أي أنه يتحكم في رغباته
    وقضاء حاجاته الطبيعية وله ا لقدرة على اظهارها ما ظهر منها أو أخفاء ما خفي وهو أعظم بإعمال العقل، و أن
    الإنسان لا يستطيع أن يتحرك إلا بنظام و في ظل نظام.و ضحكالزعماء وسعادتهم الغامرة التي نراهافي تلك
    الصور ليست سوى لقطة واحدة خادعة لعدسات التلفزةأي مواجهة مئات الملايين منسُذَّج العالم من وراء
    تلك الكاميرات العبيطة أي مئات الملايين من المشتغلين بالسياسة والذين علقوا آمال البشرية عليهم لعل
    وعسى، أي لعل أن يكون هناك حل وعسى أن يعم الأمن والسلم الدوليين.. وهكذا....ولكن انظر إلى
    هؤلاءالزعماء و قد جلسوا كل واحد بمفرده أو جلس مع وفده الرسمي ثم التقطت له صورة
    بكاميرا خفية و دون أن يدري بك: سوف ترى بأنه وكأن جبل أحد سقط سهواً فوق
    رأس أي حاكم مسؤول عن مصير شعب ومرهون بذمته قدر أمة
    ألا لعن الله السياسة ولكنها من الحياة:والحياة شر لا بد منه!
    بوركتم ودام الود بيننا.......
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28-08-2017, 09:36 AM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    (27)
    مساك الله أخوي الياقوت وصبحگ بگل أماسيو صباحات
    رابحات ،و بگل خير نافحات. و أما نقول شنو دي ،فمتروگة
    لمدى خصوبة الخيال؛ بس أوووووعكون من تقيل المحلب
    ما عاويزين نقول: (الكريستال).

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة /Abdelazim
    - ياخي ما قلتا لينا الياقوت عبدالعظيم دا يطلع منو ولا مني؟!!
    أوعة بس كمان يكو ن ولدي و ناسيه.
    **********(((+++)))**********
    # لا يا عظمة ياخي بطل سوء النية، دا واحد غلبان زي حلاتي كدا،
    إتلاقينا أمس ذات زنقة في مدافرة المواصالت في ميدان جاكسون .
    و يلا فقمنا رمينا ليك هم المتعوس على جتة خايب الرجا و بالعكس؛
    و قعدنا كدا نطق حنك لامن نسينا روحنا ظاطو نحن وين أها فيها
    حاجة دي يا باش محقق، حنكم شمارات بس. بعدين ياخي هي الدنيا
    شن فيها برا قهة و شر البليلة ما يُضْحِك و ترا آخرا كوم تراب؟!
    **********(((+++)))**********

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة/ Abdelazim
    - ياخي ، قصة موقف جاكسون دي مااااا ريحتني .
    ما موقتنعـبها عندك مانع ؟!!!
    **********(((+++)))**********
    # يعني ، شنو المو عاجبك فيها موغف جاكسون
    كدي ورينا موغفك منها، و الرجال زي قا لو:(مواغفُن).
    خلاس نشوف عمك اللمبي، يرجعالينا ميدان الأمم
    الموتحدة و كدي.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. سيف الاسلام.
    - ياخي الشيبة دا بقي مزعج. عامل ليك سافوتة ي ودَّ الأصيل؟!!
    **********(((+++)))**********
    # ي ديك/تتور، ياخي هو لو شيب بخت مالو علا يكون .
    عاد الفي قلبو أبو الحرقص برايو بيرقص.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abdelazim .
    الموشكلة انو مو قاصد شيب الراص .
    **********(((+++)))**********
    # لاااااااءا، عاد بقا كان كدي بقول: يا بقادي لي غادي
    من الأحراش الضيقة دي نقوم نعتر لينا في (دعت) تحين بتعرف
    (الدعت) آجنا؟!بالموناسبة، و الله قصد يشريف جددددن جدن!!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abdelazim
    - غياتو بعـرف الدرت الدعت دا ما سمعتبو
    عمومن ، و لو إني موقتنع بنسبة لا بد و لازم في المية،
    إنك لاك عارف الدرت و لا (ال؟رط)، علا برضو ح نجيب
    سبورة و طباشير نشرح ليك الدعت و أمرنا لله. بس دي أخر
    مرة . فالدعت هو : أي نوع من الهــوام الضــــارة، كالدبايب
    و العقارب و الكَرَبَة و أبو القونفت وخلافو. فاهم ي حنكوش
    الغفلة ، و لكنك الظاهر، متنكر في جولباب قروي درويش ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيان.
    - يا ودَّ الأصيل ، عظمة دا ود خرطوم الدحش لقاو وين عشان
    يندلابو التحتانية و الا يطلعبو بنمرة خمسة.
    **********(((+++)))**********
    # خرتوم شنو حت إتا يا حفيان كمان، نعللو بس آجنا
    محل أبو كبير بنوم ، و التيارة بقوم و الفطور هلاوة لگوم . ي زول
    إتا برضو مصدق بوبار الوهم دا . الزول دا وين شاف الولاية ، عامل
    راسو المقودس دا متل سرج العجلة. غايتو علا يگون جايبو قطر (كريمي)
    دغش, و ماخدلو سندة في (شندا). عمومن هو قال من أولاد الصافية و لا وين
    ماني خابرو ، عيال المصارين البيض. لا خلاااس ي ع ز الدين الصبابي !!
    علا لاكين انا شاكِّي في كلامو قلبن و قالبن و ظاهرن وباطنان ، يعني
    (بابو هانكلي) الراجل دا ممكن يكون من ام صفقا عراض.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة
    Abdelazim انا من الخرطوووووم يا وهم .
    - أم صفقن عوراض في عينك . ثم ، هو ذااااتو
    شندي دي محطة مي سندة آ البوم .
    **********(((+++)))**********
    # أولن ، سامع اللخدر، الخرتوم دي بلد الهمل آبوضراع
    فتحين ،في زولن ود ناس بتسمابا ، آ للخدر؟!! تثاني جاجة،
    زكرتني ياخ ود مدني و ناس بركات ، نسابة ود التهامي ربنا (يردو لي
    غربتو من كتاحة عوصار الوطن إلى مجاهل الغربة). عندنا هناك حي عريق
    جدن جدن هناك اسمو (شندي فوق)،ساكن فيو صديقنا اللدود أحمد الجعلي. فمرة
    قلتلو:يعني يا أولاد دا جعل الفي الصلاة دي بينين، خليتوناس تمساح الكرد ،
    و جيتو تزاحمونا و نتحكرولنافي نص بلدنا و تسموها شندي و كمان
    ترفعولا القزاز فوق؟!! و الله دي ياها ظاطا جدادةالخلا الأول ما
    جات داخلة على جدادة البيت قالت يطلبولا بتزة و يركبولا
    موبايلا في الشاحن. فشايف كيف بالله؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abdelazim
    - التحتانية انا ذااااتو خليتا ليك الحفيان ، آ البوم ؟!!!
    **********(((+++)))**********
    التحتانية دي عندكن غادي نحنا عندنا البلدات و النجاض
    تحين آجنا سمعتا بي راحة بخيت في النجاض؟! خلاس
    يلا تعالو نعمل نظام تلاقح ثقافييا حاجة حِتِّي لينا كاروشة..
    أدونا فُنْدُكُّمْ ندق و نديكم.. و كان أبيتوا تدونا..إن شاء
    الله الكاروشة التَّمْسِكُّم.. و يا حاجة
    طوّليهو الجبون دااا ياحاجة
    قصّريهو الجبون داا!!
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29-08-2017, 06:36 AM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    (28)
    المشاركة الأصلية كتبت تبواسطة /
    الحفيان هو قال من اولاد الصافية اولاد
    المصارين البيض لكن انا أشك في كلامو
    الراجل دا ممكن يكون من ام صفقا عراض

    ههههههاااااااي يا حفيان ،عاد ليك عليَّ
    كان ما نعلتناك في العيد الجايب الناس لينا دا
    وما جابك إن شاء الله شدة زنوبة تموت تخلي)
    علا بالموناسبة أم صفقن عوراض دي بتاعة أخونا
    بشير ود التهامي يا حليلو و مسميها أم طرقن عوراض
    النعمنو عاد جنو بس (طرق و شيط كِسرة). ما طبعن لازم ،
    عشان مناسبنا بجاي من أهل العوض ومن ناسب قوماً يا
    صار منهم و يا فر منهم و هو صار مننا وفينا. ياخ
    لدرجة قاعد بنقولل:(بشير أب قرنن شوكة
    .. إيدو في الأكل وعينو في الدوكة).أها نرجع لحنكوش
    الغفلة المتنكر دا. بس بالموناسبة تطول لي بالك شوية،
    و إتا صايم العشرة أحكي ليك دراما عن النوع المقلفصعلى
    الفاضي دا و عامل لينا فيها ود ذوات. فدي كانت عملية نصب على
    تكاسة من عرب العسيلات مقطتطفة من محن العزابة!! غايتو ، جنس
    شلاقة!!فمطلوب من الجميع تزويدنا بحكاوي عن شلاقات و نوادر ولطائف
    وخفائف عن حياة العزابة في هذه الدنيا. حتى نستفيد و نأخذ العظات و العبر،
    و أيضاُ حتى نضحك و نمتع نفوسنا بالدهشة و الروعة والابداع.. وهاكم مني
    واحدة كضربة بداية، باعتبار أن البسوي اسم لازم يضوقو أول زول:-
    كنا عزابة و معانا تكاسة من عرب العسيلات كانو ساكنين بحري
    حلة حمد تحت حديقة البلدية (فندق قصر لصداقة). ففي ذات مرة
    كان ـ أب عاج الرئيس جعفر نميري جاتو صحوة ضمير، قام عمل لو نظام
    عفو عام فك سجانء ا لرأي من نزلاء كوبر. لكن الظاهر السجانين غلتو قامو فكوهم
    دون فرز ليخرج كل من هب ودب عن بكرة أبيهم ، فمهم و احد سوابق كتال كتلة، قام
    طوالي مشى استلم عدتو وهدوم الشغل.. يا زول بدلة و كرفتة والذي منو آخر قشرة، ثم انطلق
    بشارع البلدية ناحية قصر الصداقة ..لف جا جاي.. و كت ما لقا أية ضحية و هو يتسكع في أزقة ا
    لحي الفقير لما ليه في اتنين من التكاسة الغلابة ديل.. قال ما برجع قمحان فطوالي لفق قصتو المثيرة.
    عمل فيها خبير موارد بشرية و هسي مندتب من شركة توريد للسعودية.. جاي من هاك في مأموية
    مستعجلة عايز سواقيين و حرفيين .. طوالي ساقوه جري على البيت.. فيهم واحد فراعي مرطب
    شوية أخونا النصاب خاف منو يكشف نومتو فركز عليه بالأسئلة بتعرف عوض إبراهيم عوض؟
    كيف ياخ ، جداً!!.. طيب معاكم عمر الجزلي و سهام العمرابي ..؟ ياخ الجزلي دا بالذات
    فردتي و بقية الجماعة ديل كلهم شلتنا عدييييييل كدا في الجامعة كيف ياخ! دا كلامك؟!
    المهم أخونا لقط الفيها النصيب من هؤلاء العبطاء .. و بعد داك قام شحنهم ليك في أتنين من
    تكاسيهم و الباقين لمن أجرو ليهم دفار عايز يطفشم و يزوغ.. و احدين قال ليهم طبعاً بيتنا في الصبابي
    ولا الصافية مش فاكر ، المهم بعد طرمبة صلاح ابن البادية طوالي ، و بعدها بشويييية بجيك بيت كابلي
    قداموشدرة دقن الباشة تحتها مزيرة سبيل. أها انتو بس أرجونا هناك نمشي نظبط التاشيرات و نجيكم
    فلللي..وانطلق بالباقيين .. مرقو بجوار سيمنا حلفاية في الأملاك و قطعو بكبري النقل الميكانكي
    و بهناك بين جامعة الخرتوم و البركس ، فلما جو مقابلين بوابة النشاط , و الداون تاون قام
    النصاب قال لعمك بتاع التاكسي. لو سمحت يا حاج ، بس تديني عشرة دقايق بالكتير،
    أسلم على البروف/ محمد هاشم عوض دا. دي فرصة ما ح تتعوض بس ح
    أمرق ليكم هوا..أها من حيسو داك و اتلحس.. تاني لا يوم الليلة دي.
    و جماعتك العسيلاتية لا هو لا الجوازات.. صنقرو كل واحد
    يحمر للتاني.. لمان ريقم خلاس نشف شتتو..راجعين
    لجماعة كابلي ديلك لقوهم ملطوعين يشربو
    ما إروو لمان نشفو المزيرة.
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14-03-2018, 06:44 PM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 1079

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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

    (29)
    ® وجب التنويه ، بعد گل هذا العصف ،
    إلى أننا قد بذلنا قصاري جهد المقل في سبيل
    نسج هذه { الأحاجي} بواقعية فائقة ، على غرار
    القصة القصيرة أو متناهية القصر أحيانا ، و التي
    قد يسهل إسقاطها بگل عفوية گلسان حال لتبيان
    عنصر المفارقة، و گتجسبد لتناقضات أمرنا الواقع ؛
    و يمكن بالتالي ، تناولها گنوع من رغيف العيش الحار
    من نارو {جاهز للقروض على الناشف} ؛ بخلاف الرواية
    متگاملة الأضلاع و منفرجة الزوايا و گاملة الدسم ،
    و التي تتطلب حبگا دراميا لفصولها، و بناء هرميا
    لشخوصها و لتهيئة الأجواء المحيطة بمدارات
    أحداثها. و تلگ عناصر عادة ما تگون
    مبنية سلفا و متداعية تلقائيا ، في
    حالة تأليف القصة القصيرة.
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