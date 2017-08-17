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فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
[}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع الله ود الأصيل
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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{2}
طيب ، و العتود المسكين دا ذنبو شنو يدفع حياتو تمن
حماقة الراجل و حرمه المصون؟!! طبعن لو جينا نطرح
سؤالا وجيها و منطقيا ، عن درامة العتود دا يا جماعة،
فهي نفس مأساة دبيب (ثعبان) كان لابد تحت سرير
غرفة العمليات،/ فلما نشب خلاف حاد بين شريكي
الحياة، لم يجد البعل عصا ليؤدب بها بغلته، سوى ما
اعتقدأنه كرباجاً(فخطفه ليجلدها به. و لما تبين له
أنه دبيب، سقط في يده ؛ و بقى في حيص بيص.
© كان ذلك في مدينة الضباب/لندن، أو مدرنة النور/
باريس مثلا، حيث توجد هناگ مؤسسات رسمية و
منظمات مجتمع مدني ناشطة جدن و تُعْنَى إلى حد
گبير بحقوق الحيوان ، فضلا، بطبيعة الحال، عن بني
الإنسان ؛ و جاهزة لتبارى دبيب الجعرانة السوداء فوق
الصخرة الصماء ، لگي تحمي أية حشرة تتعرض لانتهاك
أي من حقوهها (الدستورية).
@ فإذا بفرقة تدخل سريع ، تهرع إلى مگان الحادث ،
ليس فقط ، لإنقاذ تلگ اليمامة من براثن وحشها الكاسر،
بقدرما اهتموا بالتطمان على( سوط العنج ) ذاگ الذي
انجلدت به، ألا يكون قد حدث له مكروه ، لا سمح الله.
∆ و طبعن متل گلام الحنگشة الفارغ) دا لو في
ربوع جمهورايات موزنا الگضبن گاضب ، فيبقى
قابلني في الطراوة,,,,
[][][]
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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!!
٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪(((+3+)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
® #ردا على سؤال من أحدهم يظهر الفضول و الشمشرة،
و يبطن الريبة و روح المؤامرة، بما مفاده: ياخوي إتا معانا
و لا مع طغمة الخيانة؟ قلتلو: أعوذ بالله من الخيانة العظمى؛
كيف ياخي و أخوك متقدم صفوف الغبش أبان مسوحن موية،
يرفعون أكف الضراعة و يدعون: اللهم لا حيلة لنا إلا أن نغتنم نفحات هذه الشهور الفضيلة الحُرُم و ندعوگ يا رب ، و نقول:
اللهم إنا نعوذ بك: من خرمة التمباك قُبال الفطور !! و من نُفاخ الحـلو مـر بعد السحور !! و من ليالي رمضان يحيوها ناس فرفور !! مع قهقهات عمك الجولگبن / قدور !!
*******(((+++)))*******
اللهم إنا نعوذ بك: من تماسيحٍ تشيلْ و تبلعْ، و من
قلوبٍ ناكرة لا تخشعً و من بطونٍ لهفانةٍ لا تشبعْ،
و من نفوسٍ دنيئةٍ لا تقنعْ ، و من ذرية تعبانة لا
تنفعْ و من دعاء مردود ، فلا يُسمعْ
*******(((+++)))******
اللهم إنا نعوذ بك: من امرأة عاقراً برا أولادْ ، و من
زولاً ممّكن كرشو بالعيش برا بلادْ ،و من زولاً مربي
دقنو طويلة برا مشهادْ
*******(((+++)))*******
اللهم نعوذ بك: من راعٍ ما يخاف الله في الرعيةً،
و من ولاة ولايةٍ لا يبُتُّون في قضيْة، و من دواوينَ
حسبة لا تقسم بالسويْة، و من زعاماتٍ جبانات و
أسود ضاريةٍ علينا و في الحروب (نواعم)، فلا
يخرجون في السريةْ؛
*******(((+++)))******
اللهم إنا نعوذ بك:من همزات الشياطينْ من المستنكحينَ المتسلقينْ و من ناساً ما برحمو المسكينْ و من الجماعة
البسافرو الصينْ اللهم آآآآآآآآميييين يا را العالمين!!!
كن كصندلة ٍ ، تعطر فأس قاطعها
كن وردةً ، عطرها حتى لسارقها
لا دمنةً ، خبثها حتى لساقيها
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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{7}
® أخوانا ناس ود التهامي داقين جرس قالوا: ما شاء الله تبارك الله .. ياخ يا اخ سنمار براحة علينا شويه نحنا ناس عقاب عمر شويه شويه نزل البوستات عشان نقدر نقرأ و نرد على المواضيع الشي الحكاية شنو (انشريت كدي تقول بحر الدميرة)...؟! يا زول براه بالطريقة بتكسر مساعد الياي ..؟!
@ قلنالو : هو بالله انت فضّل فيك موساعد يـاي شغال؟! ي جماعة الخير ، رسونا على بر ما تعملونا (اتجاه مشاكس). أنت ي ود التهامي شكلك لسة تحت تأثير صدمة(الگشة)، و أخونا / فيصل قصدي، عادل القاسم دايرنا نبحت للآخر لامن نجيب ضقلا يكركب؛ و ناس ماسكة الحنكول من النص زي أبو صديق و عصام التاني بتاع الفرص داك ؛ (و لا هو قرض , النظر مو مساعد) ديل عاملين خاينة خايفة. غايتو علا نخلي السيد الأدمن/عبد العظيم يحسما لينا.
∆ لكن يا ريت نواصل، لأنو البوست دا فعلاً فيه قدحة سياسة مبطنة بالدس.و لگن گمان موش بىا موشهاد، و العاقل من يتعظ من شيل التمساح ، و الجاهل من ينوم فوق قيفة الدميرة؟!!
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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{9}
*كتب أبو خالد يسجل إحصائية بالذين يشاهدون الموضوع الآن: 10 (1 من الأعضاء و 9 زائر) أبو خالد. و يدعي من باب التهگم و الحسادة إنو التسعة ديل هم أهل( العتود) الضحية؟!!
®قلنالو : لا ،لا و إتا الصادق ديل أهل العوض هعهع تعرف بحكاية زوار دي ذكرتني أطعم اتنين نفاجية أولاد لزينة/تنين و ود المطامير، في قروب آخر من غير ذكر أسماء. كنا مقومين ثورة كونية و عاملين سافوتة لأصحاب السمو طواقم الأدمن لأنهم كانو هاجرين المنتدى، و ما بنشافو علا فنة في السنة لإيقاد شموعه.حاجة كدا، متل كتل الكتيل و المشي في جنازتو). لدرجة كنا معتمدين في قراية بوستاتنا فقط على السادة/الزوار.
@ فحتى ديل قامو شكوكنا فيهم حسداً كدا من عند أنفسهم. فمرقوهم لينا كلهم عفاريت من الجن: يعني أشباح بعاعيت وعناكب عملاقة . فكان عندي بوست في"بقايا عشق يُحْتَضَر
في حطام إنسان" في بحر أيام قارينُّوفوق ال100,0000 واحد! فقلنالم معقول ياخ بس يكونو ديل كلهم سراي ليل و زوالات (أولاد أم بعلُّو) و (بنات إبليس)؟! أها عاد أكان كدي قول لي تاني لما أمشي أتاوق من دغش الرحمن ،يعني أصلي ما أقول "بسم الله" ولا كيفن عاد؟! يقوموا يشتتو عن بكرة أبيهم يخلو لي بوستي ضبانو يون! أها شايف بالله ، جنس كيف كيف؟!!
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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{23}
® الغش التجاري π√
الشيخ عبد الحي يوسف حفظه الله، ممن يفيدني كثيرا الاستماع إليه، و أيضا الاستمتاع به، لكونه يجيد فن مزج أدبه الجم الرفيع بمسحة من المرح البديع. هگذا نحسبه و الله حسيبه.
¶ و من قفشاته حول مسألة أن التزوير و الغش التجاري صار داخلا حتى بين البصلة و قشرتها. فقال حتى في النساء ، تتزوج الواحدة منهن ، و ما أن تدخل بها : "تأتيك بالمگياج مثل البدر تبدو ..فإن نزعته و ذهبت (البدرات) عنها صبحت(عمي عبدو
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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//نخاسة السحر الأسود//
[@ (11)
قُلْنَا إنَّ مِنْ أنْجَعِ العَوامِلِ المُسَاعِدةِ
لرَواجِ نِخاسةِ الِّسحْرْ الأسْودِ، أن يَجدَ لَهُ
مَرتعاً خِصْباً، فِي أحْضانِ بيئَةٍ مَوبُوءةٍ بالجَهْلِ
الأعْمَى و بخاصًّةٍ ، بَيْنَ أوساط ضَحاياهُ ، و سَوادُها
الأعْظمِ مِن شَوَارِدِ الجِنْسِ النَّاعِمِ ، و بوَجْهٍ أخَصَّ ، ليس
فَقَطْ فِي أوْساطِ أوْلئِك البائعاتِ الهَوى في حاراتِ السُّقاةِ،
و إنَّما بينَ أولئكَ اللاهِثاتِ وراء(الجَنَى) لَدى باعةِ الطَّيْرِ
في سَمائهِ ، و الحُوتِفي مِياهِهِ، مِنْ السَّحرةِ من أهل
الدجل و الشعوذة. والأَمْثِلةُ عَلى ذَلكَ إن تُعَدُّ
بالكاد فقد يتعذر فلاربما يتعَذَّرُ حصاؤها.
هذا ، فصبرٌ جميلٌ و الله المُسْتَعان
عـــلى مـــــا يَصِفــــــــونَ.
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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//الهبيكة غرقت//
{12}
# دا واحد مجنُون مَقَيدْ في مَسِيد الهِبِيْكَة
.قام جاتْ واحدة من طالبات الذُّريةِ لَدى أَبُوي الشَّيْخ،لذي انزَوَى بِها في رُكْنٍ قَصِيٍّ ، من خَلْوَتِه (لُزوم الخُصوصيِّةِ التَّامة، وكدا)ِ مُتَجاهِلاً وُجودَ أخونا ذاك المُشَكْنِب ، و الذي يَبْدو أنه كان بالعَكْسِ، في كامِل قِواهُ العَقْلِية المُعْتَبَرَةِ شَرْعاً و قانوناً و لَكِنْ قالوا بَسْ:" شَقي الحالِ يَقَعُ في القَيْدِ". فالشَّاهِدُ أنَّهُ شاهَد بأمِّ عَيْنَيْهِ،َ سيدنا الفكي المفترس يفعل بتلك اليَمامَةِ،ما لا يسر عَدُوُّا و لا صَليحاً. مِمَّا دفعه لفُقْدانِ أَعْصابِه،ِ ليُطْلِقَ صَرْخَةً مُجَلْجِلةً و هو يَضْرِبُ كَفَّاً بِكَفٍّ:" و اللَّه عادْ أكان فَتَحْنا خَشُمْنا دا نضَمْنا يَقولوا عَلَيْنا مجانين ، و كان گنان انطمينا انطَمَيْنا سَكَتْنا ، أها الهِبَيْكَة غِرْقَتْ".باللَّه ماياها زاتا" شَرِّ البَلِيْلَةِ ما يُضْحِكُ
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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// لكل فولة مدودة كيالٌ أعور//
(حينما تتشابه الأبقار فتتشابك الأفكار)
(14)
#و لكل ساقطة لاقطة. و الطيور على أشكالها تقع!!![]
[]حشود من الأمثال الشعبية السائرة من هنا و هناك على
هذه الشاكلة تتقافز إلى ذهني كلما مررت بموقف يجسدها تماماً.
#خصوصاً إنو نحن بقى الرايح لينا في الموية كتير، ما يدي
الدرب في زمانٍ تشابهت علينا فيه العجول و الأبقار فرحنا نفتح
خشوم التماسيح , بحثاً عن لسان مسروق؛ ضبط لاحقاً بحوزة كلب يلهث.
و حقيقة ضائعة في زحام المتناقضات. فكل ما يقال و يفتى به تجد أن له أذناً
صاغية, تسمع و جهات مسؤولة و غير مسؤولة تنفذ و سلوك (دلدماسية)
و غير دبلوماسية تنافح و تنبح كنبيح الكلب على ضنبه.
[]-------------(((())))-----------[]
[] فكلما وجدت شيخاً متعصباً في فقهه,
متشدداً متزمتا في رأيه, متجهماً , لا يفر بسمةً
و لا يفك تكشيرة ؛ و حسبت أن لا حظ له من النساء.
لكنني أفاجاً على العكس بأن لهذا الصنف بالذات منهن
مثنى ، فثلاث و رباع . كما له مآرب أخرى في أخريات.
و هناك وليان أمور متعلقون به و بأمثاله للنخاعات ؛
و فتيات حالمات، و لشوشتهن غارقات ؛
و أمهات لأكف الضراعة رافعات!!
[](فيا لسبحان الله)
[]-------------(((()))-----------[]
# قيل عنهم شباب متشبهين، يسبلون شعورهم
إلى أنصاف ظهورهم ؛ و هم يُحَلَّونَ من أساور من ذهب
و يلبسون ثياباً مًلُساً من سندس و إستبرق حتى( ضحك الشيب
منهم و الشباب معاً) ، و لكنني أفاجأ بالفتيات يلاحقن أمثال هؤلاء
في الطرقات؛ و يمشين وراءهم في دهاليز الأسواق و المولات؛
ربما لقناعة لديهن بأن الطيور على أشكالها تقع! (فيا سبحان الله)
[]-----------((()))---------]
# أما هذا ، فيقال عنه رجل فظً غليظ القلب مع النساء،
بحيث لا يأبه بمن تنظر إلية و يمتهن من يتوددن إليه. فقلت
في نفسي أناجيها :لا بد أن ينفضَّ سامرهن من حوله! لكنني
كثيراً ما أفاجأ بأن كثيراتٍ هن من فهمن مبدأ قوامة
(الرجال على النساء) بمعنى أن الكلب لا بد
أن يريد خانقه (فيا لسبحان الله)
[]----------((()))--------[]
# و هذا رجل مهمل لنفسه منهمك في جمع الدنيا،
لمستقبل لا ناقة له فيه و لا بعير ؛ لكونه جمل شايل
السُقىو عطشان. فهو فاقد الأهلية لأدني مقومات الجاذبية
لدى أية أنثى ، اللهم عدا واحدة لعلها ترى فيه عصامياً،
ثم تقرر العيش في كنفه، فقط بمنطق أن تنعم بخيره
مع شريك آخر ، سواه! (فيا سبحان الله)
[]-------------((())))-----------[]
#و هذا رجل هلهلي يرتعد خوفا من ظله
فلا كلمة له بين أقرانه، يستحيي حين يجادل
يتصبب عرقا حين يطالب . فقلت لن تقبل امرأةٌ
برجلٍ طريرٍ و لكن إذا بمن يجدن فيه ضالتهن ،
لا لكون في أثوابه أسدٌ هصور، و لكن لكي ت
ؤول العصمة بيدها ليخلو لها الجو و تحيا
حياتها حرةً فتبيض و تصفر !!
[](فيا سبحان الله)
[]-------------(((())))-----------]
[]حتى إنني صرت ُمضطراً لمسايرة قولهم إن :
لكل ساقطة لاقطة بمفهوم عصري متجدد جداً!! م
ن هنا فلا بد لكل حالم أن يقيض له الله فتاة أحلامه
إن عاجلاً أم آجلاً على بسط من حرير .
(بمشيئة العلي القدير) .
[] أنا لم أتبدل. كل ما في الأمر هنالك ،
أنني ترفعت قليلا عن كثيرٍ .حين تبينت أ
ن لا شيء يستحق عناء
الانحناء تواضعا!!
+++++(((((((()))))))+++++
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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//(15)
تطلب إذن أمها لممارسة الرذيلة//
{ بالله تاني شن فضل غير السجاير ؟!!}
إن كان لا بد لي من إضافة نقطة صغيرة تحت نقطة
بعد فواصل استفهامنا التي تعمدنا تركها فارهة حائرةبلا جواب فهنا دعوة عامة لقراءة واحدة من أغرب الحادثات في زمان العجائب! حيث طلبت فتاة يافعة لم ترَ من دنياها بعدُ شيئاً إلا( رأس ديك). قامت تطلب من أمها ذات نزوةٍ عارمةٍ أن تأذن لها بتجربة فعل فاحشة البغاء مع صديق حميمٍ لديها. و لكن الأم كانت عاقلة وقد عركتها التجارب. فلم ترغ و لم تزبد؛ بل بل فكرت ملياً بعد ابتلعت جرغةً ساخنةً من ريقها و قررت أن تأخذ صغيرتها بحكمة و موعظة حسنة . فقالت لبنتها: أمهلينى لبضعة أيام بشرط تنفيذ ما أطلبه منك و هو كالآتي:--
#أن تذهبي أمام قصر السلطان
و ترمى نفسك أمامه أثناء خروج موكبه
كما لو كانت فاقدة للوعى و تنتظري
لترَيْ ما سيحدث ، ثم تأتي لتحكي
لأمك حبيتك شعورك آنذاك .
#قبلت الفتاة التحدي و راحت لترمي نفسها
أمام حصان الملك الذي ترجل و هُرِع نحوها
عن جواده و أفاقها بنفسه ثم أمر
بتوصيلها إلي بيت ذويها.
#ثم طلبت الأم منها أن تفعل الشيء
نفسه فى اليوم التالى ؛ ففعلت و لكن الملك
تجاهلها هذه المرة و لم يلتفت إليها. و
لكن و زيره هرول إليها و أفاقها
ثم تركها لقائد الحرس.
# و فى اليوم الثالث ألقت
نفسها أمام الوزير فلم ينظر إليها؛
و تلقاها قائد الحرس فأفاقها؛
# ثم فى يومها الرابع أفاقها
أحد الجنود لأن قائده لم
يلقِ لها بالاً هذه المرة.
#و فى يومٍ خامسٍ أفاقها أحد
المارة من عامة الشعب.
# و فى اليوم السادس لم يعرها
الناس اهتماماً،بل أزاحوها بأرجلهم ع
ن قارعة الطريق إلى جانب الرصيف
ليفيقها أحد المتسولين هنالك.
# ثم إلى أن جاء يومٌ سابعٌ
حيث لم تجد إلا كلباً يلحس وجنتيها ب
لسانه و يجرها بعيداً إلى حيث يحثو ع
ليها التراب (لعله يحسبها جيفة رمة).
#فقالت لها أمها: الآن حصحص الحق.
إذن، هكذا يكون شأن و مآل من تسقط فى حضيض الرذيلة،يتناولها الشريف ثم يرفسهاجانباً لمن هو أدنى، لتظل تتقاذفها الأحضان من خسيس إلى أخس و ألعن. حتى تصبح يوماً سلعة رخيصة لكلاب السكك الضالة. مع ملاحظة أنها لن تعدم أبداً من سيتحرش بها على علاتها ؛ لكون لكل ساقطة لاقطة؛ و لكل فولة مسوسة مدودة كيال أعور و سيقبل بها!!
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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[}18{]
طبعن ظاهرة همبتة الأتراح كما الأفراح
بقت سبل أكل عيش بعرق جبين واستثمار
ليه شنات و رنات . كلٌ على شاكلته؛ و لكل شيخ
طريقته. فإذا أخونا حراني البگيات الفوق داگ عملا سرقة بحرفنة خرافية، فهناك ، أيثاومن يمارسونها مهنة ككلك المهن الشريفة و غير الشريفة بي قومة نفسا وردحيها و سكليها.
*****(((((+)))))*****
عمومن، الجاية دي من بريدي الخاص و ليست بالضرورة ملطوشة، و إن مررتم بها فربما تنسب لغيري أو لي تحت إحدى كنياتنا المنتشرة عبر الأسافير. أقول هذا تجلية لأية رواسب و عدولاً عن قرار سابق. علماً أن ثقافة الأدب الشعبي تلاقيط و ماعونها متل (قرعة الشحاد)،
لو حكرت لغيرك ما و صلت إليك.
*****(((((+)))))*****
بعنــــــوان:(حنــان سكليــــب)
و أخواتها ناس (عوضية ردحي)
و ( هناية حي ووب) و هلم جرا.
*****(((((+)))))*****
طبعاً كنبذة خاطفة: ملاح كارجقل و بامية مفروكة(أم بقبق) و ريكة كسرة فتريتة و صحن سلطة و(ملاحة) ... ده كان الأكل فى بيوتات البكيات قبل أن يصبح البكاء مظهر فشخرة و برستيج خمسة نجوم. بعد أن اجتاح البلد (صوت جراد) منالمليارديرات الجدد. أصبحت تؤثر سلوكياً على بقية المطاحين حتى صار رفع (الفاتحة) هى الفرق الوحيد بين سرادق عزاء و هيصة فرح! في فراش الوجيه (حسن يورو) شرعت أسرته أبواب (الفيلا) ثمانية الفاخرة لأفواج المعزين، علاوة على صيوان ضخم نصب ليسد عينالشمش مزود بشبكة كوابل مهولة لأغراض الإضاءة الساطعة و التكييف (الهيف الساقط).
***************(((((+)))))*****************
¶ مع دنو ساعة الغداء گدا ، سادت حالة من الصمت الخاطف، تشب الهدوء الذي يسبق العاصفة ؛ لينتشر بعدها فتيان مهندمون بزي موحد يحملون (صوانى الأكل) النيكل الناصعة التى ترتاح بداخلها أطباق المشويات و المحمرات و گطعا الرغيف المنفخ متل( الجقور الميتة) بينما وضعت أمام كل صينية عدد من زجاجات المياه المعدنية السااااقطة . (بس نخرة كلب)!
@ فى صايد الحريم بهناگ جلست سوسو (فى الأصل ست النفر حتي قبيل أن يصبح حسن يورو برجوازيةً صغيرةً و رقماً صعباً) جلست على سرير خشبى مستورد عليه ملاية قطيفة تتلقى التعازى من جاراتها و صويحباتها اللواتى جئن بكاملأطقم زينتهن(منگوتة من قعر الشنطة) ناقشات الحنة الما خمج ، التياب شيفون كشميري مطرز و الشباشب أبو كعب (بلية) و رقابهن ترزح بأطنان قلائد من آخر مهرجانات دبي للتسوق.
*********(((((+)))))**********
- اسمعيني يا دي ، كلمتي لينا (عوضية ردحى)؟ همست (سوسو) لجارتها و فردتها (نوسة)التي رمت رأسها بين منكبيهاكي تصغي جيداً و تجيب:
- والله (عوضية ردحى) دى سامعة بقولو عملت ثنائي مع (هناية مدني) و سافرت ليها، بعدين ياختي دي عدادا أرقام فلكية، قمت مشيت ل(هاجر حى ووب) قالو ليا عندها إرتباط هجيج فى (الدوحة)، واحد من ناس الجالية مات هناك أها فى الأخير لميت في(حنان سكليب) لقيناها بايرة (ضبانا ينوني)مضيت العقد مع مدير أعمالا! وعربنتو ليك باتنين باكو مقدم.
*****(((((+)))))*****
- أها ، وشالت منك البيانات، لزوم الوصيف المجيه!
- أديتا ليها كووولها.. المرحوم كان شغال شنو؟ و عندو كم عمارة؟ و قاعد يتبرع لى ياتو (نادي) و إشترى ليهم كم لاعب (نظام مسؤولية اجتماعية وكدي ) و (همرو) موديل كم , و موبايلو بلاك بيري لونو كيف؟ انتهت النسوة من تناول وجبة الغداء الفندقى ثم جيء لهن بالتحلية (كنافات و عين جمل وأم على) شئ باللوز و شيء بالجوز وشئ يالما بعرفو شنو داااك وبعد أن (ضربن) زحزحنكراسيهن (البامبو) وتحلقن كيمان للشمارات و هنيمسكن بثرامس مذهبة شاي و جبنة مدنكنلة تفوح بريحة البنالحبشي فائحة و (المستكا)..
****((((+))))***
∆ و فجأة دخلت إلى الصالون شابة (آخر شياكة)
ذات مظهر يطابق كثيرا مظهر مغنيات زماننا هذا
ترافها جوقة من ست(شيالات) من نفس الشاكلة
يرتدين زياً موحداً وهن يرفعن أياديهن عالياً
فى حركات بهلوانية و يصحن بصوت
كالجرس يشق عنان السماء:--
*****(((((+)))))*****
- ووووب ووووب
وووووووووووووو
وووووووووووووووووب
وووووووووووووووووووب.
ثم تبدأ (حنان سكليب) فى السكلى
و (الوصيف) وهن يرددن خلفها:
- ووووب عليا والله ليا يا حسن يوروو
يا البتدى البتدورو والما بتدورو- ووووب
عليا والله يا صغير وجاهل يا
البتجيب القروش بالساهل
- يا ود امي.. هيء يء يء يء ..
- الكورس وراها: وووب ...
وووب..ووووووووب
*****(((((+)))))*****
- الليله يا حليلك يا زين الرجال
ياملك الدولار يا البتستر الحال
- الليله يا حليلك يا البتشيل من البنوك
وتشتت قبال ما يلحقوك
- يا ود أمي.. هيء يء يء يء ..
********(((((+)))))********
- الكورس: وووب ... وووب ...ووووووووب
- الليلة وينك إنتا يا الإسبليت هبوبك والهمر ركوبك
- الليله وينك إنتا يا البنيت المقصورة وركبت النافورة
- الليله وينك إنتا يا أب جيوب منفخة وأب عربية مصفحة
- يا ود امي.. هيء يء يء يء ..
********(((((+)))))*******
- الكورس: وووب ... وووب ...ووووووووب
- يا حليلك الليله يا البتفك الصعيبة ويا البتسجل اللعيبة
- يا حليلك الليله يا جوكى البنوك يا التهريبك بالسنبوك
- يا ود امي.. هيء يء يء يء ..
*******(((((+)))))*******
- الكورس: وووب ... وووب ...ووووووووب
ثم تعدل (حنان سكليب) توبا الشفون (الترانسبيرنت)
الكان واقع وتنظر للكورس خلفها نظرة الفنان الداير يرمي
(الكسرة) فيبدأن برفعن عقائرهن بالبكاء، يضربن بأرجلهن
ليبدين زينتهن(ما خفي منها)وهن يطلمن الخدود
ويشققن الجويب و يدعين بدعوى الجالية ..
**********(((((+)))))**********
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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،(21)// ذر رماد السجاير على الدقون//
حتى لا يقال: إننا قاعدين بالمرصاد بس للسحرة
و الدجالين و المشعوذين براهم، و شايلين حسهم
في الهينة و القاسية ، فليس وحدهم في قصف الاتهام،
و لگم شقي الحال بيقع في القيد .
[][][] فحتى في بلاد الغرب حيث لا عين تعلو على حاجب القضاء ،فهناك عدالة اجتماعية ناجزة بلا تعطيل أو (مخارج تحليل) و لا هم يحزنون، و إنما تطبيق صارم لمبدأ التأمين الصحي، تنشط و تكثر الدعاوى التي يقيمها الناس ضد صناعة الأدوية؛ لذا تقوم الشركات بتأمين نفسها قانونياً و تكثر من كتابة الإرشادات و التحذيرات من باب(نباح الكلب حرصاً على ضنبو) بهدف الاحتماء من أي دعاوى قضائية محتملة ممن تسول لهم أنفسهم تعاطي أية وصفة دوائية؛ و ليس بدوافع القلق على صحة متعاطي الدواء و إرشادهم وتوعيتهم كما ينبغي أو يفترض. و تلك التحذيرات تذكر (مع الفارق) بحملات توعوية ظلت هيئة الصحة العالمية تشنها عبر السنين و بلا أدنى جدوى ضد التدخين، حتى صارت أشبه ما تكون بذر رماد السجاير على الدقون؛ و لكن لا حراك لمن تناجي!![]
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(26)
منعول أبو السياسة على أبو أهلها!!!
تشكرات و احترامات لك مدد بلا عدد لكل ذوي الأحلام والنهى ..
و لكن ما عساكم أن تقولوا في فتنٍ كقطع الليل الأسود ، يضائل بعضها بعضاً
و كلها تطل علينا برأسها من تحت عباءة السياسة منعول أبو السياسة و أهلها...فما أن يدعي
أحدهم أمامك بأنه من المبعدين عن السياسة.. فاعلم أنه قد كذبك و هو صدوق . فلعل عدم شراء
بعضنا جريدةً في حياته هو من صميم تعاطي هذا الأفيون المسمى جُزافاً بالسياسة ..فانتبه ياخي لكلامك! حين
تفكه على عواهنه. شخصياً، لا أعرف من الذي قال لعن الله السياسة. و لكنني أعرف ألا بد منها، لأن السياسة هي فن
أصيل و له أهله، .و هي قد تُعْنَى بإدارة شؤون بني البشر و تدعيم علاقات الإنساينة و عن مصالح الأمم ؛هذا عند الأمم
المتحضرة بطبيعة الحال). و أما عندنا نحن فحدث ولا حرج ..هي مشتقة ممن ساس يسوس الحمير و البغال ( يريد ترويضها)
و ما دامت هناك سياسة فهناك ساسة و سياسيون أو مشتغلون بالسياسة و هناك سلطة و هناك صيغ فكرية و اجتماعية واقتصادية
لإدارة شؤون المجتمعات والدول والعالم كله، والسياسة علم له قواعد و فن له ادواته وآلياته يجري تطبيقها على العلاقات الإنسانية.
و من السياسة أن تقول ما لا تحب و أن تحب ما لا تقول.. و في السياسة أيضاً أن تقول: "لا" عندما تريد أن تقول "نعم" و أن تقول "نعم"
عندما تريد أن تقول ربما "لا" أو أي شيء آخر. و في السياسة نجد و جوهاً ضاحكة مستبشرة جداً، بينما ترهقها قَتَرةٌ،أو هكذا تبدو صوراً
لعظامٍ نَخِرةٍ لأصحاب الجلالاتالجليلة و الفخمات الفخيمة والسموات العالية الرفيعة على أغلفة المجلات العالمية. والله وحده يعلم خائنة
الأعين و ماتخفي الصدور . و لكنالسياسة هي أن تكون في آن ناعماً كالسيف بينما أنت خشناً كرغيف العيش وأن تحتمل ما لا طاقة
لك به و لا للجبال بحمله، بينما تبدو باسماً كرأس النجيفة أو داعية لإسعاد الآخرين!و الإنسان حيوان سياسي. عبارة قالها من 25
قرناً أبو الفلاسفة أرسطو ،و هو يقصد أن الفرق بينالإنسان والحيوان ، ذلك بأن الإنسان سياسي أي أنه يتحكم في رغباته
وقضاء حاجاته الطبيعية وله ا لقدرة على اظهارها ما ظهر منها أو أخفاء ما خفي وهو أعظم بإعمال العقل، و أن
الإنسان لا يستطيع أن يتحرك إلا بنظام و في ظل نظام.و ضحكالزعماء وسعادتهم الغامرة التي نراهافي تلك
الصور ليست سوى لقطة واحدة خادعة لعدسات التلفزةأي مواجهة مئات الملايين منسُذَّج العالم من وراء
تلك الكاميرات العبيطة أي مئات الملايين من المشتغلين بالسياسة والذين علقوا آمال البشرية عليهم لعل
وعسى، أي لعل أن يكون هناك حل وعسى أن يعم الأمن والسلم الدوليين.. وهكذا....ولكن انظر إلى
هؤلاءالزعماء و قد جلسوا كل واحد بمفرده أو جلس مع وفده الرسمي ثم التقطت له صورة
بكاميرا خفية و دون أن يدري بك: سوف ترى بأنه وكأن جبل أحد سقط سهواً فوق
رأس أي حاكم مسؤول عن مصير شعب ومرهون بذمته قدر أمة
ألا لعن الله السياسة ولكنها من الحياة:والحياة شر لا بد منه!
بوركتم ودام الود بيننا.......
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(27)
مساك الله أخوي الياقوت وصبحگ بگل أماسيو صباحات
رابحات ،و بگل خير نافحات. و أما نقول شنو دي ،فمتروگة
لمدى خصوبة الخيال؛ بس أوووووعكون من تقيل المحلب
ما عاويزين نقول: (الكريستال).
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة /Abdelazim
- ياخي ما قلتا لينا الياقوت عبدالعظيم دا يطلع منو ولا مني؟!!
أوعة بس كمان يكو ن ولدي و ناسيه.
**********(((+++)))**********
# لا يا عظمة ياخي بطل سوء النية، دا واحد غلبان زي حلاتي كدا،
إتلاقينا أمس ذات زنقة في مدافرة المواصالت في ميدان جاكسون .
و يلا فقمنا رمينا ليك هم المتعوس على جتة خايب الرجا و بالعكس؛
و قعدنا كدا نطق حنك لامن نسينا روحنا ظاطو نحن وين أها فيها
حاجة دي يا باش محقق، حنكم شمارات بس. بعدين ياخي هي الدنيا
شن فيها برا قهة و شر البليلة ما يُضْحِك و ترا آخرا كوم تراب؟!
**********(((+++)))**********
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة/ Abdelazim
- ياخي ، قصة موقف جاكسون دي مااااا ريحتني .
ما موقتنعـبها عندك مانع ؟!!!
**********(((+++)))**********
# يعني ، شنو المو عاجبك فيها موغف جاكسون
كدي ورينا موغفك منها، و الرجال زي قا لو:(مواغفُن).
خلاس نشوف عمك اللمبي، يرجعالينا ميدان الأمم
الموتحدة و كدي.
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. سيف الاسلام.
- ياخي الشيبة دا بقي مزعج. عامل ليك سافوتة ي ودَّ الأصيل؟!!
**********(((+++)))**********
# ي ديك/تتور، ياخي هو لو شيب بخت مالو علا يكون .
عاد الفي قلبو أبو الحرقص برايو بيرقص.
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abdelazim .
الموشكلة انو مو قاصد شيب الراص .
**********(((+++)))**********
# لاااااااءا، عاد بقا كان كدي بقول: يا بقادي لي غادي
من الأحراش الضيقة دي نقوم نعتر لينا في (دعت) تحين بتعرف
(الدعت) آجنا؟!بالموناسبة، و الله قصد يشريف جددددن جدن!!!
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abdelazim
- غياتو بعـرف الدرت الدعت دا ما سمعتبو
عمومن ، و لو إني موقتنع بنسبة لا بد و لازم في المية،
إنك لاك عارف الدرت و لا (ال؟رط)، علا برضو ح نجيب
سبورة و طباشير نشرح ليك الدعت و أمرنا لله. بس دي أخر
مرة . فالدعت هو : أي نوع من الهــوام الضــــارة، كالدبايب
و العقارب و الكَرَبَة و أبو القونفت وخلافو. فاهم ي حنكوش
الغفلة ، و لكنك الظاهر، متنكر في جولباب قروي درويش ؟!
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيان.
- يا ودَّ الأصيل ، عظمة دا ود خرطوم الدحش لقاو وين عشان
يندلابو التحتانية و الا يطلعبو بنمرة خمسة.
**********(((+++)))**********
# خرتوم شنو حت إتا يا حفيان كمان، نعللو بس آجنا
محل أبو كبير بنوم ، و التيارة بقوم و الفطور هلاوة لگوم . ي زول
إتا برضو مصدق بوبار الوهم دا . الزول دا وين شاف الولاية ، عامل
راسو المقودس دا متل سرج العجلة. غايتو علا يگون جايبو قطر (كريمي)
دغش, و ماخدلو سندة في (شندا). عمومن هو قال من أولاد الصافية و لا وين
ماني خابرو ، عيال المصارين البيض. لا خلاااس ي ع ز الدين الصبابي !!
علا لاكين انا شاكِّي في كلامو قلبن و قالبن و ظاهرن وباطنان ، يعني
(بابو هانكلي) الراجل دا ممكن يكون من ام صفقا عراض.
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة
Abdelazim انا من الخرطوووووم يا وهم .
- أم صفقن عوراض في عينك . ثم ، هو ذااااتو
شندي دي محطة مي سندة آ البوم .
**********(((+++)))**********
# أولن ، سامع اللخدر، الخرتوم دي بلد الهمل آبوضراع
فتحين ،في زولن ود ناس بتسمابا ، آ للخدر؟!! تثاني جاجة،
زكرتني ياخ ود مدني و ناس بركات ، نسابة ود التهامي ربنا (يردو لي
غربتو من كتاحة عوصار الوطن إلى مجاهل الغربة). عندنا هناك حي عريق
جدن جدن هناك اسمو (شندي فوق)،ساكن فيو صديقنا اللدود أحمد الجعلي. فمرة
قلتلو:يعني يا أولاد دا جعل الفي الصلاة دي بينين، خليتوناس تمساح الكرد ،
و جيتو تزاحمونا و نتحكرولنافي نص بلدنا و تسموها شندي و كمان
ترفعولا القزاز فوق؟!! و الله دي ياها ظاطا جدادةالخلا الأول ما
جات داخلة على جدادة البيت قالت يطلبولا بتزة و يركبولا
موبايلا في الشاحن. فشايف كيف بالله؟!
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abdelazim
- التحتانية انا ذااااتو خليتا ليك الحفيان ، آ البوم ؟!!!
**********(((+++)))**********
التحتانية دي عندكن غادي نحنا عندنا البلدات و النجاض
تحين آجنا سمعتا بي راحة بخيت في النجاض؟! خلاس
يلا تعالو نعمل نظام تلاقح ثقافييا حاجة حِتِّي لينا كاروشة..
أدونا فُنْدُكُّمْ ندق و نديكم.. و كان أبيتوا تدونا..إن شاء
الله الكاروشة التَّمْسِكُّم.. و يا حاجة
طوّليهو الجبون دااا ياحاجة
قصّريهو الجبون داا!!
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(28)
المشاركة الأصلية كتبت تبواسطة /
الحفيان هو قال من اولاد الصافية اولاد
المصارين البيض لكن انا أشك في كلامو
الراجل دا ممكن يكون من ام صفقا عراض
ههههههاااااااي يا حفيان ،عاد ليك عليَّ
كان ما نعلتناك في العيد الجايب الناس لينا دا
وما جابك إن شاء الله شدة زنوبة تموت تخلي)
علا بالموناسبة أم صفقن عوراض دي بتاعة أخونا
بشير ود التهامي يا حليلو و مسميها أم طرقن عوراض
النعمنو عاد جنو بس (طرق و شيط كِسرة). ما طبعن لازم ،
عشان مناسبنا بجاي من أهل العوض ومن ناسب قوماً يا
صار منهم و يا فر منهم و هو صار مننا وفينا. ياخ
لدرجة قاعد بنقولل:(بشير أب قرنن شوكة
.. إيدو في الأكل وعينو في الدوكة).أها نرجع لحنكوش
الغفلة المتنكر دا. بس بالموناسبة تطول لي بالك شوية،
و إتا صايم العشرة أحكي ليك دراما عن النوع المقلفصعلى
الفاضي دا و عامل لينا فيها ود ذوات. فدي كانت عملية نصب على
تكاسة من عرب العسيلات مقطتطفة من محن العزابة!! غايتو ، جنس
شلاقة!!فمطلوب من الجميع تزويدنا بحكاوي عن شلاقات و نوادر ولطائف
وخفائف عن حياة العزابة في هذه الدنيا. حتى نستفيد و نأخذ العظات و العبر،
و أيضاُ حتى نضحك و نمتع نفوسنا بالدهشة و الروعة والابداع.. وهاكم مني
واحدة كضربة بداية، باعتبار أن البسوي اسم لازم يضوقو أول زول:-
كنا عزابة و معانا تكاسة من عرب العسيلات كانو ساكنين بحري
حلة حمد تحت حديقة البلدية (فندق قصر لصداقة). ففي ذات مرة
كان ـ أب عاج الرئيس جعفر نميري جاتو صحوة ضمير، قام عمل لو نظام
عفو عام فك سجانء ا لرأي من نزلاء كوبر. لكن الظاهر السجانين غلتو قامو فكوهم
دون فرز ليخرج كل من هب ودب عن بكرة أبيهم ، فمهم و احد سوابق كتال كتلة، قام
طوالي مشى استلم عدتو وهدوم الشغل.. يا زول بدلة و كرفتة والذي منو آخر قشرة، ثم انطلق
بشارع البلدية ناحية قصر الصداقة ..لف جا جاي.. و كت ما لقا أية ضحية و هو يتسكع في أزقة ا
لحي الفقير لما ليه في اتنين من التكاسة الغلابة ديل.. قال ما برجع قمحان فطوالي لفق قصتو المثيرة.
عمل فيها خبير موارد بشرية و هسي مندتب من شركة توريد للسعودية.. جاي من هاك في مأموية
مستعجلة عايز سواقيين و حرفيين .. طوالي ساقوه جري على البيت.. فيهم واحد فراعي مرطب
شوية أخونا النصاب خاف منو يكشف نومتو فركز عليه بالأسئلة بتعرف عوض إبراهيم عوض؟
كيف ياخ ، جداً!!.. طيب معاكم عمر الجزلي و سهام العمرابي ..؟ ياخ الجزلي دا بالذات
فردتي و بقية الجماعة ديل كلهم شلتنا عدييييييل كدا في الجامعة كيف ياخ! دا كلامك؟!
المهم أخونا لقط الفيها النصيب من هؤلاء العبطاء .. و بعد داك قام شحنهم ليك في أتنين من
تكاسيهم و الباقين لمن أجرو ليهم دفار عايز يطفشم و يزوغ.. و احدين قال ليهم طبعاً بيتنا في الصبابي
ولا الصافية مش فاكر ، المهم بعد طرمبة صلاح ابن البادية طوالي ، و بعدها بشويييية بجيك بيت كابلي
قداموشدرة دقن الباشة تحتها مزيرة سبيل. أها انتو بس أرجونا هناك نمشي نظبط التاشيرات و نجيكم
فلللي..وانطلق بالباقيين .. مرقو بجوار سيمنا حلفاية في الأملاك و قطعو بكبري النقل الميكانكي
و بهناك بين جامعة الخرتوم و البركس ، فلما جو مقابلين بوابة النشاط , و الداون تاون قام
النصاب قال لعمك بتاع التاكسي. لو سمحت يا حاج ، بس تديني عشرة دقايق بالكتير،
أسلم على البروف/ محمد هاشم عوض دا. دي فرصة ما ح تتعوض بس ح
أمرق ليكم هوا..أها من حيسو داك و اتلحس.. تاني لا يوم الليلة دي.
و جماعتك العسيلاتية لا هو لا الجوازات.. صنقرو كل واحد
يحمر للتاني.. لمان ريقم خلاس نشف شتتو..راجعين
لجماعة كابلي ديلك لقوهم ملطوعين يشربو
ما إروو لمان نشفو المزيرة.
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Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)
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(29)
® وجب التنويه ، بعد گل هذا العصف ،
إلى أننا قد بذلنا قصاري جهد المقل في سبيل
نسج هذه { الأحاجي} بواقعية فائقة ، على غرار
القصة القصيرة أو متناهية القصر أحيانا ، و التي
قد يسهل إسقاطها بگل عفوية گلسان حال لتبيان
عنصر المفارقة، و گتجسبد لتناقضات أمرنا الواقع ؛
و يمكن بالتالي ، تناولها گنوع من رغيف العيش الحار
من نارو {جاهز للقروض على الناشف} ؛ بخلاف الرواية
متگاملة الأضلاع و منفرجة الزوايا و گاملة الدسم ،
و التي تتطلب حبگا دراميا لفصولها، و بناء هرميا
لشخوصها و لتهيئة الأجواء المحيطة بمدارات
أحداثها. و تلگ عناصر عادة ما تگون
مبنية سلفا و متداعية تلقائيا ، في
حالة تأليف القصة القصيرة.
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