[}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع الله ود الأصيل

Re: [}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع ال (Re: دفع الله ود الأصيل)

® نخاسة السحر الأسود π√(5)\\\\\\\¥//////////® مشگورون لمد حبال صبرگم على المتابعة. و و شگل الناس فاهمة مزاجي گويس و بالطريقة الصاح، خسوسن لامن أبدأ أسرد. فعلن ، كانت تلك بؤرة ضوء قصدنا إلقاءها گقنبلة على حافة الطريق؛ و نستهدف بها و احدة من الآفات المتغاضى و مسكوت عنها، و متروكة لتنخر في صميم عقيدة العامة من الناس..... © ألا و هي ما نسميه " نخاسة السحر الأسود" . هو شكل من أشكال الشعوذة التي تعتمد على الطاقات السلبية ،أو قوى الشر الحاقدة الخبيثة المفترضة. السحر يمكن التذرع به لإلحاق الأذية بالغير ، أو لتحقيق مكاسب شخصية دون النظر إلى الآثار الماحقة، أو هكذا يسود الاعتقاد. إذا نظرنا إلى "السحر الأسود" كمصطلح سنجد أنه يستخدم عادةً كنوع من الطقوس الخارقة للعادة.and طبعن ، ليس كل ما يسمى سحراً أسود لديه ما يميزه عن سحر أبيض ، فالكل سواء ، في جلب الشر و له عواقب وخيمة، و إن افترضنا عموماً تزامل السحر الأسود مع الشيطانية في بعض المعتقدات النصرانية و الهندوسية. لكنهما يمثلان الشيء ذاته. و التمايز بينهما فقط بمقاصده، أي: لگل منهما مآرله و غاياته النهائيه. ∆ إذن، طبقاً لهذه النظرية، يمكن للتعويذة نفسها أن تكون إما سوداء أو بيضاء. على أن طبيعة گل سحر تتحدد بالنتيجة النهائيه لتعاويذه المتبعة.and و لكن ما لا جدال فيه و محسوم بصفة قطعية، هو أن إتيان السحرة و الكهان يعد من الموبقات السبع في ديننا الحنيف، و سبب للخروج من الملة و العياذة بالله؛فضلا عن أن لا يقبله عقل سليم . و لا يجوز القول بأنه نافع بأية حال، كونه مبني على باطل و ما بني على باطل فهو أشد بطلاناً. شأنه في ذلك شأن الكذب الذي صرنا ، في سبيل تمريره ، (نخبزه بألوان الطيف). ف بالله شايــــف كيــــف؟

[][][] قبل أن نذهب بعيدا، عن عجايب عالم السحر و الدجل والشعوذة. لعه لا يفوتنا أن تزايد رقعة النفسيات مع تعدد مسببات تفشي الظاهرة، فتح شهية الدجالين للشعوذة، لماذا؟

علماً أنه لا توجد و لا حتى شفخانة واحدة للرعاية النفسية الأولية في حواضر بلادي، ناهيك عن القري والنجوع النائية.



and تبقى الثقافة الدوائية من أهم العناوين البارزة في حياتنا، و بقدرما تكون ، يكون التغلب على الأمراض بطرق علمية سليمة ، بعيداً عن اجتهادات لا تفي بتحقيق الهدف ، بل قد تجلب مضار و تعقيدات أشد. و ينسى المجتمع أن المريض خلطة من جسد و روح له حق البقاء بكرامة؛ أما إن صار مختلاً ، فحتى لو خضع للعلاج و شفي ، يكون مصيره العزل. و بعض شبكات الإعلام تبث حول السحر واللبس و النفوس الشريرة. و من يؤتى به مصاباً يكون مكبلاً ، إن كان رجلاً ؛ أما إذا أصيبت امرأة، فيتم التحفظ عليها درءاً لوصمة العار. و كأنه شيئي مخز لذاك الحد.



and هناك إجماع على أفضلية رقيا صاحب المعاناة لنفسه، دونما حاجة لوسيط ، منعاً لاستغلال القرآن للتكسب؛ لدرجة أن بعض الدجالين المضطربين نفسياً أصلاً يمارسون معالجة الناس بالشعوذة. و كيف لفاقد شيء أن يعطيه!

and هنا تأتي أهمية الثقافة النفسية، فصحة النفس توازي البدن. بل هناك طامة كبرى: أن المريض نفسياً إذا بلغ منه المرض عتياً لم يعد يدرك أنه مريض، فنلجأ معه إلى الحبس الانفرادي و التنكيل و الإهانة، عوضاً عن العناية به ، بخلاف المريض عضوياً الذي قد يتجاوب حتى الرمق الأخير. و هذا بدوره يلقي مزيداً من ظلال المسئولية الاجتماعية على مؤسسات لرسمية وتوعوية و إعلامية ، كي تنهض بأدوارها . (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 25-08-2017, 05:28 PM) |Articles |News |مقالات |بيانات