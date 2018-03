[}لكل فولة مخستگة.. كيال أعور [} بقلم / دفع الله ود الأصيل

{25}

بالله لو سمحت ما تتكلم في السياسة بي تحت تحت

.٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

# ي عظمة بالله بطل جبانة ما تخليگ واحد رعديد ، .ثم ياخي عيبا لي ،

مالا السياسة ، صحيح هي شر لا بد في المية منو . علا لكن ، نحمد الله

ونگون من علادو الشاگرين بلدنا تتنشق نسايم الحرياتالأربع، و الحرية مشروب

شدت مو عزيز و غالي علينا هديگ ليها معبنها في قزايز و مصمتنها ليك بي فُلَّة

لزوم منع الكبت والفوران . ياخ لدرجة للمفارقة ، عاملينمنها كوبري يدردقك

مباشرة إلى منطقة السجانة. إذن، أحسن لك تبتسم؛ فأنت على مشارف

و احدة من أتعس جمهوريات الموز الكضبن كــــــاضب.

بلد أصلن ما مفهومة ماشة مقلبة على وين.



مااااا بستسيقا ياخي السياسة دي .

.٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

# تعال هنا، موش على كيفك؛ و سيك سيك معلق فيك.

شوف آللخو ، لامن تشتري جريدتك الصباح من أقرب كشك،

نان و تيب دا شنو ، ماياه دي ظاطو سياسة!؟ و برضو لامن تركب

دحشك المكادي تندَلَّا بو التحتانية تجيبلك علوق برسيم و تجي طالعبو

بنمرة خمسة عشان تسيسو أها دا شنو برضو ما سياسة؟! و حتى لامن

عز الدين الدِّحَيْش ظاطو يقوم (يحرن) بك طَّب ، متل حومار الشيخ ويقيف

في نص العقبة، ويحلف بي التكطعو تاني ما يخت كُدُر فوق كُدُر نان دا شنو ،

موش كأنو قاعد يمارس في حقو الديمغراطيفي التعبير عن حالة(عصيانه)

المدني ( و لو بالنظر) على طريقته الخاصة؟! فالسياسة هي هيبس في

ناس قاعد يمارسوها بطريقةدبلوماسية و ناس ب(دلدومامسية).

فإنتا من ياتــو فريـــق حــدد موقفك بالله و خلصنا!



- عصيان منو يا زول هوي ـ أعدل كلامك أحسن لك ،

لا تودينا في داهية تسو فينا البقت على و د اأبنعوف!!؟

.٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

أيوااا ، بقا عرفتك ، إتا بقا طالع من جماعة العصيان

بالنسيان موشو لا نا غلتان يا ما تخلني أقولك:رد يا جبان.



- غايتو يا دفع الله الكضب دا بقي تخصص

جماعتنا البهناك دييييك تخريمة: انت يا فـردة

البوستن دا سياسي؟

.٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

# عبودي يا فردة ، إتا ياخي متين بتتعلم من الأيام

و تقرأ ما بين السطور، على قولة ود التهامي ياح ليلو؟!

فياخ دا وكتو عشان تسعلني سوعال بايخ و مفخخ زي دا؟!

و الناس على داب وردة رجوع إلى ربوع البلاد أفواجاً؟! و كمان

برضو ماك سامع بإنوالجماعة ديل قالو أنشؤولم محاكم (تفتيش) و أجهزة

أمنية خسوسن للتقصي و التحري في جرائم المعلوماتية لمعاقبة أمثالك

من الناس البروجو للأو شاعات المغرضة. فياخي انطم ، و لا تقعد

تبحت و تتراجف كدي لامن توهقنا معاك. هو يعني إتا شايف

العوينات الحُمًر ديل ، قايلا دي فراسة و لا شنو ، دا بس

من بققان (البقنية) قال بوستن سياسي قال!!يا بقادي

لي غادي! فتحين أول شيظء ما قلتو نوبة!؟

