20-03-2018, 09:44 AM

على محمد الخير



تاريخ التسجيل: 29-03-2008

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) ** سقوط الكبار**

09:44 AM March, 20 2018 سودانيز اون لاين

على محمد الخير-Brussels

مكتبتى

رابط مختصر سقوط الكبار ... 2*



تنفست سلفاً، ببعض الكلمات عن حادثة هبوط احد كبارنا، تنفيسة اجهشت بها عن سقطة المربي قاسم بدري، وهو ينهال على طالباته خبطاً وتجضيماً؛ فى منظر كان يستحيل على اى شخص رشيد تخيله، لو لا أنه جاء منقولاً وموثقاً عبر كاميرات الهواتف الذكية.



اليوم وقبل أن نعرف نهايات او مآلات سقطة سليل آل بدري، نفاجأ بفاجعة جديدة من نوع آخر مغاير. تتمثل السقطة هذه المرة او بالاحرى الكبوة؛ من فنان موسيقار كبير بقامة الباشكاتب ود الامين وما ادراك ما ود الامين..



ود الأمين صاحب الدرر الباتعة الملحمة، الموعد، بتتعلم من الايام، همسة شوق، مراكب الشوق، زادالشجون، سوق يأتي، تذكار، عويناتك، حلم الاماسي، أربعة وخمسة سنين، يا حاسدين غرامنا، الجريدة وغيرها من العبقريات.

انه سِفرُ يستعصى تجاوزه او النيل منه او المساس به .. لكن السنوات وكبر العمر وتغير الاجيال ستنال شئنا ام ابينا ...



المقطع الذي انتشر ليلة امس عشية حفل غنائي جماهيري، مدفوع الاجر من قبل رواده... كان صادماً للكثيرين..!! وكالعادة ملأ فجاتنا ووسائطنا ومجالسنا بالنقاش والجدل. انقسم الناس فيه الى فسطاطين معيب ومشيد .. واستثمر البعض الحدث في تقليب صفحات الباشكاتب السياسية والتاريخية، جردوه خلالها من اكتوبرياته وغنائه للوطن فى حقب سابقة، وذموه اشر ذم في غنائه ومصافحته للطغمة الانقاذية.

ويا ليت استاذنا القامة كان يعلم أن اى تصرف فى هذا الزمن الصعب والمرصود ما كان له أن يمر مرور الكرام، الكل اليوم يحمل هاتفاً ويستطيع تسجيل وتصوير كلما يراه حوله، وينشره حول العالم في ثوان معدودات دون ادنى جهدٍ او عناء.



اختلف الجميع فى بادرة الموسيقار، ومعهم الحق في أن الاستاذ ماكان له أن يمارس هذه العنجهية والاستاذية الموغلة فى الحدة مع جمهوره ومحبيه بهذه الصورة التى ظهرت ..

فقد اساء الكبير الى نفسة، وتاريخه والى فرقته وعازفيه قبل ان ينتقل التوسانامي الى الجمهور المغلوب الذي دفع وبذل من حر ماله وزمنه ليغني ويُطرب.. لا ليُحاضر فى كيفية الاستماع الانصياتي الصامت.! ولو كانت الفكرة مجرد استماع لاكتفى الناس بسماع الاغنيات من منازلهم مع اختيار التسجيل الافضل المبذول في كافة المصادر بلا رقيب او حسيب.!



وضع الاستاذ صاحب التاريخ التليد العقدة في المنشار لجمهوره العريق .. اما الاستماع اليه بصمت واما مافي غناء .. يا اغني انا يا تغنو انتو.. لعمري هذه حادثة لا اعتقد انها حدثت في أي بقعة بالعالم في تاريخ العلاقة بين المغني وجمهوره.



والمفارقة الاغرب ان الاستاذ عاد وقدم محاضرة مقتضبة عن فن الاستماع، شارحاً، فيها صعوبة اللحن الذي يؤديه وانه يحتاج الى درجات عليا من التركيز تمكنه من اضافة المزيد من العمق والتطريب .. اعجبنى التفنيد والشرح حقيقة، وليته اتمم استدراكه، وعبر عن اعتذاره بعبارات فيها المزيد من الطف والحب والتقدير ..!!



آن الوقت أن يكون لرموزنا التى هرمت وجيعاً ونصيحاً، ينبههم بحتمية القبول بتغيرات الاحوال وجور الزمان وتضعضع اهلية الابدان.



ود الامين الذي تغنى بالامس ليس هو ود الامين الذي تغنى قبل 45 عاماً .. فلا الجمهور هو الجمهور ولا الطرب هو الطرب .. كان الأجدر بود الامين ان يركع فناً وشكراً لأن له جمهور بهذا الكم والمستوى، يستمتع باغنيات له فاقت نصف القرن عمراً .. أغنيات بكل هذا القدم يتشبث بها جيلاً مثل الاجيال التى فتحت أعينها بالدنيا فى عهد الانقاذ بكل تناقضاته.



اننا نعيش عصراً يجب أن ننتبه الى أن نتمثل فيه المقولة ( ربوا اولادكم لزمان غير زمانكم ) .. ومنها نستجير.. غنوا لابنائكم غناء يسمعوه بطريقة غير التى كانت لزماننا .. وياربي ما نشوف كبير آخر يقترب من حواف السقوط ..



احزننى خروج الهلال من كأس الابطال الافريقي .. ويا ليت حزني ... لم نفيق بعد من السقطة ود الامينية ... وابت الا أن تلحق بها السقطة الهلالية ...

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