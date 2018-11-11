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Re: ( تجار الحناء) بقلم الطاهر ساتي (Re: الطاهر ساتي)
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وهذا ما لن تصدقه إلا عقول مرضى مستشفى التيجاني الماحي..
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طبعا بتكون فاهم كويس إنو الناس الحساسيين ديل بستحقوا منك ــ بصفتك الوظيفية ـــ أفضل من كدا..
التعابير واسعة والمعاني أوسع،شنو الجابرك على أن تدعم مقالك بهذه الجلافة ؟ قبل كدا وبكل بساطة استخدمت عبارة (كلب السرة)..
صاح دا عمودك لكنو ماديوانك..
الحاجات دي أساسية ماتستهتر بيها..
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Re: ( تجار الحناء) بقلم الطاهر ساتي (Re: عليش الريدة)
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كلامك صح يا عليش فعلا الكلام ما كويس
بس حتة كلهم حساسين دي انت كمان بالغت فيها شوية
فبعضهم اللؤم والحقد والكراهية والشك هم من تسبب لهم بهذه الحالة
وبعضهم الجزع الشديد وعدم الصبر عند الشدائد وبعضهم
التكبر والتعالي والغرور الزائد اوقعهم في هذا المرض .امثلة مجنون كندا والامنجي المجنون والمجنون الكاتب بتاع شرق اوربا وبتاع زراري المسلمين والعبار والقائمة تطول وتطول
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