11-01-2018, 07:05 PM

الصادق الرزيقي

الصادق الرزيقي

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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( الانتباهة ) في قلب الحدث علي الحدود السودانية الإريترية بقلم الصادق الرزيقي

07:05 PM January, 11 2018 سودانيز اون لاين

الصادق الرزيقي -

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> ثمة أشياء تحكى وأخرى يظل كثير منها بعيداً عن مساقط الأضواء، هكذا كانت رحلتنا الطويلة على مدى يومين في ولاية كسلا عند تخومها الشرقية على حدودنا مع الجارة إريتريا التي تصل حدود ولاية كسلا معها إلى (375) كيلومتراً تمتد من الجنوب إلى الشمال، فمنذ إغلاق الحدود مع إريتريا الخميس الماضي قبل أسبوع من الآن وإعلان حالة الطوارئ في الولاية،



تواترت الأنباء عن تحركات عسكرية خارجية تنبئ بمؤامرة على أمن واستقرار البلاد ضالعة فيها ومتورطة أطراف إقليمية جعلت من إريتريا معبراً لها ومخلب قط، وذهبنا نحن ثلة من الصحافيين في مهمة استقصائية إلى الحدود المغلقة المعابر التي تم ضبطها بصرامة ضد عمليات تهريب السلع والمواد والوقود الى إريتريا، بالإضافة إلى نشاط تهريب البشر من إريتريا عبر السودان الى ليبيا، ثم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

> ذهبنا إلى مناطق الحدود، دون أن نستمع إلى أية آراء مسبقة من السلطات المحلية، وأردنا أن نرى ونسمع ونتكلم إلى الأهالي على الشريط الحدودي، وجمع المعلومات والبيانات من مصادر عليمة وموثوق فيها، ومن خلال البحث والتقصي عن المعلومات في أجرأ عملية صحفية حفت بمخاطر عديدة، تمكنا من الحصول على ما يفيد عن حقيقة الأسباب والدوافع التي أدت إلى إغلاق السودان حدوده الطويلة مع إريتريا، ولماذا تدحرجت الأمور إلى هذا المستوى من التوتر؟

> من خلال زيارتنا لمعبر (عواض) الذي يبعد بضع وعشرين كيلومتراً من مدينة كسلا في الاتجاه الشرقي، ومعبر اللفة وهو المعبر الرئيس الذي تفصله عن مدينة كسلا في الاتجاه الجنوبي الشرقي حوالى ستة عشر كيلومتراً، اتضح جلياً أن حالة التوتر بين البلدين تخيم على الحدود تماماً، فالمعابر أغلقت وتوقف تدفق المواطنين من الطرفين وانحسرت نهائياً التبادلات التجارية والزيارات، وهناك ملاحقة دائبة ودائمة لعمليات التهريب للسلع، وكل يوم تعلن الحكومة عن مواد وسلع وبضائع مهربة يتم القبض عليها، فضلاً عن القبض على عصابات تهريب البشر والضحايا.. وتبذل القوات النظامية جهوداً ضخمة في التصدي لظاهرتي التهريب السلعي وتهريب البشر والاتجار بهم.

> وما يتعلق بالحالة الأمنية والتهديد الذي تمثله دولة إريتريا للسودان، ينحصر في أن هذه الدولة باتت مثل شقق الايجار تعطي كل من يطلب ويقدم مالاً موطئ قدم فيها، فتوجد مجموعة من القواعد والوجود العسكري على أراضيها التي تستخدم للعدوان على دول أخرى، وما يهمنا نحن في السودان وجود المعارضة السودانية المسلحة والوجود المصري الذي يقوم بالإشراف على معسكرات تدريب المعارضة السودانية وتهيئتها لعمل عدائي مسلح ضد البلاد.

> وفي معبري عواض واللفة ومن المعلومات التي توفرنا عليها، فإن الجانب الإريتري أعاد فتح المعسكرات القديمة للمعارضة السودانية، وبالتعاون مع المخابرات المصرية تم تجميع عناصر المعارضة من دولتي جنوب السودان وليبيا ومن داخل مصر واريتريا نفسها، والمعارضة السودانية الموجودة على الاراضي الاريترية تفاصيلها كما يلي:

أولاً: توجد مجموعات حركات دارفور وأبرزها حركة العدل والمساواة بقياد عمر قرحة المقرب من المخابرات المصرية وتوجد قواته في منطقة (حدش معسكر) جنوب جبال (هورا ) بالقرب من الحدود السودانية (حوالى خمسة وثلاثين كيلومتراً) وتتلقى هذه القوات تدريباً من خبراء عسكريين مصريين، وتم دعمها بالسلاح وعربات الدفع الرباعي والتشوين الكافي.

ثانياً: قوات من البجا بقيادة عمر محمد طاهر، وهو قيادي منشق عن مؤتمر البجا لم يوقع على اتفاق السلام وظل تحت إمرة المخابرات الإريترية، وتوجد قواته في منطقة (أقمايت) في المثلث جنوب شرق منطقة همشكوريب داخل الاراضي الإريترية، ويقدر عدد قواته بستمائة عنصر، وتم مده أخيراً بالسلاح والذخائر والعتاد الحربي وعربات مدرعة مصرية، كما توجد قوات أخرى من قبائل البجا تتبع لفصيل صغير تقوده (مريم كباشي)، وتم نقل عدد من هذه القوات من مصر وحلايب، حيث تلقوا تدريباً هناك قبل ترحيلهم إلى إريتريا.

ثالثاً: توجد قوات من بقايا الحركة الشعبية قطاع الشمال، ويزور ياسر عرمان ومالك عقار إريتريا بصورة مستمرة لتنسيق عمل ما تبقى من قوات لهم كانت تقيم في إريتريا، بالإضافة إلى عناصر أخرى نقلت من جنوب السودان ومن جنوب كردفان والنيل الأزرق.

رابعاً: هناك عناصر متبقية من التحالف الفيدرالي بقيادة أحمد إبراهيم دريج لها فترة موجودة على التراب الإريتري، وتمت إعادة تأهيلها توطئة للمشاركة في عمليات حربية، وتوجد أخبار عن وجود مجموعة ما يسمى مجلس الصحوة الثوري الذي كان يتزعمه الشيخ موسى هلال المعتقل حالياً، كما تقول مصادر أخرى إن معسكرات في منطقة (ساوا) غربي إريتريا فتحت لعناصر حركات دارفور القادمة من ليبيا وجنوب السودان، وتوجد هناك وتخضع لتدريب تنسيقي تقوم به قوات وخبراء عسكريون من مصر.

> وعلى ذكر مصر توجد قاعدة عسكرية مصرية في جزيرة (نورا) بها مقاتلات حربية وطائرات استطلاع عمودية، بينما يتكاثف الوجود العسكري المصري في مصوع وجزيرة تخلي ومنطقة أم حجر قرب الحدود الإريترية الإثيوبية السودانية، حيث توجد معسكرات كبيرة قوامها خمسة آلاف من قوات المعارضة الإثيوبية التي تتكون من عدة فصائل من قوميات الأمهرة والأردني والتجراي.

> أما الأخطر من هذا كله أنه تجرى عمليات تجنيد وتدريب كبيرة لقبيلة (الكناما) الإريترية وتشبه ملامحهم ملامح السودانيين من مناطق جبال النوبة، لتجنيدهم ضمن الفصائل السودانية المعارضة، ويقال أن هذه الفكرة نبعت من الخبراء المصريين عام 2016م، ويوجد في منطقة هذه القبيلة معسكر تدريب كامل به كل التجهيزات لستة آلاف من هذه القبيلة في منطقة (بارنتو) مقر قيادة القبيلة.

> أما عن انفتاح وانتشار الجيش الإريتري، فقد تم نشر الفرقة (136) على طول الحدود مع السودان في نقاط ومناطق محددة للقيادة الغربية خاصة قوات (عقور) أو حرس الحدود، وتنحصر مناطق انفتاح وانتشار الجيش الإريتري في القطاع الغربي (جبل كنتافات، أدبيرة، جبل هورا، عيلاعبد الله، كرايت، قرمايكا، ربدة، حدش معسكر، ساوا، خور محمود، شنقريب، كموياي)، أما القطاع الجنوبي ففي مناطق (أم حجر وجبل عيكنيت).

> غداً نواصل الرحلة المثيرة.



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