(وَاضْرِبُوهُنَّ)! .. وما ( كٓفٓرٓ) بدري!! بقلم بثينة تروس

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(وَاضْرِبُوهُنَّ)! .. وما ( كٓفٓرٓ) بدري!! بقلم بثينة تروس
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Re: (وَاضْرِبُوهُنَّ)! .. وما ( كٓفٓرٓ) بدري!! بق (Re: احمد مضوي)
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وجهه نظرك لم تتضح
وجهة نظرا واضحة شديد..قالوا ليك في حفلة رابة والعروس واهلها والضيوف منتظرين العريس
جا واحد يبشر ويهز ويرز..ورابط هلالوا وضريرتوا ..اها قبال ما يتتوهط في الكوشة..قال للعروس واهلها
العريس جايي ورا...انا المبشر!!
ولسه بيناتنا المسافة والصالون ..واهل الفترة(المسلمون)!!
هههههههههههههههههههههه
ممكن اهدي:
ما بدور مدرسة المبشر!
ابشر..ابشر..اااود مضوي!!
....
زمان في بوست(ضرب) تسبب في (طرح) الصالون ارضاً!
فحقوا(نجمع) علي انوا اي زول يرضى بي(قسمتوا)!!
كلامي اللخير للعروس المنتظرا(المسيح)..هي العريس!
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