لم يستطع أصحاب الرؤى من السطوع برأي يماثل رأي الأستاذ " محمود محمد طه "، فهو من طينة وعجينة أخرى . وليس من اليسير معرفة رأيه فهو مُتمكن من أساسيات اللغة العربية . يدرك فنونها ووضعية المجاز والتأويل، ثقبت نظرته المتصوفة مُحار وصدف العقائد المنقولة ، والاجتهادات التي ولغت في الدم البشري . هو مُحاور جريئ ، ويعتقد جازماً بأن منْ يقبل الحوار ، فقد قبِل انهيار صمدية الثبات .
أعجب أن الأستاذ " محمود محمد طه " ، قد رفض أن تكون الجماعة الجمهورية حزباً ، وقد صادق على تسميتهم " الإخوان الجمهوريين "، على غير ما رأى البعض من أنهم يسلكون مسلك منْ يبحث عن وسيلة ليصدح بفكره ، مع أن الفكر قد نبأ منذ زمان صاحبه . وقد أسهم شباب الجمهوريين في تبيان كتب وأسفار ومقالات الحركة الجمهورية ، صاحب فكرها ، وقادتها . وعرض كل ذلك في مدونة رائعة على الانترنيت . كل من عزَّعليه الوصال ، فإن كسب الآخرين يبلغه في مكان جلوسه دون شك.
كل الذين حاولوا أن ينفذوا بفكرهم الوثاب ، ليجدوا ثقوب في جُلباب الذين ينقلون بلا رؤية وبلا تدبُر. جميعهم قد تراجعوا وأثبتوا أن التأويل القديم هو الخراب . ومع ذلك ليس لديهم مانع في بقاء الجهاد !، وليس لديهم مانع في بقاء المرأة في ذيل قائمة البشر والمستعبدين .
لم يجرؤ أحد أن يقسم وفق التأويل، بين الآيات التي لها ديمومة في قبول الآخر وعرض العقيدة على أنظار الناس بمنظار التأويل الذي تشغله الأهداف . كل الذين قدموا بحوثهم ، لم يعترضوا على التجاوزات في وثيقة دولة " المدينة" . ولم يجرؤ أحد أن يقول بأن تلك الوثيقة مؤقتة بعصرها وبإنسان دولة " المدينة" . ولم يتجرأ أحد قبل الأستاذ "محمود" باستلال العقيدة السمحاء من عجينة العقيدة التي أراد أصحابها بأن ينسبوا كل شيء للعقيدة ، وصارت " مُكاورة " لا تعرف أنت الصالح من الطالح . وعندما صارت الخلافة هي عدالة رأى المجتمع وهم في حاجة إليها ، وتبعت ذلك " احتطاب ليل " . لا يٌعرف إن كان الاحتطاب تصحبه حية تسعى ، حتى ملأت علينا الصحائف والأسفار بالغث . وتركت الفكر النيّر ، والتأويل الذي يأخذ بأسنايد السيرة الرضية للعقيدة . لا بشاعة ولا قهر في العقيدة . بهذا استبان صاحبنا المفكر " محمود محمد طه " نهج النبوة ، التي استمالت لضرورات المجتمع ، وتنسخ إلى أجلٍ يخضع له نمو المجتمع ، ما كان المولى يدّخره لكي يأتي نفرٌ بفكر وضاح ، وتأويل مُبين ، فيسطع شمس نوره . من هذا المنبر نُحيي ذكرى " محمود محمد طه " الذي أهدر روحه قوم سيطرت عليهم الجهالة حتى أعمتهم .
لعلك تقصد القتال..فهناك جهاد لا قتال فيه!! ما تستعجل يا اخانا الشقليني!! وبمناسبة القتال..ما تقولون دام فضلكم في هذا البقاء:
Quote: مسلم (1922) من حديث جابر بن سمرة، رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ"
.... ما تعريف العلم لمصطلح الخاصة،،ومن هم:
Quote: أنا أكتب للخاصة التي تدخل المعارف عبر أذهانها الصافية
حتى لا تُحاكم ب:
Quote: إن مُصطلح " الخاصة " هو مصطلح فضفاض لا ينتمي إلى المصطلحات العلمية الدقيقة ، التي تبين الموصوف وتميز تفاصيله الدقيقة . وهو هنا لايعني أي شيء ،لا فئة ولا طبقة ، بل صناعة هلامية يطلقها الشقليني الذين يكتفي بعموم الحديث.
وحتى لا تكون من اهل: " المُكاورة " و " حطاب الليل "!!
لا أعلم كيف تسنى للأكرم عاطف عمر ، أن يقدم فزلكة خارج الموضوع ، يقصد الجمهوريين . وصفناه بالأكرم علنا نرَّقي بمخاطبته طريقة كتابته التي يدور بها في منبر سودانيزأولاين ، باحثاً عن الجمهوريين ، " ليفشّ غبينته " !! ، إن كان في الأساس وهابي ناقل لآراء اجتهاد الأقدمين ، ووضعهم موضع القداسة ، أو كان " طيرة إلكترونية " يجاهد فينا ليُحلل فلوس الأمن الإلكتروني !.
من الصعب أن نُجهد الجهاز المفهومي للسيد " عاطف عمر " لتخليصه من الجهالة المُركبة ، التي ينشرها على الورق الإلكتروني . لكن لن نبتئس كثيراً ، لأن المقال موجه ، لمجموعة من القراء والقارئات ، الذين ربما التبست عليهم دعوى السيد " عاطف عمر " ، حتى ظن في نفسه العلم المطلق ، وحدّث نفسه بأنه بذلك يُفشي المعرفة بالدين ، دع عنك دفاعه الذي هو من أسوأ الدفاعات عن العقائد . لأن بما ينشره يتكرم علينا ، بنقاشات دائرية ، تركناها منذ أيام الستينات من القرن الماضي، ليس استخفافاً بالنقاش ، بل بسذاجته . *
الأخ الفاضل / عبد الله الشنقيطي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : لم يستطع أصحاب الرؤى من السطوع برأي يماثل رأي الأستاذ " محمود محمد طه "، فهو من طينة وعجينة أخرى .
بالله عليكم كيف حكمت بأنه من طينة وعجينة أخرى ؟؟؟؟؟
أناس يعبدون الخالق الواحد ولا يشركون به أحداً . وأناس يعبدون الأصنام والأوثان . وأناس يعبدون الشمس والنار . وأناس يعبدون البهائم والأبقار . وأنت نجدك قد سخرت حياتك كلها في سيرة مخلوق يماثلك في أوصاف البشر . لو كان محبتك لله الخالق الرازق بذلك القدر يقال لك لا ضير في ذلك ، لأنه من قوة إيمان العبد أن يحب المخلوق للخالق . ولو كان محبتك لخاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والتسليم يقال لك لا ضير في ذلك . لأن من قوة إيمان العبد ان يحب الرسول الكريم ,
ولكن حين نجد أن أقوالك ومحبتك واجتهاداتك كلها منصبة في أستاذك محمود محمد طه حيث تلك المحاولات العقيمة في تحسين صورة إنسان قد حكم عليه بالردة والإلحاد أمام محكمة شرعية هي كانت عادلة في مفهوم كافة الشعب السوداني إلا من ندر من أمثالك ،، وإذا أنت ترى أنها لم تكن عادلة ولم تكن منصفة فلا يجعلك ذلك الأمر أن تعبد مخلوقا مثلك بذلك القدر طوال حياتك ,, وأنت مسئول يوم القيامة عن عبادة الخالق البارئ الذي أوجدك من العدم ،، ولست مسئولاً عن عبادة محمود محمد طه ذلك المخلوق الذي يدور حوله الجدل حيث اتهامات الردة والإلحاد ،، وسواء كان بريئاً من تهمة الردة والإلحاد أو كان مدانا فإن المقادير قد جرت وأخذت مجرياتها ،، فما الذي يجبرك أن تعيد صورة الردة والإلحاد والكفر في أذهان الناس كل مرة ؟؟.؟؟؟
دع سيرة الرجل وشأنه وأترك الرجل ليرقد في قبره بسلام دون مناكفات الجدل التي تجلبها أنت وأمثالك .. والحكم قد أصبح اليوم خارج مناكفات الأحياء .
تكتيكات الجمهوريين،،فرع النعيم المقيم: *1 وفعلت فعلتك التي فعلت *2 من هو فلان .. بدلا عن ..ماذا قال فلان *3 التخويف بهيئاتهم وومنظماتهم ومجتمعاتهم ودولهم(الجديدة) !!وقوانينهم الأممية. *4 تعجيز(الخاصة) وناس الصافية..من الوصول لميدان (الشعبية)..بالفيديوهات والمنقولات المطولة!! *5 بناء وخلق اجسام مشابهة لميدان الشعبية..يراجع تفضلا البوست الذي(بناه) الحريف ياسر الشريف بنفس اسم البوست الذي ابتدره اخوه في (الانسانية) الشقليني... في الذكرى السابقة لهذه!! *6 دخول بعضهم باسماء مستعارة .. وتشتيت الانتباه بأسئلة من شاكلة : الكلام دا وين..وأول مرة اسمع بيهوا.. جيب (نص) ما قاله هناي!! نواصل بإذن الله!!
Quote: وأنت مسئول يوم القيامة عن عبادة الخالق البارئ الذي أوجدك من العدم
ههههههه يا يوسف... يا خي انتا طيب شديد!! الخصم هو الحكم ذاتوا!! هههههه هاك النص:
Quote: ((انّ من فساد العقيدة ان يظن أحد ان الذات الالهية التي شرّف النبي بشهودها، بعد تخلف واسطة جبريل، تباشر حساب الخلق عامّة، بغير واسطة!!))
من هو:
Quote: ((فأعلم الناس بالله، وأكثرهم تحقيقاللأصالة والفردية، يكون بين جميع الناس، وبين ذات الله في إطلاقها.. وهذا هو الإنسان الكامل الذي يتحقق بمقام الإسم الأعظم (الله))
Quote: ((ففي هذه الدورة من دورات الحياة، دورة الحياة الدنيا تتحقق الفردية في قمتها، في مستوي ترك التقليد، لرجل واحد))
الواسطة:
Quote: ((ولذلك فان المسيح الاخير انما هو المسيح المحمدي في معنى انه يجيء بالرسالة الثانية من الاسلام التي عاشها محمد وظلت مدخرة في القرآن وفي سيرته‚ لتعيشها بشرية القرن العشرين))
الصراحة راحة"
Quote: قاعدة معاهو في أوضتو، شافني مشغولة بالقراية .. قال لي ياختي بتقري في شنو؟ قلت ليهو بقرأ في كتاب "الرسالة التانية" قال لي: هو معاك أنا ذاتو تقري في الكتاب؟؟!!
والأحلام:
Quote: يقول عبد الرحمن* بأنه رأي أنه في مهابة يوم الحشر وغلوائه، والناس في ذعر. ورأي الأستاذ محمود في ثوبه الأبيض المهيب**، باثاً الطمأنية فيمن حوله ثم رأي أخي الحبيب، ،الدكتور أحمد المصطفي دالي يجلس الفائزين عن يمين الأستاذ. من ضمن من رأهم على يمين الأستاذ كانت الفنانة عائشة الفلاتية عليها شآبيب الرحمة. وهال الأخ عبد الرحمن أن أجلسه دالي على شمال الأستاذ . وكان الوحيدالذي أجلس على الشمال. فلما سأل عبد الرحمن العزيز دالي عن لماذا أجلس على شمال الاستاذ قال له دالي "إنت ما كنت جمهوري، كنت صديق ساكت وما التزمت.
وووو الحقيقة:
Quote: " ذعر الأخ عبد الرحمن، فيما يروي، وذهب مهرولاً إلى الأستاذ محمود بالمواصلات العامة، ناسياً سيارته، وحكى له الرؤية. فطمأنه الأستاذ برأفته المألوفة، وقال له ما معناه "لا باس عليك، إنت قايل مرحلة الصداقة للجمهوريين دي هينة...نحن الناس بطقعونا بالحجار.."
......... * عبدالرحمن عبد المجيد طه ** العراة (الغرل) هم (الناس) العراة وربهم محمود في ثوبه الأبيض المهيب: عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلاً)) ([1]) قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟، قال: ((يا عائشة الأمر أشد من أن يُهمهم ذلك))، وفي رواية:((الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض))، متفق عليه.
اما (رب) الناس محمود فهو الذي يحاسب ويعاقب ويدخل الجنة والنار وكمان (فوض) تلاميذه ليدخلوا الناس الجنة والنار !!! وقد ادخلوا شيوعية لا (تصلي) الجنة!!!
الجنة وصكوك الغفران عند دالي وود عثمان:
Quote: الأستاذ حسن عبدالرازق ساتي كل الشكر لك على هذه الإفادة الطيبة ... وتعرف أن القلوب الصافية هي التي ترى جمال هذا النور .. حكى لي أخي الجمهوري الباشمهندس عبدالرحمن محمد الحسن حسين قصة لطيفة أحكيها لكم عرفانا لقصتكم هذه والتي حركتني، وكذلك للأخ سيف الدين جبريل (أين كنت ذلك اليوم؟).. هاتفته في كندا وقلت له أن طبيبة شابة ستسكن في الجوار قالت أنها قريبتك .. قال لي أوووه ما بتتذكرها دي ما "الشيوعية" الحكيت ليك قصتها.. قلت له لا أتذكر قصتها فحكى لي - بتصرف - قالت أنه ترى مناما رؤيا وفيها الجمهوريون يحاسبون الناس يوم القيامة ... هي في غرارة نفسها تعرف وتؤمن بان الجمهوريين يصلون، وهي لا تؤدي الصلاة - قالت كانت تخاف أنها يسألها الجمهوريون لماذا لا تصلي؟ ... قالت فوجئت بهم يسألونها أين كنتي يوم 18 يناير وماذا كان شعورك؟ .. قالت أنها أجابت: كنت زعلانة جدا لمن بكيت ... قالت قالوا لها أذهبي للجنة ))..
Quote: هذا التسجيل لم يسبق أن نشر على الناس خارج نطاق الجمهوريين...... وأرجو أن يجيء الوقت الذي يتمكن الجمهوريون فيه من التركيز على التعريف بالأستاذ محمود وبأحاديثه ونشرها بين الناس
*2 02-02-2007
Quote: الأخ العزيز أسامة، تحية وسلاما ،،لقد أرسلت لك كتاب "المسيح" على [redالإيميل .. وفيه الكثير مما يمكن أن يثري الحوار.. ويعينك في دراسة منهجية
*3
Quote: ويا حبذا لو ارسلت لي "عودة المسيح " لو كان بحوزتك.
*4
Quote: نعم كتاب "عودة المسيح" موجود لدي وسأرسله لك
*5
Quote: وكلي أمل أن أحصل على كتاب السيد المسيح للأستاذ علني أُثري بقدر ما أستطع
*6
Quote: أقترح على الأخوين الكريمين ياسر وأسامة أن يرسل أحدهما لك الكتاب فقد أرسله ياسر قبل أيام لاسامة. ثم أقترح أن ينشر الكتاب هنا، فهو ليس طويلاً بالصورة التي تشكل عبئاً بصرياً، بخاصة إذما أنزل منجماً. وهذه صنعة يتقنها عزيزي د.ياسر.
*7
Quote: الأعزاء حيدر وعبد الله وأسامة وكل من يتابع هنا.. الأخ عبد الله، أعطني بريدك الإلكتروني وسأرسل إليك الكتابين وأي كتاب آخر تطلبه
*8
Quote: أريد الآن أن أنقل لكم الحديث الذي دار في أبريل عام 1982 في جلسة للأخوان الجمهوريين عقدت خارج منزل الاستاذ في الساحة الغربية للمنزل.. وهي بالتالي لم تكن جلسة سرية
*9
Quote: سأمدك بكتاب آخر هو "التقليد والأصيل والأصلاء" صدر في أغسطس عام 1982
*10
Quote: وعندما تتطور وسائل توصيل الصوت والصورة أكثر مما هي عليه في الشبكة الآن سأقوم ببث مواد توثيقية ووثائق تدين المتآمرين
... شكراً لمنبر سودانيز على تفسير المفسر وشرح المشروح!! * موقع الفكرة (حينها) موجود يسمع في(رسائلهم)!!! فهل هي اضانك بي وين؟؟ لا.لا الشريف وصحبه...اذكى من ذلك!! ام هي الصوفية: لا اكشف.. ولا تكشف!!! ام التقية الشيعية!!
إلى الأكرم : أبوبكر بشير الخليفة : لك الأرض زاهية بطيب وردها * أما : عاطف وحافظ ويوسف ، فبيننا وبينهم بيد دونها بيدُ، ومشكلتهم الصندوق الذي يحملونه أعلى أكتافهم ، وكما أشعر أبوالطيب : إذا أنتَ أكْرَمتَ الكَريمَ مَلَكْتَهُ .. وَإنْ أنْتَ أكْرَمتَ اللّئيمَ تَمَرّدَا وَوَضْعُ النّدى في موْضعِ السّيفِ بالعلى .. مضرٌّ كوضْع السيفِ في موضع النّدى
أما : عاطف وحافظ ويوسف ، فبيننا وبينهم بيد دونها بيدُ، ومشكلتهم الصندوق الذي يحملونه أعلى أكتافهم ، وكما أشعر أبوالطيب : إذا أنتَ أكْرَمتَ الكَريمَ مَلَكْتَهُ .. وَإنْ أنْتَ أكْرَمتَ اللّئيمَ تَمَرّدَا وَوَضْعُ النّدى في موْضعِ السّيفِ بالعلى .. مضرٌّ كوضْع السيفِ في موضع النّدى
عجزت عن الرد لكن لا تتبلى علي فأنا ما غلطت معاك بس أطلب حقك (قول لي يازول ما داير أحاورك ولا أناقشك وما حا ارد علي أسئلتك) بكل ذوق وحا أحترمك لانه دا حقك لكن ما تطلعني ليئم ملكته وسيف موضع الندي وكلامك الهلامي دا
إلى حافظ سبق أن أجبت على ذات الأسئلة التي سألتها لي في مقال كتبته أنا في ذكرى " محمود محمد طه " قبل عام في آراء ومقالات بسودانيزونلاين واستمر الحوار الدائري معك وعاطف ، إلى أن أوقفه بكري أبوبكر وحذف الملف!؟ إن كنت نسيت فأنا أذكر
Quote: وكما أشعر أبوالطيب : إذا أنتَ أكْرَمتَ الكَريمَ مَلَكْتَهُ .. وَإنْ أنْتَ أكْرَمتَ اللّئيمَ تَمَرّدَا
هههههههه يا اخانا الذي في شعره (متنبئ) ما اسهل الرد والكلام..وما ايسر الإفحام ومن(فمك) أُدينك ومن(شنبك) بفتل ليك ولو كنت لئيماً لقلت لك ما قاله (الغرقان) في المتنبئين:
Quote: لو لم يكن لأبي الطيب إلا لك يا منازل في القلوب منازل لكفته!!!
وما (تجزع) من (نقصك) يا صديق (الرب) محمود..فقد قالها(ربهم) محمود لأكمل هذه الأمة ايماناً..والذي يسقط (السوط) من راحلته فلا يقول للقاضي المقيم: اديني عشرة جنيه..هي..ارفع لي سوطي!! كيف لا وهو(المسلم) الذي تربى (بالعلم) والتطبيق علمني خليلي الأ اسال الناس شيئا,,فيراه (المؤمنون) المسلمون..يسقط السوط من دابته فينزل له!!!
بتعرف (القنطرة) يا أخانا الذي (سبانا) ما تقنطر (روحك) سمح!! معليش القنطرة و(الشعبية) ديل ما(تبع) ناس(الصافية) ولا في قاموس (الخواص)!! ...... سنوالي ونتابع.. بحول الله وقوته ومعيته ونصرته..كشف هذه الفئة من الناس وهذه الجماعة من الخواص!! ولن يثنينا سبهم وشتمهم عن مرادنا وهدفنا ولن يقعدنا عن تلمس طريقنا!! * السب والشتم والذم والعنف نعم العنف لم يسلم منه رب ..نعم..رب ولا كتاب ولا رسول ولا دين ولا صحابي ولا شعب ولا صديق ولا أخ لهم في الفكرة او أخ في الوطن او (الانسانية)!! فالشقليني ليس (مبتدعاً) وانما (متبع) لأصحابه واحبابه في الفكرة الجمهورية!! فما ايسر واسهل ان يقول (ربهم) محمود لخليل سيد البشرية وخير البرية: ناقص علم....وغافل!! وليت(سبه) هذا في (سياق) منضبط..بل (جاء) ليخرج من ورطته بتركه للصلاة !! صلاة الدنقير كما يسميها (سلفه) الذين تركوها بأسباب وحجج أوهى من (صالون) الحرية لنا ولسوانا الذي أُغلٌق بسبب(ممارسات) إخوة في الفكرة الجمهورية!! واللفظ لياسر الشريف..الذي ما زال (يمارس) هواية اغراق البوستات بالفيديوهات لتتقيل البوست على (داخليه) وهذه هي احد (اساليبه) التي عرفها عنه ونكرها إخوة له في الفكرة!!
Quote: ممكن يكون نقاشنا أحسن من بكتير جدا جدا يا ياسر لو خلا من أي إقتباسات أو فيديوهات أنا ما عارف ليه دائما بتكرر نفس الفيديوهات مع أنك في كم مداخلة معاك جيبتها قبل كدة
هههههههه يا بلال ..ياها قدرتوا...وله فيها(الفيديوهات) مآرب أخرى!!* بس (تعبتوا) بهذه :
Quote: هناك فرق بين الموقف من الشريعة, وفيمن يستغلها لمآرب أخري, فالأول ديني والثاني سياسي, فأيهما تقصد؟ وأنت هنا تستخدم السياسي ليدعم موقفكم الثابت من التشريع المدني (الرسالة الأولي!) ....أليس كذلك؟
هههههههههه * قبل تناقش أي جمهوري..شوف طريقتو(هم) في النقاش!! انا بسميها(الطريقة) النقلية العتالية الفيديوهية!!لمؤسسها(الشريف) ياسر!!! ومؤخراً تم كشف (بعض) الاعيبها من قبل اخوته في الفكرة..قالوا (بشتت) بيها الكوورة!!! وما تسألوا سؤال(تعسفي) كالذي سأله اخونا ود الزبير للجمهوري المنصوري حين قُبض كاذبا على البخاري: انتو قبل النت والمنتديات...كنتوا (بتسندوا) وتناقشوا كيف؟؟؟ هههههههههه
إلى حافظ سبق أن أجبت على ذات الأسئلة التي سألتها لي في مقال كتبته أنا في ذكرى " محمود محمد طه " قبل عام في آراء ومقالات بسودانيزونلاين واستمر الحوار الدائري معك وعاطف ، إلى أن أوقفه بكري أبوبكر وحذف الملف!؟ إن كنت نسيت فأنا أذكر
أنا لا أتذكر لكن مافي مشكلة نواصل هنا
هو بكري أبوبكر أوقف وحذف الملف لييه ؟؟؟ أنا أحترمك فأنت رجل محترم ومهذب ومستحيل أجنح معاك للتهاتر والسخف ،
عليك الله أسال لي بكري بعمل كدا لي شنو ؟
بكري دا جمهوري ولا كوز ولا شيوعي ولا شنو ؟
الأسلوب القمعي دا أسلوب الكيزان والجمهوريين والشيوعيين
Quote: فى الحقيقة الجمهوريون يكنون قدر كبير من الاحترام والتقدير لعضوية الحزب الشيوعى، ذلك لانهم شرفاء ووطنيين
ههههههههههه عرفة من بتين هههههههههه نجكي للخمام الجمهوري هذه الطرفة..حتى تزيل اكفهراره وزعله من الشعب (البغل)!! قالوا ليك في (مهاجر)..هي (مغترب)..جاء اجازة قصيرة للغاية واهلوا (اختاروا) ليهوا (عروس) وتزوجها..ثم حين اراد السفر وفي المطار..انخرطت العروس في نوبة بكاء متواصلة!! فما كان من العريس إلا ان قال لها : عرفة من بتين!!!!! ههههههههه فدحين ..تابعونا على شاشة سودانيز العالم اللذيذ!! لنرى ونسمع ونشوف ما قاله الجمهوريون في فكر ومنهج وسلوك قبيلةالشوايعة واهل اليسار..ولنعرف من أين شرب و عرف و(غرف) الكيزان التطهير او الصالح العام!! ومن اين تعلموا (ضرب) المسيرات والتظاهرات!!حسب ما رواه وشاهده الجمهوريون!! ولحسن حظكم ان شهودنا احياء يفرفرون في انتظار (الفرج)!!!
Quote: فى الحقيقة الجمهوريون يكنون قدر كبير من الاحترام والتقدير لعضوية الحزب الشيوعى، ذلك لانهم شرفاء ووطنيين
الجمهورين والكذب الصراح وشهد شاهد من (اخوتهم): *1 *
Quote: أرجو ملاحظة ما يلي، في جميع كتابات د. النور: 1/ الكذب: فهو يكاد يكذب في معظم الحالات وفي المواضيع الأساسية، فهذه ملاحظة أرجو متابعتها بدقة، فليس مع الكذب فكر ولا دين. 2/ التناقض: التناقض سمة أساسية من سمات كتابات د. النور.. وسنبرز هذا الأمر بصورة واضحة.. والتناقض يدل دلالة واضحة على عدم الموضوعية، وعلى عدم وجود فكرة ثابتة. 3/ عدم الموضوعية: الكذب والتناقض من أساسيات عدم الموضوعية.. فالموضوعية تقوم بصورة تامة، على الأمانة الفكرية، فإذا غابت هذه الأمانة غابت الموضوعية.. ثم إن د. النور، عندما يتناول أي موضوع، ينسب إليه تعريفات لا علاقة لها بالموضوع.. وهو عندما يبدي رأياً، لا يورد له سنداً واضحاً، وإنما هو يقرر فقط. أرجو متابعة هذه النقاط، في جميع الحلقات
* *الجمهوري خالد الحاج!! .... ودكتور النور مقارنة بغيره يعتبر ملاكاً !! تابعوا معنا .. الجمهوريون والشيوعيون والكذب الصراح!!!
Quote: فى الحقيقة الجمهوريون يكنون قدر كبير من الاحترام والتقدير لعضوية الحزب الشيوعى، ذلك لانهم شرفاء ووطنيين*
الجمهوريون والكذب الصراح الجمهوري القراي الفين وقبيل: التطهير.. وحل النقابات.. وطرد اساتذة الجامعات وحل (الاتحاد) المنتخب..ولجنة الخدمات الشيوعية!!
Quote: لقد حاول الشيوعيون منذ البداية أحتواء نظام مايو ، لانه قد جاء في الاساس لاحباط مؤامرة (اليمين الرجعي) .. وفي ظل التأثر بالشيوعيين مارس النظام دكتاتورية عقائدية صعبة .. وادخل مبدأ التطهير للخصوم السياسيين من الخدمة المدنية ، وكان فاروق ابو عيسى وزير العمل الذي حل جميع النقابات !! بل ان الاساتذة المخالفين للشيوعيين طردوا من جامعة الخرطوم .. وحل الاتحاد الذي كان يتكون من عدة اتجاهات ، وحلت محله "لجنة الخدمات"
الدبابات والدبابين الشيوعيين في الجامعات!!
Quote: وفي هذا الوقت الذي تدخلت فيه السلطة في الجامعة لأول مرة في تاريخ السودان ، كان هذا التدخل يجد السند من الشيوعيين .. هذا هو الوقت الذي وقف فيه الخاتم عدلان في النشاط ليقول ( لن تظل الجامعة جزيرة رجعية في محيط ثوري هادر) .. وحين رفض الطلاب واعتصموا بالجامعة كانت الدبابات التي يقودها ابو القاسم محمد ابراهيم تحاصر الجامعة ، والطلاب بالداخل والشيوعيون بالخارج وهم يهتفون (اضرب اضرب يا ابو القاسم ) !!
من حسنات مايو.. وموجبات تأييدها.. عند الجمهوريين انقلابها على الشيوعيين
Quote: ثم انقلبت مايو على الشيوعيين ، وحالت بين الشعب وبين دكتاتوريتهم العقائدية التي لا تفضبل كثيراً دكتاتورية الاحزاب الطائفية في مشروعها الاسلامي المزيف .. فحسبت هذه ايضاً من حسنات مايو واوجبت الاستمرار في تاييدها غير المعلن أو الامساك عن مشايعة المعارضة في معارضتها لها
شكرا للجمهوريين على الشهادة والعمل(الطيب)!!! ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كضبة ..هي.. وقفة.. ونواصل!!! ... ووطنيون* دي صصصااااح ومعاك فيها تب..فالشعبيون ما قالوا لرئيس جهاز الأمن يا سيدي!! وكبير الشعبيين(الترابي) ما شال (تعويض) فردي في نص (رمضان) وكاش من جهاز الامن (الوطني)!! وما (قالد) البشير بعد مفصالتهم .. ولا كرمته(مايو) بوسام انجاز!! ابوبكر الخليفة دا بجيب (درر)!!! هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Quote: فى الحقيقة الجمهوريون يكنون قدر كبير من الاحترام والتقدير لعضوية الحزب الشيوعى، ذلك لانهم شرفاء ووطنيين
وكتب الجمهوري القراي وشهد من حسنات مايو.. وموجبات تأييدها..انقلابها على الشيوعيين
Quote: ثم انقلبت مايو على الشيوعيين ، وحالت بين الشعب وبين دكتاتوريتهم العقائدية التي لا تفضبل كثيراً دكتاتورية الاحزاب الطائفية في مشروعها الاسلامي المزيف .. فحسبت هذه ايضاً من حسنات مايو واوجبت الاستمرار في تاييدها غير المعلن أو الامساك عن مشايعة المعارضة في معارضتها لها
وخرج علينا الجمهوري ابوبكر الخليفة بالدرر..شاهداًً على نفسه واخوته وفكرته:
Quote: اما نشر مثل هذه الاكاذيب فى هذا الوقت فان له دلالات كثيرة
Quote: وقد أسهم شباب الجمهوريين في تبيان كتب وأسفار ومقالات الحركة الجمهورية ، صاحب فكرها ، وقادتها . وعرض كل ذلك في مدونة رائعة على الانترنيت . كل من عزَّعليه الوصال ، فإن كسب الآخرين يبلغه في مكان جلوسه دون شك.
هههههههههههههه الشقليني ..يكذب..ويتحرى ..الكذب..جهاراً..نهاراً فهو(يسأل) الشريف أن يرسل (له) كتاباً..يثري به (معرفته)!!وأي كتاب!!!! والشريف (يعده) بإرساله اليه..وكل هذا (الحكي) وموقع الفكرة ينظر متمحناً في هذا السلوك العجيب وهذا التواصل الغريب!! والمدونة الرائعة لمن عز عليه الوصال تنظر وتعاين وتسمع وتشاهد!! فما الداعي يا ايها(الشقلينيون) إلى هذا التعب والنصب؟؟!! الاجابة عند (الشريف) حين قُبِض محرفاً لكلام ربه(محمود) وقد اختصرته لكم في كلمتين : مخرنبق لينباع!!! ..... حوار ين الشقليني وياسر الشريف : الشقليني:
Quote: ويا حبذا لو ارسلت لي "عودة المسيح " لو كان بحوزتك.
الشريف
Quote: نعم كتاب "عودة المسيح" موجود لدي وسأرسله لك
و
Quote: الأخ عبد الله ، أعطني بريدك الإلكتروني و سأرسل إليك الكتابين وأي كتاب آخر تطلبه
.... تابعوا تسلسل رفع وسحب و(حجب) انتاج الفكرة ..على الشبكة(العنكبوتية)!! حصرياً على شاشة سودانيز العالم اللذيذ!!!
للعلم لا أتذكر أني تناقشت مع السيد الشقليني أو سألته نفس الأسئلة بل ما أتذكره أني سألت الجمهوري ياسر الشريف نفس الأسئلة وتهرب منها
الأسئلة التي يهرب منها الجمهوريين
1- هل أنت جمهوري 2- هل محمود نبي أو رسول أو كان يتلقى رساله من الله عز وجل (وحي-رؤيا-إلهام-كلام الخ) 3- هل الفكرة الجمهورية كان تخص السودان فقط والسودانين فقط سكان مناطق النيل ام كانت للعالم كله وماذ كانت رؤية محمود أو فكرته للعالم كله 4- ما خلاصة الفكرة الجمهورية (ياريت لو تدي تخليص بسيط عن ما فهمته من الفكرة الجمهورية) وعندي مزيد من الأسئلة حا أسألك لو رغبت في محاورتي
أحب أن اضيف أسئلة
5- هل الفكرة الجمهورية دين ؟ 6- ماهو وصف الشخص مثلي الذي لا يعتقد في صحة الفكرة الجمهورية ؟؟ ضال ، مشرك ، مرتد ، عاصي ، مسلم ، كافر ، مجنون 7- ماذا يفيد أعتقاد بصحة الفكرة الجمهورية هل تزيد الحسنات وتدخل الجنة ولا يدخلها من يعتنقها
وحا نستمر في طرح مزيد من الأسئلة حتى نبين عجز الجمهوريين وتهربهم
قلتو بتتحاورو مع الناس المؤدبين ياهو دا مؤدبين ومحترمين نفسنا ياعسل يا حلاوة يا جمهوريين
Quote: ماهو وصف الشخص مثلي الذي لا يعتقد في صحة الفكرة الجمهورية ؟؟
مثلك وغيرك يا حافظ الكفر ينطبق عليكم تماماً والنص للجمهوري(الشريف ياسر)!! ولكن ما بنقول عليكم(كفار)!! ههههههههههههههههههههه والحكم أعلاه..أصدره قاضي الفكرة الجمهورية والناقل الرسمي لمنهجها وسيرتها! ولماذا لا تقول عليهم كفار؟؟وقد انطبق على المعين...وهنا هو عضو بهذا المنبر..انطبق عليه الكفر تماماً!! الإجابة في كلمتين: مخرنبق لينباع!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..... الطائفة الجمهورية طائفة تكفيرية بامتياز!! ولم يسبق لجماعة تكفيرية سابقة ولا لاحقة..ان بزتها وفاقتها في تكفير(المسلمين)!! فمجرد دخولك للفكرة يعني(قبولك) تكفير(المسلمين)!! وهذا القول لدي عليه برهان وأدلة..من شجرتهم ومن ثمرتهم ومن(كتبهم) ومن حواراتهم..ومن إخوتهم الذين يكفرون بعضهم بعضاً!!
Quote: تلغراف اما بعد فان قراءة كتاب تعلموا كيف تصلون الذى كتبه الشهيد الاستاذ محمود محمد طه فرض عين
هههههههههههه الشعب السوداني كلووووو(جبان) وخوااااف ورعديد ..وآثم ..حسب (مدح) بعض الجمهوريين له!! لماذا؟؟ لأن الشعب عجز عن (حماية) ربهم محمود !! هاك من(المناتل)... (الجمهوروحركةشعبية) فقيري جاويش:
Quote: لقد كان واجبا وفرضا من كل السودانيين حماية النبى الشهيد الذى اتى قبل اوانه
والمناتل دا(غاب) وجاب توصيات (تخجل) لمحاربة حكومة العسكر(السكر)!! واخوه في الحركة الشعبية فضح وزيروا المناتل في وزارة الاستثمار! وهذا هو سودانهم الجديد الذي (يخوفونا) هي..يبشرونا به!! .... *تابعوا(ملف) مدح الشعب(البغل) ..(حسرياً) و(بكائياً) على شاشة سودانيز العالم اللذيذ!!
سبق أن فتحت ملفاً عن المفكر" محمود محمد طه" قبل عام ، مثمناً أرائه وأفكاره . وظل السيد " عاطف عمر " يلاحقنا ، ولم يرد على أي من دلائلنا القرآنية ، ونقل بدلاً عنها صور فيديو لشيخ الأمين " شيخ البيبسي " المعروف ، وكان هو بالمناسبة ممثل رئيس الجمهورية في نقل رسائل لدى بعض الدول العربية! . وعندما فاحت قصصه ، تم طرده شر طردة !. وذلك عندما تحدثنا عن محمود والصوفية وقارناه بالشيخ الغزالي ودراسته للمتصوفة . لا أعرف لماذا جاء باقتباسات لا أول لها ولا آخر، وليست لها علاقة بالموضوع أواقتباسات تم نقلها من حوار بعض الجمهوريين . وتابعه حافظ . ولم يرد على ما أوردناه وهي آيات بينات من آي الذكر الحكيم في سورة الكهف ، وبعدها كما قيل " وقف حمار الشيخ في العقبة ". وجاء ثالث لا أذكره يشكركما على نصرتكم العقيدة ، وكتبت ردي الختامي عليكم جميعاً . وفي الختام قرر الأخ بكري أبوبكر إلغاء الملف ، وحرمنا من الفكاهة المكتوبة ! . إن القضية الفكرية الجمهورية التي جاء بها " محمود محمد طه " ، جعلتكما تعتقدان أنه صار رباً،
ولست أدري ماذا سيكون رد فعلكما ، إن بدأت الحديث عن أيهما أسبق المادة أم الوعي ؟ فإنكما ستهلوسان دون شك !.
Quote: وظل السيد " عاطف عمر " يلاحقنا ، ولم يرد على أي من دلائلنا القرآنية* ، ونقل بدلاً عنها صور فيديو لشيخ الأمين " شيخ البيبسي " المعروف
لا حول ولا قوة إلا بالله وليس في الكذاب حيلة .... معقولة يا الشقليني من الستينات يا ها (مقدرتك)!! البوست لم يحذف..ورابطه موجود في بوستك دا..يلا اجتهد(حبة) وجيب مقتبس الصور بتاع شيخ الأمين!! دا حافظ سليمان يا الشقليني الذي نقل،، وليس عاطف عمر محمد!! لم انقل لا صورة لا فيديو طوال مناقشتي ومحاورتي لك!! ويكفيك ما انت فيه من تزعزع وتضعضع..انك(بدرت) بإيهام القراء بان البوست(حُذف) حتى يتسنى لك(معاودة) الكذب علي!! ... *يا خي ما تفضح جهلك..هات الآية هنا من القرآن والسورة التي نسبتها لها ليعرفك(الخواص) على حقيقتك!! هههههههههههههههههههههههههه تابعوا الشقليني متزعزعاً متضعضعاً..كاذباً جهاراً نهاراً حلقات ممتعة ومشبعة!! تابعونا قبل ان يطبلونا..لم يبق للخواص غير التنكيل بالتطبيل!! ... ادناه رابط مباشر للصورة المنسوبة لي(كذباً) وبهتاناً:
كتب حافظ ذات الأسئلة التي كتبها يوم 30 يناير 2017 :
الأستاذ الشلقيني
السلام عليكم ورحمة الله وأطيب التحايا أشكر تفضلك بالتواضع بالإجابات المهذبة الراقية ومحاوراتك ونقاشك المفيد والصريح والواضح عكس الجمهوريين الأصليين وتلاميذ محمود محمد طه الذين يتهربون من الحور ويغلقون صالونهم عليهم فقط وإذا أضطروا للرد تكون ردودهم بتعالي أجوف مع التدليس والكذب وبتر الايات واستخدامها في غير مواضعها او الاستناد للاحاديث المكذوبة او النقل بدون سند سؤالي لك : حسب ما أعلم أنك ماجمهوري لكن محب للفكرة الجمهورية و(الأستاذ) محمود محمد طه ، إذا كنت غير جمهوري فمالذي يمنعك من أعتناق الفكر الجمهوري وتصبح جمهوري ؟ هل تعتقد أن أقوال وافكار وعقيدة (الأستاذ) صحيحة ؟ واكرر لك شكري بتفضلك بالحوار المهذب المفيد
الى عاطف
لمَ لم تكذب حافظ الذي ذكر بأنه لم يخاطبني ؟ انتم من عُصبة واحدة ، لا تكذبه ( أنصر أخاك ظالماً ومظلوما ) * من الخير أن تنقب عن ملف 2017 ، فهو مليء بالطرائف * إن القضية الفكرية الجمهورية التي جاء بها " محمود محمد طه " ، جعلتكما تعتقدان أنه صار رباً، ولست أدري ماذا سيكون رد فعلكما ، إن بدأت الحديث عن أيهما أسبق المادة أم الوعي ؟ فإنكما ستهلوسان دون شك !. * أكرر الكتاب لعناية عاطف للرد *
العزيز جدا / عبدالله الشقليني تحياتي لك وخالص امتناني علي كتابتك التي تقطر عطرا، وعبرك السلام موصول الي ضيوفك الكرام واخص منهم الأخ/ حافظ سليمان واقول له ليت الموضوع يا اخ حافظ بسيطا بساطة الاسئلة الطرحتها دي، ياريت لو كان يا ابيض يا اسود، كان كل شيء بقي علي ما يرام، عندها فقط ممكن الواحد يرد ليك ويديك اجابة شافية وافية، لكن الامر اعقد من ذلك بكثير( زمان بدري ربنا قال للناس جاييكم نبي اسمه احمد، قام جاهم نبي اسمه محمد(صلي الله عليه وسلم) تفتكر ليه؟)فحتي نبينا الأعظم صلوات الله عليه وسلامه، لم يستطع تلتاشر سنة ان يثبت للناس انه نبي ورسول من الله الا بحد السيف (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ) وصادق وصدق رب العزة علي هذا بقوله (وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ) فالذين كفروا حتي فتح مكة كانوا اغلبية والذين امنوا قلة، ومش كده وبس حتي القرأن نفسه لم يعط اجابات منطقية ومقنعة للأسئلة التي طرحها اهل الكتاب علي النبي الكريم، وهي اسئلة كما تبدوا في عيون سائلها ليست كبري او وجودية او معقدة كما تري: 1- الساعة. 2- الروح. 3- ذوالقرنين. 4- فتية الكهف. عارف ليه يا حافظ القرأن لم يجيب علي كل الاسئلة المطروحة ؟ اقول ليك ليه .. لسببين: الأول:- انو الاسئلة لن تتوقف ولن تنتهي حتي تسكن روح اخر كائن حي علي هذه العوالم . ثانيا: لو تمت الاجابة علي كل الاسئلة المطروحة لأصبح العقل البشري خاملا لا يعمل يتلقي فقط (كما العقل الملائكي) وهو امر لم يرده الله لخليفته علي الارض، ولكن المسلمون الحاليون ارتضوه مخالفة لأمر الله ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (104) حين سلموا عقولهم لمن يسمون علماء الدين، واصبحوا عبارة عن كائنات متلقية، مستهلكة، ناقلة، غرائزية خاملة، لا وربك ما لهذا خلق العقل فالعقل خلق ليكون لنا سراجا منيرا يهدينا اذا انبهمت بنا السبل، لذلك امتنع ربك رب العزة ان يقدم له الاجابة المباشرة علي طبق من ذهب، فترك مساحة واسعة للعقل البشري يكد فيها و ينشط وفيها يبدع ويخلق ليصبح مستحقا لخلافة الله علي الارض التي سعت اليها الملائكة بكل ما اوتيت من علم ولكن هيهات ..(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30) فالحكمة كل الحكمة في (اني اعلم ما لاتعلمون) فلا سفك الدماء كان عذرا لأسقاط الخلافة و لاتسبيح الملائكة كان شرطا لأثبات الخلافة فالامر بين هذا وذاك يكمن في حركة العقل الدائبة بين الصواب والخطأ.. معليش طولت عليك بالمقدمة بس كانت ضرورية عشان نوضح انو التعجيز بالاسئلة سلاح ذو حدين كما هو لك، فهو عليك، وانما الاجدي والانفع هو البحث عن الحق والحقيقة.. واول ظواهر الحق ان في القرأن صيغة لنوعين من الخطاب مختلفين تماما لا رابط بينهما الا وجودهما معا في المصحف الشريف... الأول وهو احسن ما انزل من حديث يدعو (الناس كافة) الي اعلاء القيم الانسانية المشتركة. والثاني: خاص بالمؤمنين ويميزهم عن غيرهم من الأمم ويعطيهم وحدهم حق فرض الحق، وتمثيل الله ورسوله بصفه حصرية. فيا اخي حافظ، اعتبر ان الاستاذ/ محمود (س) من الناس لديه رؤية من داخل الدين وانو الرؤية دي فيك تقبلها ترفضها او تفندها ده حقك المكفول ليك.. وبالفهم ده ممكن اجيك لي سؤالك" الجاي ده واحاول الجابة عليه:
Quote: هل الفكرة الجمهورية كان تخص السودان فقط والسودانين فقط سكان مناطق النيل ام كانت للعالم كله وماذ كانت رؤية محمود أو فكرته للعالم كله ؟
بحسب رؤية صاحبها الفكرة في منتهاها تخص العالم كله. لكن في البدايات لا بد لها من مكان محدد تتنفس فيه وتترعرع وتنمو لتكون نموذجا يحتذي، وهذا المكان النموذجي بحسب صاحب الرؤية هو السودان.
Quote: ما خلاصة الفكرة الجمهورية (ياريت لو تدي تخليص بسيط عن ما فهمته من الفكرة الجمهورية؟
خلاصة الفكرة الجمهورية كما لخصها صاحبها: "نحن نبشر بعالم جديد، وندعو إلى سبيل تحقيقه، ونزعم أنا نعرف ذلك السبيل معرفة عملية.. أما ذلك العالم الجديد، فهو عالم يسكنه رجال ونساء، أحرار، قد برئت صدورهم من الغل والحقد، وسلمت عقولهم من السخف والخرافات.. فهم في جميع أقطار هذا الكوكب متآخون، متسالمون، متحابون.. قد وظفوا أنفسهم لخلق الجمال في أنفسهم، وفيما حولهم من الأشياء.. فأصبحوا بذلك سادة هذا الكوكب.. تسمو بهم الحياة فيه سمتا فوق سمت، حتى تصبح وكأنها الروضة المونقة.. تتفتح كل يوم عن جديد من الزهر، وجديد من الثمر".. ارجو ان اكون قد استجبت للحد الأدني gاسئلتك ؟ اما عن هذه:
Quote: وعندي مزيد من الأسئلة حا أسألك لو رغبت في محاورتي؟
اعتقد ان كل الناس هنا اتوا للحوار وفي المقابل لدينا ايضا اكثر بكثير (عن مزيد) من الاسئلة فهل انت ايضا مستعد للأجابة عليها ؟ ولك جزيل مودتي
Quote: لم يستطع تلتاشر سنة ان يثبت للناس انه نبي ورسول من الله الا بحد السيف
كذبت يا المنصوري!!* إلا إذا عددت (ناقص) العلم والغافل ..كما وصفه ربكم محمود..إلا إذا عددته(رضي الله عنه) من جملة الدواب والهوام..وما عنكم هذه ببعيد..فقد فرح ربكم ونقل الجمهوري (مغفور الذنب) فرحه وسروره بوصف من (أحسن) لكم بحمله لكم في عربته(البكسي)..فوصفتموه بالبغل عدييييل!! ...... *الجمهوري هذا..والاقتباسات حاضرة..ينصر(باطله)بالكذب الصراح..وبالسرقة والعلف وأكل مجهود الناس بعد(سرقته)...بتعديله وتبديله!! وصدقت في هذه:
Quote: ثانيا: لو تمت الاجابة علي كل الاسئلة المطروحة لأصبح العقل البشري خاملا لا يعمل يتلقي فقط
(يتلقي)يحتذي..كبري**...تري..الاجدي **كبريك دا غير المعنى تماماً يا المنصوري!!
Quote: وهي اسئلة كما تبدوا في عيون سائلها ليست كبري
ههههههههههههههه دحين دا ياهو(الكبري) بتاع آخر مظاهرة للأشقاء؟؟ ولا كُبري (القوات) المسلحة التي وافقتموها على ضرب النساء والأطفال والشيوخ!! وذكر(ربكم) نصاً أنه مع(السلاح) تكون التوعية!! ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الجمهوري دا يا هو ذاتووو البجيني(مدسي) و(لحنه) كشفوا من قولة تيت بجيكم باقتباسات من عينة يا(شافى)!! ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه نسيت احكي ليكم: اخونا دا..هدانا الله وإياه..طفش من الفكرة ..حوالي العقدين من الزمان!! ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بكون محمود ما (وقع) ليهو الإجابات بلسان المقال!! تماماً ..كحال الشعب(البغل)..قالوا عليهوا ما بفهم بلسان المقال..الحضرة عاقبتوا بلسان الكيزان..مع الفارق..المنصوري ذكي شديد..فهما في عشرين سنة بس!! الشعب لسه ما عايز(يفهم)!! ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شر(البليلة) ما يفنقل الدانة ويكسر(المسحانة)!! مسل من(الضهارى) وشفع (العرب) الفقاري!!
Quote: انتم من عُصبة واحدة ، لا تكذبه ( أنصر أخاك ظالماً ومظلوما )
لو قصدك عصبة الإسلام ...نعم..ولو قصدك حاجة تانية..فأنا..وأُشهد الله..وسأقابلك بهذه الشهادة..لا أعرفه إلا كما تعرفه أنت! من خلال هذا المنبر..لا غير!! هو قال ليك لا أذكر ..وصدقك في(كضبتك) انو البوست اتحذف..فلو عايزني اكضبو في نسيانه العندي عليه برهان فتبقى دي مصيبة وطامة تضاف إلى (موسوعتكم) من الكذب على الناس!! سبحان الله
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