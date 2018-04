05-02-2018, 12:12 PM

عاطف عمر محمد





Re: andquot; محمود محمد طه andquot; في ذكرى استشهاده 20 (Re: عاطف عمر محمد)

Quote: وأنت مسئول يوم القيامة عن عبادة الخالق البارئ الذي أوجدك من العدم

ههههههه

يا يوسف... يا خي انتا طيب شديد!!

الخصم هو الحكم ذاتوا!!

هههههه

هاك النص:

Quote: ((انّ من فساد العقيدة ان يظن أحد ان الذات الالهية التي شرّف النبي بشهودها، بعد تخلف واسطة جبريل، تباشر حساب الخلق عامّة، بغير واسطة !!))

من هو:



Quote: ((فأعلم الناس بالله، وأكثرهم تحقيقاللأصالة والفردية ، يكون بين جميع الناس، وبين ذات الله في إطلاقها.. وهذا هو الإنسان الكامل الذي يتحقق بمقام الإسم الأعظم (الله))

Quote: ((ففي هذه الدورة من دورات الحياة، دورة الحياة الدنيا تتحقق الفردية في قمتها ، في مستوي ترك التقليد، لرجل واحد ))

الواسطة:

Quote: ((ولذلك فان المسيح الاخير انما هو المسيح المحمدي في معنى انه يجيء بالرسالة الثانية من الاسلام التي عاشها محمد وظلت مدخرة في القرآن وفي سيرته‚ لتعيشها بشرية القرن العشرين ))

الصراحة راحة"

Quote: قاعدة معاهو في أوضتو، شافني مشغولة بالقراية .. قال لي ياختي بتقري في شنو؟ قلت ليهو بقرأ في كتاب "الرسالة التانية" قال لي: هو معاك أنا ذاتو تقري في الكتاب؟؟!!



والأحلام:

Quote: يقول عبد الرحمن* بأنه رأي أنه في مهابة يوم الحشر وغلوائه، والناس في ذعر. ورأي الأستاذ محمود في ثوبه الأبيض المهيب**،

باثاً الطمأنية فيمن حوله ثم رأي أخي الحبيب، ،الدكتور أحمد المصطفي دالي يجلس الفائزين عن يمين الأستاذ. من ضمن من رأهم على يمين الأستاذ كانت الفنانة عائشة الفلاتية عليها شآبيب الرحمة. وهال الأخ عبد الرحمن أن أجلسه دالي على شمال الأستاذ . وكان الوحيدالذي أجلس على الشمال. فلما سأل عبد الرحمن العزيز دالي عن لماذا أجلس على شمال الاستاذ قال له دالي "إنت ما كنت جمهوري، كنت صديق ساكت وما التزمت.

وووو الحقيقة:

Quote: " ذعر الأخ عبد الرحمن، فيما يروي، وذهب مهرولاً إلى الأستاذ محمود بالمواصلات العامة ، ناسياً سيارته، وحكى له الرؤية. فطمأنه الأستاذ برأفته المألوفة، وقال له ما معناه

"لا باس عليك، إنت قايل مرحلة الصداقة للجمهوريين دي هينة...نحن الناس بطقعونا بالحجار.."

.........

* عبدالرحمن عبد المجيد طه

** العراة (الغرل) هم (الناس) العراة وربهم محمود في ثوبه الأبيض المهيب:

عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلاً))

([ 1]) قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟، قال: ((يا عائشة الأمر أشد من أن يُهمهم ذلك))، وفي رواية:((الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض))، متفق عليه.



اما (رب) الناس محمود فهو الذي يحاسب ويعاقب ويدخل الجنة والنار وكمان

(فوض) تلاميذه ليدخلوا الناس الجنة والنار !!! وقد ادخلوا شيوعية لا (تصلي) الجنة!!!



الجنة وصكوك الغفران عند دالي وود عثمان:

Quote: الأستاذ حسن عبدالرازق ساتي كل الشكر لك على هذه الإفادة الطيبة ... وتعرف أن القلوب الصافية هي التي ترى جمال هذا النور .. حكى لي أخي الجمهوري الباشمهندس عبدالرحمن محمد الحسن حسين قصة لطيفة أحكيها لكم عرفانا لقصتكم هذه والتي حركتني، وكذلك للأخ سيف الدين جبريل (أين كنت ذلك اليوم؟).. هاتفته في كندا وقلت له أن طبيبة شابة ستسكن في الجوار قالت أنها قريبتك .. قال لي أوووه ما بتتذكرها دي ما "الشيوعية" الحكيت ليك قصتها.. قلت له لا أتذكر قصتها فحكى لي - بتصرف - قالت أنه ترى مناما رؤيا وفيها الجمهوريون يحاسبون الناس يوم القيامة ... هي في غرارة نفسها تعرف وتؤمن بان الجمهوريين يصلون، وهي لا تؤدي الصلاة - قالت كانت تخاف أنها يسألها الجمهوريون لماذا لا تصلي؟ ... قالت فوجئت بهم يسألونها أين كنتي يوم 18 يناير وماذا كان شعورك؟ .. قالت أنها أجابت: كنت زعلانة جدا لمن بكيت ... قالت قالوا لها أذهبي للجنة ))..

ووووو

Quote: ويا بختها ويا بختنا

