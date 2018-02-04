10-02-2018, 12:05 PM

المنصوري





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Re: andquot; محمود محمد طه andquot; في ذكرى استشهاده 20 (Re: عبدالله الشقليني)

العزيز جدا / عبدالله الشقليني

تحياتي لك وخالص امتناني علي كتابتك التي تقطر عطرا،

وعبرك السلام موصول الي ضيوفك الكرام واخص منهم الأخ/ حافظ سليمان

واقول له ليت الموضوع يا اخ حافظ بسيطا بساطة الاسئلة الطرحتها دي، ياريت لو كان يا ابيض يا اسود، كان كل شيء بقي علي ما يرام، عندها فقط ممكن الواحد يرد ليك ويديك اجابة شافية وافية، لكن الامر اعقد من ذلك بكثير( زمان بدري ربنا قال للناس جاييكم نبي اسمه احمد، قام جاهم نبي اسمه محمد(صلي الله عليه وسلم) تفتكر ليه؟)فحتي نبينا الأعظم صلوات الله عليه وسلامه، لم يستطع تلتاشر سنة ان يثبت للناس انه نبي ورسول من الله الا بحد السيف (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ) وصادق وصدق رب العزة علي هذا بقوله (وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ) فالذين كفروا حتي فتح مكة كانوا اغلبية والذين امنوا قلة، ومش كده وبس حتي القرأن نفسه لم يعط اجابات منطقية ومقنعة للأسئلة التي طرحها اهل الكتاب علي النبي الكريم، وهي اسئلة كما تبدوا في عيون سائلها ليست كبري او وجودية او معقدة كما تري:

1- الساعة.

2- الروح.

3- ذوالقرنين.

4- فتية الكهف.

عارف ليه يا حافظ القرأن لم يجيب علي كل الاسئلة المطروحة ؟

اقول ليك ليه ..

لسببين:

الأول:- انو الاسئلة لن تتوقف ولن تنتهي حتي تسكن روح اخر كائن حي علي هذه العوالم .

ثانيا: لو تمت الاجابة علي كل الاسئلة المطروحة لأصبح العقل البشري خاملا لا يعمل يتلقي فقط (كما العقل الملائكي)

وهو امر لم يرده الله لخليفته علي الارض، ولكن المسلمون الحاليون ارتضوه مخالفة لأمر الله ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (104) حين سلموا عقولهم لمن يسمون علماء الدين، واصبحوا عبارة عن كائنات متلقية، مستهلكة، ناقلة، غرائزية خاملة، لا وربك ما لهذا خلق العقل فالعقل خلق ليكون لنا سراجا منيرا يهدينا اذا انبهمت بنا السبل، لذلك امتنع ربك رب العزة ان يقدم له الاجابة المباشرة علي طبق من ذهب، فترك مساحة واسعة للعقل البشري يكد فيها و ينشط وفيها يبدع ويخلق ليصبح مستحقا لخلافة الله علي الارض التي سعت اليها الملائكة بكل ما اوتيت من علم ولكن هيهات ..(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30) فالحكمة كل الحكمة في (اني اعلم ما لاتعلمون) فلا سفك الدماء كان عذرا لأسقاط الخلافة و لاتسبيح الملائكة كان شرطا لأثبات الخلافة فالامر بين هذا وذاك يكمن في حركة العقل الدائبة بين الصواب والخطأ.. معليش طولت عليك بالمقدمة بس كانت ضرورية عشان نوضح انو التعجيز بالاسئلة سلاح ذو حدين كما هو لك، فهو عليك، وانما الاجدي والانفع هو البحث عن الحق والحقيقة.. واول ظواهر الحق ان في القرأن صيغة لنوعين من الخطاب مختلفين تماما لا رابط بينهما الا وجودهما معا في المصحف الشريف... الأول وهو احسن ما انزل من حديث يدعو (الناس كافة) الي اعلاء القيم الانسانية المشتركة. والثاني: خاص بالمؤمنين ويميزهم عن غيرهم من الأمم ويعطيهم وحدهم حق فرض الحق، وتمثيل الله ورسوله بصفه حصرية. فيا اخي حافظ، اعتبر ان الاستاذ/ محمود (س) من الناس لديه رؤية من داخل الدين وانو الرؤية دي فيك تقبلها ترفضها او تفندها ده حقك المكفول ليك.. وبالفهم ده ممكن اجيك لي سؤالك" الجاي ده واحاول الجابة عليه: Quote: هل الفكرة الجمهورية كان تخص السودان فقط والسودانين فقط سكان مناطق النيل ام كانت للعالم كله وماذ كانت رؤية محمود أو فكرته للعالم كله ؟ بحسب رؤية صاحبها الفكرة في منتهاها تخص العالم كله. لكن في البدايات لا بد لها من مكان محدد تتنفس فيه وتترعرع وتنمو لتكون نموذجا يحتذي، وهذا المكان النموذجي بحسب صاحب الرؤية هو السودان. Quote: ما خلاصة الفكرة الجمهورية (ياريت لو تدي تخليص بسيط عن ما فهمته من الفكرة الجمهورية؟ خلاصة الفكرة الجمهورية كما لخصها صاحبها: "نحن نبشر بعالم جديد، وندعو إلى سبيل تحقيقه، ونزعم أنا نعرف ذلك السبيل معرفة عملية.. أما ذلك العالم الجديد، فهو عالم يسكنه رجال ونساء، أحرار، قد برئت صدورهم من الغل والحقد، وسلمت عقولهم من السخف والخرافات.. فهم في جميع أقطار هذا الكوكب متآخون، متسالمون، متحابون.. قد وظفوا أنفسهم لخلق الجمال في أنفسهم، وفيما حولهم من الأشياء.. فأصبحوا بذلك سادة هذا الكوكب.. تسمو بهم الحياة فيه سمتا فوق سمت، حتى تصبح وكأنها الروضة المونقة.. تتفتح كل يوم عن جديد من الزهر، وجديد من الثمر".. ارجو ان اكون قد استجبت للحد الأدني gاسئلتك ؟

اما عن هذه: Quote: وعندي مزيد من الأسئلة حا أسألك لو رغبت في محاورتي؟

اعتقد ان كل الناس هنا اتوا للحوار وفي المقابل لدينا ايضا اكثر بكثير (عن مزيد) من الاسئلة فهل انت ايضا مستعد للأجابة عليها ؟

ولك جزيل مودتي









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