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!فى ذكرى المقاتل عثمان دقنة شعر نعيم حافظ

05-01-2018, 11:53 AM

نعيم حافظ
<aنعيم حافظ
تاريخ التسجيل: 13-05-2014
مجموع المشاركات: 122

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!فى ذكرى المقاتل عثمان دقنة شعر نعيم حافظ

    11:53 AM January, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    نعيم حافظ-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    امير الشرق المقاتل , لايخضعه الخوف أوالمكسيم ,
    كان الدرع فى تلك القفار والفيافى,
    فارس الحوبة والصريم ,
    يخافه الباشبزق , وفرسان الامبراطورية المصرمين بالبنادق والنياشين,
    يطرى هزجا من البائس والمحزون ,
    ويهابه المتفلت الغشيم,
    ياللزمان النضالى الرائع القديم!
    واليوم يقدل ويهدل ,
    حفدة الباشبوزق فى الشرق والوطن الحزين,
    قالوا :"استجابة للهفتكم" اتينا لتحريركم ,
    وحمايتكم من الغول الامريكى اللئيم ,
    ونحن يجمعنا التاريخ الدينى العظيم, ؟!"
    وتناسوا كم انتاشوا شعبنا المقدام الكريم ,
    فى الايام الخوالى!
    ذات بيارق السعالى المهرجات ,
    وطافات "ألخلافة" الهرمات,
    فى الليالى السابقات الحوالك,
    خرجن من ألبسفور الى ارخبيل سواكن,
    فبنى شنقول غادرت! ,
    ولم يبق سوى الزنجى حر القسمات,
    فزى وزى يحمى سواكن!!
    يناير 2018
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