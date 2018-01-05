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!فى ذكرى المقاتل عثمان دقنة شعر نعيم حافظ
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11:53 AM January, 05 2018
سودانيز اون لاين
نعيم حافظ-
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امير الشرق المقاتل , لايخضعه الخوف أوالمكسيم ,
كان الدرع فى تلك القفار والفيافى,
فارس الحوبة والصريم ,
يخافه الباشبزق , وفرسان الامبراطورية المصرمين بالبنادق والنياشين,
يطرى هزجا من البائس والمحزون ,
ويهابه المتفلت الغشيم,
ياللزمان النضالى الرائع القديم!
واليوم يقدل ويهدل ,
حفدة الباشبوزق فى الشرق والوطن الحزين,
قالوا :"استجابة للهفتكم" اتينا لتحريركم ,
وحمايتكم من الغول الامريكى اللئيم ,
ونحن يجمعنا التاريخ الدينى العظيم, ؟!"
وتناسوا كم انتاشوا شعبنا المقدام الكريم ,
فى الايام الخوالى!
ذات بيارق السعالى المهرجات ,
وطافات "ألخلافة" الهرمات,
فى الليالى السابقات الحوالك,
خرجن من ألبسفور الى ارخبيل سواكن,
فبنى شنقول غادرت! ,
ولم يبق سوى الزنجى حر القسمات,
فزى وزى يحمى سواكن!!
يناير 2018
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