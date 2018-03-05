90 مؤسسة علاجية بالخرطوم تستخدم مياه غير صالحة



08:01 PM March, 05 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



كشفت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم عن وجود مياه غير صالحة للشرب في 90 مؤسسة علاجية قدرتها بنحو 631 عينة بينما أشارت لمعالجة 136 عينة ملوثة، ونوهت الوزارة الى أنه قد تم فحص 2756 عينة وتم التأكد من أن 2125 عينة صالحة للشرب، وأن نسبة التنفيذ قد بلغت 76%، وذكر تقريرٌ للوزارة أنه قد تمت معالجة 132 عينة ملوثة من المياه بنسبة تنفيذ بلغت 86%

