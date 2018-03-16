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73% من السودانيين يشربون مياهاً غير نقية مختصون: تلوّث جرثومي للمياه بأحياء بالخرطوم

16-03-2018, 07:19 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1758

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73% من السودانيين يشربون مياهاً غير نقية مختصون: تلوّث جرثومي للمياه بأحياء بالخرطوم

    07:19 PM March, 16 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    البرلمان: صابر حامد

    كشف متحدثون في ورشة حول البيئة والمياه عقدت بالبرلمان عن ظهور تلوث جرثومي للمياه بأحياء العاصمة الخرطوم "الرياض والمنشية" وسط الخرطوم، وأكدوا أن نتائج مسح علمي أثبتت أن "73%" من السودانيين يشربوب مياهاً غير نقية.

    وجدّدت رئيسة لجنة الشؤون الصحة والبيئة والسكان وحقوق الإنسان بالبرلمان امتثال الريح خلال ورشة بالبرلمان أمس، اهتمام المجلس الوطني بالبيئة والمياه وما يمنع تلوثها بسن التشريعات والقوانين لحمايتها، وأكدت أن البرلمان يدعم الشراكات مع المنظمات الوطنية والدولية والإقليمية العاملة في مجال إصحاح البيئة وترقيتها الحضرية.

    وكشف الخبير في منظمة الصحة العالمية د. محجوب محمد محجوب، خلال مخاطبته ورشة حول البيئة والمياه بالبرلمان أمس، عن مسح علمي قال إنه أثبت أن نسبة "73%" من المواطنين السودانيين يشربون مياهاً غير نقية، وأشار إلى أن الإسهالات المائية التي اجتاحت العديد من مدن البلاد العام الماضي أكدت صحة نتائج البحث.

    وقال الخبير في المياه بروفسير حسن بشير محمد، خلال تقديمه ورقة حول البيئة والمياه بورشة البرلمان، إن مدابغ الجلود بالبلاد ليست لديها معالجة لمخلفاتها عدا مدبغة واحدة، وأشار إلى أنها تتخلص من مخلفاتها في النيل مما يتسبب في مشاكل بيئية كبيرة.

    وقال الأستاذ الجامعي حسن محيي الدين فضل المولى، إن مياه الشرب أصبحت تُمثل هاجساً ومصدر قلق للمواطنين لجهة أن المصانع والأنشطة الخدمية والصناعية والمسالخ ومصانع السكر ومحطات توليد الكهرباء تتخلص من مخلفاتها داخل النيل، وأضاف "مخلفات المدابغ بها مواد سامة ومسرطنة، وبعض مصانع مياه الصحة تعبّئ المياه من النيل مباشرة".
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