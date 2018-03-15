700 معلم في النيل الابيض لم يصرفوا رواتبهم



08:45 PM March, 15 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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احتج معلمون ومعلمات بولاية النيل الأبيض علي إيقاف مرتباتهم من قبل المنسقية العامة للخدمة الوطنية بولاية النيل الأبيض حيث بلغ عددهم 700 معلم وأوضحوا في إفادات للميدان أن إدارات المدارس التي يعملون بها قاموا بتسليمهم خطابات تفيد بإيقاف مرتباتهم لحين إشعار آخر بحجة عدم أداء الخدمة الوطنية الأمر الذي استنكره المعلمين بشدة مؤكدين أدائهم للخدمة الوطنية قبل التعيين. كما أكدت احدي المعلمات أن وثيقة خلو الطرف من الخدمة من الوثائق الأساسية عند التعيين في الخدمة المدنية الأمر الذي وصفته بأنه يتناقض مع طبيعة الخطاب. وأشارت المعلمة التي فضلت حجب إسمها أن هناك استهدافا واضحا للعاملين في التعليم بولاية النيل الأبيض مشيرةً الي ان ان هذا الاستهداف يكون تارةً بإيقاف المرتبات وأخرى بعدم صرف المرتبات كما هو الحال بالنسبة للمعلمين الجدد

